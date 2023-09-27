判決書交給「AI草擬」民團憂心，司法院：用「規則法」提高準確性，不會像ChatGPT那樣明顯出錯
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民間團體表示，審理案件並非單純的法律解讀，還涉及文化差異、當下情境以及當事人的真實想法。畢竟這些複雜的人性考量及每個人生命經驗所累積的判斷，無法透過單純的書類與文件提供給AI模型進行訓練，因而對目前的AI來說，判斷仍是一大挑戰。
法官工作負擔沈重，根據2022年的統計，每位法官每月有60起案件結案，其中以酒駕、詐欺、毒品等案件佔多數，寫判決書要花費10小時以上。司法院為減輕法官負擔，積極建置以TMT5語言模型為基礎的「AI生成式語言模型系統」。第一階段將協助「提供人頭帳戶」及「酒駕」兩種案件使用，9月底前即將驗收完成、進入試辦。
不過多個民間團體昨（26）日提出質疑，擔憂用AI草擬判決書可能會有誤判風險，因AI可能會無法正確運作，像美國曾有位律師使用ChatGPT寫書狀，文所引用的6起判例被法官發現根本不存在。另AI系統是透過大量過去判決書、起訴書學習訓練，也可能導致判斷複製過往判決的偏見等。
司法院今回應，系統開發主要用「自然語言處理（Natural language processing）」及「規則法（Rule-based）」技術，與生成式AI技術關聯性不高。在使用生成式AI部分，生成後再結合「規則法」提高準確性，不會像ChatGPT出現顯然錯誤的情形。
民間團體憂心：AI無法像人類判斷，可能複製過往的偏見
包括全國律師聯合會、台北律師公會、台灣人權促進會、民間司法改革基金會等民間團體昨日召開記者會，提出對於AI草擬判決的憂心。
民間團體指出，根據國外文獻，AI可能會產生人工幻覺（Artificial Hallucination）現象，以致於生成內容產生錯誤。且據美國普渡大學（Purdue University）發表的研究發現，在AI系統的正確率在未達5成的情況下，會有高達4成的使用者無法察覺系統的錯誤。
目前司法院的系統於生成判決草稿時，先讓法官勾選「認罪與否」、「使用何條規定處理案件」等選項後，系統即會自動生成草稿。關鍵在雖然結果為法官所決定，但判決中最重要的理由，是由此系統自動協助生成。如此一來，當AI生成內容倘若包含使用者無法察覺的錯誤，可能直接產生判斷錯誤的風險。
另外民間團體也認為，判決重要的是法官的判斷、心證，AI目前仍不具備理解人類的能力，而僅能依據訓練資料回答經統計後的結果，且AI可能因原始資料不均或不足而產生偏差。
日前就有學者提出警告，美國近年在法院廣泛運用由商業公司開發的AI，幫助法官評估被告的再犯風險為量刑準據；但該系統的運作基礎，複製了過往司法系統中已存在的偏見和不平等（如種族岐視），其系統偏誤的風險，極需注意。因司法院系統目前是以現存的判決書及起訴書做為訓練資料，故同樣也會面臨此風險。
民間團體表示，審理案件並非單純的法律解讀，還涉及文化差異、當下情境以及當事人的真實想法。畢竟這些複雜的人性考量及每個人生命經驗所累積的判斷，無法透過單純的書類與文件提供給AI模型進行訓練，因而對目前的AI來說，判斷仍是一大挑戰。
以司法院預計先使用的「提供帳戶」為例，要判定當事人是否故意提供帳戶，此一主觀要件的判斷，無法透過數據模型可作出。人民很難知悉法官如何使用AI的輔助，如此一來，如何才能不傷害人民對於司法的信任，亦不可不慎。
民間團體共同呼籲，司法院於制定規範時應召開公聽會，且應廣邀律師、檢察官、技術社群等利害關係人與會，以廣納各界意見。於擬定使用規範時，應參考現行國際的標準，並使我國的司法AI應用能與國際上的監管標準接軌後，始開放予法官使用，以降低或避免可能的系統性風險。確保AI的應用能夠服膺人民基本權利保障，與「負責任人工智慧」（Trustworthy AI）的國際發展趨勢相符。
司法院回應：不會像ChatGPT那樣出現明顯錯誤
司法院今天透過新聞稿回應，目前「不能安全駕駛罪」、「幫助詐欺罪」兩種案件類型的裁判書草稿是由「智慧化裁判草稿自動生成系統」提供。系統依據起訴書內容，將犯罪事實及證據名稱，引用到裁判書的草稿，此部分並未使用任何生成式AI技術。
因系統未分析任何卷證資料，仍由法官來認定事實，系統無法協助法官判斷，如果法官審酌全案相關卷證後，認定被告有罪，適用法律部分的例稿式生成內容，則提供給法官參考。至於系統的訓練資料，包含起訴書及裁判書等資料逾10萬筆，應不至於有訓練資料不足的問題。訓練資料都已去識別化，不含當事人個資，也在訓練之後要求廠商銷毀。
司法院指出，系統開發主要使用「自然語言處理（Natural language processing）」及「規則法（Rule-based）」技術，與生成式AI技術關聯性不高。
在使用生成式AI內容部分，為避免AI可能有生成內容錯誤的問題，在生成之後再結合「規則法」，以提高生成內容的準確性，不會像ChatGPT出現內容所對應的對象或事實顯然錯誤的情形。在系統開發階段，已請法官測試並提供意見，目前仍持續調整，尚未確定上線日期，日後亦將持續蒐集使用者的反饋來逐步優化。
司法院重申，開發系統是要減少法官不必要的勞力時間成本，減輕法官書寫裁判書類的負擔，提升司法品質、保障人民訴訟權益，不是要以生成式AI技術製作完整的判決書，取代法官認事用法的核心審判權限。
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核稿編輯：楊士範
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。