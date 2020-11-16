【美國大選後的世界】拜登對以色列不會像川普那樣力挺，但也不會像歐巴馬公開「唱反調」

今（2020）年以色列時間11月7日晚間、安息日結束後，包括美聯社在內的多家國際媒體與美國媒體陸續宣布，民主黨的喬・拜登（Joe Biden）確定當選第46任美國總統；直到以色列時間隔日（11月8日）早上，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與總統李弗林（Reuven Rivlin）才公開對拜登發送當選賀詞；納坦雅胡還在推特賀詞中提到，自己與拜登有近40年的深厚個人情誼，並期待與拜登共事，一同深化美國與以色列間的特殊聯盟。

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu （@netanyahu） November 8, 2020

納坦雅胡隨後發送另一條推特信息，感謝落選的川普（Donald Trump）總統，在任內將美以聯盟推向一個前所未見的高峰。

Thank you @realDonaldTrump for the friendship you have shown the state of Israel and me personally, for recognizing Jerusalem and the Golan, for standing up to Iran, for the historic peace accords and for bringing the American-Israeli alliance to unprecedented heights. — Benjamin Netanyahu （@netanyahu） November 8, 2020

的確，過去四年的川普政府，作出了幾項被認為是相當「親以」的政策；相較川普前任的歐巴馬（Barack Obama）總統，納坦雅胡與前者也展現了相當友好的個人關係。拜登作為歐巴馬的副總統，也不免讓人猜想，他帶領下的美國政府，是否會在美以關係上進行政策轉彎，若然，轉彎的幅度又會是多少？

強大的猶太遊說團體？

美國政治學者米爾斯海默（John Mearsheimer）與華特（Stephen Walt）於2006年發表有關「猶太遊說團體」（Jewish lobbies）在美國政壇龐大影響力的文章。

簡而言之，兩人主張，美國對以色列的大力支持，其實在一些情況下，違反美國的戰略利益、且在道德上站不住腳；但由於親以的猶太與基督教錫安主義遊說團體，多年來對美國行政部門、國會、媒體與大學校園等機構進行有效的遊說，導致美國政府幾十年來，對以色列不離不棄的強力支持。

同意米爾斯海默與華特者常以「美國以色列公共事務委員會」（American Israel Public Affairs Committee，AIPAC）這個被普遍認為相當親以（註1）的遊說團體為例。AIPAC成立於1951年，自1970年代起，開始對美國國會及行政部門的中東、以色列政策，發揮極大的影響。AIPAC成員往往透過對政治人物的間接募款（註2），來影響他們在以色列事務上的立場；歷年來，多數有意角逐總統寶座的候選人，都會親赴AIPAC年會發表演說，表達他們對以色列的支持。

以色列總理納坦雅胡2011年參與AIPAC年會│Photo Credit: 以色列新聞局

米爾斯海默與華特也承認，美國對以色列的支持，並不表示美以之間毫無齟齬；兩人想要凸顯的，純粹是美國政府數十年來對以色列的穩定支持，即便這樣的支持有時會傷害美國的利益、或不符合道德考量。

如果米爾斯海默與華特的主張是正確的，那麼即便剛落幕的美國總統選舉變天，都應該不會導致美國對以政策上的重大變動。要檢視米爾斯海默與華特的主張，並預測後川普時代、拜登主政下的美以關係，首先可以從美以關係的歷史軌跡下手。

美對以政策的歷史軌跡

美以之間在情報上的合作，最早可以追溯到1950年代；一般認為，1960年代，是美以關係的轉戾點。

1962年，甘迺迪（John F. Kennedy）總統私下向當時的以色列外交部長梅爾夫人（Golda Meir）表示：「美國與以色列有特殊的關係（"a special relationship"）。」同年，甘迺迪政府也同意對以銷售鷹式地對空飛彈，此舉形同是終結了美國禁止對以色列銷售重型武器的禁令。

以色列在1967年戰爭中大勝阿拉伯鄰國聯軍，讓美國制策者開始意識到，以色列可以成為美國對抗區域阿拉伯民族主義運動（註3）的重要戰略夥伴；隔年，詹森（Lyndon B. Johnson）政府同意對以銷售F-4幽靈戰鬥機，這項軍售也讓美國開始成為以色列的主要武器供應者。

1973年贖罪日戰爭後，一股有組織的親以勢力逐漸在美國政壇崛起，更加有效地動員民主、共和兩黨及聯邦政府對以色列的支持；也是自1973年開始，每屆美國政府都持續給予以色列可觀的金援（註4）與軍援，並在像是聯合國等國際場合，就以巴問題為以色列發聲。

可以說，1973年以後，美國對以色列在經濟、軍事與外交上的支持變得十分地鞏固。

美蘇兩強冷戰的背景，也對美以關係的鞏固有不少貢獻。以色列數次在以阿戰爭中、或藉由情資系統的運作，從阿拉伯國家手中奪下蘇聯製武器，幾個著名的例子包括1966年，伊拉克飛官雷德發（Munir Redfa）駕駛米格-21戰機投誠以色列，及以色列於1969年以埃消耗戰期間，從埃及手中奪下P-12雷達系統等；這些「戰績」為美國提供了許多有關蘇聯製武器的寶貴情報。

也難怪，美國制策者間逐漸形成一股「共識」，認為協助維持以色列相對於周邊阿拉伯國家的「質量軍事優勢」（Qualitative Military Edge，QME），符合美國在俗稱中東區域的利益。

在1949年與1973年間，美國對以色列平均每年提供1億2200萬美金的援助（註5）；自1973年以來，以色列獲得了來自美國約1200億美金的金援。

在伊朗伊斯蘭革命（1978年－1979年）與1983年黎巴嫩貝魯特軍營爆炸事件後，美國中央情報局（CIA）更加仰賴以色列提供有關中東區域的情報。

後冷戰時期的中東局勢，特別是幾個較大規模的戰爭及區域衝突，如第一次波灣戰爭、九一一事件、第二次波灣戰爭、伊斯蘭國（ISIS）的崛起等，都讓以色列的戰略地位在美國制策者眼中有增無減；相對地，從以色列政府的角度來看，這些區域問題也對其國安構成不同程度的威脅。可以說，這些事件都讓美以雙方變得更加唇齒相依。

現在，美以之間的合作也不僅止於傳統上的軍事、情報合作，就現有公開資料看來，美國與以色列在網絡安全、環保、水資源技術、及貿易等各方面的合作，都加深兩國官方與民間的聯繫，也更鞏固雙方在經濟、技術與安全等方面的互惠。

前以色列駐美大使、前以色列國會議員、也是一名歷史學者的奧倫（Michael Oren）曾為美以關係下了這樣一個註解：美以關係就像任何一種關係一樣，有其高低起伏。

奧倫與以色列總理納坦雅胡│Photo Credit: 以色列新聞局

奧倫的觀點或許能夠比較精確地，幫助我們理解歷年來錯綜複雜的美以關係。

如前文提到，美以關係一般認為是在甘迺迪政府時代開始逐漸走向鞏固的，但根據後來的解密資料，甘迺迪政府強烈反對以色列的核武發展計畫；此外，老布希（George H. W. Bush）政府其實對以色列沙米爾（Yitzhak Shamir）政府的屯墾區政策很有意見，也對沙米爾在以巴和談上的躊躇不前感到不滿，而沙米爾政府也對老布希政府在波灣戰爭初期，犧牲以色列利益，以企圖拉攏區域阿拉伯國家的作法感到不滿。

老布希總統與以色列總理沙米爾，攝於1991年│Photo Credit: 以色列新聞局（Sa'ar Ya'acov）

從美以關係的歷史軌跡看來，即便米爾斯海默與華特的論點，有助解釋美國長期以來對以色列不離不棄的支持，然而以色列在美國制策者心中的戰略地位，或許的確相較周邊阿拉伯國家來得高；並且，歷任美國總統在對以政策上，仍可以在某種程度上，展現其個人的意志與偏好，而非盲目地支持以色列，甚至犧牲美國自身的利益。

對比近年的歐巴馬政府與川普政府在以巴問題上的對以政策，也可以凸顯美以間錯綜複雜的關係。

以巴問題：歐巴馬政府 vs. 川普政府

理想上，美國政府被認為應該在以巴問題上扮演「誠實掮客」（honest broker）的角色。

儘管不少像是米爾斯海默與華特等當代學者，都認為美國在這個角色上頗為失職，尤其是過去四年，在川普當政下的美國；然而，觀察歷史上美國政府與官員的部分作為，或許也可以找到美方企圖扮演稱職誠實掮客的蛛絲馬跡。

1948年，當時的美國國務卿馬歇爾（George Marshall）就1948年以阿戰爭中，離開以色列的巴勒斯坦人，對以色列政府提出警告；同年，美國還支持了要求以色列允許巴勒斯坦難民回歸的聯合國大會第194號決議；楚門（Harry S. Truman）政府也指出，以色列政府對巴勒斯坦難民負有責任；有觀察家認為，在詹森政府之前的美國歷任政府，都對巴勒斯坦難民議題表示過高度的關切。

此外，自從聯合國安理會在1967年，通過有關西岸、東耶路撒冷、加薩與戈蘭高地等領土地位的第242號決議後，歷任美國總統、不論民主或共和黨，多秉持該決議的精神與原則，儘管他們可能對此決議有不同的詮釋，但都至少在言論上，主張以色列必須以土地換取和平（註6）。

美國與以色列就以巴等區域主要問題上，長期以來秉持兩項默契：第一是俗稱的「no surprise 」原則，在此原則下，美國政府在公開推動任何有關以巴和談的行動之前，都會先私下照會以色列政府。

第二則是俗稱「no daylight」的原則，即兩國即便有不同意見，也不會將之公開。前文提到甘迺迪總統反對以色列核武發展一事，就是一個例子，甘迺迪對以色列核武發展的反對，是多年後機密文件解密，才為世人所知的。

這兩項默契在某種程度上，反映米爾斯海默與華特所說的，美國對以色列的強烈支持，即使有時這樣的支持可能會犧牲美國在中東的真實利益，甚至違背道德考量。

歐巴馬在2009年就任總統後，開展了不太一樣的中東政策路線。筆者以為，這與歐巴馬針對中東阿拉伯／穆斯林國家的新藍圖有關，回顧歐巴馬8年任期的中東政策，可以看出，他從一開始就積極尋求與中東穆斯林國家「和解」；從這條路線所衍伸出的不少實際政策，凸顯他與以色列總理納坦雅胡相斥的世界觀，加上兩人在個人層面的差異，造就了兩個政府間的緊張關係。

歐巴馬與納坦雅胡，攝於2013年歐巴馬訪以期間│Photo Credit: 以色列新聞局

前文引用過的前以色列駐美大使兼歷史學者奧倫，曾撰文指歐巴馬政府打破美以長期以來在「no surprise 」與「no daylight」原則上的默契。

首先，歐巴馬在任期中的不少中東政策變革，都是在沒有照會以色列政府的情況下進行的，特別是在以巴問題及伊朗核武問題上，例如，2016年，聯合國安理會在表決一項要求以色列停止在東耶及西岸定居點所有活動的決議（第2334號決議）時，具有否決權的美國代表棄權、沒有支持以色列。

2015年，美國協同其他安理會成員國及德國與伊朗簽訂俗稱「伊朗核武協議」的「聯合全面行動計畫」（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA），試圖以解除對伊朗的經濟制裁，換取該國停止發展濃縮鈾這種可以製造核武的物質；歐巴馬政府循外交途徑限制伊朗核武野心的作法，被以色列總理納坦雅胡認為，給予了伊朗私下發展核武的時間，更讓納坦雅胡政府覺得被擺了一道。

從以色列政府的角度來說，這些政策轉向都是不小的「surprises」。

其次，奧倫指出，歐巴馬在不少以巴事務上，不避諱公開與以色列唱反調，比如在反對猶太屯墾區上，歐巴馬曾表明「絕不容忍一磚一瓦」（"not a single brick"），且範圍涵蓋東耶路撒冷及西岸較大的屯墾區，這些通常在美以雙方認知上、終將會歸屬以色列領土的區域；歐巴馬也對納坦雅胡政府在屯墾區的一舉一動，不時大動作地做出譴責，與他的前任小布希總統（George W. Bush）大相徑庭。

奧倫還認為，相較對以的強硬態度，歐巴馬對巴勒斯坦方則毫無底線，比如在巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）杯葛和談、或逕自在聯合國尋求建國時，歐巴馬政府完全沒有表態反對或公開譴責。

見歐巴馬採取與自己世界觀背道而馳的中東政策，以色列總理納坦雅胡也常不甘示弱地與歐巴馬公開「作對」。

2010年3月，拜登以副總統身份訪以之際，納坦雅胡政府宣布會在東耶的拉馬希洛摩（Ramat Shlomo）區興建1600套住宅；這被歐巴馬政府認為是相當「羞辱」的行為，儘管以色列政府事後為宣布該政策的時間點道歉，但這一行動仍增加了兩方之間的芥蒂。

在各種可能的國際場合，納坦雅胡也不斷警告伊朗核武野心對區域與世界造成的危害。

2015年，安理會成員國及德國與伊朗簽訂伊朗核武協議後，共和黨國會領袖與以色列駐美大使，在沒有事先知會白宮的情況下，安排納坦雅胡至美國國會進行演說；這一違反外交禮節的程序，引發歐巴馬政府及不少民主黨國會議員的不滿；且納坦雅胡藉由這場演說，警告與伊朗簽訂核武協議的危險，直指這是一個「很壞的交易」（bad deal）。這無疑讓歐巴馬與納坦雅胡之間的心結更深。

然而，呼應米爾斯海默與華特所主張的，在不少實際行動上，歐巴馬政府仍持續歷任美國總統對以色列在軍事與外交上的支持；此外，歐巴馬政府還成為首任對以軍售碉堡剋星炸彈的美國政府；2016年，美國政府還通過一項有史以來最高的對以軍援案（註7）。

如果說歐巴馬在某些中東區域事務上，以違反以色列政府心願的方向，做出一些變革；那麼在他主政八年後上台的川普，則以相反的方向進行做出不少變革，彷彿給了納坦雅胡政府一個「蜜月期」。

川普夫婦與納坦雅胡夫婦，攝於2017年川普訪以期間│Photo Credit: 以色列新聞局（Avi Ohayon）

川普幾項最為人所知的「親以」政策，包括承認以色列在戈蘭高地的主權、將駐以大使館遷至耶路撒冷、退出伊朗核武協議、重啟對伊朗的經濟制裁、刺殺伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）、刪減對聯合國巴勒斯坦組織UNRWA（United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East）及巴勒斯坦自治政府的金援、關閉巴解的華盛頓特區辦事處及美國位於東耶的領事館等。

此外，今年下半年，在川普政府的協助下，以色列也陸續與區域的幾個阿拉伯國家進行關係正常化。

川普的這幾項作為，被認為加速了巴勒斯坦在「中東和平」事務上的邊緣化；我們可以合理地猜想，從納坦雅胡政府的角度看來，這些行動能增加以色列在以巴問題談判桌上的籌碼、削弱巴勒斯坦方的地位。

必須強調的是，在以色列與阿聯宣布進行關係正常化時，參與各方都表示，作為「交換條件」，以色列承諾暫緩對西岸屯墾區的正式併吞計畫。這很可能暗示，至少在口頭與形式上，川普政府也深諳不能對以色列毫無底線之道。

拜登政府下的美以關係

勝選的拜登在何種程度上，會在對以及中東政策上，走上與川普政府不同的路線？這點可能可以從拜登的競選政見及他在副總統與國會議員任內的言行推斷。

Photo Credit: 以色列新聞局（Mark Neyman）

拜登在競選期間已經表態，不會改變美駐以大使館被遷到耶路撒冷的現狀，但他同時也承諾，會恢復遭到川普刪減的巴勒斯坦自治政府及UNRWA金援，並重新開放被川普關閉的東耶美國領事館及位於華盛頓特區的巴勒斯坦辦事處；他還承諾，會持續以色列與區域阿拉伯國家的關係正常化。

拜登陣營的競選政見中，除了列舉拜登從政以來許多親以的行動，也支持建立一個巴勒斯坦國、讓巴人行使自治、並反對以色列或巴勒斯坦任何單一方面的行動。

拜登選擇的副手、配偶為猶太裔的賀錦麗（Kamala Harris），在對以事務上，被認為比多數民主黨政治人物更親以：她在參議員任內所贊助的第一項法案，就是一項反對聯合國安理會2334號決議、這項要求以色列停止在屯墾區一切活動的決議（即前文提及，歐巴馬政府代表在投票中棄權的決議）。

2017年，賀錦麗以參議員身份訪以時，不僅會見以色列總理納坦雅胡，還表達對以色列及美以夥伴關係的支持。

自2017年成為參議員以來，她已三度（僅兩次為公開）參與AIPAC、這個文章開頭提及的「親以」遊說團體的年會；她曾公開表示，自己相信以色列對外來的攻擊有自我防衛的權利，並支持美國政府持續對以軍援，以強化以色列自我防衛的能力；她也對「反猶主義」以及向以色列施壓的BDS（抵制、撤資、制裁）運動表達反對（註8）。

拜登在擔任參議員早期時，曾分別於1973及1982年與兩位以色列總理：梅爾夫人及貝京（Menachem Begin）會面；他多年後回憶道，與梅爾夫人的會面有助形塑了他對以色列的支持。

2011年，在接受一家基督教媒體訪問時，拜登強調以色列是「美國在中東獨一無二最佳盟友」，還聲稱自己是錫安主義者。

前文曾短暫提及，2016年，美國政府通過一項有史以來最高金額的對以軍援案（380億美金），當時為副總統的拜登，不僅在這項軍援案上扮演重要的角色，也將此視為他副總統任內的政績之一。

不過，拜登也曾在不少場合，表達過對以色列政府部分政策的不滿：在1982年與貝京總理的會面中，雙方針對以色列在西岸與加薩的屯墾區有激烈的交鋒，期間，拜登一度威脅貝京，自己有可能會因為以色列政府的屯墾區政策而支持刪減對以援助。

2016年4月，拜登在一場演說中（註9），表達了他對以色列政府屯墾區政策的不滿，他認為以色列政府「正在走向一個『一國』的現實」，並抨擊「這樣的現實是危險的」。當時為美國副總統的拜登還強調，歐巴馬政府會確保以色列政府明白，兩國方案才是以巴衝突的解決之道，同時也會確保以色列的安全。

綜觀拜登的這些紀錄，他的對以政策路線，似乎反映民主黨內部主流政治人物長期的聲音；一方面，他並不完全附和以色列政府；另一方面，他在口頭與行動上，都長期對以色列表示支持。若然，在他主政下的美國政府對以色列的政策與態度，大概會是介於川普與歐巴馬兩個「極端」之間，既不如川普般給予以色列強力的支持、又不如歐巴馬這樣公開與以色列政府「唱反調」。

只是，接替川普政府的拜登必須面對的一些難題，即他如何延續川普任內，以色列與阿拉伯國家的關係正常化進程、改善巴勒斯坦對美國政府漸生的高度不信任感、及收拾伊朗核武協議的「殘局」等。理論上，只要拜登更願意釋出善意，這些政府應該都會傾向抓住機會，比較大的問題就在於納坦雅胡政府會如何回應。

除此之外，拜登也必須面對其他因素的牽制；簡略地來說，這些羈絆包括以色列政壇的不確定因子、美國國會、及民主黨內部的不同聲音（註10）。

以色列政壇的不確定因子

文章開頭提及納坦雅胡對拜登勝選的祝賀詞顯示，儘管拜登不是納坦雅胡的首選，這位以色列至今在位最久的總理仍能在某種程度上，務實地接受自己必須與拜登共事至少4年的現實；可以推測，只要拜登在對以政策上，走還算是「中規中矩」的路線，在政壇打滾多年的納坦雅胡，還是會設法與拜登政府維持友好的關係。

不過，納坦雅胡與他帶領的聯合黨，是否能維持在國會的優勢，恐怕是拜登政府所面臨的一項不確定因子。

首先，貪腐官司纏身的納坦雅胡，去（2019）年11月，遭到總檢察長曼德布里特（Avichai Mandelblit）起訴；其次，以色列起起伏伏的新冠肺炎疫情，加上兩次全國封城對經濟造成的打擊，讓不少包括右派在內的選民，都對納坦雅胡不滿。過去五個月以來，以色列針對納坦雅胡的抗議在各地四起，每個週末都有不同的示威活動。

不過這些狀況都不見得預示納坦雅胡在位時日不多，當前能夠在國會選舉中贏得足夠席次挑戰其總理寶座的政治人物，少之又少；在最近幾次選舉中以新秀之姿崛起、將與納坦雅胡輪替的甘茨（Benny Gantz），也顯得「雷聲大雨點小」。

目前看來，在貪腐審判中被定罪（註11），是最有可能讓納坦雅胡讓出總理職的情況；從過去一年的3次國會選舉看來，若以色列在一、兩年內舉行國會選舉，聯合黨領袖、也就是納坦雅胡，仍是最有可能受總統任命組成政府的人，問題就在於他所組成的政府成員中，在以巴事務上偏右與偏中間的比例為何。

若偏右的成員比例增加，那麼納坦雅胡在關乎以巴問題的不少議題上，就會面對更多來自相對右派勢力的壓力，這些成員可能會牽制他在以巴問題上的動作，例如在領土、屯墾區爭議上相對不願意退讓；若偏中間的成員比例較高，那麼納坦雅胡就較可能在以巴相關問題上，維持較多的主控權。

相較之下，以色列與周邊阿拉伯國家的關係正常化，就比較不會有太過戲劇性的變數，因為幾位主要的以色列政治明星，包括說好與納坦雅胡輪替主席職的甘茨、右傾（Yamina）的班奈特（Naftali Bennett）、與未來黨（Yesh Atid）的拉皮德（Yair Lapid），都已對此進程表示支持。

美國國會

前文曾提及，共和黨的川普政府在巴勒斯坦官員抗拒其所提出的以巴和平計畫後，便刪減對UNRWA及巴勒斯坦自治政府的金援；今（2020）年7月，民主黨佔多數的眾議院就試圖恢復，在2018年遭到川普政府刪減的對巴勒斯坦經濟與人道援助金。

這顯示美國總統的對以政策，也需要國會的配合。理論上，拜登若有意改變前任政府的對以政策路線，能面對一個願意配合的民主黨多數國會，是對他最有利的。

只是，從歷史上看來，美國民主與共和兩黨在對以事務上的歧見，相較許多其他內政或外交議題，算是不大。就像米爾斯海默及華特的所主張的，以色列在美國政壇中，經常經常獲得跨兩黨的支持。

舉例來說，川普將駐以大使館遷到耶路撒冷，其實是根據1995年美國國會參眾兩院以高票（參院：93－5；眾院：374－37）（註12）通過的「耶路撒冷大使館法案」（Jerusalem Embassy Act），該法案限期國務院在1999年5月31日以前，將美國大使館由特拉維夫遷至耶路撒冷。

從當年參眾兩院以高票通過這項法案可以合理推測，民主、共和兩黨議員在當時的時空背景下，對耶路撒冷地位與歸屬的議題，有著頗高程度的共識（註13）。

不過，民主、共和兩黨在對以政策上的長年「共識」，正隨著民主黨內的變化，而有些改變。

民主黨內不同聲音

美國雖為俗稱的「兩黨制」，但民主、共和兩黨內部包含著在不同政治光譜位置的政治人物。近年來，民主黨內在對以事務上，漸漸浮現一些被認為是「極左」、親巴勒斯坦的聲音。

今年，威斯康辛州眾議員波肯（Mark Pocan）與密西根州眾議員丁格爾（Debbie Dingell）聯名寄信給美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），要求後者考慮重啟對加薩的人道金援。

同樣在今年，紐約州聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），發起了一封有十多位民主黨國會議員聯名簽署的公開信，要求美國政府有條件給予以色列38億美金軍援，防止以色列正式「併吞」西岸。

歐加修－寇蒂茲與她「所屬」的「四人幫」（The Squad）中的其他三位女性少數民族國會議員（明尼蘇達州的歐瑪〔Ilhan Omar〕、麻州的普雷斯利〔Ayanna Pressley〕、及密西根州的特萊布〔Rashida Tlaib〕），代表著相對「反以」的新世代國會議員；四人都在這次的選舉中高票連任。

在這些新世代國會議員以前，也曾有其他民主黨國會議員，提出對以色列有相對多限制的法案；如佛蒙特州聯邦參議員派屈克・雷希（Patrick Leahy）帶頭在1997年提出的「雷希法案」；在沒有明文針對以色列的情況下，這項法案規定，美國國務院不得對違反人權的他國國安單位提供軍事協助。2016年，雷希就曾聯合其他國會議員，針對以色列軍警疑似虐囚及執行法外處決一事，主張國務院須動用雷西法案，暫停提供對以軍事協助（註14）。

民主黨內部這些所謂「反以」聲音的存在與壯大，意味著民主、共和兩黨在對以事務上的歧見正在「擴大」之中；諷刺的是，相對於一位共和黨總統，這樣的狀況對拜登這位民主黨總統當選人會造成較多的牽制。

後川普時代美以關係

從本文所探討的要點來看，儘管米爾斯海默與華特針對美國對以政策提出了相當精闢的見解，但他們對於親以遊說團體的影響力，較筆者「樂觀」許多，而他們對以色列在美國制策者眼中的戰略地位，則較筆者還要「悲觀」許多。

如本文已提到，區域政治與國際局勢的發展，讓美以兩國在戰略上逐漸深化了相互間的依賴，不論美國總統本人對以色列在意識形態上的看法如何，他都難以忽略，以色列在戰略上對美國政府的重要性；同理，對以色列總理及其領導的政府來說，美國在軍援、情報等各方面，也都是以色列最重要的盟友之一。更不用說，雙方在其他經貿與技術層面的合作，也加深彼此的利益關係。

本文也提到，美國總統受到政治過程中不同因素的牽制，並不能凡事專斷獨行；長期以來建立的美以關係現狀，恐怕難以被任何一任美國總統或政治勢力瞬間扭轉；而民主黨內部反以勢力的崛起，似乎暗示著，米爾斯海默與華特所提及的親以遊說團體，其影響力恐怕沒有像二人主張的那樣牢不可破。

此外，政治體系中的一些長遠規劃，也會制約美國總統；舉例來說，自1999年開始，美國對以色列的援助就以為期10年的政府間諒解備忘錄（Memoranda of Understanding，MOUs）為基準；最近一次的是歐巴馬政府與納坦雅胡政府於2016年簽訂的，預計到2024年有效；儘管諒解備忘錄的強制力不如條約，但這照慣例代表美對以軍援的框架，若政府與國會不在效期內做出調整，那麼這個框架基本上會約束政策走向。因此，美對以的軍援，就算美國發生政黨輪替，也不見得會有顯著的變革。

當然，這也不代表美國總統與以色列總理不可能在任內有任何突破性的發展；川普的4年任期就是一個活生生的鐵證。

勝選的拜登政府，在諸多的考量、牽制、與其個人對以色列的立場上，究竟會守成規或開創新局，我們必須拭目以待。可以確定的是，川普與納坦雅胡密切的聯盟，將不復見。

註釋

註1：有趣的是，儘管AIPAC這個美國最大的猶太遊說團體被認為是親以及右傾，針對猶太裔美國選民所做的民調經常顯示，猶太裔選民傳統上比較左傾、親民主黨。

註2：這裡所說的間接募款，是指AIPAC成員往往藉由不隸屬該組織的政治行動委員會，為候選人進行募款。

註3：1967年戰爭重挫了埃及總統納瑟（Gamal Abdel Nasser）領導下的阿拉伯民族主義運動，由於納瑟所帶領的阿拉伯民族主義運動，帶有深厚的反美與反以色彩，因此他在1967年戰爭中所受的挫敗，對當時正深陷越戰泥淖的美國政府來說，無疑是分攤了美國在中東區域的重擔。

註4：美國對以色列的經濟援助已經在2007年停止，這是一個逐步的過程，主要是因為以色列經濟蓬勃發展的結果。

註5：在1949年與1973年間，美對以金援的總額為31億美金，不過其中有10億美金（即將近三分之一）是1971年至1973年間的軍用設備貸款；與周邊阿拉伯國家相比，後者在1971年以前，不但獲得了將近三倍的美國金援，還有來自蘇聯等其他國家的金援。

註6：川普總統對戈蘭高地與耶路撒冷的政策轉彎，讓他成為第一位公開悖離第242號決議精神的美國總統。

註7：其他例子還包括：在歐巴馬政府2010財政年度所編列的對外軍援、軍事教育及維和的57億美金預算中，有28億、即將近50％是給予以色列的；值得注意的是，歐巴馬政府於2013財政年度，刪減了1億5700萬美金的對以軍援、及3270萬的美以飛彈防衛系統項目，但這是2011年制定的聯邦節支計畫中的一部分，並非針對以色列。

註8：就像不少包括拜登在內的所謂民主黨「主流政治人物」，賀錦麗在對以事務上，也不見得永遠都附和以色列政府的立場；幾個主要的例子包括：她支持歐巴馬政府簽署的伊朗核武協議；儘管反對BDS運動，她卻基於言論自由的原因，在一項針對BDS參與者定罪的法案上，投下了反對票；也有觀察家稱，賀錦麗自擔任加州總檢察長開始，就與「美國伊斯蘭關係理事會」（Council on American-Islamic Relations，CAIR）、這個支持BDS運動、且被認為是反以的組織走得頗近。

註9：必須注意的是，這場演說的觀眾是J Street這個自詡為「自由派挺以」（liberal pro-Israel）的組織，該組織被一些人認為是所謂比較偏左的組織，因此，拜登很有可能在某種程度上，設計了可以「迎合」觀眾胃口的演說內容。

註10：另一項可能的牽制因素是民意；然而，根據民調與選舉出口民調，民意可能會對共和黨總統當選人形成較多的牽制，因為在共和黨選民中，有相對多數的選民較同情以色列；此外，相對多數的福音派基督徒也持比較親以的態度，而這個族群相對多數是支持共和黨的。

註11：以色列法律並沒有明確指出，當總理遭起訴時，是否必須辭職（但有規定部長與官員遭起訴時必須辭職）；總檢察長曼德布里特已表示，總理獲起訴也無需辭職，且在明（2020）年1月貪腐案正式開始審理時，也無需辭職；不過他已經在9月表示，納坦雅胡必須承諾不會介入會直接影響他貪腐案的執法人員任命案與立法相關事宜，否則將有可能因為利益衝突而將總理停職。

註12：其中，參院議員有47席為民主黨、53席為共和黨；眾院議員則有256席為民主黨、177席為共和黨。

註13：法案中提供了一項但書，允許總統簽署一項為期6個月的國家安全免責（national security waiver），暫緩執行；歷任總統從柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、到歐巴馬，都會每6個月就簽署這項免責，以暫緩執行該法案的要求；直到2018年，才由川普政府真正執行；這樣看來，或許川普在將大使館遷到耶路撒冷一事上，並沒有想像中的如此「離經叛道」。

註14：兩度參與民主黨初選、企圖代表該黨參選總統失利的猶太裔參議員桑德斯（Bernie Sanders），在對以事務上也被認為代表了相對「反以」的勢力。

參考資料

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