疫情導致約旦社會陷入遲滯，但孩子的教育與成長不能等

文：Lynn

2020年對於全世界來說都是異常艱辛的一年。COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）在全球肆虐，迄今確診人數已超過3500萬，死亡人數更突破百萬。疫情不僅威脅民眾的健康，也考驗著各國公衛體系的健全性與負擔能力。另一方面，疫情導致全球景氣衰退，大量公司企業被迫休業甚至倒閉。許多人收入銳減或失去工作，落入無米可炊的困境。

約旦自3月初開始出現疫情，約旦也在3月中旬宣告全國停班停課；隨後而來的封城與停班，讓約旦的景氣旋即陷入蕭條，眾多公司因而倒閉。6月初疫情逐漸穩定，政府遂宣布各行各業可陸續復工，約旦家扶中心也恢復正常上班，並遵守政府各項規定，盡量減少各類群聚活動；然而我們的服務並未因而中斷，畢竟此時此刻家庭更需要我們的協助。

過去半年來，安曼當局厲行人員管控，實行分流上班以降低發生群聚感染的可能。這也讓審查公文等行政流程比以往更加耗時。至於孩童得以返校的時間，政府方面並沒有提供明確指示，導致孩童只能待在家中或在社區玩耍。前往社區訪視時，時常可以從家長與孩童的口中感受到憂慮和急迫，他們希望疫情趕快過去，好讓日常生活重回正軌。家長可以外出工作、孩童可以回學校上課。

封城期間，孩童無法前往學校，只能待在家中自學。我們陸續得知部分學校提供線上教學課程；然而合作機構與中心同仁調查後發現，許多扶助家庭的孩童因為家中缺乏電腦設備而無法線上學習。縱然透過手機觀看課程也是潛在替代選項，但問題在於多數家庭的行動網路流量有限，或是手機功能陽春，僅具備通話和傳簡訊的基本功能。除此之外，政府並未強制要求孩童參與線上課程，導致許多孩童賦閒在家，僅有部分孩童在家長的重視與陪伴下按時接受線上教學課程。不過數位學習畢竟和實體課程存在明顯差異，老師在遠端難以觀察孩童的學習狀況及需求，教學成效是否符合預期仍待評估。

教育是協助個人脫貧的關鍵途徑，也能穩健地儲備人力資本。約旦政府對教育尚稱重視，所有學齡孩童可以免學費就讀公立學校（1-11年級），只須負擔制服及學用品等雜費。乍看之下開銷不多，然而實際情況遠比想像中更為複雜。約旦家扶中心的服務對象來自經濟底層，多數家長屬於藍領階級或當臨時工維生，家計收入不穩定，有時還需要仰賴政府與其他機構的補助。這些原先便生活在貧困中的家庭，脆弱性和敏感性比一般家庭更高，處境也更加艱難。

就約旦家扶中心的扶助家庭而言，多數家中皆有多名學齡孩童，每年開學都必須想法設法籌措制服和學用品的費用，對於工作收入不穩定的家庭來說是相當沉重的負擔。更有甚者因為無力購買制服與學用品，導致家中孩童輟學；是故從去年開始，中心每年8月底開學前，都會提供學用品給在學認養童（1-9年級），同時頒發獎學金給課業表現優異的孩童。期望藉此可以減輕家長沉重的經濟負擔，讓孩童開心無虞地上學。

今年約旦的疫情起伏不定，有時才剛和緩便又爆發社區群聚感染。政府難以評估開放校園的合適性，因而遲遲未公佈開學日期。儘管無法得知確切的開學日期，同工仍緊鑼密鼓地在暑假期間籌備發放事宜，準備在開學前順利發放各類學用品與獎助學金。

學用品發放大致延續去年的模式，依學童性別及就讀年級的需求分為三組，發放合適學用品，內容包含書包、筆記本、文具和計算機等等。同時考量到疫情並未減緩，為確保學童的健康，今年也額外準備了口罩給每名學童，共計千餘名認養童獲得學用品。9月1日學校正式開學，看見孩童背著新書包，戴著特製口罩開心上學，這段期間所面臨的壓力和困難霎時煙消雲散。

Photo Credit: 家扶基金會提供

至於獎助學金的部份，對象為1到11年級的認養童與其手足，成績表現優異即可申請，藉此激勵孩童的學習動力，也減少孩童中輟的誘因。出於防疫考量，今年並未舉行獎助學金頒發典禮，不過為了鼓勵孩童就讀，中心仍準備了獎狀、獎學金以及等值的學用品兌換券，讓家長能協助孩童添購制服或繳交學雜費，減輕生活負擔，共計260名認養童及其手足受惠。

2020年也是充滿挑戰的一年，疫情導致部分方案無法順利執行，但我們正面看待各種挑戰，將其視為增進服務品質的契機，讓我們能藉此反思各種可能性，不斷地調整服務模式以順應不同的情況。這些努力不外乎是為了給扶助家庭及孩童最即時適切的協助；因為我們確實知道，疫情導致社會整體陷入遲滯，但孩子的成長並不會因而暫停或延期，孩子和家庭的需求是實際且急迫的。

明代文學家凌濛初曾以「只有錦上添花，那得雪中送炭？」兩句話道盡世人情態。然而我們深信，國際服務應奠基於「以人為本」的前提，在家庭需求最為迫切之際給予必要的資源和關懷，這也恰好彰顯了助人工作存在的意義與價值。每當我們凝視這些孩童，映入眼簾的不僅是他們純真的笑靨，還有為社會帶來無窮未來的可能。所以我們會盡心盡力，持續地提供最為適切的服務，讓孩童知道自己並非形單影隻，家扶正陪伴他們一同向前邁進！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航