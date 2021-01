龐皮歐，美國「史上最糟糕國務卿」——這是《紐時》記者偏頗，還是翻譯別有居心？

幾日前,我在臉書上見到一位朋友轉貼分享蔡依橙醫師對《紐約時報》(以下簡稱《紐時》)中文網一篇報導〈龐皮歐,美國「史上最糟糕國務卿」?〉的評論。我平時也是蔡醫師臉書粉專的長期讀者,不時受惠於他的分享和個人觀點,但對於蔡醫師對《紐時》這篇報導的評論,卻令我感到些許不對勁。

蔡醫師的評論重點我引述如下,完整的評論內容讀者可參考下方頁面:

他(即報導記者)的意見認為,蓬佩奧(Mike Pompeo)可能是史上最爛國務卿,而所列舉的理由,包括蓬佩奧譴責中共的新疆、香港、南海、台灣政策。 我認為這是要很小心觀察的細節,這只是個案,還是進步派記者真的都這樣想。

蔡醫師粉絲專頁底下出現不少網友對這則報導的回應,不少是在批評《紐時》染紅、親中,甚至是對美國進步或左派的謾罵。

謹慎起見,我讀了這篇報導的中、英文版,得出的心得是:報導的英文版內容以新聞寫作而言中規中矩,記者並沒有在報導中透露或傳遞個人看法或觀點。較有問題的是《紐時》中文網對這篇報導的翻譯,以及下標方式。翻譯與下標方式,很大程度地影響了華文讀者看待這篇報導的方式。

然而,我也認為蔡醫師將「史上最爛國務卿」此一評價解讀為記者的個人意見有失公允。

以下我會依序說明:

《紐時》中文網的下標與翻譯出了什麼問題? 「史上最糟糕國務卿」是哪些人對蓬佩奧的評價? 《紐時》記者如何處理這則報導、訪問了哪些人? 最後是我個人作為媒體工作者的一點小小心得。

同一篇報導,中、英文版下標方式差很大

《紐時》中文網此篇報導的標題,如同大家所見是〈龐皮歐,美國「史上最糟糕國務卿」?〉。標題的尾巴是問句,代表這是個疑問句,而非報導本身給出的結論。然而,英文版報導的標題是“Pompeo, Who Led Trump’s Mission at State Dept., Leaves With a Dubious Legacy”,這篇同時也刊出在實體報紙中,標題略有調整:Pompeo Exits State Dept., His Turbulent Tenure Leaves Dubious Legacy for the U.S.。

Photo Credit: The New York Times 搜尋結果畫面中間此篇,就是中文網翻譯報導的原文文章。《紐時》網站的設計也讓讀者一目瞭然,搜尋結果第一篇為評論文章(標題上方標註Opinion),中間此篇則註明了文章主題(Politics),沒有特別加註文類者通常是新聞報導。

光是標題就可以很顯而易見地看出差別,英文版的標題大意是在說:在川普總統帶領國務院的蓬佩奧,為美國留下了曖昧、含糊不清的(政策)遺緒。「Dubious」一詞雖然不是中性的描述,但相較於中文版直接在標題寫明「史上最糟糕」,兩者還是有一段明顯的差距。

中文網的翻譯報導還有另一個問題,就是沒有將文章完整翻譯完畢,英文版報導原文的最後五段,中文網都沒有將內容翻譯出來。雖然在新聞寫作上,我們都曉得放在報導尾巴的資訊重要量是整篇報導裡最稀少的,但以新聞工作而言,這樣的處理仍是失格的。中文網上也不見任何編按或編輯台說明,為何最後的五段文字沒有譯出。

「史上最爛國務卿」說是記者給的評價,恐怕相當牽強

接著來談談蔡醫師的評論與個人解讀,蔡醫師認為「可能是史上最爛國務卿」是記者對蓬佩奧的意見,這樣的判斷出於兩種可能:一種是認為標題是作者的意見,另一個是內文裡出現了「美國歷史上最糟糕國務卿」。然而,第一種可能已在前面說明,中、英文版報導的下標方式差距極大,中文版的標題很有可能連記者都不清楚。

至於第二種可能,內文裡的確出現了這幾個字,但中文版的翻譯報導也寫了這是「許多官員和分析人士給他貼上的」。因此,要解讀「史上最爛(或最糟糕)國務卿」是記者個人的意見,兩種可能都說不太通。

至於蔡醫師後方說記者所列舉的理由包含蓬佩奧領導全球譴責中共的新疆、香港、南海、台灣政策。中文網的翻譯是:「他(即蓬佩奧)還領導全球譴責北京的擴張主義野心和對香港、台灣和南海的壓迫。」但是不論在中文或英文報導裡,「許多官員和分析人士貼蓬佩奧最差國務卿標籤」與「蓬佩奧領導全球譴責北京」,相隔了八個段落之多,中間提及的事件和國家諸多,包含了:美國對伊朗、朝鮮、烏克蘭、委內瑞拉,以及中國的關係。

以新聞寫作而言,同一主題或高度相關的內容會盡量安排在前後段,因此說記者評價蓬佩奧是最差國務卿,理由包含領導全球譴責中共,在我看來也是相當牽強。

哪些人給了蓬佩奧「最糟糕國務卿」的評價?

英文版的報導段落裡,在陳述官員與分析家為蓬佩奧貼上「(美國)史上最糟糕國務卿」的文字,其實附上了三篇文章的超連結,先後依序為卡普蘭(Fred Kaplan)在《Slate》雜誌的評論、湯瑪斯・傅利曼(Thomas L. Friedman)在《紐時》的評論,以及《華盛頓郵報》代理編輯戴爾(Jackson Diehl)的評論(中文網報導同樣有超連結,唯一沒附上的是傅利曼的評論)。這三篇文章的英文標題都採用了肯定句,也不約而同地出現了「the worst secretary of state」此一形容,這樣的下標方式在評論性質文章是可接受的,代表了作者本身的個人意見。

評論性質的文章通常帶有作者個人鮮明的立場或觀點,這類文章媒體在處理時,除非是很明顯與既有事實相違背的錯誤,否則會讓作者盡量表達他的內容。媒體刊登這些評論性質的文章,也不代表為作者(及其立場或觀點)背書。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 三位評論者立場鮮明、切入觀點互異,但在文章標題都不約而同地以「(美國)最差的國務卿」評論蓬佩奧。

三篇評論的作者都是媒體工作者,對於蓬佩奧在國務卿任內的評價,所側重的面向不盡相同。

戴爾一文開頭就提及了蓬佩奧(代表美國)與北韓的協商失敗、針對伊朗的制裁也沒能成功,壓制委內瑞拉的獨裁政權也是失敗收場。至於中國,則是在蓬佩奧的任內在新疆施行了種族滅絕行為,並且壓制了香港的自由。戴爾一文後來的重點放在美國在聯合國安全理事會提案要求針對伊朗的武器禁售令延長,但沒想到未獲盟友的支持,在伊朗議題上更顯孤立。

傅利曼一文的行文在我讀來是三篇裡面語氣最嘲諷的,他直言蓬佩奧並沒有達成任何一項外交成就,甚至他連正直和倫理都沒有。他舉例蓬佩奧「最引人注目」的兩項成就,都是在背地裡中傷他在國務院的資深官員。第一個是蓬佩奧奉川普之命,開除了先前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇(Marie Yovanovitch);另一個就是開除國務院前督察長利尼克(Steve Linick),傳聞是因為利尼克正在調查用於合理化對沙烏地阿拉伯軍售的全國緊急狀態,及國務卿濫用政府資源的情事。

佛利曼另外還不滿蓬佩奧面對媒體時,多次表示新冠病毒是從中國的實驗室製造出來,但隨後記者提醒他美國的情報體系回應沒有這一回事時,蓬佩奧仍堅持他的說法。

至於卡普蘭,他在文章第二段就開宗明義地說,蓬佩奧兩年九個月的任期內並沒有為美國的安全、價值,甚至是川普政府的政策做出什麼貢獻。卡普蘭和戴爾一樣都提了美國在安理會提案延長對伊朗制裁失敗一事,蓬佩奧的另一個失敗,卡普蘭認為是沒能正確認知到中共(挑戰)的本質,因此導致美國在應對中國上也顯得思慮不周。

卡普蘭的觀點認為,蓬佩奧過激的修辭使得美國在世界舞台上與其他國家孤立,導致於要面對真正的挑戰(包含伊朗和中國)時,找不到盟友能夠一起集中火力應付。

卡普蘭一文是三篇評論文中唯一有提到台灣的,但僅僅就是提及蓬佩奧在卸任前所做出的政策中,其一包含了取消了美台官員的互動限制。但卡普蘭提及這做法並不具有永久的效果,蓬佩奧的繼任者布林肯上台後隨時可以修改前朝規定(但他也說布林肯若是真的這麼做,也是滿糟的)。

《紐時》這篇報導的英文版原文總計29個段落,引述這三篇評論文章的段落為第六段。就我看來,記者引述這三篇文章是作為一個開頭或引言,鋪陳既有的一些官員和分析家都為彭佩奧貼上了「美國史上最差國務卿」的標籤,實際情況究竟是如何?或者說,有沒有其他有別於這三篇評論文章的說法?

那麼最後我們來看看,《紐時》記者潔克絲(Lara Jakes)的報導是如何處理蓬佩奧的外交政策。

《紐時》報導如何處理、回顧蓬佩奧的外交政策?

潔克絲這篇報導的架構大致如下:

簡介蓬佩奧的生平與經歷 描述蓬佩奧的外交政策風格 專家評價蓬佩奧的外交政策(針對伊朗、北韓、歐盟) 描述蓬佩奧在川普政府運用經濟制裁與挑釁政策打擊中國、伊朗與委內瑞拉 蓬佩奧如何維繫與歐盟關係 描述蓬佩奧如何處理中東議題 蓬佩奧如何引形容自己、以及支持他的金主是誰 另一位專家評價對蓬佩奧的外交政策與性格

八點裡頭,有專家評價的段落很明顯地採訪了相關人士來評價蓬佩奧,但其他標粗體的段落,例如第二點和第五點也都各自找了相關專業人士給予蓬佩奧評價。

比較值得一提的是第五點和第八點。相較於前面引述了三篇評論文章都給了蓬佩奧極差的評價,在美國與北約的關係中,記者採訪了曾任美國駐俄羅斯與韓國的大使,曾任北約前代理秘書長的弗什博(Alexander R. Vershbow)。弗什博認為蓬佩奧在協助北約對抗俄羅斯上確實有功,包含了增加相關的軍事花費。弗什博認為蓬佩奧幫助北約免於川普對盟友的蔑視以及霸凌策略。

第八點作者則採訪了科赫研究所(Charles Koch Institute)政策與研究的副主席魯格(William P. Ruger),他的看法是蓬佩奧對北約的支持、打擊伊朗,並且確保在衝突地區有美軍的進駐,並沒有被遺忘。

《紐時》中文網的翻譯較為詭異之處就在於,翻譯內容僅到第七點,後續魯格對蓬佩奧外交政策與性格的評價,就屬於我在文章前面提及沒有完整譯出的最後五段裡。

扣除掉架構中我標示為粗體的內容,其他項目的描述潔克絲都是在陳述相關事實或歷史事件。提及台灣的段落就在第四點裡,講述蓬佩奧領導了全球譴責北京擴張主義的野心,包含對香港的壓制、以及對台灣和南海。此處沒有採訪相關專家,但記者也未在這些段落中表達個人看法,或是藉此以個人立場評價蓬佩奧的外交政策。

理性啟蒙的社會,值得我們每日得重新搏鬥

總地來說,《紐時》記者在報導中整理了蓬佩奧的生平、經歷,甚至是他的政治野心,並採訪了相關的專家學者評析蓬佩奧的外交政策。記者並沒有藉著報導傳遞個人看法或意見,即使她的目的是想要回顧蓬佩奧的外交政策,採取的作法也都是詢問相關專業人士或學者的意見。這在新聞報導處理中,是中規中矩的做法。

翻譯問題是《紐時》責無旁貸的,《紐時》中文網的文章雖然已將報導超過八成的內容翻譯了出來,但在下標方式仍有很大的改善空間。至於沒有翻譯出來的內容,作為讀者與媒體工作者,我都認為是值得正視的問題。

以如此篇幅分析《紐時》這篇報導的中、英文版,以及需要留意之處,對我而言除了是提醒自己在處理新聞報導和評論內容時的分野與差別,多少也希望讓讀者知道媒體工作者是如何安排報導架構、新聞報導和評論文章的差別何在。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

回到文章最一開始提及的朋友,該名朋友後來詢問我,在這個年代極少數人對報導內容或資訊戒之慎之,但世界整體的走向似乎不是如此,那麼極少數人的堅持是否有意義?身為一名資淺媒體工作者,我加入這一行時可以說是假訊息在世界各國滿天飛,甚至有時會從國家領導人身上聽見。蔡依橙醫師對《紐時》報導的評論並不算是很嚴重的問題(畢竟《紐時》中文網的翻譯跟下標方式也有需檢討之處),但這提醒了我們在閱讀與判讀廣義的資訊時,都必須更為謹慎。

最後我想以《假新聞【21世紀公民的思辨課】》的部分內容作結,作者卡洛尼娜.庫拉(Karoline Kuhla)提到,放屁和假象都有可能危害民主制度。她引述德國政治教育扎根計畫的主持人瑪麗娜.維斯班特(Marina Weisband)的說法,「雖然數位化社會提供了網路上無所不在、隨時可得的資訊,可是很多人因此受不了而弄不清是非。(中略)如果可以成功引發大家來討論這個似是而非的議題,那麼資訊扭曲的戰略就成功了。」

庫拉最後透過假新聞現象討論一個長久以來被視為理所當然的價值,也就是「終究,理性在現今社會的價值還剩多少?」

啟蒙運動發展超過百年,是許多人抗爭的結果,有些人甚至犧牲了生命來捍衛理性價值。經歷了很長的歷史演變,我們才得以生活在現今這個理性啟蒙的社會。假新聞現象帶來的挑戰,使我們每日得重新搏鬥,爭取理性價值。理性的果實並非理所當然的,已經獲得的東西若不維護,是無法持久延續的。

我謹以庫拉的回答來回應我朋友的疑問,也是我作為一名小小媒體工作者仍繼續在崗位上努力所秉持的信念。

