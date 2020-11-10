《人生演算法》：落合博滿與江夏豐的這段對話，改變了我對演算法的態度

文：連啓佑

第十一課 相信

落合博滿與江夏豐 關於演算法的兩三事

我是在做搜尋引擎最佳化（Search Engine Optimization, SEO）的，這是什麼樣的服務呢？簡單來講，就是透過長期的經營和改善網站，使得網站能夠在潛在客戶搜尋相關關鍵字詞時，能夠排名到前面，提升網站的曝光和流量，進一步爭取獲得訂單的機會。

在這個領域裡面，有一件很重要的事情，叫演算法（Algorithm）。

演算法，是搜尋引擎用來計算網站搜尋排名的一套複雜的演算邏輯，以Google為例，據說Google會參考網站裡裡外外超過兩百個以上的內容和品質要素（他們將其稱為「排名要素」（Ranking Factor）），然後透過演算法推薦搜尋結果。

演算法是許多SEO從業人員關注的重點，一次較大規模的演算法變動，可能會讓一個網站谷底翻身；但更常見的是網站的搜尋排名流量大幅下滑，從此一蹶不振。所以每當Google發布新的演算法，往往會在SEO相關網站、論壇引起熱烈的討論，大家戰戰競競，嚴陣以待，生怕錯失了任何要點和細節，招致無法彌補的傷害。

我也不例外。

早年我做SEO時，花了很多時間和心力追蹤研究演算法，上網爬文、關注論壇的討論、做出假設、內部小規模測試、調整、實施。由於SEO成效關係到公司龐大的業績，所以當發生重大演算法更新、公司網站排名和流量遭受嚴重衝擊的時候，公司SEO團隊自我以下，人仰馬翻，不眠不休的研究如何因應調整，在忙著救火的同時，還要面對來自老闆和業務單位的巨大的壓力，痛苦程度無以復加，旁人委實難以想像。

不過，我想我對觀察演算法變化真的是有點天分的，關關難過關關過，儘管經歷了多次搜尋排名演算法的變動，但都屢屢化險為夷。雖然往往每一段時間都要痛苦一陣子，我反而因此有種自命不凡的清高。我在想，如果我繼續搞SEO，大概就得這樣跟演算法糾纏一輩子了。

平日加強練習，優化能力資料庫

不知道大家有沒有這樣的人生經驗？不同的時期，讀同一本書，往往有不同的體會。

日本棒球名人落合博滿是我年少時的偶像，在我讀大學的時候，台灣出版了一本他的著作《勝負的方程式》。由於當時非常仰慕落合，我特別去買了這本書來看。書中有一段落合和投手江夏豐的對話，我當時雖然看了，但並沒有太特別的體悟；後來，出社會工作，搞搜尋引擎優化，經常弄到焦頭爛額，一次偶然的機會，重讀了這一段對話，當下我恍然大悟。

可以說，落合和江夏的這段對話，改變了我對演算法的態度，也改變了我在SEO這個領域的思維和眼界。

究竟這段對話的內容是如何呢？

一九八一年，江夏從日職廣島隊轉到火腿隊，在一次偶然的機會和落合聊起來，那時他們聊到某個打者，江夏說：

「那傢伙只要是我投球，每一球他都在預測我要投什麼球，那他不就是那種隨人出球改變姿勢的打者嗎？真是笨蛋。」

「那傢伙拚命跟我改變姿勢，沒有比這種看人出球而更換姿勢的打者更好對付的對手了。」

「沒有比守株待兔型打者更教投手討厭的了。」

「碰到非投這種球的時候，要是打者也耐性地等著這種球，這才最教人傷腦筋啊！所以呀，那傢伙是跟著我的球後面跑，實在輕鬆得很。」

聽完江夏的話以後，落合恍然大悟。

從投手的立場來看，沒有比看人出球更換姿勢的打者更好對付的對手了。

事實上，投手有種習性，就是碰到某些特別的情況時，忍不住會想投自己最拿手的球種。

當時落合還很年輕，剛進球隊第三年，面對後來成為球史上名對決的對手，阪急隊的王牌投手山田久志，往往被整得很慘。每次面對山田主投時，落合就只能胡亂猜測對手會投什麼球，但結果往往事與願違，以投手的眼光來看，落合簡直是閉眼瞎追。

由於與江夏對話得到啟發，之後落合和山田對壘時，不再三心二意變來變去了。他鎖定了山田遲早會投出來的，最擅長的球路沉球，一舉突破了先前對山田十四次打數只有一次安打的困境，最後在生涯與山田的對戰裡，留下了三成五的高打擊率。

故事還沒有完，後來落合把對付山田的新對策也用在其他投手身上，整體也留下了相當不錯的成績。

針對性地攻略重點強投是這樣，那平常如何應付各種形形色色的投手呢？

落合在他的另外一本著作《師法日本棒球名人 落合博滿 三冠王的打擊原理》裡，解釋了他的做法。落合談到，重點不在於隨著投手的球路起舞，因為實際上不可能做得到。重點在於對各種球路做好分類，找出應對之道。在平日加強練習，並且不斷地優化、充實這個球路「資料庫」。如果能在平日就做好準備工作，即使面對完全陌生的投手，也不至於束手無策。

跨界學習，往往能找到突破問題的盲點。落合針對一般投手、重點強投的對應策略，給了我很大的啟發，改變了我對演算法的應對方式，也改變了我對SEO領域的思維和眼界。

可以這麼說：「江夏豐的一段話，啟發了落合博滿；落合博滿的一段話，啟發了我。」

之前無日無夜追逐著演算法變化，自以為是的我，豈不就是等同於一個胡亂猜球，被投手牽著鼻子走的笨蛋打者？

演算法就如同魔法一樣，你猜的透魔法嗎？

演算法是一個不斷發展演化的東西，當你意識到現在的時候，未來已經在發生， 所以你始終說不清楚它的樣子。

抬頭仰望，演算法就如同星空一樣， 你看到的星空不是現在的星空，那是它百萬年以前的樣子。所以，

不要去猜測演算法，因為你猜不到。

不要去追逐演算法，因為你追不上。

你真正應該要做的是去設想所有可能發生的狀況，並且為各種可能發生的狀況作好準備。

並且，你必須要找出最重要的，一定會發生的事情，針對性地對它刻意練習、加強準備，然後耐心等待它發生。

擁有超前部署的思維，才能在行業中勝出領先

對付演算法，就跟防疫作戰一樣，重點在於「超前部署」。

「毋恃敵之不來，恃吾有以待之。」對於搜尋引擎演算法，我從被動等待它發生；變成預先做足準備。期待它發生，從惶惶不安；到從容不迫。因為思維的改變，起心動念間有所不同，最終的結果，相去十萬八千里。

長期準備、提前啟動，除了能讓我們在面對演算法變動時更自在從容外，更重要的是能讓我們從火燒眉毛解決問題的情境中抽離。有餘裕停下來思考，放寬自己的視界，拉長歷史的縱深，從單點的、技術面的探討，提升到全面的、策略性的布局，不再計較一時的賢愚得失，而把重點聚焦在如何在行業長期取得勝出。

舉一個實際的例子，在我寫作這篇文章的當下（二〇二〇年三月），Google還是跟往年一樣有很多重大的演算法更新釋出，也照例引起了很多揣測和討論。搜尋排名本身是個零和遊戲，有些網站排名下滑了，也有很多網站排名上升。但不論是哪一種，總之網站的搜尋流量普遍是降低了。對於這樣奇怪的現象，其實有很多人心裡有疑問，但在忙著救火之際，大家都沒有心思停下來思考為什麼會有這種詭異的情形。

其實，問題很可能出現在使用者不點擊了。

如果長期關注Google發展的動態，不難發現，Google在過去幾年，一路都在往零點擊（Zero Clicks）的方向走。

簡單舉幾個例子，包括：

Google致力於讓搜尋結果頁面資訊越來越豐富，使用者搜尋完後，可能不用點擊，就已經找到問題的答案。

Google把廣告的外觀樣式，做的越來越不像廣告，使用者如果沒有特別留意，很容易就會把廣告當作是一般的搜尋結果來點擊。

Google本身跳下來經營某些行業，與各行業爭利，例如旅遊、飯店、徵才……等等。

所以，重點已不在優化單一網站的搜尋排名，重點在於如何因應Google零點擊的趨勢。找出好的對策，所以我從二〇一六年起開始研究「全版位行銷」的做法，並且具體在我們服務的客戶身上實踐，這就是我們對SEO的超前部署。

如果說，我在SEO領域還算有點成績的話，超前部署的思維，是我能在行業勝出的關鍵之一。

做SEO，往往需要去推測演算法或排名要素的內涵，所以我曾經遇到有人很輕蔑地跟我說：「SEO就是“Guesswork（猜測）”而已！」SEO或許真的就是Guesswork，但是它的猜測，還是有分不同層次的。大多數的人真的就是盲目瞎猜，但有極少數人是Smart Guess。透過長期關注該領域累積經驗，遇到問題時潛心思考，作出假設，從中尋求對應之道。其實各行各業不都是這樣？同樣在一個行業，由於對行業的理解、做法不同，最終的成就也往往有天壤之別。

韋恩・格雷茨基（Wayne Gretzky），被譽為有史以來最偉大的冰上曲棍球選手，說過這麼一句話：

「一個好的冰球運動員會及時接住冰球。而一個偉大的冰球運動員會預測冰球的走向。」 “A good hockey player plays where the puck is. A great hockey player plays where the puck is going to be.”

書籍介紹

本文摘錄自《人生演算法：跨越家世智商命運限制，實現富足自由理想生活，一輩子必修的20堂關鍵字課》，墨刻出版

作者：連啓佑

SEO關鍵字專家→連啓佑

20年的學習成長筆記首度公開

這是連啓佑專注於優化網站外

第一本從職場、創業、經營、商業等面向提出的「優化人生」之書

人生何處不優化

凡是可以稱之為系統的，皆可優化。



這本書的書名叫《人生演算法》，演算法是SEO很重要的一部分，而SEO是一種基於關鍵字搜尋的行銷方式，有人把它叫作「搜尋引擎最佳化」，或「搜尋引擎優化」，我會做這個，也開了一家做這個的公司，所以出版社跟我討論到這件事，我們談到既然這麼會幫別人優化網站，何不談談如何優化自己的人生？

優化是一個持續演進的過程，是否有終點？不知道，但肯定很遠。

就因為資源有限，外在條件有諸多限制，我們才需要優化，如果我們真有無限的資源，不要說優化，就連太空梭都可以做。

優化不是只有唯一的一種方法，就像我們人生不只一條路一樣，即便沒有走在秀才路上，或者一時迷失了方向，只要堅持每天努力，這樣的人生還是會有一番作為的。

這本書講得不是什麼成功人物的故事。故事的主人翁，我本人，既不聰明睿智，也不高瞻遠矚，更非什麼道德典範。我的人生，一路走來，吃的虧、上的當、犯的錯，遠比我做對的事情多得多。只是儘管我大半的人生過得十分不堪，但我始終相信我的人生是可以優化的，在我歷經挫折摸索前進的過程中，我不斷的優化自己的人生，然後有了一點點自己的心得。而這個優化的過程仍然在持續中，現在，我想透過這本書，把我在過程中的一些感悟分享給你，因為我相信，和我一樣，你的人生也是可以優化的。

這本書，分成五個部分：

一、成長篇

寫我大學時代、入伍當兵、以及職場生涯前期的一些故事。

二、創業篇

寫我創業前幾年的職場歷練，以及創業初期的過程與心境。

三、經營篇

寫我創業經營公司這幾年的體悟。

四、商業篇

寫我這幾年擔任企業轉型顧問所接觸的幾家企業，他們的故事，還有我的感觸。

五、人生篇

寫我自己、和我的朋友的幾則人生故事。

每一篇裡都收錄了幾篇文章，每一篇都有一個代表的關鍵字，這些關鍵字是我個人想表達的，優化人生的關鍵字，全書的結構有些鬆散，文章則是我在不同時期、不同場合、基於不同的原因寫下來的，有些文章甚至年代隔得有點久，文字的風格、對事物的觀點不見得一致，唯一的共通點可能就只是跟上述的篇名主旨相關，先天條件既已如此不足，然後還要加上後天失調，應出版社要求勉強擠出一些道德教訓，結果就是把這些篇章整體用寫實主義的觀點來看，恐怕是慘不忍睹，建議還是當成印象派的畫作吧！

春城無處不飛花，人生何處不優化，共勉之。

本書特色

本書精選出一輩子必修的20堂關鍵字課

幫助你從 人生價值 、 職場關係 、 創業真諦 、 經營方法 到 生涯抉擇 中

、 、 、 到 中 發現生命中的關鍵問題

並在不斷優化的過程中找到學習成長的方法

幫助你

跨越家世智商命運限制

實現富足自由理想生活

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬