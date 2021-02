閱讀培養獨立思考與表達能力，讓史瓦帝尼的孩子不再只會說「yes」

文:Su

生活經驗與未來的聯繫

孩童對於「未來」的想像是甚麼?當我們年紀還小的時候,對未來有著各式各樣的憧憬與期待。可能是成為探索無盡星空的太空人;也許是成為靠著美食征服饕客味蕾的特級廚師;亦或是成為指尖在黑與白之間游移的鋼琴演奏家。之所以能對未來有如此多元的想像,是因為我們的生活環境多樣繽紛,有機會接觸並認識各種不同職業,並結合個人生活經驗,一筆一畫勾勒屬於自己的未來藍圖。

然而在地球的另一端——史瓦帝尼,情況可說截然不同。史瓦帝尼的生活環境相對單純許多,孩童在成長過程中可以接觸到的文化刺激非常有限。目前史瓦帝尼家扶中心扶助的孩子大約6000名,其中12歲以上的扶助童約有2500名。每次詢問孩子對未來的願景,最常得到的答案不外乎是軍人、警察、護理人員、醫生及老師。其實我們也可以從這些回答中一窺孩子的生活樣貌與世界觀。

史瓦帝尼生活環境單純,資訊科技也不甚發達,使得孩童接觸外界資訊的頻率較低,「軍警醫護師」成為孩童生活環境中最容易也最常見到的行業,形塑卻也侷限了他們對職業與未來的想像。另一方面,史瓦帝尼的失業率高達22.85%【註】, 「軍警醫護師」的待遇或穩定程度都高於其他職業,這或許也是孩童會優先考慮這些職業的因素之一。

猶記得在京華城尚未熄燈的年代,曾有頗受親子歡迎的職業體驗城。小朋友能有機會體驗不同的工作內容,在過程中激發更多對未來的想像。但是,史瓦帝尼的孩童在這方面的機會極為有限,不僅生活環境和家庭經濟條件不允許,當地傳統的教育模式也限縮了孩童的想像力。兼具責罰和單方面知識講授兩大要素的教育風格,讓孩子在成長過程中選擇保持沉默,孩子難以在教育系統中習得溝通技巧,也缺乏統整資訊和獨立思辨的能力。

普遍存在的表達問題

根據《聯合國兒童權利公約》(Convention on the Rights of the Child, CRC)第13條第1項:「兒童應有自由表示意見之權利;此項權利應包括以言詞、書面或印刷、藝術形式或透過兒童所選擇之其他媒介,不受國境限制地尋求、接收與傳達各種資訊與思想之自由。」 然而受限於傳統社會文化,史瓦帝尼的孩子始終少有表意的機會與自由。與孩子互動的過程中可以發現,不論詢問任何問題,回答總是千篇一律的「yes」。進一步瞭解孩子對問題或訊息的理解,才發現孩子其實根本沒聽懂問題,只是因為害怕受責罰,所以不斷地靠「yes」敷衍搪塞。

有鑑於此,史瓦帝尼家扶中心著手設計合適的方案,期盼能讓孩子透過多元途徑有意義地接觸各類資訊,再藉由不斷地想像和嘗試表意,從中培養為自己發聲的能力。其中「閱讀方案」便是這一系列努力的開端。

用服務帶來改變

2018年我們正式推動閱讀方案,讓大人以帶領、共讀繪本的方式陪伴孩童。設計方案時也納入遊戲、繪畫等媒材,讓孩子能輕鬆融入活動。方案也應該緊扣學習者需求,不斷改進提供服務的方式。所以我們不會用「趕進度」的方式內讓孩童在短時間閱讀大量內容,反而是將繪本細分為數個共讀段落,每當參與者共同讀完一個段落,我們便會停下來,與孩子詳細討論各種想法、體察他們的情緒並一起預測接下來的劇情。

Photo Credit: 家扶基金會提供

在活動初期,許多孩子因為文化制約,仍不習慣舉手回答問題。對此我們嘗試建立友善安全的溝通情境,除了藉由持續引導並鼓勵孩子回答問題,也正面肯定孩子的各種想法,協助建構其自信心,讓他們知道縱使回答錯誤也無妨。種種努力讓孩子們逐漸擺脫不自在的感受,轉而願意回答問題並分享個人想法。

第二年開始,除了維持既有的共讀活動,我們也開始在學校放置行動書箱,以輪替的方式流通書籍,同時也在書箱內放置讀書心得表單,鼓勵孩子閱讀之後撰寫讀書心得,練習用文字表達內心想法。我們在輪替書箱時回收了許多的表單,可以觀察到孩童越來越願意透過各類形式表達自己的見解。然而較為可惜的部分是學校對於圖書管理的概念較為薄弱,老師時常指定或分配書本給孩子閱讀,而不是讓孩子隨心借閱書籍,使得一些對閱讀深感興趣的孩童無法充分使用圖書資源。這也是我們下階段要與校方合作改善的方向。

閱讀方案已經執行兩年餘,過程中發現,比起第一次參加的孩子,已經有參加經驗的成員顯然更加活躍與開放,能夠自在地舉手分享想法與感受。也從許多孩子的回饋中得知,他們非常喜歡閱讀活動,不僅可以聽故事,還可以跟同學一起玩沒玩過的遊戲,甚至透過繪畫來激發創意與靈思。未來我們將繼續拓展各種方案,讓孩子能接受更多文化刺激,在學習和互動過程中勇於表達疑問並嘗試獨立思考。也期望透過這些努力,能讓孩童對未來有更加多元的想像,假以時日有能力做出符合個人願景的選擇。

註釋:“Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) – Eswatini,” The World Bank.

