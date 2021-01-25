中國上古史有個「時代越往後，知道的歷史越古早」的奇怪現象

應該倒著讀的中國上古史

中學時代讀論語、孟子這些中國文化基本教材時，我一直有個疑問：孔老夫子講到好人好事，總是拿堯、舜、禹當楷模；身為炎黃子孫，怎麼從來沒拿歷史課本記載我們最早的祖先「黃帝」，來當做好人好事楷模呢？

原來孔子時代的人們，是不知道有「黃帝」這號人物的。

黃帝最早的記載，是晚孔子幾百年後的戰國時代思想家尸子，假托幾百年前孔子和子貢的問答講出的。

時代越往後，知道的歷史越古早？

歷史課本記載中國上古的黃帝、堯、舜、夏、商、周……在商朝之前的都只是傳說。更有趣的是這套傳說，還有個「時代越往後，知道的歷史越古早」的奇怪現象。

想像你只見過祖父輩的阿公、阿嬤，但沒見過阿公的爸爸也就是曾祖父；你和兄弟姊妹也沒聽過爸媽講過他們的事蹟。但是到了你的孫子卻突然可以把曾祖父、曾祖母怎麼認識、結婚的，他們小學成績如何、做過哪些工作；還有他們各自祖宗八代的兄弟姊妹講得一清二楚，這些祖宗的事蹟你相信嗎？

我們所熟悉的中國上古史，就有「時代越往後，知道的歷史越古早」的奇怪現象：商代知道最古老的人是商朝自己的祖先王亥、成湯；對夏朝、甚至夏朝的亡國之君夏桀沒半點記載。到了周朝，西周初年知道最古早的人是治水的大禹，也有了禹建立的夏朝，這個他們前朝商代沒半點記載的朝代。西周青銅器則沒記載禪讓帝位給大禹的堯、舜。

直到東周春秋時期，也就是孔子的年代，諸子百家才開始討論比禹更早的堯、舜。再過幾百年的戰國時代，才有了比堯、舜更早的黃帝、神農。秦代把上古「三皇五帝」的體系建構的更完備，所以有了自稱「皇帝」的秦始皇。到了漢代，則又出現了更古老、開天闢地的盤古。

中國歷史是服務政治的傳說

觀察每個時代的社會，以及他們所知道最古早的人物；不難想像中國的上古史，其實是個為政治服務的傳說。

建立禮教宗法制度的周朝，要解釋為人下屬的周武王怎麼能消滅長官商紂，於是用弔民伐罪、替天行道的說詞。還建構出前朝開國君王商湯，也是這樣滅掉更前代的暴君夏桀，來佐證下屬反叛長官的合理性。

商代的甲骨文中，記載了商湯各場戰役中的英明神武；但卻沒有任何一項記載是商湯滅了哪個叫做「夏」的國家，也沒有記載叫做「桀」的亡國之君，但夏朝、和殘暴的桀，卻在商湯400多年後的周朝陸續出現了！

到了孔子的春秋時代，諸侯爭霸，但還尊王攘夷，把周天子看在眼裡，於是有了「堯傳舜，舜傳禹」的「禪讓」新模式。畢竟和平的禪讓，總比任何名正言順的血腥暴力革命還要好吧。

只是到了戰國時代，弱肉強食的戰爭已是家常便飯，到底誰能早點結束無止盡的殺戮？堯、舜、禹的傳承也出現了暴力的版本，荀子、韓非子、竹書記年都記載堯、舜、禹也是互相殘殺。戰爭讓思想家們不再相信和平的禪讓，只要能結束戰爭就好。

歷史是無奈而美好的遙遠幻想

「黃帝」這位「新」始祖的稱號可是大有講究：「黃」是五行中「土」的顏色，土居中央統御四方，是王者的尊位。戰國時代發展的五行學說，強調五行相生相剋，其實更是對天命所歸的不確定感，以及冤冤相報的無奈。無法預測「堯、舜、禹」般的傳承有序，只好來個「五行相生」的模稜兩可。

就算有了五德終始，天命將歸何處雖不可知，但始於「黃帝」則成定論了。有好事者再多搬出個更古早的「炎帝」神農氏，也必須符合「火生土」，南方的炎帝（屬火）傳給中央的黃帝（屬土），的規則來傳承。

中國上古史的「黃帝、堯、舜、夏、商、周……」並不是歷史，而是不斷演化的傳說。如果要當做歷史，則要按照出現的時序來倒著讀。那是每段亂世對現實愈加無奈的見證，還有對那美好從前的遙遠想像。

參考資料

《論語‧泰伯》子曰：「大哉！堯之為君也。巍巍乎，唯天為大，唯堯則之。蕩蕩乎，民無能名焉。巍巍乎，其有成功也。煥乎，其有文章。」；子曰：「巍巍乎！舜禹之有天下也，而不與焉。」 《尸子‧神明》「子貢問孔子曰：古者黃帝四面，信乎？孔子曰：黃帝取合己者四人，使治四方，不謀而親，不約而成，大有成功，此之謂四面也。」 顧頡剛《古史辨》第七冊 「豳公盨」（西周中後期青銅器）銘文：「天命禹敷土墮山濬川」 《資治通鑑》卷七：「王初併天下，自以為『德兼三皇，功過五帝』，乃更號曰『皇帝』。」 東漢《魏大饗記碑》最早提到盤古：「起尚盤古，羅天⎕焉。」（⎕為虛缺字） 《孟子‧滕文公下》：「誅其罪，吊其民，如時雨降，民大悅。」 《荀子·正論》：「夫曰堯舜禪讓，是虛言也，是淺者之傳，是陋者之說也。」 《韓非子·說疑》：「舜逼堯，禹逼舜，湯放桀，武王伐紂，此四人者，人臣弒其君者也。」 《竹書紀年》:「昔堯德衰，為舜所囚。舜囚堯，復偃塞丹朱，使不與父相見也」。

本文經林煜軒授權刊登，原文刊載於此

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