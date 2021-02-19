曾經全球只剩下18隻：科學家利用基因復原，拯救瀕危的「黑腳貂 」

文：比艾羅（David Biello）

1987年，全球倖存的黑腳貂只剩下18隻，幸好後來靠著人工飼養和密集管理，現在的黑腳貂數量增加到幾百隻。不過，就像搶救其他瀕臨滅絕的物種一樣，近親交配的結果使得所有的黑腳貂個體，基本上都具有親緣關係，因此容易患有遺傳疾病，也容易受到潛在病原體或環境變化影響，而導致整個族群滅亡。

為了增加黑腳貂的基因變異和長久存活的可能性，美國魚類及野生動物管理局（FWS）正在考慮採用非常手段：把現存黑腳貂族群中所沒有，但仍保存於動物園和博物館標本的某些DNA，重新導入現存族群。

這方法聽起來或許比讓猛獁象復活還實際些，但要重現已隨生物體死亡而消失的基因，也並非容易的事。

Photo Credit：科學人雜誌 黑腳貂

實際上，這項黑腳貂基因的重現計畫還有其他難以突破的困境。FWS約莫30年前在美國大草原救回的那18隻黑腳貂，當中只有七隻有留下後代。FWS國家黑腳貂保育中心的發言人佛瑞塞（Kimberly Fraser）說：「後來的每隻黑腳貂都是從那七隻繁殖而來。想想看，如果世上只留下七個人，人類會變成什麼樣子？」

2015年，長今基金會「基因重現及復原計畫」（Revive & Restore）資助一群遺傳學家，進行了四隻黑腳貂的基因組定序工作，包括兩隻活體黑腳貂，以及1980年代死亡、目前存放在聖地牙哥動物園「冷凍動物園」的公貂和母貂DNA。

比對結果顯示，冷凍樣本中的DNA仍具有基因多樣性，或許可透過複製或CRISPR基因剪輯技術等方式，再導入現存族群。

目前科學家嘗試透過上述方式，讓滅絕物種例如旅鴿復活，理論上也能用同樣方式創造出複製貂，然後再與現存的黑腳貂繁殖後代。科學家也可稍加調整複製貂的基因組，並植入可製造抗體的DNA序列，以對抗兩種常見的傳染病：腺鼠疫和犬瘟熱，或進一步把造成黑腳貂易感染這些疾病的基因剔除。

基因重現及復原計畫執行長費蘭（Ryan Phelan）說：「再多兩個基因庫來源？那就很多了。」

在此計畫中，黑腳貂擁有一些優勢：繁殖快，而且近親數量多，能做為初期複製研究的代表物種。但可想而知，這種基因修補工作會面臨一些挑戰，例如經費是否充足、涉及瀕臨滅絕物種的基因計畫是否合法等。接下來還得克服科學上的障礙，包括創造出的複製生物能否正常存活，以及可能花上大量時間決定要增加或剔除哪些基因。

基因重現及復原研究團隊，希望2016年能在聖地牙哥動物學會的協助下，取得資金和研究人力，開始利用培養的細胞進行初步基因剪輯工作。

假如基因救援計畫能成功讓黑腳貂大量繁殖，保育學家嘗試拯救的其他動植物或許也能如法炮製，例如因感染壺菌而瀕臨滅絕的兩生類，以及因近親繁殖，而遭某種接觸傳染性顏面惡性腫瘤摧毀的袋獾族群。

事實上，已有科學家試圖以類似的基因復原法來拯救北非白犀牛，這個亞種目前只剩下三隻（按：原文撰寫於2016年，截至2020年，全世界僅存兩隻雌性的北非白犀牛）；他們將使用死去公犀牛的冷凍精液以及「人工配子」（以幹細胞製成的生殖細胞，內含已復原的基因變異）。

Photo Credit: Wikipedia 北非白犀牛

負責執行該計畫的跨國研究團隊，最近已把計畫內容詳細刊載於線上版《動物園生物學》，當中寫道：「一般認為，北非白犀牛即將從這世界上消失，除非透過一些非常手段，才能讓牠們免於滅絕。」

這類案例都會有道德考量。例如，反對復原物種的主要論點在於，錢不該浪費在猛獁象身上，應該拿去救還活著的大象，用有限的經費來保護棲地或建造防止盜獵的設施才對。然而黑腳貂研究計畫顯示，這些基因技術能應用於實際的保育工作，挽救瀕臨滅絕的現存物種。

如同費蘭所說：「問題在於，身為保育人員的我們是用什麼角度，在幫助那些原本具有演化適應性，但生存機會遭剝奪的族群？如果做些改變，牠們就可以繼續存活嗎？」

FWS的遠程目標，是讓野生黑腳貂的數量增加到3000隻、分散於30個不同族群，並且最終協助貂群回到人們當初發現牠們的地方：美國懷俄明州的米蒂齊（Meeteetse）。但是，如果不運用基因復原法，近親繁殖的黑腳貂族群將會持續衰退，甚至滅絕。

佛瑞塞表示：「我不知道這類有諸多遺傳限制的人工飼養計畫，能否持續100年之久。希望在我有生之年能夠看到基因復原真的發生。」

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航