錯把匱乏當作愛，你會喜歡上任何一個好像有機會的人
我們想讓你知道的是
其實我何嘗不想像其他黑心業者，告訴這類最好銷售的感情小白：給我幾十萬，我可以陪在你旁邊，教導你要說什麼，做什麼，讓你去演個不是你的人，就能追到對方。然而，真實的感情其實是用再多錢都不能代勞或買到的，只能當事人自己下功夫去學習，沒有捷徑。
久違的春天
前陣子接了新的個案H，他是非常誠懇真摯的人，講話慢慢的，能讓人感覺到那是他對自己每一句話的重視，但接近而立之年仍沒交過女友。
前兩個月，他在交友軟體認識了一個女生，見過一次面也聊了一個月，他覺得這次似乎很有機會，因為不想錯過而約了我諮詢。
互動頻率，不等於互動品質
我詳細的看完他們一個月來的對話，告訴他：「看起來，你們之間距離還很遠，暫時還沒有機會往前跨一步。」
H：「為什麼，她跟其他女生都不一樣，我每天丟她訊息，她都會回，我也每天跟她說早安，有時也會說晚安，她也沒有顯得反感，這樣不是就表示她是很願意跟我互動嗎？」
我：「不，你看一下紀錄，她從一開始不認識你時，就是友善的人，所以她一定是習慣會回所有人的訊息，不是因為你。
況且你雖然約出來一次，但是當你再約她時，她都是比較推託的，連續約了幾次她都沒有肯定回應。更別說，你們見面後雖然聊了一個月，但對話過程她沒有跟你透露任何私事，甚至連臉書和IG都沒給你，這些都是很明顯要跟你保持距離的跡象。
你真的不信，這幾天就不要主動丟他，看要過多久，她會主動丟你，你就知道她是不是真的喜歡跟你每天聊天了。」
H：「你是不是要我調整跟她互動的節奏和頻率？」
市面上有太多談兩性關係的團體、書籍和文章，會傳授類似「欲擒故縱」或「轉盤子」（註）的把妹技巧，強調善用互動節奏和頻率，就能抓住心儀對象的心。往往讓很多單純的男生誤以為交女朋友就是要耍心機，如果再多學些把妹技巧，肯定能在情場上無往不利！
註：「轉盤子」指的是同時認識很多異性，分散注意力以降低得失心，以大量認識人來提高成功機率的技巧。
於是我語重心常地提醒他：「你暫時不用去想那些，因為如果我們對於人的敏銳度不夠，是不容易抓到合適的時機去調整互動模式，這沒有公式可以套用，根據我的觀察，往往越是在意想要抓，越容易搞砸。」
H：「你錯了，我不是感受不到人，是因為只有文字，我看不到她的表情，她又不跟我出來，我就真的很難判斷。」
我：「這些都不是重點，即使約出來了，如果聊天內容還是像你過去一個月一樣只是每天丟美食、聊戲劇，你們關係依舊不會拉近，你對她來說就是一個模糊的人，任何人都可以丟給她這些資訊。
你的個性是什麼？魅力在哪裡，她感受不到時，你怎麼可能有機會？」
H：「怎麼辦？難道我只能放棄？我不能做什麼嗎？」
想要不等於喜歡，更不等於愛情
我：「其實，你根本就還沒準備好，急著開始或是在錯的方向努力，一點意義都沒有。
感情沒那麼簡單的，連要當朋友，大家都要找合得來的，如果要讓人心動，想在一起，甚至過一輩子，那個要求是很高的。
你如果連好好跟人談話聊天的能力都沒有，沒辦法聊心事或價值觀等，就代表你們連朋友都還稱不上，更不用說談感情。
你可以想想，為什麼你們彼此明明沒有任何連結和共同回憶，你卻這樣不甘心放不下，那只證明一件事情：
你很寂寞，很想要有人在一起，而不是因為她。
你會喜歡上任何一個好像有機會的人，但那都只是你對感情的想像，而不是真實。
誰會想要跟這樣的人在一起？你只是想要抓住一個人陪你，那會讓人很有壓力的。
除非，你就是努力去找一個跟你一樣很寂寞的人，那你們或許就可以在一起互相取暖。」
H就像我這些年接觸的很多單身男女一樣，因為渴望愛情對於感情太多想像，所以常常把內心的期待投射在任何有機會的異性身上。
就像H只跟那女生相處幾小時，聊天也都言不及義，根本沒有任何情感交流和連結，也不了解對方，卻如此想要跟對方交往，種種跡象都證明了，他只是很寂寞很想要有伴，但這不是真的「喜歡」、「愛」。
正確的心態才能建立真實的關係
這種錯把自身匱乏當作愛的人很容易對感情患得患失，表面上似乎好像很深情和專情，但事實上，他們幾乎從來不曾把心思放在對方身上，即使花時間，也只是為了得到對方，但這絕對不是愛情，甚至連喜歡都稱不上，如果交往了，往往就是佔有慾很強的醋罈子，甚至是恐怖情人，所以即使付費給我，我也不會教這樣的人如何追求異性的技巧，而是想要讓對方先正視自己內在的問題及調整心態。
我：「如果你真的想要好的感情，當機會來時真的想要把握住，你應該是從現在開始去讓你自己的內在狀態穩定，那需要下很多功夫，你需要學習溝通以及和人建立真實的關係。
溝通、心態調整，不是人人擅長，是需要學習的，但我不希望你們抱著想追女生的心態去學，而是希望自己能變成更好的人的心態才來。」
H：「我都幾歲了，我怕來不及，等我學會再談感情這樣太晚了。」
我：「不要急，你越急，就越容易躁進，反而會搞砸。
這些是你過去三十幾年，應該學習的，但你逃避沒有學，所以現在的你還不擅長跟人互動和建立關係。
要培養跟異性互動的能力，絕對不是去看幾本書，知道一些知識就能學會，你需要不斷的在真實生活去跟人互動練習，心態的調整更是需要持續提醒自己的。
現在絕對不會太晚，因為人生還很長，往好處想，你晚一點找對象，遇到的對象年紀也比較大，女生年紀越大，雖然不會變得更不挑，但她們會考量的就不只是經濟和外表，你外在條件和經濟狀況已經沒有強化的機會，但你的內在還有很大的成長空間，這樣想，希望你能安心些。」
心理成熟度是進入戀愛的基本門檻
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。