NLP愛情保鮮術：生活中的儀式感對「感覺型」情人來說格外重要

在上一講，我們清晰描繪了在感情相處中，以「聽覺為感官優位」的人會有的行為模式，和與之相處之道。不知道各位都學會了嗎？今天我們來談談，在感情相處中，以「感覺為感官優位」的人會有什麼樣的行為模式，以及我們如何與之相處？

接下來，進入正題，與我的前作一樣，同樣有觀察眼球移動的環節，請看下圖：

Photo Credit: 嚴霆

我們要問出一些，對方跟情人相處的關鍵問題句，比如：

想像一下，如果你現在有男／女朋友的話，你會怎麼跟他／相處呀？ 那你最喜歡怎麼樣的約會呢？ 那你之前跟ＯＯＯ約會都做些什麼呢？ 那你之前跟ＯＯＯ約會都怎麼安排時間呢？ 不限於此三個問題，但是關鍵句務必要圍繞著「與情人相處」這個主軸；ＯＯＯ為對象「前任」的名字，或可以「你的前男友」或「你的前女友」替代

接著，在我們「問出問句」，直到對方「回答出有意義的字句」的「這段區間」，就是我們的「觀察對方眼球移動時間」。之前曾經提到過，如果眼球往下掃視，一邊是「內心對話區」，一邊是「感覺區」，為了先不讓大家腦容量負荷過大，我先統稱為「感覺區」。

如果當對方的眼球進入感覺區，也就表示對方在潛意識中以「感覺為感官優位」來與情人相處。我們跟怎麼跟這樣的情人相處呢？

讓我列下一些關鍵字讓大家參考：

儀式感，與他／她的家族活動

不知道大家有沒有在風景區遊玩的時候，看過超多人一起出遊的家族旅遊，團員拍團體照的時候，還會拉起特製布條，昭告天下他們是「Ｘ氏＆Ｏ氏家族旅遊」，大家在快門按下的瞬間，還要同時比出家族的專屬手勢？

如果你跟這型的對象交往，或者結婚，這類具有高度儀式感的活動很可能變成你未來生活的日常。跟這樣的對象交往或者相處，你會經常發現他們的活動人數計算單位將經常會以「姓氏」、「家族」為單位一起出遊，而非「個人」、「家庭」。

請確認你是一個能接受兩人世界以外，也可以接受大型家族活動的人。也請先確認自己不是一個堅持獨來獨往的人。或者，至少你願意隨著對方的習慣、或家族習慣，而變得樂於集體活動。

當一個人在愛情的生活中，熱衷於儀式本身，也熱衷於儀式所帶來的儀式感，約會的時間就拉長。跟這樣的對象交往，就請認真投入在儀式與節日中，不要老想著速戰速決、或草草了事。

事情本身都很簡單，但是一旦「儀式化」時間務必拉長。比如「禱告」vs. 「教堂禮拜」、「祈求平安」vs. 「點光明燈」、「敬拜祖先」vs. 「放焰口功德迴向先祖」，皆是透過儀式與儀式感填滿生活與心靈的最佳範例。

這些活動雖然耗時，但對於我們生活與心情的安定來說則十分重要。而這樣具有儀式感的愛情生活，對以「感覺為感官優位」的情人來說，格外重要。有空也順便想想，與對象度過某個特殊節日的時候，你該穿什麼衣服好呢？ 是情侶裝，還是什麼特殊裝扮？

舉個例子，我平常授課的時候最愛穿全套西裝，放假的時候都穿全身丹寧。對我來說，這樣穿簡單有型，可以快速出門，而且抗刮耐磨還很耐髒。

我也只有在聖誕節出門吃飯的時候，才會在身上同時出現紅綠白這樣的配色，再打個領結。讓聖誕老公公與聖誕樹的配色元素出現在我身上。像我，對於儀式感的配合程度僅有一年一次，在此已達上限，所以我真的無法愛上在相處模式上「太過感覺」的人（笑）。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

請準備好，你們約會將會以天為單位，而非小時

請準備好，約會的時候要把一天的行程排滿。上午要特地去哪裡吃飯，要預先訂好位，下午要去哪一個公園散步預先確定好，晚上的電影票也要預先訂好。那一整天的各種大小行程，吃喝玩樂、各式票卷，都要預先特地計畫好，那一整天也必須完全排開。

這些「預定儀式」，也是滿足「儀式感」的重要輔助工具。你也要務必確定，這一天當中絕對不能穿插任何工作行程、接起工作相關電話、回復工作相關訊息，說好約會一天，就是一天。

有句經典國片對白是這麼說的：

說的是一輩子！差一年、一個月、一天、一個時辰、都不算一輩子！

而你的約會裡，只要接了30秒的工作電話、回一個LINE的工作訊息、花一分鐘跟客戶面交、只要有任何與愛情無關的行程或訊息亂入，就很容易讓這一天變成不算是「約會的一天」！

專屬於他／她的約會時段；獨特的存在

跟他們約會，一樣務必要預先提前邀約，讓他／她空下一個專屬時段。這件事情的底層邏輯是，你也暗示對方，自己也預先空下了一個時段專屬留給他／她，以顯示他／她的重要性超過了你的各項行程與工作。

「不要臨時預約」這一點看起來跟我前作所說的「聽覺型相處模式」很像。但是底層邏輯不太一樣。

「聽覺型相處模式」的「不要臨時預約」，是出於不喜歡生活規律的步調被打亂，其底層邏輯在於「規律性」。他們較能接受規律地（為了見面而）見到面就好、而約會途中不一定每次都要什麼特殊驚喜或變化。

但是「感覺型相處模式」不接受臨時邀約，並非出於規律性遭到破壞，而是在於他／她期望「每一次約會都是一個獨特的存在」。運用一下你的創意，讓每次的約會都是獨特的體驗。如果你不知道怎麼做的話，只要能做到去過的地方不要再去第二次，每次都找出新的地方來玩就可以了。

（對了，請你務必先確定這件事不會把你累死，再跟他們交往喔。）

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

重要日期

請把你的年曆上的各種跟情人相關的日子先框下來，確認那些日子的你，除了談情說愛沒有其他事情可以做。諸如對象的生日、西曆情人節、農曆情人節、白色情人節、交往30日、交往100日、交往200日、交往滿多久的整數日、交往滿一年、滿兩年、結婚一週年、兩週年、滿Ｎ年。

以上是基本款務必注意以外，每天你都要算一算今天到底是交往第幾日、或者滿第幾年，以防你被對方冷不防的問到：「今天是什麼節日你知道嗎？」的時候你措手不及，吃不了兜著走。

至於你們可能有其他專屬節日，煩請一一記下，以確保你的愛情能永保和平，長治久安。

請記得能夠接受他／她的情緒起伏

這樣的對象，一旦無法從上述4點中得到滿足的話，就會容易有很大的情緒起伏。他／她的起伏，不會翻臉跟翻書一樣快，而是會讓情緒會維持很久。對他們來說，開心可以很開心，同時可以維持很久；生氣也可以很生氣，也可以維持很久。

一旦你讓他們生氣，短則半日或一日，長則可達數日，尚且難以停止。有鑒於當人進入以「感覺為感官優位」的狀態之後，相對「聽」這個感官就會變弱。所以，你的解釋縱使鞭辟入裡、理由充分、政治正確，對方都將不為所動，因為他／她不會「聽」，並同時沈浸在很深的「感覺」裡面。

根據我的經驗，與這樣的對象交往，此時最好的道歉，絕對不是講道理跟解釋，而是把對方帶去一個可以大吃大喝的地方。吃飯、吃甜點、喝茶、喝酒等等，能藉以產生味覺、嗅覺、與其他體感刺激。滿足對方的「感覺」之後，對方可能才有機會打開耳朵，使用「聽覺」這個感官，用以了解背後的詳情始末。

今天跟大家分享了跟「以感覺為感官優位」的情人相處的五點摘要，大家都學會了嗎？有什麼問題歡迎問我，我們下一講見。

注意事項：

少在對方吃飯時問問題。對方回答你的瞬間，如果剛好低頭去吃麵，你就無法觀測對方的眼球移動。或者當對方滿口食物又嚼到一半，這時常常無暇思考，就會含著菜跟飯，隨意應付。 能問的問題包含但不限於我文章列下的，大原則盡量以開放式問題為主。問是非題，較容易讓人有被偵訊或正在做筆錄的感覺。 在對方心情放鬆的時候提問。否則，對方的眼球較不會有反應，只會出現諸多尷尬的「壓力反應」。 問出關鍵句之前，建議先論及感情經驗等相關話題，否則對方一旦感覺突兀，一樣只會出現諸多「壓力反應」，眼球也不太會有移動，較不便判讀。

如果你發現，以目前跟對方的關係，問出這個問題，連你自己都覺得很不自在，相信我，對方一定更不自在。如果讓對方不自在，對於親和感的建立來說，則是一個嚴重的扣分行為。這時的你，不該問出感情相關的關鍵句，應該回過頭去了解對方的在「視覺型」、「聽覺型」、「感覺型」中哪種行為模式較多，重新建立親合感。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航