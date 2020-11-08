一個真正適合你的人，必須能做到這三樣條件

文：ZIGGY SHIH、李專（COSMO HK）、KELLY HONG

一個真正適合妳的人，有三樣條件必須達到：不騙妳、不傷妳和願意陪妳，否則就算對方的外在條件有多好，有多大能力滿足彼此今後的物質需求、取悅家人，也只會消耗妳的能量，讓妳終日患得患失，喜怒無常。

做很多事都缺乏動力，對未來欠缺期待，形成一種以愛之名的折磨，講到底，能夠註定伴妳到最後的那位，必須做到妳們在一起可以「HIGH翻天」，不在一起不用擔心，沒有秘密，沒有自我中心，這樣愛情之路才會走得平平坦坦。

所以他必須誠實，不濫用妳給他的信任，不會令妳原諒了他什麼也無法釋懷什麼，變得愈來愈敏感，隨便的一舉手、一投足，也會直接爆炸了。

他必須學懂將心比心，在差點傷害了妳之前已考慮到妳的感受，想到若妳以相同的方式傷害他，他會有何等難受，所以在將心比心下，捨不得要妳如此辛苦。

他必須有時間給妳合理的陪伴，不會忙得完全無法抽空，不會閃過一絲「跟妳相處會浪費時間」的念頭，相反，而是即使與妳在一起時只去散散步，甚至彼此躲在家裡什麼都不做，也不會感到可惜，心想省下來的陪伴時間能換到多少利益和其他樂趣。

這三大標準為什麼如此重要，因為要是妳將就下來，接受一個欠缺其中一些條件的另一半，那麼到了後來，妳將耗盡巨大精力包容和體諒，找尋百般理由合理化他的表現。長年累月，妳也會被這樣的他磨光妳的感情和正能量，最終變成經常愈來愈不開心，甚至明明不知自己在煩惱什麼，就已經負能量爆棚。

因此，妳必須明白，雖然世上很多事情可以將就，但找尋對的人這回事，卻是不能將就。沒有什麼比找到一個踏踏實實愛妳和一起生活的人更重要，兩人沒有瞞騙，沒有出軌，懷著一顆長久走下去的決心。

如果妳已找到一個人，能做到這三樣標準，而且彼此相處得來，那就算他現在不是很優秀，也請給他多點耐性，別輕易錯過他。因為妳遲早會知道，原來平凡的相伴，最安心；簡單的相愛，最細水長流；以妳為先的人，最值得愛。

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