「ESG」概念下環保與經濟結合的例子：換冷氣划算，還是多繳電費划算？

文：黃恩浩（綠學院專欄百萬人氣王，擅長把綠色知識翻譯成最淺的白話文說出來。專業包含海綿城市、雨水管理、基地保水、都市防洪。近日潛心研究企業永續ESG，希望可以協助企業邁向永續之路。擔任綠學院綠色帶路人，同時為企業永續管理師、美國LEED認證專業人員、環境教育人員）

前情提要►常聽到的「ESG」是什麼？讓我說個「愛斯基王國」的故事給你聽

「國王陛下，您先前提到愛斯基王國是由『愛之國』、『綠之國』、『財之國』三個王國合併組成，將三個國家的優點合併，彼此相輔相成，才有了現在成功的愛斯基王國。『財之國』非常好理解，畢竟我們就想要發大財，但『綠之國』不就是做環保、『愛之國』不就是做公益，怎能跟『財之國』的重要性相提並論呢？」記者說道。

「還記得愛斯基王國的原則嗎？」國王微笑著回答。

「記得，找到在乎的人、重要的事、確認長久影響的脈絡、以及看看是否完整了解事情的全貌。」記者回答。

「是的，從這原則中愛斯基王國發現了『綠之國』、『愛之國』必要且重要的角色。因為我們發現，我們在乎的人，他們覺得重要的事、影響長久的事，都跟『綠之國』與『愛之國』有關係，也唯有透過這兩個國度，我才能看清整個愛斯基王國的全貌。」

「這事情是這樣的。有一天，我在『綠之國』照鏡子的時候，發現我臉上，怎麼有『財之國』的影子？不對啊！我揉了揉眼睛，再仔細看看鏡子，怪了，臉上真的有『財之國』的影子，就差眼睛沒有顯示兩個$$的符號了。難道，我只是嘴巴上說要環保，其實心裡只想著錢？該不會我其實是『綠皮財骨』，一個偽善的人？」

講到這邊，國王落入了自己的小劇場，顧不得記者還在，抽了張衛生紙稍微擦拭眼角泛出的淚水。

「國王…您還好嗎？想要休息我們隨時可以暫停。」記者關心道。

「沒事！沒事！我只是想起第一次看到自己這樣時，真的嚇到了，但是多看幾次，就習慣啦！哈！哈！哈！」國王突然大笑起來。

「國王這情緒轉換，比翻書還快，我白眼都快翻去後腦勺了呢。」記者心裡嘀咕，但表現出一個尷尬又不失禮貌的微笑。

「我仔細想了想，為什麼我在『綠之國』，會有『財之國』的影子呢？我細細地看每一件事情的脈絡發展，發現原來這是同一件事情。」

「我看到你頭上的問號了，讓我繼續解釋給你聽。你家裡有冷氣吧？」

Photo Credit: 中央社

「當然有。這跟冷氣有關係？」

「『綠之國』很熱，全國都有冷氣，但這不就跟環保背道而馳嗎？剛開始我們在每一台冷氣開關前面寫著『隨手關冷氣，救救北極熊』，想讓大家都意識到我們使用大量的電力，就要蓋許多發電廠，造成環境的破壞。但天氣那麼熱，總不能不開冷氣吧？我們陷入了兩難：開冷氣，舒服但不環保；不開冷氣，環保但不舒服。聽說，貴司『福爾摩沙』的學校，最近也遇到同樣的難題吧？」

「更慘的是，這些冷氣，都已經很老舊了。我們遇到比開不開冷氣更困難的問題：這些老舊冷氣到底要不要換？不換這些老舊冷氣，頂多每個月多花些錢；換了這些老舊冷氣，雖然每個月我能省下不少電費，可是卻要先投入一大筆錢，這樣划算嗎？」

「我再講另外一個例子。『綠之國』在建立初期，曾發生集體中毒事件。裝潢的時候，因為經費有限，選擇了便宜的油漆與建材，導致人們眼睛酸痛、喉嚨卡卡的好像有東西、頭痛、噁心，有些人出了疹子，幾年後甚至有人得了癌症。這是我建立『綠之國』初期，最難過與最後悔的一件事情。」

「我理解了，為了省錢，日後卻要付出更高的代價。」記者點頭說著。

「我們在思考的這個問題：『投入，但影響長遠』，例如換老舊冷氣看起來是個短期需要投入的事情，但每個月可以省電、省錢，影響未來十幾年；例如使用健康的裝潢，能享受健康舒適的環境。這個問題，除了涉及到『綠之國』的環保省電，還涉及到『財之國』的省錢，更環繞著愛斯基王國原則其中的『長久影響的脈絡』。」

「更特別的是，『財之國』那時為了賺錢，在聽說『綠之國』為了保護環境要汰換老舊冷氣卻苦無經費的消息之後，覺得可以賺一筆錢，於是提供了一筆低利貸款，促成了兩國之間的往來及未來合併的遠因。」

「是啊！愛斯基王國用『時間』這個維度，將『綠之國』與『財之國』連結了起來。」記者覺得找到了文章下標的金句。

「這只是萌芽的一小步。我們基於『長久影響的脈絡』檢視整體國家，發現不是只有節能節水換設備，或是建築居住環境，影響十幾二十年的事情，有更長遠的事情是我們應該要去考慮的。我們需要滿足目前世代的需求，又不危及未來世代滿足其需求之能力。」

「有句話說，裹屍布上沒有口袋，人這一生最重要的只有出生與死亡兩件事，時間正拉平了所有短視近利、小鼻子小眼睛的想法啊！」記者若有所思地說。

資料來源：黃恩浩 企業永續路徑圖

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：王祖鵬