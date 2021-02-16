巨大集團董事長杜綉珍：71歲日騎單車130公里，50歲後的每一天都要活到極致

文：陳莞欣｜攝影：影巷26號｜內文圖片提供：巨大集團

編按：71歲的巨大董事長杜綉珍，是業界熟知的「拚命三娘」。她59歲和朋友騎單車環島、70歲前騎單車上武嶺、富士山，參加多場鐵人三項賽事，至今仍維持一週騎三次單車的習慣。她認為，運動能讓人變得自信──掌握單車前行的去向，就是掌握自己的人生。

女性主義先驅吳爾芙曾說，女性想寫作，得先擁有自己的房間。而就巨大集團董事長杜綉珍看來，現代女性要自由，得擁有一台自己的車才行。一場媒體茶會上，她說起自己成立全球第一個女性自行車品牌「Liv」的契機：「亞洲女生從小被教導要讓男生，導致我們長大後很容易害怕。婚前聽爸爸的、婚後聽老公的，老了聽兒子的，妳什麼時候才要幫自己做決定？」

71歲的杜綉珍，三年前接任巨大集團董事長。她指出，單車一向是男性的世界。在單車賽事中，男性騎士的人數遠超過女性，消費者也以男性為大宗。但她認為，女性不是不會騎車，而是缺乏適當的工具。因此，她在2008年創立專屬女性的自行車品牌「Liv」，和該集團另一知名品牌「捷安特」做出區隔。

身為運動產業龍頭品牌的領導者，杜綉珍對騎車的熱情不只是說說而已。她每週騎兩次室內單車、一次戶外單車，曾多次騎單車上高山。台灣武嶺、日本富士山，都有她的足跡。她單日騎行最高紀錄是走「媽祖遶境」路線，從台中大甲騎到嘉義新港，全長130公里。抵達目的地，還可以輕鬆舉起重達七、八公斤的公路車，體力驚人。

Photo Credit: 巨大集團 71歲的杜綉珍長期保持運動習慣，體力相當好。

我們詢問杜綉珍，為什麼喜歡騎單車？她笑說，這項運動會讓人變自信：「騎車對我來說，就是control your own destiny（掌控自己的命運）！」

父母當兒子養大的獨生女，女生要做自己命運的主人

38年次的杜綉珍，成長於台灣經濟起飛之際。然而，在她的回憶裡，那也是個女性備受壓抑的年代。她還記得就讀淡江大學時，有個女同學午餐總是添很多飯、夾少少菜。因為她的學費，是由當女工的妹妹支應。當年，女生能讀大學已非常幸運。許多家境沒那麼好的女孩，初中畢業就要到工廠上班，好讓家中兄弟能繼續升學。

身為醫師家庭的獨生女，杜綉珍說，她雖不用當女工幫助家計，成長過程仍有不少驚心動魄的經驗。像是重男輕女的奶奶曾要求她父親，要不娶細姨生兒子，要不領養其他兄弟的小孩。父親不肯，奶奶便把怒氣轉移到她身上，「我阿嬤非常討厭我。她晚上睡覺還會偷捏我呢！」杜綉珍形容。

幸好，受西式教育的爸爸觀念開明，也養成了杜綉珍獨立自主的性格。小小年紀的她，常有些外人眼中「不像女孩子」的舉動。例如，初一時，班上有個同學偷拿她的參考書，杜綉珍竟一言不發地走上前去，賞對方一個巴掌！「我在家做錯事，爸爸會直接打下去，所以我想說如法炮製⋯⋯」她解釋。

另一次，則是她念彰化女中時和直升班的同學比賽拔河。對方故意叫全班同學都下場幫忙，讓杜綉珍的班級寡不敵眾，輸掉比賽。她和校方舉發對方作弊，師長卻偏袒直升班的同學，要她們重新比賽。杜綉珍和同學們講好：「等下大家聽我號令，我喊到三就鬆手，讓她們倒。」這一倒，讓老師們看得傻眼，直嚷著要記她過。

幾個小插曲，就能看出杜綉珍的「不乖」，對人、對事都很有自己的想法。結婚後幾年，她在巨大集團創辦人、舅舅劉金標的邀請下，和留在新加坡的先生分隔兩地回台工作。從總經理特助、採購經理，一路當到董事長，期間更推動集團股票上市，協助公司進一步壯大。

能控制單車行進的去向，就能掌握自己人生的方向

隨著時代進步，今日女性的生活或許不若過去辛苦，但許多傳統觀念的改變仍相對緩慢。捷安特台灣總經理鄭秋菊觀察，單車的女性消費者有個明顯的年齡斷層：30歲到40歲。這10年的歲月，正好是女性為家庭最忙碌的階段。待女性重拾運動習慣，通常都已是40歲後半到50歲的空巢期。「很可惜，女生都是婚後開始不愛自己！」她感歎地說。

擔任公司的高階主管多年，又是兩個孩子的媽，杜綉珍的行程一向很滿。但她仍堅持保有運動的習慣。對她而言，運動不只是健身，還是生活中難得屬於自己的「Me Time」。

很少人知道，看似身手矯捷的杜綉珍，其實並非天生的運動好手。她笑說，劉家人（杜綉珍的母系家族）多半運動神經不錯，只有她從小體育成績很差。例如籃球課上，投籃五次只要中三次就及格，結果她全數槓龜。「凡是要跟人比的項目，像是跑步、跳遠，我都低於平均。」她自嘲。

然而，這並不妨礙她享受運動的樂趣。杜綉珍的爸爸會柔道，媽媽擅長打高爾夫球，耳濡目染之下，她從年輕時就接觸了不少運動。說起騎單車的經驗，她更是眼睛一亮，「我念的初中離家很遠，每天都騎腳踏車去上學。騎車不用跟別人擠公車、火車，又比走路的同學快，真的是美妙的經驗！」

有了腳踏車，就有了自由行動的能力。杜綉珍還記得，當時她常騎車載女同學去海邊玩。不用等男生載，隨時都能出發。一路騎到海邊，和後座同學一起高歌，是少女時代最難忘的青春回憶。

「單車是很個人的運動，你可以自己掌握速度。要快、要慢都OK，讓人很自由！」杜綉珍形容，騎單車給人一種掌握自身命運的踏實感。握著自行車的握把，彷彿能控制人生前進的方向。

Photo Credit: 巨大集團 從墾丁到花東的騎行路線可以看到海，是杜綉珍最喜歡的一段路。

59歲那年，她和一群女性朋友組成了「搖滾玫瑰」單車環島團，成員包括Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮、前跆拳道國手陳怡安等人。一行人從淡水出發，往南到恆春、蘭嶼，再沿東海岸北上回到淡水，花12天騎完968公里的路程。一路上大家風吹日曬，更曾在逆風中挑戰蘭嶼顛簸的山路。抵達目的地後，大家互相擁抱，更有人感動地流下眼淚！

為什麼騎單車能讓女性長自信？杜綉珍指出，運動對身心的影響是全面性的。除了完成目標的成就感，身體的改變更加明顯。特別是騎單車時，全身最難練的核心肌群都會出力，長期下來身材自然變緊實。「騎車讓我尺寸小一號。我現在逛街覺得每件衣服都滿好看的，只是煩惱要買哪一件？」她笑說。

人要過日子不是被日子過，享受生活也要很認真

不少中年人重視養生，平日嚴格忌口、謹守良好的生活習慣。但杜綉珍卻直言，「我反對人活太久！」她認為，生命該追求活得精彩，而非長久。正如她常掛在嘴邊的一句話，「人要過日子，而不是被日子過。」

有次，杜綉珍的騎行教練提到，自己在實驗當前火紅的「168斷食法」，一天要禁食16小時。杜綉珍聽到的第一反應是：「怎麼可能！三餐都要吃，我只有不愛吃，沒有不能吃。」她熱愛美食與美酒，紅酒啤酒都能喝、小吃攤和飯店Buffet都喜歡。對她而言，所謂養生，即是認真享受生活。

這也是她熱衷單車騎行的原因。一場單車旅行，能同時帶來五感的享受。在台灣，她最愛的路線是從墾丁騎到花蓮。途中會聽到海潮的聲音、看到老鷹在頭頂飛翔、聞到植物的香氣、感受砂礫打在臉上粗糙的觸感⋯⋯騎累了還可以停下來，瞭望太平洋喝啤酒。

此外，身為女性騎士，杜綉珍還有一項堅持：「騎車的女生要很美。」71歲的她，留著一頭時尚的超短捲髮、戴單邊耳環、總是妝容整齊的出現在眾人面前。曾有藝人在電視節目上公開批評：「騎車的女人最醜。」讓她很不服氣。為此，她要求集團同事，為女性設計的單車、車衣，不僅要實用，還要有美感。

她認為，打扮是種禮貌，也是對自己的重視：「穿得很漂亮，騎一台很漂亮的車子，穿梭在很美的風景裡，妳就是美的一部分！」

Photo Credit: 影巷26號

人生只有一次，50後的每一天都要活到極致

年過50，杜綉珍有個很大的感觸：「我的生命能精彩的時間，可能只剩下20幾年了。」她形容，50歲後的一年，就像童年的一個月。想做的事情很多，時間卻流失得愈來愈快。因此，她告訴自己：「不只要活在當下，還要把當下當成人生的最後一刻來活！」

不論公私，她習慣設定目標，盡力達成。像是60歲生日前，她完成了和朋友單車環島的夢想；趁還沒70歲，多參加幾次三鐵競賽。她笑說，自己設定70歲就要「退出三鐵界」，因此過去10年特別拚命，一度維持每週游泳五次、跑步兩次、騎單車一次的超高運動量。最後一次參加三鐵接力賽時，還拿了第二名呢！

她最自豪的是騎上武嶺，那是台灣單車公路的最高點，也是騎士眼中此生必去的聖地。但武嶺海拔高達3000多公尺，相當考驗騎士的體力。特別是最後一段昆陽到武嶺山頂的兩公里，因坡度陡峭被稱為「天堂路」，是多數人最容易挑戰失敗的一段。

為了這趟挑戰，杜綉珍準備了整整三個月，每天騎室內單車一小時。然而實際上山那天，她還是落後眾人。不服輸的她請司機先載她上山和大夥合照，單車則留在原地。拍完照，再回到原本暫停的位置「補考」。待騎到天堂路時，她已是一把鼻涕、一把眼淚，累到快踩不動踏板。她大笑說起當時狼狽的情況：「登頂後我發誓，以後再也不要來了！」

其實，即便她沒有真的騎上武嶺，旁人也無從察覺。但杜綉珍堅持遵守和自己的約定。就算夥伴都已下山在享用大餐，她仍要努力往上騎。

Photo Credit: 巨大集團 杜綉珍和巨大執行長劉湧昌（右）今年六月率領公司同事北進武嶺。

不妥協的態度，恰巧說明了她的人生哲學：「我們只會活一次。如果不努力，不是太對不起自己？」50歲後，為自己揮汗踏出的每一步，都將成就人生的美好風景。

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本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航