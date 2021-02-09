2021/02/09,
性別

女人都是「馬路三寶」？如何透過數據理解男女性的駕車情況？

女人都是「馬路三寶」？如何透過數據理解男女性的駕車情況？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

當男性駕駛說「就知道是女生！」的時候，不僅表露女性不會開車，也隱含了身為男性理當更會駕駛的認知。毫無根據的自信心，可能導致男性高估自己的駕駛技術，以及低估風險行為（如未繫安全帶、超速、酒駕等）的可能後果。

文：林紘晟

通勤時間的你，是不是也在咒罵著哪個「三寶」？女生開車技術真的比較差嗎？從數據告訴你，雖然女性駕駛的事故機會高，但男性肇事的傷害往往更嚴重。

國中的時候，我的國文老師曾這樣說過：不打方向燈就急轉彎的，一定是女人；雨刷跟車燈胡亂使用的，一定是老人；兩個都有，那就是老女人。女人、老人與老女人，恰好就是網民口中的「馬路三寶」。

你可能也遇過這種朋友，在馬路上看到駕駛技術差的女性駕駛，總要抛一句「就知道是女生！」。

隨口評論的背後，都隱含女性天生缺乏駕駛能力的觀念。但是2015年交通部出版「從性別看交通運具使用情形」，卻揭露有69%的交通事故是男性所為，比率是女性的2.16倍，與大眾觀念相悖而引發熱議。

但是事情真的那麼單純嗎？要如何透過數據理解男女性的駕車情況？最後，又該如何看待「女性不會開車」的刻板印象呢？

數據會說話：女性駕駛的事故機會高，但男性肇事傷害高

交通部的報告公布後，臉書專頁「數感實驗室」馬上補充道，光是得知「交通事故的男女比」是不夠的。必須同時考量男性與女性的「有駕照比率」、「有駕照且上路比率」、「上路時間」等數據，知道公路上的男女駕駛比率，才能討論誰的肇事機會較高。

如果細究數感實驗室引用的數據報告，會發覺「每週行車天數」的數據也需要納入計算，以2012年為例，女性每週行車天數4.4天高於男性的3.8天。此外，因為男性與女性的行車用途（例如通勤、接送親人等）有差異，開車上路的時段也會不同，要精算出某一時間點的男女駕駛比率並不容易。

不過根據交通部2012年的問卷統計，女性駕駛在一年內發生交通事故（含未報案的輕微擦撞）比例為13.3%，男性則是10.6%。根據這個數據，雖然男性駕駛人數眾多，造成的總體肇事數量高，但若以每個人的「肇事機會」來看，女性會稍微高於男性。答案看似呼之欲出：相較於男性，女性的駕車能力較差。

但如果根據嚴重程度區分，馬上會看到故事的另一面：最嚴重的A1交通事故（造成24小時內死亡）2012年統計中，男性肇事者是女性的4.5倍。

2019年的最新統計，從未繫安全帶（91.1％）這種小奸小惡，超速（86.9%）的逞快行為，到高風險的酒駕與吸毒駕駛（92.0％），男性都毫無懸念佔了絕大多數。

總結而言，比較完整的說法是：雖然女性駕駛的事故機會微幅高於男性，但是男性更容易涉及高風險的違規行為，以及造成嚴重傷亡的交通事故。

保險公司也會支持這個說法，在汽車保險的費率計算上，保險公司會根據性別、年齡⋯⋯等因素進行保費調整，而女性的汽車保險費率向來低於男性，可以推斷在保險公司的統計資料中，男性駕駛更容易造成財產損失與傷亡。

數字背後：性別影響風險評估？

該如何解釋男性的違規行為與高傷亡率？

有心理學研究者針對歐洲九個國家，共2681位18-22歲的年輕駕駛進行統計，發現男性與女性行車時的「風險機會」的認知差異不大，亦即對於交通事故發生的機會有相同判斷，但是相較於女性，男性比較不擔憂交通事故帶來的後果，或許可以解釋兩性在交通事故的差異。

筆者並未找到類似的台灣研究。不過，當男性駕駛說「就知道是女生！」的時候，不僅表露女性不會開車，也隱含了身為男性理當更會駕駛的認知。毫無根據的自信心，可能導致男性高估自己的駕駛技術，以及低估風險行為（如未繫安全帶、超速、酒駕等）的可能後果。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

「誰握方向盤」有什麼經濟與性別因素？

除了交通事故機率，更該被注意的是超低的女性駕駛人比例，2018年統計中僅佔總體駕駛人的32%，連男性駕駛人的一半都不到。「如何通勤」看似是個人偏好，實際上卻反映女性的經濟處境與婚家角色。

前述的「從性別看交通運具使用情形」報告中特別提及，家中僅有1輛自用小客車者，其經常使用為男性者占73.5%，為女性者占26.5%，即家中僅有1輛車的家庭多由男性來駕駛。該報告的解釋是，因為男性為家庭的主要收入來源，所以汽車是滿足男性外出估工作的需求。

但是同一份報告也指出，女性在通勤時，使用大眾運輸的比例也高於男性，特別是台北、基隆與新北三個地區，女性用大眾運輸通勤的比例都超過50%，男性則都低於30%。換言之，就算是有工作的女性也超乎比例地較少用個人交通工具（包含汽機車）通勤。然而，「主要收入來源者」與「值得開車上班」，這兩者似乎沒有關聯。

這些數據難以用單一原因解釋。「男主外，女主內」的性別安排可能減少女性的通勤需求，女性在職場遇到的玻璃天花板與同工不同酬，也可能減少女性購車能力。

除了經濟因素，性別刻板印象的影響也不容忽略。試想一下，不論是在卡通、電視廣告或現實生活，全家出遊的時候該由誰握方向盤？誰坐副駕駛座呢？以蠟筆小新為例，美冴跟廣志都有駕照，但是全家出遊的時候都是由廣志開車。汽車廣告裡面，駕駛家庭休旅車的男性展現出滿滿的財力與父愛，妻子只要負責微笑、報路跟照顧小孩。

總結：有沒有雞雞都可以當良好駕駛，性別刻板印象無助交通安全

面對「馬路三寶」隱含的性別歧視，我們注意到「女性」是特別被標示出來，成為解釋駕駛技術的原因。相較而言，我們遇到酒駕、超速等行為時，卻鮮少說「看吧！都是男性」，反而更傾向用個人性格、道德操守、當下情緒等方面解釋。

女性有錯的時歸咎性別，男性有錯歸咎個人，本身就是一個歧視女性的思考邏輯。

本文的重點並不在爭論男女性誰的駕駛能力較好，統計呈現的僅只是概括情況，事實上不論男性與女性，都存在技術良好、無交通事故的駕駛，也都存在技術差或高風險的駕駛。不論針對男女性，將性別作為評斷個人的標籤不僅充滿偏誤，也無助於實際提升交通安全。既然開車不是靠陰莖，不分性別都可以成為良好駕駛，當然也都有責任維護良好的道路安全。

最後，當大眾熱議男女性的駕駛技術，女性駕駛稀少的現象卻很少受到關注。「誰握方向盤」的遠遠不只是個人偏好與選擇，女性的移動能力較低背後，是關乎女性普遍面臨的經濟處境與家庭角色。女性更依賴大眾運輸的現象，也顯示出大眾運輸建設不只涉及環保、減碳等議題，更包含促進不同性別機會均等的可能。

參考資料

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀