錯把匱乏當作愛，你會喜歡上任何一個好像有機會的人

久違的春天

前陣子接了新的個案H，他是非常誠懇真摯的人，講話慢慢的，能讓人感覺到那是他對自己每一句話的重視，但接近而立之年仍沒交過女友。

前兩個月，他在交友軟體認識了一個女生，見過一次面也聊了一個月，他覺得這次似乎很有機會，因為不想錯過而約了我諮詢。

互動頻率，不等於互動品質

我詳細的看完他們一個月來的對話，告訴他：「看起來，你們之間距離還很遠，暫時還沒有機會往前跨一步。」

H：「為什麼，她跟其他女生都不一樣，我每天丟她訊息，她都會回，我也每天跟她說早安，有時也會說晚安，她也沒有顯得反感，這樣不是就表示她是很願意跟我互動嗎？」

我：「不，你看一下紀錄，她從一開始不認識你時，就是友善的人，所以她一定是習慣會回所有人的訊息，不是因為你。

況且你雖然約出來一次，但是當你再約她時，她都是比較推託的，連續約了幾次她都沒有肯定回應。更別說，你們見面後雖然聊了一個月，但對話過程她沒有跟你透露任何私事，甚至連臉書和IG都沒給你，這些都是很明顯要跟你保持距離的跡象。

你真的不信，這幾天就不要主動丟他，看要過多久，她會主動丟你，你就知道她是不是真的喜歡跟你每天聊天了。」

H：「你是不是要我調整跟她互動的節奏和頻率？」

市面上有太多談兩性關係的團體、書籍和文章，會傳授類似「欲擒故縱」或「轉盤子」（註）的把妹技巧，強調善用互動節奏和頻率，就能抓住心儀對象的心。往往讓很多單純的男生誤以為交女朋友就是要耍心機，如果再多學些把妹技巧，肯定能在情場上無往不利！

註：「轉盤子」指的是同時認識很多異性，分散注意力以降低得失心，以大量認識人來提高成功機率的技巧。

於是我語重心常地提醒他：「你暫時不用去想那些，因為如果我們對於人的敏銳度不夠，是不容易抓到合適的時機去調整互動模式，這沒有公式可以套用，根據我的觀察，往往越是在意想要抓，越容易搞砸。」

H：「你錯了，我不是感受不到人，是因為只有文字，我看不到她的表情，她又不跟我出來，我就真的很難判斷。」

我：「這些都不是重點，即使約出來了，如果聊天內容還是像你過去一個月一樣只是每天丟美食、聊戲劇，你們關係依舊不會拉近，你對她來說就是一個模糊的人，任何人都可以丟給她這些資訊。

你的個性是什麼？魅力在哪裡，她感受不到時，你怎麼可能有機會？」

H：「怎麼辦？難道我只能放棄？我不能做什麼嗎？」

想要不等於喜歡，更不等於愛情

我：「其實，你根本就還沒準備好，急著開始或是在錯的方向努力，一點意義都沒有。

感情沒那麼簡單的，連要當朋友，大家都要找合得來的，如果要讓人心動，想在一起，甚至過一輩子，那個要求是很高的。

你如果連好好跟人談話聊天的能力都沒有，沒辦法聊心事或價值觀等，就代表你們連朋友都還稱不上，更不用說談感情。

你可以想想，為什麼你們彼此明明沒有任何連結和共同回憶，你卻這樣不甘心放不下，那只證明一件事情：

你很寂寞，很想要有人在一起，而不是因為她。

你會喜歡上任何一個好像有機會的人，但那都只是你對感情的想像，而不是真實。

誰會想要跟這樣的人在一起？你只是想要抓住一個人陪你，那會讓人很有壓力的。

除非，你就是努力去找一個跟你一樣很寂寞的人，那你們或許就可以在一起互相取暖。」

H就像我這些年接觸的很多單身男女一樣，因為渴望愛情對於感情太多想像，所以常常把內心的期待投射在任何有機會的異性身上。

就像H只跟那女生相處幾小時，聊天也都言不及義，根本沒有任何情感交流和連結，也不了解對方，卻如此想要跟對方交往，種種跡象都證明了，他只是很寂寞很想要有伴，但這不是真的「喜歡」、「愛」。

正確的心態才能建立真實的關係

這種錯把自身匱乏當作愛的人很容易對感情患得患失，表面上似乎好像很深情和專情，但事實上，他們幾乎從來不曾把心思放在對方身上，即使花時間，也只是為了得到對方，但這絕對不是愛情，甚至連喜歡都稱不上，如果交往了，往往就是佔有慾很強的醋罈子，甚至是恐怖情人，所以即使付費給我，我也不會教這樣的人如何追求異性的技巧，而是想要讓對方先正視自己內在的問題及調整心態。

我：「如果你真的想要好的感情，當機會來時真的想要把握住，你應該是從現在開始去讓你自己的內在狀態穩定，那需要下很多功夫，你需要學習溝通以及和人建立真實的關係。

溝通、心態調整，不是人人擅長，是需要學習的，但我不希望你們抱著想追女生的心態去學，而是希望自己能變成更好的人的心態才來。」

H：「我都幾歲了，我怕來不及，等我學會再談感情這樣太晚了。」

我：「不要急，你越急，就越容易躁進，反而會搞砸。

這些是你過去三十幾年，應該學習的，但你逃避沒有學，所以現在的你還不擅長跟人互動和建立關係。

要培養跟異性互動的能力，絕對不是去看幾本書，知道一些知識就能學會，你需要不斷的在真實生活去跟人互動練習，心態的調整更是需要持續提醒自己的。

現在絕對不會太晚，因為人生還很長，往好處想，你晚一點找對象，遇到的對象年紀也比較大，女生年紀越大，雖然不會變得更不挑，但她們會考量的就不只是經濟和外表，你外在條件和經濟狀況已經沒有強化的機會，但你的內在還有很大的成長空間，這樣想，希望你能安心些。」

心理成熟度是進入戀愛的基本門檻