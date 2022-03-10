疫情影響禁潑水2年，泰國開放慶祝宋干節活動盼刺激觀光產業

（中央社）俗稱潑水節的泰國新年宋干節（Songkran）過去兩年因為疫情而無法舉行活動，讓宋干節褪色不少。泰國政府同意今年的宋干節可以舉辦潑水慶祝活動，希望藉此刺激觀光和經濟。

今年的宋干節落在4月13日到15日，是泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻，往年各地都有大型潑水活動，曼谷的主要觀光區如席隆（Silom）和考山路（Khao San Road）更是一級戰場，每年都吸引無數國際旅客到泰國享受被潑水的樂趣，是泰國極為重要的觀光來源。

但2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發第一年，政府禁止所有慶祝活動也禁止跨府移動，當年的宋干節成為半世紀以來最冷清也最乾的潑水節；2021年疫情稍緩，政府勸導民眾盡量避免跨府移動，且只准許民眾到寺廟祈福，禁止大型潑水活動，讓2021年的宋干節仍然乾涸不已。

泰國總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）8日表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）同意今年的宋干節一切慶祝活動可以舉行，民眾也可以跨府移動，但是在慶祝活動時，必須遵守防疫規定並進行快篩，疫情指揮中心將在18日開會決定更詳細的措施。

疫情下的曼谷考山路。Photo Credit: 中央社 受疫情影響，泰國政府去年禁止民眾在宋干節期間進行潑水活動，圖為往年總是擠滿人潮的考山路商圈幾乎沒有 人煙，只有稀稀落落的行人。 照片攝於2021年4月13日

此外，國家傳染病委員會（National Communicable Disease Committee）9日同意公共衛生部提出如何從大流行病階段過度到地方性流行病的計畫，若順利的話，預計在7月1日宣布COVID-19為地方性流行病。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）說，許多國家都已經在準備過度到地方性流行病，泰國會在保護大眾健康以及刺激經濟復甦之間找到一個平衡點。

泰國公共衛生部常務次長奇帝普（Kiatiphum Wongrajit）2月下旬曾表示，泰國預計在4個月內宣布COVID-19從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。

奇帝普在今天的會議後表示，從3月12日開始到7月將分為4個階段，第一階段為3月12日到4月初，此時的確診數會持續攀升，第二階段為4月到5月，傳染率仍然會高，第三階段為5月到6月底，最後一階段是從7月起，政府將宣布COVID-19為地方性流行病，每個階段針對外國旅客進入泰國會有不同的隔離和檢測措施。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範