下腹隱隱作痛、射精解尿都疼，男性最困擾的「攝護腺發炎」該如何治療？

反覆性的泌尿道感染，可說是女性朋友中最為困擾的泌尿疾病之一，而讓男性朋友最困擾的泌尿系統發炎性疾病，應該就屬攝護腺發炎了。

先來點基礎的知識

攝護腺在哪裡？

攝護腺是男性專屬的器官，它的位置在膀胱的下方、尿道的後方，所以排尿的時候尿液會從膀胱經過攝護腺才進入尿道。

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攝護腺是做什麼用的？

攝護腺算是生殖器官，攝護腺的功能主要負責分泌攝護腺液，而攝護腺液是精液的重要成分，負責提供糖分和鋅離子使精蟲活動力增強，讓精子可以游得又快又好。

攝護腺發炎和泌尿道發炎有什麼不同嗎？

其實臨床上和生活中大家常常會混用這這些詞：尿道發炎、膀胱發炎、泌尿道發炎。嚴格來說泌尿道感染是一個比較廣泛的詞，其中包含了尿道、攝護腺、膀胱的發炎。這些器官的發炎也可能同時發生，所以大家常常會混用這些詞。

什麼是攝護腺發炎呢？簡單來說就是攝護腺因為某些原因聚集了很多免疫細胞，造成組織的浸潤，並且引起不適的感覺。

但是其實沒有這麼單純。

攝護腺的發炎可以分成急性攝護腺發炎（Acute prostatitis）和慢性攝護腺發炎（chronic prostatits）

急性攝護腺發炎通常是細菌感染造成的。因為泌尿道感染、泌尿道手術、性傳染病等等來源的細菌侵入攝護腺，造成急性的發炎。通常這種疾病會伴隨明顯的排尿疼痛以及頻尿、下腹疼痛，如果再嚴重一點可能會有發燒、攝護腺化䁸等等。

慢性攝護腺發炎就是相對複雜許多。慢性攝護腺發炎通常會在3～6個月內，反覆出現骨盆腔或是會陰部（就是睪丸後面和肛門中間那個位置）的不適感，同時伴隨下泌尿道症狀（排尿疼痛、頻尿、尿急、尿失禁）或是性功能障礙、血精等等。

慢性攝護腺發炎又可以分為細菌性和非細菌性的，主要是根據後面會提到的檢查來區分，但是原則上治療不會差異太多。

慢性攝護腺發炎大概只有10％左右是細菌感染造成的，其他的90％原因目前都還不明。

不是所有的慢性攝護腺發炎都和攝護腺有關，攝護腺因為位在男性骨盆腔的最底部，周圍的神經肌肉相當複雜，所以骨盆腔周圍或是其他神經器官的問題，也有可能會造成和慢性攝護腺發炎一樣的症狀。所以目前醫學界統稱叫做「慢性骨盆腔疼痛症候群」（chronic pelvic pain syndrome），不過大家通常為求方便，還是通稱慢性攝護腺發炎。

攝護腺發炎會有什麼症狀？

攝護腺發炎常常會有解尿疼痛、頻尿、尿急、同時會有會陰部或是下腹部隱隱作痛的現象，同時可能會伴隨早洩、血精或是勃起功能障礙。

一個典型的故事常常像這樣：

一位30歲的男性，有一天突然發現自己常常想上廁所而且每次都很急憋不太住，同時又覺得會陰部和下腹部隱隱作痛。房事也因為這樣漸漸不太行了，不夠硬而且很快就出來了，射精的時候還隱隱作痛......

如何預防攝護腺發炎？

這是我在門診常常被問到的問題：「要如何保養攝護腺？」這個問題應該可以再寫一整篇來討論。但是如果就預防的角度來說，急性攝護腺發炎多半是因為泌尿道感染或是性傳染病造成的，所以如果平常多喝水、避免憋尿、戴套並減少危險性行為，是可以減少罹患急性攝護腺發炎的機率。

但是慢性攝護腺發炎因為目前原因尚不明確，因此目前沒有有效的預防方式。

要怎麼診斷？

攝護腺發炎主要依靠臨床的症狀和簡單的體液檢查，可以做的檢查包括：

慢性前列腺炎症狀指數（NIH-CPSI）：主要是用系統性的方式評估症狀的嚴重程度和症狀的困擾程度。

肛門指診：醫師會用手指插入肛門觸碰攝護腺，這種方式可以評估攝護腺是否有紅腫熱痛的情形。

尿液檢查：主要是為了排除膀胱發炎的情形。

攝護腺按摩：醫師會像肛門指診一樣用手指伸入肛門，但是不同的是會同時按壓攝護腺數分鐘，把攝護腺的分泌液體擠出來。通常擠出來之後會請病人去小便，檢查液體中是否含有白血球或是細菌。

其他的檢查：看醫師的臨床判斷來決定。像是膀胱超音波、攝護腺超音波、X光等等。

要怎麼治療？

攝護腺發炎的治療分成急性和慢性。如果是急性攝護腺發炎的話，可以用口服抗生素治療2～4週應該就會有效。慢性攝護腺發炎的治療就比較複雜了，有以下幾種方式可以選擇：

一、藥物

甲型阻斷劑（Alpha blocker）：最主要的目的是讓腫脹發炎的攝護腺平滑肌放鬆，來改善排尿的症狀。

抗生素：如果是細菌性的慢性發炎，可能要使用抗生素治療6週以上。

抗發炎藥物：讓發炎的狀況可以減緩，但是這類藥物的證據比較不足。

膀胱過動症藥物：可以減輕頻尿和急尿的症狀。

其他調節藥物

二、物理治療

震波治療：治療方式是用一個震動的治療探頭放在會陰部，把震波能量傳遞到攝護腺。治療的原理是利用能量破壞攝護腺周圍的發炎組織，讓這些組織可以重新生長。

神經電刺激治療：用神經回饋的方式，來調節頻尿和急尿的問題。

針灸：目前對於療效的說法不一，不過可以嘗試看看。

三、手術

其實目前並沒有手術可以明確治療攝護腺發炎，但是如果為了要減輕相關症狀如排尿困難、頻尿、尿失禁等等，可以考慮做攝護腺肥大刮除，或是在膀胱內注射肉毒桿菌。

結論

攝護腺發炎常常會在男性朋友造成解尿疼痛、頻尿、尿急、同時會有會陰部或是下腹部隱隱作痛的現象。如果有這種現症狀，請儘速到泌尿科門診檢查與治療，以免變成慢性的攝護腺發炎成為長久的困擾喔。

原文標題：男炎之隱-攝護腺發炎

本文經鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航