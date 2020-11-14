黑洞是會「發出聲音」的：不是一首歌或和絃，而是一個「降B音」

文：Chloe

黑洞是會「發出聲音」的

英國劍橋天文學研究所的安德魯．費邊（Andrew Fabian）博士和同事，透過美國太空總署的錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）觀測到一個現象──黑洞是會發出聲音的，且黑洞發出的聲波是單一音符，它不是一首歌或和絃，而是一個低音。

安德魯．費邊（Andrew Fabian）博士以鋼琴鍵盤中央C作為音域參考點，團隊確定了黑洞發出的聲音是降B音。相比之下，英仙座星系團黑洞的降B音比中央Ｃ低了57個八度，也就是比人耳能聽見的低音還低100萬倍。就頻率而言（聲波通過所需的時間），人類能聽到的最低音是1/20秒，而英仙座黑洞的聲波頻率為1/1000萬年。

若兩個黑洞合併，則會發出更特別的聲音

前幾天科學家發現，如果有兩個黑洞產生合併，黑洞則會發出一個特別的聲音。

首先合併之後的黑洞重力為142個太陽質量，屬於重力中等的黑洞，而在合併過程中流失的太陽質量，則已轉化成為重力波能量，黑洞會釋放一系列複雜的引力波，合併後黑洞的引力波記錄就像一個鐘聲一樣，這個單音也會逐漸消失。

科學家們對於引力波也學會了如何解讀它們的含義。10月發表在《自然通訊物理》雜誌上的研究表示，除了引力波之外還有更多的事情正在發生。他們還發現黑洞是在赤道而不是在光滑的頂部發出引力波的，且黑洞會發出一系列的啾啾聲，甚至我們可以利用這些啾啾聲推測出黑洞的形狀和行為。

重力波直至2017年才被證實

人類在還未有天文台時期，想要觀察到重力波是幾乎不可能的事情，所以愛因斯坦的理論一直未被證實。直到2017年的諾貝爾物理獎，頒給了三位美國科學家，分別是Rainer Weiss、Barry Barish、Kip Thorne，而這三位得獎的原因，就是他們透過雷射干涉引力波天文台（Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, LIGO）測量到了「重力波」（gravitational wave）。

然而今日要直接觀察黑洞是非常困難的事，但如果學習解碼這些啾啾聲信號或是黑洞發出來的其它聲音，說不定可以大大的幫助科學家去瞭解黑洞的活動，實際上應該是什麼樣子。佐治亞理工學院的天體物理學家克里斯多夫．埃文斯在新聞稿中說：「我們發現的這些信號，比過去我們所認知的要豐富和複雜得多，這項發現絕對使我們得以有更多的資訊，去瞭解黑洞形狀的巨大變化。」

參考資料

DAN ROBITZSKI(2020,OCTOBER 8).BLACK HOLES “CHIRP” REPEATEDLY WHEN THEY MERGE. Futurism

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航