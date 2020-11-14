現場收音品質不佳怎麼辦？「同步對白錄音」ADR之於電影的重要性

文：邱昶維（DCFS編輯部）

ADR（Automated Dialogue Replacement）意指「同步對白錄音」，當現場收音品質不佳，或出現無法克服的技術問題時，劇組通常需另外支出一筆費用，聘請演員、錄音師等工作人員，重新錄製與畫面匹配的對白或聲音，還原銀幕上的情境。

本文將介紹ADR技術的基礎觀念，諸如錄音空間的設置、錄音技巧，與演員指導方式等，讓影像創作者能夠認識ADR的效果及工作流程，倘若製片經費不足，也能試著自行錄製，補足作品的完整性。

電影《來自邊緣的明信片》進行ADR的情節：

演員 Hugh Jackman 為電影《羅根》ADR的幕後：

清楚認知錄音目的，確認ADR流程的必要性

Photo Credit: 《絕地救援》劇照

「我們只會在絕對必要的時刻ADR。」 —《絕地救援》《異形：聖約》ADR指導Rachael Tate

需要ADR的情況有很多種，例如：拍攝大遠景卻無法收音、拍攝音樂劇需要對嘴唱歌，或者拍攝環境吵雜導致收音品質欠佳，且無法後製修正……。但談到ADR的必要性，ADR指導Rachael Tate仍強調：「在理想的狀態下，我們將100%使用來自現場的收音。」

Tate舉例，處理《異形：聖約》的聲音時，由於導演Ridley Scott（雷利史考特）非常注重真實性，因此就算現場收音有不少洞穴水滴聲，她也會盡量使用，並在後製時提高演員對白的音量，避免過度仰賴ADR。

Photo Credit: 《異形：聖約》劇照

不過，Tate也認為，對演員來說，ADR其實有不少好處，除了能修正他們的語速、咬字或口音之外，也能透過調整聲音的抑揚頓挫，加強塑造角色性格與態度，她解釋：「那些最棒的演員不會把ADR視作一個後製流程，而是看作提升自身表演層次的機會。」

此外，導演亦能透過ADR營造更多聲音效果，增進影像世界的戲劇張力，Tate說：「如果是要錄製人群的雜聲，你可以選擇替場景增添更緊張或更幽默的基調，使ADR變成一個有用的論述工具。」而若需要凸顯特定角色的重要性或存在感，則可以藉由錄製演員的嘆息、喘氣聲等，加強觀眾對角色的注意力。

協助演員進行表演，掌握ADR過程的訣竅

Photo Credit: 《權力遊戲》劇照

「比起技術能力，ADR更需要與人協調的技巧。」 —《權力遊戲》《性愛自修室》ADR混音師 Emma Butt

「演員和導演通常很討厭ADR，因為他們對這件事情都有過很糟的經驗，而且ADR之後也經常沒派上用場。」ADR混音師Emma Butt表示，錄製ADR的時間點，多半是距拍攝期數個月後的後製階段，若需要求演員回到當初表演時的角色狀態，經常會耗費不少時間測試與磨合。

因此，在演員、導演和錄音師的三方合作關係裡，錄音師可以多做一些準備工作，並適時運用幾個小技巧，使ADR的過程更加順利。

打造舒適的錄音環境

一般來說，錄音室內需要裝設大量吸音板或隔音材料（或鋪設厚重毛毯、衣物等），以確保房間內沒有任何外部雜音（包括空調聲），並讓演員頭戴耳機，坐或站在螢幕和懸臂式麥克風（高敏感度的電容式麥克風尤佳）前，以便錄製ADR。另外，錄音室內的燈光應盡量以柔和、暖色調為主，避免演員視覺疲勞。

麥克風和演員的關係

原則上，演員的嘴巴可以盡量靠近麥克風，但錄音師也應視畫面而定；例如，若是畫面裡的角色位處遠景，可以讓演員站離麥克風遠一點，反之亦然。錄音師也可以在演員身上另外裝設領夾式無線麥克風，並錄製兩條獨立音軌，於混音階段再做搭配使用。

方便演員反覆錄音（見2:00~2:40處）

錄製ADR前，錄音師會先彙整需要ADR的片段（最好盡量拆成多個小片段），並搭配倒數計時畫面和嗶嗶聲，將它們製作成能夠不斷重複播放的序列：「嗶（3秒）—嗶（2秒）—嗶（1秒）—ADR片段。」通常，進行一次ADR，可以重複播放相同序列約3到5遍或以上，方便演員在過程中，調整聲音表演的時機點和音調。

「人們最不喜歡做的事情有三件： 第一， 看牙醫。第二，去監理站。第三，錄ADR。」 —《蟻人》《玩命再劫》ADR混音師 Greg Crawford

保持錄音過程的彈性

由於ADR的過程反覆且枯燥，容易導致演員產生不耐煩或自我懷疑的情緒，所以導演和錄音師都應有多一點耐心測試、鼓勵，並將劇本上的台詞視作參考，盡可能地專注於畫面跟聲音的吻合度。而演員每次ADR後，若錄音師都能讓他們聽一遍自己的音檔，也有助於自我修正。

提供演員有效的建議

為了幫助演員工作，導演和錄音師可依照錄音結果，建議演員在錄音時改變姿態、加入填充詞（Filler Word）等，使畫面和聲音更加吻合。ADR混音師Greg Crawford表示：「我會試著觀察他們的表現，了解他們的特殊需求。」若畫面裡的角色正在走路，他就會建議演員一邊擺動手臂，一邊ADR。

完美替換原始音檔，運用ADR素材的技巧

Photo Credit: 《玩命再劫》劇照

「如果我有做好我的工作，沒有人會注意到我的存在。」 —《蟻人》《玩命再劫》ADR混音師 Greg Crawford

雖然ADR可以得到較佳的聲音品質，但蒐集到的ADR素材，難免會與畫面上的情況有些許出入；因此，在進行聲音剪接時，仍需要透過一些小技巧，才能讓影像跟錄音完美結合。

加入環境音

讓ADR和畫面結合的最大關鍵，即是給予正確的環境音。通常，劇組會回到拍攝地點，或尋找具有類似構造的空間，直接錄下四周的環境音。若能在拍攝期間內，確認哪些吵雜場景一定要ADR，也可以盡量蒐集現場環境音，以便後期混音使用。

避免看到演員嘴唇

ADR的音軌，很少有能夠直接與畫面匹配的情形，因此處理ADR素材時，常需要耗費大量時間，細心刪減音軌上的幾個位元（bits），才能完全套用到影片上。若演員的ADR仍無法完全與畫面對上時，則可以在剪接過程中，選擇以其他鏡頭代替，盡可能地避免觀眾看到演員的口形。

Photo Credit: 《八惡人》劇照

「錄製好的聲音不需要花費一大筆錢。 相反地，好的聲音可以讓你省下一大筆錢。」 —《八惡人》《從前，有個好萊塢》混音師Mark Ulano

近幾年來，為了方便演員和聲音團隊工作，好萊塢片場已經開始出現移動式的ADR錄音間「Space Crate」，讓劇組能夠現場判斷演員是否要ADR，接著就到一旁的錄音間工作；如此，既能錄到演員最接近鏡頭表演時聲音狀態，也能讓聲音團隊快速獲取現場環境音，大幅省去不必要的時間成本。

然而，若劇組能避免ADR的過程，則更能減少經費支出。導演Quentin Tarantino（昆汀塔倫提諾）的御用混音師Mark Ulano就曾表示，有賴於劇組的專業收音技術，他從未在後製Tarantino的電影時，遭遇過需要ADR的狀況，他笑道：「這真的很奇怪，但也完全是事實。」

參考資料：filmmakermagazine, backstage, momofilmfest, jeppstones, georgiaentertainmentnews, nofilmschool, blog.frame, premiumbeat

圖片：IMDb

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航