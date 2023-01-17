美TikTok禁令深入校園，學生照用不誤，連續3年奪得全球十大熱門下載app冠軍
我們想讓你知道的是
紐時認為，儘管美國國內很多國會議員與有關單位堅稱TikTok會外洩諸如位置、個人習慣與國家利益等敏感資訊給中國政府，甚至成為北京的文宣工具，但從學生反應來看，關於TikTok國安風險議題，兩黨政客與青年學子彷彿平行世界。
美TikTok禁令深入校園，學生照用不誤
（中央社）美國從聯邦到各州紛引國安風險禁用TikTok，不少大學跟進，讓美國最瘋TikTok族群－年輕學子也躲不過地緣政治角力，但他們仍照用不誤，不解也不想理會禁令。
《紐約時報》報導，阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）高年級生安柏斯（Destini Ambus）上月得知州政府新頒令禁止州內公家裝置與網路使用TikTok後大為吃驚。
21歲的安柏斯是學校報紙的總編輯，她談到州長艾維（Kay Ivey）頒TikTok禁令一事說：「我們只是覺得這好怪，她（指州長）幹嘛這樣搞？然後大家就笑笑繼續用。當我第一眼看到電郵通知時，就覺得這根本不影響我。」
州政府頒令數日後，奧本大學行政單位就比照近期其他一些大學的類似措施，宣布不讓校園Wi-Fi連TikTok。過去一個半月，全美有19個州陸續禁止州內公家單位的裝置與網路連上母公司為中國企業「字節跳動」（ByteDance）的TikTok短影音app。
據「皮尤研究中心」（Pew Research Center）資料顯示，全美2/3的青少年有在用TikTok，是美國最大的使用族群，讓TikTok在這個年齡層的受歡迎程度僅次於YouTube。
紐時訪問到的奧本大學學生都對禁令既意外又不解，因為他們只須切換到自己的行動數據上網，就能照用如常，影響僅限與校方有關的單位，像校園電視頻道就決定不設TikTok官方帳號。
20歲的低年級生杭特（Elizabeth Hunt）住校並擔任宿舍委員。她說得知禁令後就一直有跟朋友聊這事，「我是有點惱火，因為現在想用TikTok，就得用自己的網路或想別的辦法」。
愛達荷州的波伊西州立大學（Boise State University）、奧克拉荷馬州的奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）日前也都禁止校內Wi-Fi連TikTok，愛達荷州立大學（Idaho State University）目前則是讓學校TikTok官方帳號停用。
蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）1月3日時發信，援引安全風險要求州立大學校院體系禁止校內Wi-Fi與網路連上TikTok。
奧本大學的學生們表示，學生族群雖多是拿來娛樂，但TikTok確實已融入校園生活，像同學們會用來幫學校的球隊宣傳、社團招募及購物開箱炫耀等。
22歲的高年級生海恩斯（Braden Haynes）是奧本大學學生電視台的台長，她說電視台很可能只用Instagram Reels，「雖然我們可以用自己的行動數據或在家上傳（TikTok），但這樣做電視過於費工且不划算」。
21歲的高年級生佛朗哥（Ansley Franco）來自喬治亞州奧古斯塔（Augusta），她說之前在奧本大學校內一個女生社團時就發現，TikTok是校內希臘相關社團最仰賴的推廣與招生工具。
佛朗哥說她完全不擔心禁令所標榜的安全風險，包含杭特在內多數受訪學生也都表達同樣觀點。
杭特說：「就我與朋友聊天所聽到與談到的，大家都覺得這禁令很蠢，理由也不夠正當全面。個資與數據被傳到不明之處的憂慮我能理解，但這又不是TikTok所獨有，所有社媒app都蒐集我們的資料啊。」
紐時認為，儘管美國國內很多國會議員與有關單位堅稱TikTok會外洩諸如位置、個人習慣與國家利益等敏感資訊給中國政府，甚至成為北京的文宣工具，但從學生反應來看，關於TikTok國安風險議題，兩黨政客與青年學子彷彿平行世界。
安柏斯說，當同學發現用校內Wi-Fi不太能連後，都改用自己的手機網路繼續上TikTok；佛朗哥則說，上週有個老師在上體育課時問學生關於禁令一事時，同學的反應都是「你禁是你家的事，我照樣繼續用」。
提倡數位隱私與言論自由的非營利組織「電子邊疆基金會」（Electronic Frontier Foundation），總顧問奧普索（Kurt Opsahl）表示，從設限程度來看，奧本大學行禮如儀的程度大於真正落實。
學生們也不認為美國會學印度2020年下重手全面把TikTok移除。杭特說：「我真的不覺得人們會打算改變使用TikTok的方式，尤其我們這一代，當下影響的層面太廣了。」
2022全球十大熱門下載app，TikTok連3年奪冠
（中央社）根據美國市場研究公司Apptopia調查，2022年全球十大熱門下載app排行榜TikTok連3年奪冠，臉書掉到第8。隨著疫情降溫，因遠距工作和學習爆紅的視訊軟體Zoom這次跌落10名外。
根據Apptopia統計，TikTok的母公司北京字節跳動還有另外一款app（應用程式）影音剪輯軟體CapCut，連續第2年擠進排行榜前10名。
另外，2022年全球十大熱門下載app榜單中，臉書（Facebook）母公司Meta包辦了3名，分別是第2名的Instagram、第3名的WhatsApp，以及從2021年的第3退到第8名的臉書。
擠進2022年全球十大熱門下載app榜單中有2款手機遊戲，分別是名列第7的「地鐵跑酷」（Subway Surfers）和排名第9的大型多人派對淘汰賽Stumble Guys。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）