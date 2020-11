《人生演算法》：落合博滿與江夏豐的這段對話，改變了我對演算法的態度

文:連啓佑

我是在做搜尋引擎最佳化(Search Engine Optimization, SEO)的,這是什麼樣的服務呢?簡單來講,就是透過長期的經營和改善網站,使得網站能夠在潛在客戶搜尋相關關鍵字詞時,能夠排名到前面,提升網站的曝光和流量,進一步爭取獲得訂單的機會。

在這個領域裡面,有一件很重要的事情,叫演算法(Algorithm)。

演算法,是搜尋引擎用來計算網站搜尋排名的一套複雜的演算邏輯,以Google為例,據說Google會參考網站裡裡外外超過兩百個以上的內容和品質要素(他們將其稱為「排名要素」(Ranking Factor)),然後透過演算法推薦搜尋結果。

演算法是許多SEO從業人員關注的重點,一次較大規模的演算法變動,可能會讓一個網站谷底翻身;但更常見的是網站的搜尋排名流量大幅下滑,從此一蹶不振。所以每當Google發布新的演算法,往往會在SEO相關網站、論壇引起熱烈的討論,大家戰戰競競,嚴陣以待,生怕錯失了任何要點和細節,招致無法彌補的傷害。

我也不例外。

早年我做SEO時,花了很多時間和心力追蹤研究演算法,上網爬文、關注論壇的討論、做出假設、內部小規模測試、調整、實施。由於SEO成效關係到公司龐大的業績,所以當發生重大演算法更新、公司網站排名和流量遭受嚴重衝擊的時候,公司SEO團隊自我以下,人仰馬翻,不眠不休的研究如何因應調整,在忙著救火的同時,還要面對來自老闆和業務單位的巨大的壓力,痛苦程度無以復加,旁人委實難以想像。

不過,我想我對觀察演算法變化真的是有點天分的,關關難過關關過,儘管經歷了多次搜尋排名演算法的變動,但都屢屢化險為夷。雖然往往每一段時間都要痛苦一陣子,我反而因此有種自命不凡的清高。我在想,如果我繼續搞SEO,大概就得這樣跟演算法糾纏一輩子了。

不知道大家有沒有這樣的人生經驗?不同的時期,讀同一本書,往往有不同的體會。

日本棒球名人落合博滿是我年少時的偶像,在我讀大學的時候,台灣出版了一本他的著作《勝負的方程式》。由於當時非常仰慕落合,我特別去買了這本書來看。書中有一段落合和投手江夏豐的對話,我當時雖然看了,但並沒有太特別的體悟;後來,出社會工作,搞搜尋引擎優化,經常弄到焦頭爛額,一次偶然的機會,重讀了這一段對話,當下我恍然大悟。

可以說,落合和江夏的這段對話,改變了我對演算法的態度,也改變了我在SEO這個領域的思維和眼界。

究竟這段對話的內容是如何呢?

一九八一年,江夏從日職廣島隊轉到火腿隊,在一次偶然的機會和落合聊起來,那時他們聊到某個打者,江夏說:

「那傢伙只要是我投球,每一球他都在預測我要投什麼球,那他不就是那種隨人出球改變姿勢的打者嗎?真是笨蛋。」

「那傢伙拚命跟我改變姿勢,沒有比這種看人出球而更換姿勢的打者更好對付的對手了。」

「沒有比守株待兔型打者更教投手討厭的了。」

「碰到非投這種球的時候,要是打者也耐性地等著這種球,這才最教人傷腦筋啊!所以呀,那傢伙是跟著我的球後面跑,實在輕鬆得很。」

聽完江夏的話以後,落合恍然大悟。

從投手的立場來看,沒有比看人出球更換姿勢的打者更好對付的對手了。

事實上,投手有種習性,就是碰到某些特別的情況時,忍不住會想投自己最拿手的球種。

當時落合還很年輕,剛進球隊第三年,面對後來成為球史上名對決的對手,阪急隊的王牌投手山田久志,往往被整得很慘。每次面對山田主投時,落合就只能胡亂猜測對手會投什麼球,但結果往往事與願違,以投手的眼光來看,落合簡直是閉眼瞎追。

由於與江夏對話得到啟發,之後落合和山田對壘時,不再三心二意變來變去了。他鎖定了山田遲早會投出來的,最擅長的球路沉球,一舉突破了先前對山田十四次打數只有一次安打的困境,最後在生涯與山田的對戰裡,留下了三成五的高打擊率。

故事還沒有完,後來落合把對付山田的新對策也用在其他投手身上,整體也留下了相當不錯的成績。

針對性地攻略重點強投是這樣,那平常如何應付各種形形色色的投手呢?

落合在他的另外一本著作《師法日本棒球名人 落合博滿 三冠王的打擊原理》裡,解釋了他的做法。落合談到,重點不在於隨著投手的球路起舞,因為實際上不可能做得到。重點在於對各種球路做好分類,找出應對之道。在平日加強練習,並且不斷地優化、充實這個球路「資料庫」。如果能在平日就做好準備工作,即使面對完全陌生的投手,也不至於束手無策。

跨界學習,往往能找到突破問題的盲點。落合針對一般投手、重點強投的對應策略,給了我很大的啟發,改變了我對演算法的應對方式,也改變了我對SEO領域的思維和眼界。

可以這麼說:「江夏豐的一段話,啟發了落合博滿;落合博滿的一段話,啟發了我。」

之前無日無夜追逐著演算法變化,自以為是的我,豈不就是等同於一個胡亂猜球,被投手牽著鼻子走的笨蛋打者?

演算法就如同魔法一樣,你猜的透魔法嗎?

演算法是一個不斷發展演化的東西,當你意識到現在的時候,未來已經在發生, 所以你始終說不清楚它的樣子。

抬頭仰望,演算法就如同星空一樣, 你看到的星空不是現在的星空,那是它百萬年以前的樣子。所以,

不要去猜測演算法,因為你猜不到。

不要去追逐演算法,因為你追不上。

你真正應該要做的是去設想所有可能發生的狀況,並且為各種可能發生的狀況作好準備。

並且,你必須要找出最重要的,一定會發生的事情,針對性地對它刻意練習、加強準備,然後耐心等待它發生。

對付演算法,就跟防疫作戰一樣,重點在於「超前部署」。

「毋恃敵之不來,恃吾有以待之。」對於搜尋引擎演算法,我從被動等待它發生;變成預先做足準備。期待它發生,從惶惶不安;到從容不迫。因為思維的改變,起心動念間有所不同,最終的結果,相去十萬八千里。

長期準備、提前啟動,除了能讓我們在面對演算法變動時更自在從容外,更重要的是能讓我們從火燒眉毛解決問題的情境中抽離。有餘裕停下來思考,放寬自己的視界,拉長歷史的縱深,從單點的、技術面的探討,提升到全面的、策略性的布局,不再計較一時的賢愚得失,而把重點聚焦在如何在行業長期取得勝出。

舉一個實際的例子,在我寫作這篇文章的當下(二〇二〇年三月),Google還是跟往年一樣有很多重大的演算法更新釋出,也照例引起了很多揣測和討論。搜尋排名本身是個零和遊戲,有些網站排名下滑了,也有很多網站排名上升。但不論是哪一種,總之網站的搜尋流量普遍是降低了。對於這樣奇怪的現象,其實有很多人心裡有疑問,但在忙著救火之際,大家都沒有心思停下來思考為什麼會有這種詭異的情形。

其實,問題很可能出現在使用者不點擊了。

如果長期關注Google發展的動態,不難發現,Google在過去幾年,一路都在往零點擊(Zero Clicks)的方向走。

簡單舉幾個例子,包括:

所以,重點已不在優化單一網站的搜尋排名,重點在於如何因應Google零點擊的趨勢。找出好的對策,所以我從二〇一六年起開始研究「全版位行銷」的做法,並且具體在我們服務的客戶身上實踐,這就是我們對SEO的超前部署。

如果說,我在SEO領域還算有點成績的話,超前部署的思維,是我能在行業勝出的關鍵之一。

做SEO,往往需要去推測演算法或排名要素的內涵,所以我曾經遇到有人很輕蔑地跟我說:「SEO就是“Guesswork(猜測)”而已!」SEO或許真的就是Guesswork,但是它的猜測,還是有分不同層次的。大多數的人真的就是盲目瞎猜,但有極少數人是Smart Guess。透過長期關注該領域累積經驗,遇到問題時潛心思考,作出假設,從中尋求對應之道。其實各行各業不都是這樣?同樣在一個行業,由於對行業的理解、做法不同,最終的成就也往往有天壤之別。

韋恩・格雷茨基(Wayne Gretzky),被譽為有史以來最偉大的冰上曲棍球選手,說過這麼一句話:

「一個好的冰球運動員會及時接住冰球。而一個偉大的冰球運動員會預測冰球的走向。」

“A good hockey player plays where the puck is. A great hockey player plays where the puck is going to be.”