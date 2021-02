求職該選新創還是大公司？挑「合得來的同事」還是「喜歡的工作內容」？

前幾天,親愛的老婆分享了她轉行軟體工程師一年的心得體悟。自從她轉職後,我們兩個人很多時候會討論工作上的各種事情,我因為有多幾年經驗,在不同大小的公司及組的體驗,所以還算可以提供心得及建議。

今天想要分享的,就是我們討論過的事情,也是我長期一直在思考的職業生涯如何規劃的核心。

許多朋友常常會糾結如何在產業、公司或是公司組內的不同選項中選擇。從大方向來說,產業應該是最重要的,畢竟一個上升的產業和夕陽產業,對於公司的發展及人才的培養有這不同的思維。考量到我自己是軟體工程師,我就以軟體工程師的思考,為這篇的主要思考方向。

Marc Andreessen在2011年發表了〈Why Software Is Eating the World〉,基本上揭露了全世界所有產業都在逐漸數位化。各行各業轉換的速度不同,但在這個過程中產生了許多軟體工程師的需求,而目前各大科技巨頭,為了從這個浪潮中吸引更多更好的人才加入,也不惜重金的網羅年輕的畢業生,或是有經驗的資深人員。

如果有機會的話,加入目前上市的科技公司,可以體驗工作上產出會有立即影響全世界幾百、幾千萬、甚至幾億人的機會。因為這些公司都很大了,有一套完整的人才制度(可以參考我之前的文章〈美國科技公司的績效考評〉);對於職業的發展,可以有一個好的路徑規範可以遵循,減少走一些彎路的可能。

而且這些公司吸引了許多聰明、優秀的人才,每天和他們一起工作,也可以從工作上學習體悟,並且耳濡目染的提升。

之前我上Coding bootcamp的時候,在畢業前,常常討論到說面試得到工作機會,應該怎麼做選擇。那時候常常聽到的建議,是不要只看加總的年薪,而是要看工作上的學習及自我提升機會。如果2個工作年薪差5000美金,但一個上升中的新創公司,正在做許多新的顛覆嘗試、一個是很大公司的維護舊系統工作,如果後者的系統也是逐漸下滑的狀態,那前者就算薪水比較低,可能對於個人發展來說是比較好的選擇。

對於公司、產業,其實是一體兩面,但可以考慮的是未來這個公司,在世界上的影響力是否越來越重要等可能性來做確認。目前COVID-19影響全世界,但也有許多公司因為大家在家工作,或是活動都轉向線上而受惠。最近聽到一個很厲害的例子,一個朋友一年多前加入一家新創公司,一年半以來,公司從A輪募資到C輪了,而他除了自身很努力,也因為公司的快速發展,本身升職了2次。

最後,想要聊聊如果是像很多公司general hire(雇用的時候不知道,入公司才選組),入職後如何選組呢?

我了解有很大一部分的人,會建議選擇公司的最重要的核心組織,如果在Google、Facebook就選擇廣告相關的業務,如果是Amazon就選AWS,如果是Netflix就選擇 streaming等等。

我覺得這個建議一般都不錯,畢竟可以學習公司領先業界的技術及產品。但公司內的組,很大一部分是跟組的經理及組員有關,前Yahoo CEO Marissa Mayer說過:「Work for someone who believes in you, because when they believe in you, they'll invest in you.」

所以如果可能,好好的了解組上的經理,及往上一兩級的管理層,看是否能得到他們的認可,以及他們的投資栽培。如果你喜歡你的老闆,你的老闆都很挺你的話,也別太在意工作的內容,就加入一起打拼吧!

我之前在公司做新進人員的mentor,10幾個剛入職的工程師每個都很徬徨,不確定是否要怎麼選新的組。我就會拿我以前的mentor的例子,那時候他入職最後選擇剩下2個組要最後考慮:一個是他很喜歡要做的專案工作內容,一個是他很喜歡經理及組員。他最後選了前者,結果3個月後就蜜月期完後悔,好不容易撐到待1年半後換組了。

我個人目前選擇也都是以人為主要的考量,畢竟每天都要接觸到的工作夥伴,如果不覺得適合的話,真的會很痛苦。

以上是我的一點心得,但我知道,很多時候每個人的情況都不同,人生選擇,很多時候的答案都是「It depends」(不一定,要看你的各種條件及當下環境情況)。希望我的一點體悟,可以幫助到在未來需要做選擇的你來思考。

你有什麼選產業、公司、組的心得體悟呢? 歡迎留言分享。或是你有什麼工作上錯誤的選組經驗,也可以讓大家了解學習。

以上內容均為作者個人經驗與觀點分享,不代表其任職公司立場

本文經半路出家軟體工程師在矽谷授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航