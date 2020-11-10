《榮格論心理學與宗教》：夢境是一串無意識事件之間的可見連結

文：卡爾・榮格（Carl G. Jung）

世上已有許多關於夢境現象學（phenomenology）的作品，但處理夢境心理學的則很稀少。原因很明顯，因為此事相當棘手且風險極高。佛洛伊德勇敢地根據他從精神病理學領域蒐集而來的觀點，闡明了錯綜複雜的夢境心理學（dream psychology）。雖然我十分敬佩他的嘗試及膽識，但我卻不能同意他的方法及其成果。

他將夢解釋為建築的正面（facade），其後方有某些東西被細心地隱藏起來。無疑地，精神官能症患者隱藏了不愉快的事物，或許隱藏的跟正常人一樣多。然而嚴肅的問題是：這一範疇是否可以應用在像夢這樣尋常而具普世性的現象上。我懷疑，我們是否可以假設，夢除了它表面上的樣子之外，其實還是別的東西？

我更傾向引用另一個猶太權威，即《塔木德》（Talmud）的說法：「夢就是它自身的詮釋。」換言之，我將夢視為理所當然。夢是如此困難而複雜的課題，我不敢對它可能的機巧做出任何假設。夢屬於自然事件，而這世上沒有任何理由足以讓我們假設，夢境是某種引領我們迷路的狡猾設計。夢境出現於大部分意識及意志消失的時候。它似乎是自然的產物，即使沒有精神官能症的人也會做夢。此外，我們對於夢的心理學所知甚微，所以當我們引介外界因素來解釋夢境本身時，再小心也不為過。

基於以上諸理由，我主張我們的夢境確實言及宗教，而且夢本身確有此意。由於夢境非常細緻且一致，這就暗示著某種邏輯與某種意圖，也就是說，無意識之內有種動機是先於夢而存在，並在夢境內容中找到了直接的表達方式。

（中略）

在我這位病患的整場夢之中，顯然並無反對集體感受、群體宗教及異教主義之處。僅有一有趣的事件值得我們關注：那就是夢中起初贊同對天主教的讚頌，接著卻突然啜泣的不知名女人，她說完「這樣的話就什麼都不剩了」之後，就完全消失無蹤了。

這個女人是誰？對於做夢者而言，她是模糊且未知的人，然而在做這個夢的時候，做夢者已經對她很熟悉，因為這個「不知名女人」已經頻繁地出現在他先前的夢裡。因為這個人物在夢境中扮演很重要的角色，所以它有一個術語，稱做「阿尼瑪」（anima），這是基於從已記不清的久遠以來，人類神話總是表現出男、女二性同時存在於一身體中的概念。這種心理直覺經常是以神聖連結（Syzygia）、神聖一對，或創造者雌雄同體（hermaphroditic）性質之形式投射出來。

阿尼瑪大約是少量女性基因存在男性身體的心理表現，這種角色在女性無意識的意象中並不能找到，使前述判斷的可能性更加提高。然而，有一個相應的人物扮演同等的角色，但這並不是女性形象而是男性，女性心理學當中的男性角色被稱為「阿尼姆斯」（animus）。這兩種角色最典型的展現之一，長期以來被稱為「敵意」（animosity）。阿尼瑪導致不合邏輯的心情，而阿尼姆斯會造成惱人的問題與不理性的意見，這兩者都是夢境的常客。

原則上，它們將無意識給人格化，並賦予其尤為令人厭惡且反感的性格，無意識本身並沒有這種負面的素質。這種負面素質只會在無意識被這些角色人格化時出現，然後開始影響意識。由於它們僅是部分的人格，其角色或為次等的女性，或為次等的男性，因此造成了其討厭的影響力。一個有此經歷的男人，會受到難以解釋的心情所控制，一個女人則會變得愛爭辯，而且會發表離題的意見。

對我的病患而言，宗教根本無關緊要，他也從沒料想過宗教會對他有任何影響。但他來找我，是因為某個非常嚴重的經驗，作為一名高度理性與有知識的人，他卻發現自己的心靈態度與哲學──在面對精神官能症及其令人沮喪的力量時──完全遺棄了自己。他在自己的整體「世界觀」（Weltanschauung）中找不到任何可以幫助他充分自我控制的東西。於是他幾乎處於一種被遺棄的狀態，被他此前珍惜的信念及理念所拋下。

在這種情況下，一個人回到他孩提時期的宗教，冀望可以在那裡找尋到幫助，是一點都不稀奇的。不過，有意識的嘗試，或重拾過往宗教信仰的決定並沒有發生。他只是夢見了它；換句話說，是他的無意識做出了關於他宗教信仰的特殊陳述。這就像是精神與肉體──基督教意識中的永恆仇敵──彼此決定和談，其手段是將兩者相牴觸之性質予以奇妙的緩和。在出乎意料的和平中，靈性與世俗性彼此相遇，其效果不免有些怪異滑稽。精神的恆久嚴格受到某種近似古代的慶典所減損、被美酒與玫瑰的芬芳所感染。這個夢的確描述了靈性氣氛與世俗氣氛兩者，將道德衝突的尖銳程度降低，忘卻了一切的精神痛苦與沮喪。

夢境很少出現極為正向或極為負面的狀況。原則上人們會同時發現兩種面向，但通常其中之一會強過另一者。顯然這樣的夢可以提供心理學家足夠的材料，去探討有關宗教態度的問題。若我們僅僅只擁有一個夢，大概難以奢望解開其最深處的意義，但在我們這個系列中，有為數不少的夢都呈現出一個奇異的宗教問題。如果情況允許，我從來不會就單一夢境來做出解釋。

原則上，一個夢會屬於某個系列，就像意識同樣具有連續性，即使它會被睡眠規律地打斷。無意識過程很可能也具有連續性，且或許還更甚於意識的事件。總而言之，我的經驗支持以下可能性，亦即夢境乃是一串無意識事件之間的可見連結。若我們想要對於這個夢的更深層理由有所了解，我們就必須回到夢的系列，看看它在四百多個夢的鍊串當中，處於什麼樣的定位。

相關書摘 ▶《榮格論心理學與宗教》：集體力量造成的性格改變，可以將理性的人變為禽獸

書籍介紹

本文摘錄自《榮格論心理學與宗教》，商周出版

作者：卡爾・榮格（Carl G. Jung）

譯者：韓翔中

1937年，榮格應美國耶魯大學泰瑞講座邀請，以「心理學與宗教」為主題進行三場演講，分別為「無意識的自主性」、「教義與自然象徵」，以及「一個自然象徵的歷史與心理學」，並於隔年出版，這是榮格第一本探討宗教與心理學之關係的著作。

當時，在科學啟蒙運動的影響下，宗教被崇尚科學的大眾視為荒誕的迷信，傳統天主教儀式也漸漸遭到廢棄；而另一方面，宗教內部的神職人員，也多半將心理學視為不入流的學問，更排斥以心理學來解釋宗教，認為這把宗教經驗解釋為心理現象，形同一種對上帝的褻瀆。在這樣的背景下，榮格以心理學角度解讀宗教的做法，自然飽受批評，更有人嘲諷地稱榮格的學說是一種「宗教的心理學」。

這三場演說中，榮格親上火線為己聲辯。他以自己診治過的大量臨床案例為佐證，指出宗教是無意識心靈中真實存在的功能，若強行壓抑，將引發無意識的反撲，其結果便是出現精神官能症，他認為：這正是當時歐洲、尤其在德國社會中，大眾心靈普遍存在不安與騷動的主要原因。此外，他也從病患的痊癒過程中發現，宗教儀式其實具備保護作用，使人的心靈不會被太過強烈的「直接經驗」傷害。在多個精神官能症案例中，透過告解、祈禱等宗教儀式，患者竟奇蹟似地不藥而癒。

在書中，榮格分析了大量古代與中古時代的材料與記載，並結合他在煉金術、神祕學與文學等領域的研究，清楚揭示無意識運作過程中顯現的各種宗教象徵。榮格認為這些象徵已存在數百年，並以某種神祕方式在人類心靈中代代相傳，遠超過意識所能掌握。

《心理學與宗教》最初以英文寫成，後經榮格與其合作夥伴童妮・沃爾夫（Toni Wolff）加以翻譯、修改為德文版。本書以最原始英文版本為底本，為讀者呈現最原汁原味的大師經典。

Photo Credit: 商周出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航