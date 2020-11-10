《榮格論心理學與宗教》：集體力量造成的性格改變，可以將理性的人變為禽獸

文：卡爾・榮格（Carl G. Jung）

身為神經與精神疾病領域的醫生與專業人士，我的出發點並非信條，而是「宗教人」（homo religiosus）的心理學，人會思量且謹慎遵循某些要素，這些要素會影響他，進而改變他的整體情況。根據歷史傳統或民族學的（ethnological）知識來將這些要素加以命名或定義，其實很容易，但要從心理學立場做到同樣的事情，則會是極其艱難的一項任務。我能夠對於宗教問題有所貢獻之處，完全是基於我面對病患及所謂「正常人」的實務經驗。由於我們與人相處的經驗，有很大部分取決於我們與他們的關係，所以，要繼續談下去，我就必須先向你們大致描述一下我在專業工作上所持的整體原則。

由於每一種精神官能症都與人們最私密的生活相關，當病患要完整交代自己最初致病的背景與複雜狀況時，自然總會有些猶豫。但是，為什麼他不能夠自在地傾訴呢？為什麼他會害怕、害羞或顯得如此拘謹呢？原因在於，他「謹慎地遵循」某些外在要素，而這些外在要素加在一起，便形成我們所稱的輿論、體面或名譽。而即便病患信任他的醫生且不再感到害羞，他仍不願或甚至害怕承認關於他自己的某些事，彷彿對自己有所自覺是件很危險的事情一般。人經常會害怕那些看起來極為強大的事物，但是，難道一個人的內在之中，會有什麼事物比其自身來得更強大嗎？

我們不應忘記，所有精神官能症都牽涉相應程度的精神低落（demoralization），如果一個人患有精神官能症，代表他喪失了自信，精神官能症是一種羞辱性的失敗，若這個人並非對自身心理全無意識，他便會感覺到這一點。這個人被某種「不真實」（unreal）的事物給擊垮了。在很久以前，醫生們可能會向病患保證：他的問題根本沒什麼，因為他並不是受到真實的心臟疾病或癌症的痛楚折磨，他的症狀很高程度是想像性的。當病患愈加相信自己是個「幻想得病者」（malade imaginaire），他整個人愈會感到徹底的自卑。他會說：「如果我的症狀是想像出來的，我是從哪裡搞出這種該死的想像，而我又為什麼應該忍受這煩人之極的東西？」倘使一個聰明人用幾乎哀求的態度信誓旦旦地告訴你，他受到腸癌的折磨，卻馬上又用沮喪的聲調跟你說，他當然知道自己的癌症完全是幻想出來的，這實在是很可悲的事情。

我恐怕得說，一般關於心靈（psyche）的物質性概念，在精神官能症的案例上並沒有特別的助益。除非靈魂是被賦予了一個靈身（subtle body），我們才至少能說這種如氣（breath-）或汽（vapour-）一般的身體，是被某種真實但又彷若無形的癌症所折磨，正如物質性的身體會產生毛病一樣。這樣子，至少還有某種真實性存在。因為如此，醫學界對於任何心理或精神性質的事物懷有強烈敵意──身體要嘛患病，要嘛沒病，如果你不能證明身體真的生病了，那不過是因為當前的技術，對於這些無疑是生理組織性的麻煩，尚無法成功讓醫生找出問題的真正性質。

但是，說實在的，心靈究竟是什麼呢？物質主義式的偏見僅將其解釋為大腦組織作用過程附屬現象的（epiphenomenal）副產物，從而認為任何心理混亂都必然屬於組織性或物理性失序，其之所以無法被發覺，只是因為我們目前的診斷方法不夠充分。心理與大腦之間無可否認的關連，使該觀點獲得了一定程度的分量，然這仍不足以證明它是不可動搖的真理。我們並不知道，在精神官能症的案例當中，是否真的存在大腦組織作用過程的干擾，而即便果真存在內分泌性質失序的情況，也無從證明它們究竟是原因還是結果。

在另一方面，不容懷疑的是，精神官能症的真實原因是心理性的。在不久之前，單單透過坦承告白的方法，就能緩解組織或生理失序，尚是一件難以想像的事。不過，我就曾經看過一個歇斯底里式發燒（hysterical fever）的例子，案例體溫高達39度，而在他在坦承告白自己的心理因素之後，在幾分鐘之內便恢復了。此外，我們又該如何解釋，某些明顯屬於生理方面的疾病，卻能單單透過談論某些造成痛苦的心理衝突，便有所改變、甚至痊癒呢？例如，一名患有乾癬的患者，其病症幾乎擴及全身，而經過六週單純針對病患心理難題的密集分析與談話後，他的皮膚病幾乎完全消失。在另一個案例當中，該病患剛經歷結腸膨脹的手術，結腸有40公分被截除，但隨後他的結腸竟又出現了另一巨大膨脹，該病患感到非常絕望且拒絕二次手術，儘管外科醫生認定手術極有必要；結果，當某些私密的心理事實被發現之際，他的結腸再度開始正常運作。

這類絕非罕見的經驗，使我們很難相信那些聲稱心靈不算什麼，或認定想像性事實缺乏真實性的說法。只能說，這些並不是眼光短淺的心智會加以探索的。心靈確實存在，只不過不是以物質形式存在，若我們假設存在只能是物質性的，那可真是荒謬的偏見啊！事實上，我們可以立即認識的唯一存在形態，正是心靈的存在。相反地，我們大可以說：物質性的存在其實才是推論得到的結果，因為我們對於物質的認識，都是基於感官所認知到的心理意象（psychic image）。

當我們遺忘這個簡單但基本的事實時，我們就必定是大錯特錯。即便精神官能症的原因除了幻想以外，再無其他，它依然是個極為真實的事物。如果有個人幻想我是他的頭號敵人，然後把我殺了，我就是由於這純粹的幻想而死，幻想確實存在，它們的真實性、傷害性或危險性，與物質條件並無二致。我甚至相信，心理方面的危險遠比流行病或地震更為可怕，即使是中古時代的淋巴腺鼠疫（bubonic plague）或天花，它們所奪走的人命都還不如1914年的意見分歧或俄羅斯的某種政治「理念」來得多。

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雖然因為缺乏外在的「阿基米德支點」（Archimedean point），以致我們的心智無法了解自身的存在形態，但心靈還是存在的。心靈不只存在，它甚至就是存在本身。那麼，我們該怎麼跟病患談及幻想的癌症呢？我會跟他說：「是的，我的朋友，你確實受苦於一項類似癌症的事物，你確實窩藏了足以致死的邪惡。雖然如此，它不會殺死你的肉體，因為它是幻想出來的，但它終究會殺死你的靈魂。它已經損害甚至毒害了你的人際關係、你個人的幸福，它還會繼續茁壯，直到完全吞噬你的精神存在。所以，最終你將不再是一個人類，而是一個肆虐的惡性腫瘤。」

顯然，就我們的病患而言，他並不是自己病態想像的始作俑者，雖然他在道理上必定會認為，這些想像確實是他所擁有、創造的。若一個人患有真正的癌症，他絕對不會相信自己必須為這一惡病負責，雖然事實上癌就在他的身體裡；然而，一旦論及心理問題，我們立刻就會感覺到某種責任，好像我們就是自身心理狀態的創造者。這種偏見是屬於相對近期的產物，在不久以前，即使是教養程度極高的人，都相信心理媒介（psychicagency）可以影響我們的心靈或感覺，鬼魂、巫師、巫婆、惡魔、天使甚至神祇，都會造成人類心理的某種變化。

在更早的時代，一個癌症患者的想法大概更會和現代人頗為不同，他或許會設想有人向他施展巫術，或者自己被附身了，他絕對不會認為自己就是此種幻想的發起者。

若我們將此案例訴諸聯想實驗（association experiment），將很快發現人們其實不是「一家之主」，他的反應會受到獨立入侵者的延遲、改變、壓抑或取代。這時，會有許多刺激字詞（stimulus-words）是他的意識意圖所不能回答的，這些字詞會被某些獨立性的內容所回答，而這些內容經常是他本人無法意識到的。當某個刺激字詞觸及某種連繫至隱藏情結（complex）的東西，意識自我（conscious ego）就會受到來自情結的回答所干擾、甚至被取代，彷彿情結本身是一個獨立自主的存在，能夠影響自我的意向與意圖。情結的作用，正如第二人格或部分人格，有其自身的精神生命（mental life）。

許多情結會自意識中分離出來，因為後者希冀以壓抑的方式擺脫前者。但除此之外，還尚存在未曾處於意識中，所以也不可能被意識任意壓抑的情結，它們從無意識中生出，以其古怪且無懈可擊的信念與衝動入侵意識。我們的病患屬於後面這一類，雖然他富有教養及聰明才智，卻受到某種事物的糾纏或把持，成為一個無助的受害者。他無法對抗自己病態觀念的邪惡力量，此力量就像癌症一般在他體內蔓延。直至某日，這個觀念現身了，且自此它便牢不可破，病患僅有某些短暫片刻能夠解脫。

此等案例的存在，在某種程度上，確實解釋了為什麼人們害怕對自我產生自覺意識。在這背後確實有些什麼東西──但人永遠不會知道──所以人們傾向「小心地思量並觀察」其意識以外的因素。關於無意識的可能內涵，多數人擁有某種原始的「迷信」。在一切自然的害羞、羞恥與言行得體之下，存在一種對未知的「靈魂危難」（perils of the soul）的祕密恐懼。當然，人們不情願承認這種荒謬可笑的恐懼確實存在。但人們應該了解，這種恐懼絕非不可證明；正好相反，它是極有根據的。

我們永遠不能確定，會不會突然有個新念頭襲上我們或鄰居的心頭，我們從現代史與古代歷史當中認識到，這種念頭經常頗為奇特，甚至怪誕，因此並非所有人都能認同。結果是：持異議者──無論他們多麼具有善意或理性──全被活生生燒死或斬首，或者在大庭廣眾下被更現代的機關槍處決。我們甚至不能自我安慰道：這些事情都屬於遙遠的過去。很不幸地，這些事看來不只屬於現在，更可能還屬於未來。「人對另一人而言是狼」（Homohominilupus）一語令人沮喪，卻是永恆不變的真理。

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確實有充分的理由，足以讓人們恐懼潛伏在無意識之中的非人力量。我們很幸福地沒有意識到這些力量，因為它未曾或幾乎不曾在個人關係或一般情況下出現。然而，若人們聚集起來形成群眾，「集體性的個人」（collective man）的動力──人人心中沉睡的野獸或惡魔──便會失控，直到人完全成為群眾的一份子。身處群眾中的人，會無意識地下墜至較低劣的道德、知識層次，此層次其實一直都存在，其處於意識的界線之下，隨時準備在群眾形成時啟動並衝出界線。

我認為，將人類心理視為純粹的個人事務，且以個人觀點加以解釋，乃是致命性的錯誤。此種解釋模式，只適用於日常的事務和關係之上。然而，倘若出現了一些小麻煩，比如某種未見或不尋常的事件，本能的力量會即刻受到呼喚，這些力量是完全無法預期、前所未見且奇怪的。這股力量無法用個人動機來加以解釋，只有某些原始的事物差可比擬，諸如對日蝕的恐慌等等。要用戀父情結（father-complex）來解釋布爾什維克黨（Bolshevism）的殘殺行徑，在我看來很明顯是行不通的。

集體力量逆襲所造成的性格改變非常驚人，它可以將一個溫文理性的人變為狂人或禽獸。人們總是傾向歸咎於外在環境，但倘若我們心中不存在那種東西，那也沒有什麼東西會在心中爆發。事實上，我們一直住在火山邊緣上，而據目前所知，沒有任何人類的防護措施可以保護我們免於火山爆發。當然，提倡理性與常識是件好事，但若你面對的就是一間精神病院，或者陷入集體瘋狂的群眾呢？這兩者之間沒有什麼差異，因為瘋子和暴民都是受到非人、強大的力量所驅使。

事實顯示，僅僅一個精神官能症，就足以喚起理性手段無法處置的力量。我們的癌症病患案例反映出，人的理性與才智在抵抗最明顯的無理情況時，是多麼地無能為力。我總是建議我的病患，將這些顯而易見卻無法戰勝的無理情況，視作一種他尚未了解其意涵的力量顯現。經驗告訴我，嚴肅看待這些事情並尋找合宜的解釋，會是比較有效的做法。

解釋若要適切，就必須建立一個與病態作用相符的假設。我們的病患正在面對一種意志與暗示的力量，該力量大過他的意識所能對抗。在此等危境當中，糟糕的策略是試圖說服他：透過某種方式──即使是最不可理解的方式──在背後祕密地創造或支持其症狀的人，正是他自己。這種暗示會立即癱瘓病患的奮鬥精神，他會馬上喪失士氣。比這好得多的做法是：讓病患了解他的情結是種獨立的力量，該力量正在對抗他的意識人格。同時，這種解釋比起將一切簡化為個人動機的說法，也更切合事實。某種明顯的個人動機確實存在，但這並非他的意志所造成，它就是在他身上發生了。

相關書摘 ▶《榮格論心理學與宗教》：夢境是一串無意識事件之間的可見連結

書籍介紹

本文摘錄自《榮格論心理學與宗教》，商周出版

作者：卡爾・榮格（Carl G. Jung）

譯者：韓翔中

1937年，榮格應美國耶魯大學泰瑞講座邀請，以「心理學與宗教」為主題進行三場演講，分別為「無意識的自主性」、「教義與自然象徵」，以及「一個自然象徵的歷史與心理學」，並於隔年出版，這是榮格第一本探討宗教與心理學之關係的著作。

當時，在科學啟蒙運動的影響下，宗教被崇尚科學的大眾視為荒誕的迷信，傳統天主教儀式也漸漸遭到廢棄；而另一方面，宗教內部的神職人員，也多半將心理學視為不入流的學問，更排斥以心理學來解釋宗教，認為這把宗教經驗解釋為心理現象，形同一種對上帝的褻瀆。在這樣的背景下，榮格以心理學角度解讀宗教的做法，自然飽受批評，更有人嘲諷地稱榮格的學說是一種「宗教的心理學」。

這三場演說中，榮格親上火線為己聲辯。他以自己診治過的大量臨床案例為佐證，指出宗教是無意識心靈中真實存在的功能，若強行壓抑，將引發無意識的反撲，其結果便是出現精神官能症，他認為：這正是當時歐洲、尤其在德國社會中，大眾心靈普遍存在不安與騷動的主要原因。此外，他也從病患的痊癒過程中發現，宗教儀式其實具備保護作用，使人的心靈不會被太過強烈的「直接經驗」傷害。在多個精神官能症案例中，透過告解、祈禱等宗教儀式，患者竟奇蹟似地不藥而癒。

在書中，榮格分析了大量古代與中古時代的材料與記載，並結合他在煉金術、神祕學與文學等領域的研究，清楚揭示無意識運作過程中顯現的各種宗教象徵。榮格認為這些象徵已存在數百年，並以某種神祕方式在人類心靈中代代相傳，遠超過意識所能掌握。

《心理學與宗教》最初以英文寫成，後經榮格與其合作夥伴童妮・沃爾夫（Toni Wolff）加以翻譯、修改為德文版。本書以最原始英文版本為底本，為讀者呈現最原汁原味的大師經典。

Photo Credit: 商周出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航