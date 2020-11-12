副住持在印度學到了尊重多樣性，瑤光山最明寺成為日本第一座舉辦同性婚禮的寺廟

文：大和限時麵

因目前日本同性婚姻尚未法制化，近年發展出「同性伴侶登記宣誓」，以戶籍登記的方式來因應同性伴侶的實務執行方案，其與婚姻有類似作用，賦予同一戶籍法律權利的成員處理民事問題，如繼承、醫院探訪或舉辦葬禮的權利。

日本伴侶登記制度是從2015年4月1日開始，日本東京都澀谷區向同性伴侶發出特殊證書，承認他們的同居關係。雖然不是法律認可的婚姻，但已可處理一定的民事事宜，後來也愈來愈多都道府縣的各區陸續開放伴侶登記制度。

根據日本「國立社會保障與人口問題研究所」在2015年所進行的民眾對同性婚姻態度調查中，贊成同性婚姻合法化的日本民眾高達51.1%，而不贊成的比例則有41.3%。

從年齡別來看，二十多歲的人，贊成同性婚姻的比例極高，達到71.6%；而隨著年齡層逐步增加，反對的比例也相對增加；在七十歲以上的年齡層中，贊成同性婚姻的比例，只有24.2%。

Photo Credit: 瑤光山最明寺IG

日本第一座舉辦同性婚禮的瑤光山最明寺

隨著「同性伴侶宣誓制度」在5月1日於日本琦玉縣川越市推出後，該市的瑤光山天台宗最明寺也宣布開始承辦同性結婚典禮，並同時特別準備彩虹款式的念珠和半袈裟，同時受到社會各界的矚目。

典禮包含鳴鐘、入堂、三禮、啟白、法水頂戴、念珠授予、宣誓、獻香、退堂等完整九個儀式流程，儀式料金約為20萬日幣包含攝影和服飾。

隨著日本社會對LGBT群體的接受日益提升，最明寺的副住持千田明寬對外表示，即便是1262年建造的最明寺也在與時俱進，願極力成為友善對待LGBT的寺廟。

Photo Credit: 瑤光山最明寺IG 副住持千田明寬

在印度留學啟發了對多樣性的理解

最明寺副住持千田明寬是在2015年以宗教身分到印度留學時啟發了人類多樣性的理解。在印度當地有近15億人口，但混合了各種不同的宗教、種族和種姓制度，社會的組成非常的多元。

也因此千田表示：

對我來說，他人與我自己不同是很自然的想法，是因為在印度留學學到了尊重多樣性的心態。

因為在印度時，膚色及語言與當地不同的自己也像是個異類。但印度人卻欣然地接受了他並且對自己非常的友善，他對這種尊重多元的觀念感到很震驚，也因此受到啟發。

最後，千田也表示，雖然在世界上很少有可以舉行同性婚禮的佛教寺廟，但他認為舉辦同婚儀式與佛教的教義並不矛盾。

如果未來疫情好轉開放以後，大家不妨將琦玉縣的最明寺列入旅遊清單，參拜一下少數支持婚姻平權的日本佛教寺廟。

Photo Credit: 瑤光山最明寺IG 瑤光山最明寺內的花手水

也可以追蹤「瑶光山・最明寺」IG&FB，寺內的花手水也非常漂亮。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航