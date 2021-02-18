【大人學】在職場一路往上的過程中，如何面對嫉妒？

文：張國洋

今天，我要來回答一位讀友的提問。

他的提問是關於：「在職場一路往上的過程中，該要如何面對嫉妒呢？」

這其實是很常見的狀況。比方說，一群人可能是同時期加入公司，結果一、兩年之後，你被升職了，原本中午一起吃飯的朋友突然就不找你了，或是還一起吃飯，但氣氛跟之前不同了，你若硬要加入，搞不好還會有人對你酸言酸語：「唉呦，想說Joe你不會想跟我們一起吃飯了呢！」這話回應也不是，不回應也不是，場面必定很尷尬。

這尷尬背後的情緒，其實也就是嫉妒。別人質疑為何得到升遷的是你，於是想要讓你難堪。

我知道，有些人對於面對這種事會覺得很恐懼。我甚至有聽過，有人不想升遷或是努力避免得到同事沒有的待遇，就是因為害怕會被別人嫉妒與討厭。

所以，「嫉妒」這東西確實是個值得一談的主題。

我自己是這麼看：面對嫉妒，與其把它當作需要害怕的東西，不如把它當成是你「做對了什麼的指標」。古人說過，所謂不招人忌是庸才──你只要有才幹，到了團體中做事，難免就會被大家當成嫉妒的對象。甚至，講得極端一些，只要你是有能力的人，或是只要你在團隊中願意好好做事，這恐怕是一件完全無法迴避的事情。

這跟你為人是否低調、是否友善，其實是毫無關係的。有人的地方就有江湖，有光就有影，有職場有團體的地方就有嫉妒。嫉妒就是成就的副作用。當然，你願意低調，可能狀況會好一點，但不可能會能完全排除別人的嫉妒。

既然無法躲避，你該做的其實是直視它。

對我而言，與其把嫉妒當成要躲避的洪水猛獸，不如把它看成職場狀態的指標。有點像爬山，你越到山頂，太陽應該越刺眼；但若發現走著走著發現周圍越來越陰涼了，那顯然是要警醒自己有沒有走錯路了。

也因此，你如果發現身邊有人嫉妒自己，這大概是意味著你有成就了一些什麼。但如果出來工作三年、五年，發現周圍每個人都跟你和氣成一團，大家都感情好似兄弟姊妹，你也別覺得得意，自以為人際關係圓融，很可能反而是你沒什麼真正稱得上是進步或成就之處。因為你的同事都覺得你毫無威脅，是個老好人，不會爬到他上面，所以不防你、不怕你、更不嫉妒你。從這角度來看，這可未必是值得高興的事情。

當然，我也理解，很多人是不希望自己被嫉妒。因為被嫉妒的感覺很差，被大家排斥，感覺自己不在那個圈圈了，這總讓人覺得孤獨。

但我得提醒大家，你本來就會隨著狀態變化，而有不同的人際圈圈。

你想想，國小的時候，你有一群朋友，升上國中，朋友圈就會不同了。國中時期親密的同學，等你升上高中可能又不一樣了。高中玩在一起的，等你離開家鄉去遠方念大學，關係自然也淡了，那時候你又有一群新的朋友。結婚前的朋友，跟結婚後的朋友也常常差異很大。進入職場後，每次轉職恐怕也是如此。

這背後原因很簡單，當你的世界不同了，生活的重心不同了，能理解你、能接納你的人、注定也不一樣。於是乎，你的小圈圈自然也會不同。所以你不該害怕人際圈圈的改變，因為你總會能找到另一群認同你的人。他們跟你煩惱同樣的問題、他們跟你具備類似的想法，你們能互相理解。

也因此，當你發現你跟原本的小圈圈不同了，這表示你飛高了、表示你成長了。人家不是常說「燕雀安知鴻鵠之志」，這時候你要去找鴻鵠當新的夥伴，而不是把翅膀剪了去說服燕雀你其實跟他一樣。

如果你只是想留在原地，那你就等於是為了這個其實保不住的小圈圈來延緩你的成長，這是自我縮限的行為。

所以你若理解這概念，並在每次狀態改變時，都去找跟自己相同的新族群，你也就不會覺得被別人嫉妒是多嚴重的事情了。

此外，還有另一個想法你也聽聽看。

嫉妒的人數，還會跟你爬多高成反比。意思是說，你剛開始突出別人一些些時，因為大家都在接近的地方，所以大家都覺得你的存在讓人生氣。但當你爬得夠快夠高，慢慢反而沒太多人會嫉妒你了。

因為人是很有意思的。我們人啊，只會嫉妒比我們稍微好一點點的人，真的你拉開距離，那也就是星星了嘛！大家只會「欣羨」星星的。

所以當你開始覺得有人嫉妒你時，你反而要鞭策自己爬得更快。你是個小組長時，組員可能不滿、酸言酸語；但當你一路從襄理、副理、升到經理時，同期的朋友可能就不會嫉妒了，只會佩服你，於是你又能跟他們融洽相處了。而且，你屆時恐怕會有新的朋友圈，這時候人際關係反而平順。

努力爬高，你反而就能找回平靜與安適了。

在結束之前，我也想接著再談談我們自身的嫉妒。因為別人會嫉妒我們，我們也可能會嫉妒別人。

如同前面提到，一般而言，我們通常只會嫉妒比我們好一點點的人。換言之，我們自身的嫉妒，大概的呈現會是這樣的：我們會說：「那個誰誰誰能力也沒比我好，憑什麼他可以在那個位置？」這大概是我們內心嫉妒的樣貌。

我之所以要談這個感覺，是因為大部分時候，這個感覺其實是錯誤的。所謂「錯誤」的意思是說：我們在這種情境中，通常都高估了自己。我們「以為」自己的能力比別人好，我們「以為」別人顯然都不如自己。

但嫉妒之所以發生，就在於你「潛意識」覺得他威脅到你了，甚至很多時候客觀而言他其實是在你之上的。只是因為我們內心通常不太能面對這個「別人比我們好」的現實，所以我們會在言談中，主觀地想把他貶低。

但客觀而言，其實常常是相反的，他很可能是在我們上面。

所以，你請回頭想想。你最近嫉妒了誰呢？你最近覺得誰能力很差？覺得誰德不配位？你心中浮現的那個名稱，其實就暗示了一個訊息：那一位，或許是我們最近最該學習與模仿的對象。

如果我們能放下自尊與面子，好好理解對方那些我們「覺得沒什麼」的優點是什麼，以及我能否把那個優點當成接下來的目標。若能自我承認「對，我其實是嫉妒他，他其實有優點比我好」。如此，就有機會冷靜地、好好地學習他。我一方面會變得更好，將來或許會追上他或是把他甩在後面；另一方面，也同時治癒了我對他人的嫉妒之心。

所以，不要躲避嫉妒。把嫉妒當成你衡量人生狀況的指標，你就能自我優化，並變得正面積極喔！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航