小馬可仕上任首要大事：今年9成預算已給各部，經濟振興錢從哪來？
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杜特蒂政府即將下台，但在疫情和經濟復甦雙重考驗下，截至3月底，中央政府未償債務達12.68兆披索，較一年前高出17.7%，再創新高。因此小馬可仕上任後將面對財政問題的考驗，同時習近平18日與小馬可仕通電話時承諾，會持續經濟援助菲律賓。
（中央社）菲律賓準總統小馬可仕還沒上任，國會議員就提出今年預算9成已下撥各部門，新政府振興經濟方案一開始恐淪為口號。隨著菲國親中勢力崛起，北京將續以經濟援助爭取新政府靠攏。
菲律賓準總統小馬可仕（Bongbong Marcos）將於6月30日宣誓就職。反對派眾議員拉格曼（Edcel Lagman）21日發表聲明說，由於今年中央政府預算9成已下撥給各部門，除非找到新財源，否則新政府經濟振興方案「國家，再次崛起」（Bayan Bangon Muli）在今年下半年恐怕將淪為口號。
另一方面，小馬可仕選戰期間提出的經濟政策包括發展核能發電、延續總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內的「建設、建設再建設」（Build, Build, Build）基礎設施計畫，以及把米價從每公斤38到50披索，調降到20到30披索（約新台幣11到17元）等，都需要投入大筆政府經費。
ABS-CBN新聞網報導，小馬可仕23日會見韓國駐菲律賓大使時，與對方討論能否修復父親馬可仕（Ferdinand Marcos）時期興建的巴丹（Bataan）核能發電廠。
小馬可仕說，韓國核電專家已赴巴丹核電廠了解這座核電廠能否修復，或必須建造一座新核電廠。
菲律賓於1976年興建巴丹核能發電廠，原本預計1985年投入運作。但馬可仕於1986年被推翻，同年又發生車諾比（Chernobyl）核災，核電廠因安全疑慮封閉至今。
至於調降米價的政見，IBON基金會執行長艾佛瑞卡（Sonny Africa）告訴中央社，最可行的方式是進行價格補貼。但新政府若要透過價格補貼將米價控制在每公斤20披索，每年至少要花費2300億披索，預計財經主管官員將強烈反對。
在菲律賓致力推廣雜交水稻的「菲華商聯總會」理事長林育慶（Henry Lim Bon Liong）則認為，菲國農民可透過種植雜交水稻達到增產目標，進而壓低米價，「這是唯一的解方」。但政府應給予農民水稻種子和肥料補貼，以扶持農業發展。
林育慶說，與泰國和越南相較，菲律賓農業支出很少。越南花費國內生產毛額（GDP）的10%到15%在農業上，但菲律賓只花費不到5%，希望新政府能更重視農業。
除了經濟層面，軍備採購也需要政府挹注資金。菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）20日說，希望於6月30日卸任前簽署向韓國現代重工採購6艘近海巡邏艦的合約。這6艘巡邏艦採購金額將達300億披索。
杜特蒂政府即將下台，但在疫情和經濟復甦雙重考驗下，截至3月底，中央政府未償債務達12.68兆披索，較一年前高出17.7%，再創新高。因此，新政府上任後財源從何而來，將是小馬可仕面臨的最大考驗之一。
在此同時，中國國家主席習近平18日與小馬可仕通電話時承諾：「中方願同菲方加強治國理政經驗交流，圍繞基礎設施、農業、能源、教育等國計民生，聚焦抗疫和疫後復甦，做大做強既有合作，培育挖掘新增長點，促進兩國和地區發展振興。中方將一如既往向菲律賓經濟社會發展提供積極支援和幫助。」
菲國政壇中，向來對北京友好的前總統、菲中了解協會（APCU）名譽主席雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）本屆大選力挺小馬可仕；中國大使館與菲中了解協會發起的「中菲相知獎」今年得主之一是另一位前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）；艾斯特拉達之子晶貴（Jinggoy Estrada）也是小馬可仕角逐總統寶座的「聯合陣營」一員，這次選舉順利當選參議員。
另外，小馬可仕長子桑德羅（Sandro Marcos）已當選下屆眾議員；在雅羅育和執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）等勢力支持下，小馬可仕的表弟羅慕德斯（Martin Romualdez）可望當選眾議院議長。
可預見的是，未來6年小馬可仕任內，北京將以經濟援助與合作機會爭取馬尼拉當局靠攏，菲國政壇這股親中勢力也將持續發揮重要影響力。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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