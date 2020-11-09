2020/11/09,
科技

敢於獨特，翻轉不凡：ZenFone 7，翻轉鏡頭再進化

敢於獨特，翻轉不凡：ZenFone 7，翻轉鏡頭再進化
Photo Credit：ASUS

我們想讓你知道的是

華碩ZenFone的翻轉鏡頭，實現了真正的全螢幕手機。今年推出的ZenFone 7，翻轉鏡頭再升級，加上極窄邊框設計，螢幕占比高達92％，180度的翻轉鏡頭，不論是自訂角度拍攝或是全景拍攝，都讓攝影體驗更為有趣。

2020年，ASUS推出翻轉鏡頭再升級的ZenFone 7系列，包括ZenFone 7和ZenFone 7 Pro。打破機身限制，做出令人驚豔的三鏡頭，同時以創新液態金屬製成相機模組，按壓力道可高達20公斤以上，承受1.25公尺的墜落，搭配精準的角度感測器，可以讓鏡頭在感測到手機摔落時，自動將鏡頭收回，強化了翻轉鏡頭的自我保護機制。

內建全新I型傳動馬達模組，使體積縮小 40%，讓鏡頭升起更安靜順暢；扭力提升2.2倍，讓翻轉角度更精準，使用者可以停在0°到180°的任一度拍照。新一代翻轉鏡頭的材質優異，加上馬達的耐用性提升一倍，鏡頭可翻轉高達20萬次，換句話說，如果一個重度使用者每天都要翻轉鏡頭50次，全新翻轉鏡頭可以為他服務超過10年。

ASUS ZenFone7
Photo Credit：TNL Brand StudioPhoto Credit：TNL Brand Studio
ASUS打破機身限制，以創新液態金屬製成相機模組做出令人驚豔的三鏡頭。

創新，沒有邊界

ZenFone 7系列除了更強大的翻轉鏡頭外，還有其它亮點，每一亮點都是工藝與科技的頂級展現。

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ZenFone 7搭載Sony IMX686的6,400萬畫素主鏡頭、Sony IMX363的1,200萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素望遠鏡頭。
ASUS ZenFone7
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鏡頭可翻轉高達20萬次。

ZenFone 7搭載Sony IMX686的6,400萬畫素主鏡頭、Sony IMX363的1,200萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素望遠鏡頭，並全面提升整體相機畫質。3顆鏡頭的靈活變化，從113度的超廣角鏡頭，到最遠達12倍的望遠鏡頭，且對焦點、曝光點都可獨立調整，搭配翻轉鏡頭的180°自由翻轉以及角度快選功能，帶給使用者彈性的拍攝選擇。

ASUS ZenFone7
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翻轉鏡頭也能當腳架使用，輕易使用拍照及錄影功能。
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Photo Credit：ASUS
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Photo Credit：ASUS
將翻轉鏡頭翻轉大約90度，即可清楚看見畫面構圖，輕鬆拍下你想要紀錄的風景或瞬間。

而在攝影部分，擁有8K主鏡頭錄影及4K超廣角錄影的能力，在8K環境中還支援EIS防手震，Pro機型的主鏡頭和望遠鏡頭，更搭載了4軸OIS光學防手震，即使在移動狀態下，也可以拍下最清晰的一刻，對於習慣用影片紀錄生活，或是用前鏡頭拍攝Vlog的使用者來說，ZenFone 7是影像生活的得力小幫手。

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Photo Credit：馬賽_Kyo
同樣從低角度，透過翻轉鏡頭，發現人物與建築倒影不同的面貌。
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Photo Credit：doggykoon_李承昆
翻轉鏡頭亦能從仰角，清楚拍下室內樓梯，呈現建築銳利的線條。

翻轉，擴增視界

ASUS ZenFone7
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內建長效續航5000mAh的大電池，在上班、出遊的一般狀態下，電量估計可以撐完一整天。

為了進一步提升電池壽命，內建長效續航5000mAh的大電池，在 PCMark模擬日常操作的電池測試中，花了9小時又9分鐘，讓電力由100%降至20%，在上班、出遊的一般狀態下，電量估計可以撐完一整天。即使電力耗盡， ZenFone 7系列有QC 4.0快充技術，從手機完全沒電到充至60%，只要30分鐘，對重度使用者來說相當方便。

ZenFone 7 Pro採用八核心的高通S865+ 5G處理器，而ZenFone 7則是八核心的高通S865 5G處理器，兩種機型都支援電信5G全頻段，以市場中最頂尖的規格，迎接未來的高速生活。

ASUS ZenFone7
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ZenFone 7系列的6.7吋大螢幕，翻轉鏡頭的設計讓螢幕占比高達92%，實現真正全螢幕的極大視野體驗。搭配AMOLED螢幕，有著最高90Hz的螢幕更新率，讓點擊反應更快更好。最大亮度為700nits，在戶外強光下，手機螢幕仍然清清楚楚，不用到處找陰影。此外，還可以設定DC調光，在低亮度環境中，減少螢幕閃爍度，防止使用者眼睛疲勞。

不凡設計，成就不凡

ZenFone 7 力求不平凡的設計，全新進化的翻轉相機、升級前後三鏡頭、多焦段、高解析度的特色，讓使用者可以一邊享受變化多端的攝影角度樂趣，還可輸出8K影片、64MP高畫質相片，凝結動人瞬間更出色。

頂尖性能的高通S865 5G處理器搭配超高畫質的AMOLED螢幕，再加上超長續航的5000mAh大電量電池，高效能的強健體質，讓ZenFone 7系列的使用者，不論是處於分秒必爭的職場工作模式，或者精彩感動的休閒娛樂時刻，都可以盡情利用它各種強大的功能，滿足不同需求。

如此不凡的ZenFone 7，將用翻轉鏡頭翻轉視界，全面為使用者的未來生活體驗做好充分準備。

ASUS一路堅持，激出巨大翻轉能量

回到Zenfone的品牌歷史，ASUS從ZenFone 6開始，把手機正面的鏡頭變不見了，加上極窄邊框設計，讓螢幕占比高達92％。同樣的機身大小，享受更大的螢幕，而實現真正全螢幕手機的秘訣在於2019年驚艷全世界的「翻轉鏡頭」。

翻轉鏡頭的設計，讓使用者在有需要的時候，可以一鍵讓鏡頭從背面升起，可調整鏡頭角度，使用者再也不需要遷就被攝者的位置，勉強自己蹲著、趴著或彎著腰拍。拍全景照更輕鬆，只要讓鏡頭自動翻轉，氣勢大片手到擒來，還可以玩出更多異想天開的角度，增添更多拍照的樂趣。

從第1代ZenFone走到今天，ASUS一方面以長遠的眼光擘劃市場，一方面穩紮穩打，凝聚消費者對品牌的支持度與向心力。在2014年，初登場的ZenFone 4、ZenFone 5、ZenFone 6（此3種機型的數字為螢幕尺寸）以及ZenFone C，便以規格高於價格的超高CP值、風格強烈的繽紛顏色來打動消費者的心。2015年，第2代的ZenFone 2推出，突破當時平價機種的6千元左右的中價位手機亮相，是全球首款搭載4GB RAM的智慧型手機，規格更高，效能更強，希望透過「奢華眾享」的設計理念，讓消費者能擁有一台美感與品質兼具的優質手機。

到了第3、第4和第5代，ZenFone一步一步轉向高階機型，雖然售價也一路向萬元叩關，部分機型甚至逼近2萬元，但越來越創新的設計、高規格的配置以及精緻的機身，依然讓大量愛用者不離不棄，追隨ZenFone到底。

第6代ZenFone 6跳脫主流市場的手機設計，藉由翻轉鏡頭的研發，使消費者擁有創新的攝影體驗，更讓世界看見了台灣品牌不凡的創新技術，屢獲國際設計大獎，如：德國iF產品設計大獎、2019 Good Design Award 設計大獎等。翻轉鏡頭的出現，讓手機中的相機不再只是配件，而是更能符合使用者需求的強大夥伴。

秉持延續美好、成就不凡的理念，今年推出的ZenFone 7將翻轉鏡頭再升級，從雙鏡頭進階為三鏡頭，整體表現更流暢，讓手機與生活視界更顯精彩、與眾不同。