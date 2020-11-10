《DISC識人溝通學2》：如果房間有包垃圾，你何時拿去丟？改善DISC四型人拖延症的小妙招

文：蔡緯昱

Chapter5 如果房間有包垃圾，你何時拿去丟？

整理無法改善現況的五個問題 會透過同溫層，來告訴自己其實現在很好嗎？ 是否總會覺得成功的人是運氣好或有貴人？ 會一直感嘆自己沒有勇氣做出改變嗎？ 是否會一直想著失敗的悲慘，而不是成功的美好？ 內心真正想做的事，會一拖再拖嗎？

「我希望能先當一間連鎖店的店長，可以的話，最後想開一間自己的店。」這是念研究所時，一個同學在聊畢業後想做什麼時，所講的一句話。我從她的眼神看出她有多麼不想從事現在的研究工作，有多麼不適應現在的環境，有多麼迫切的想逃離實驗室，當下我也默默的下定了小小的決心，只是我還不確定要做啥而已。

十年過去了，我算是成功的轉換領域，有了自己的團隊，服務過世界頂級公司，也成了專欄及暢銷書作家，算是有自己的一小片天地。重點是大多數時間，還蠻享受我的工作，雖然比起做研究的工作時數要來得長很多，但我的熱情依然不減。

而她從一間實驗室換到另一間實驗室，從學校換到醫院，從醫院換到學校，而曾經也想要轉換跑道的同學，幾乎90%都依然停留在原本的領域上。當時我做志工的一位主管也說過，很想轉行去當房屋仲介，因為他喜歡接觸人，也希望能有更好的收入，現在這個工作薪水不高，也好像沒有發展性。

一樣十年過去了，當時的主管依然留在原來的公司，領著多一點的薪水，做著差不多的事情。就好像有一首歌現在聽起來就特別有感。偶爾去KTV時，都會點來唱一下這首《差不多先生》。雖然有些歌詞有些直白，但有幾句歌詞總是在訴說著過去的我，或是周遭的人。

歌詞中的幾句這樣寫著......

有著差不多的絕望、做著差不多的夢

穿著差不多的衣服、腦袋差不多的空

差不多的掛、我說著差不多抱怨的話

時間也差不多了該回我那差不多的家

差不多的反覆、總是差不多又義無反顧

差不多的感觸、總是差不多又愁雲慘霧

差不多的孤、差不多的獨

一條差不多的路、我吃著差不多的苦

年輕時聽著這些詞，總覺得只是很有節奏感的Rap，還有Mc HotDog很屌，可以寫出有88句「差不多」的不同歌詞，還可以一口氣唱完。但回過頭聽著，才發現這就是一種「想改變但卻無法」的人生寫照。

從醫學生技領域轉到企業管理領域，我真的沒有比較優秀或厲害，也沒有什麼商業頭腦或管理經驗，只是早一點下決定，並立刻去做而已。我知道有很多人會跟我說，可是......，不過......

可是我已經念這個系念了五、六年了

可是我也不確定是不是不喜歡現在的工作

可是這個行業的薪水及福利比較好

可是我有經濟壓力，有老小要養

可是我家人覺得現在工作比較好

可是......

不過這樣轉換，之前的時間不就浪費了嗎？

不過轉行後，一定會比現在更順利嗎？

不過人家都說，我現在的工作比較有發展？

不過轉換跑道後，到時會不會無法適應？

不過這樣不就要重新開始，會不會搞到更慘？

不過......

我聽過100個「可是」、「不過」、「但是」。以前我聽起來也是覺得蠻有道理，畢竟現時總是殘酷的。後來發現能走出一片天的人，似乎沒有那麼多的可是......、不過......、但是......

Microsoft創辦人比爾・蓋茲，進入哈佛大學的一年後休學。Apple創辦人史蒂芬・賈伯斯，進入學費跟史丹佛一樣貴的李德大學，第一學期後就休學。Facebook創辦人馬克・左伯在哈佛大學也是不到一年就休學。鬼才導演史蒂芬・史匹柏也是沒多久就從加州大學休學，而且他念的還是電影製作藝術學系。

然後就會聽到「可是」人家是比爾蓋茲、賈伯斯這種曠世奇才，我們平凡人不可能會成功的，那些人都是萬中選一的練武奇才，我們這些凡人只要能安穩度日就好。

「可是」那些轉換跑道的人運氣都很好，還有很多是家裡有錢的二代，不用養家裡才可以說換就換，我們光是起跑線就先輸一半了，根本沒本錢去賭這一把，要是失敗了，那只會更慘。

其實世界上不只這幾位超級大咖因為中途跳車而成功，許多不為人知的企業家、超級業務員、發明家、明星、歌手......，及各行業的佼佼者都是轉換過許多跑道才找到屬於自己的一片天。

但確實也有更多轉換跑道或創業失敗的例子，坦白說，我是非常不鼓吹休學或辭職去創業，來問我的人，十個有九個半，我都會分析創業需要面對的挑戰，然後勸退對方。除非你是個意志堅定，而且真的知道自己要什麼的人，不然還是不要貿然衝動行事。

我要強調的是「立刻行動」才能真正改善痛苦的現況，不是要「壯士斷腕」，而是從踏出第一步開始。像我花了一年去補習，從法學院轉到農學院，又花了三年從農學院考進醫學院，又再花了三年從生技領域轉換到企管領域，接著一做就是十年。

當我每次萌生「可是」、「不過」的念頭時，就會想起前輩講的那句話：「如果房間有一包又髒又臭的垃圾時，你什麼時候拿去丟？」

攻心戰略大解析

改善DISC四型人拖延症的小妙招：「可是」是最輕鬆的藉口，「不過」是最容易的理由

D型人：目標不明拖延型

一般來說行動派的D型人是不容易與拖延扯上關係的，然而每個人都有或多或少的拖延症狀，只是不同的原因及不同的程度而已。D型人的行動力皆來自於設定明確的目標，因此當「目標不明確」時，他們的行動力就會明顯下降。

另外，當目標並非自己渴望時，D型人也會開始拖延，例如D型學生不愛上課念書，老是一副東拖西拖的，但讓他們去打工賺錢就容易動力十足。這也是為何老闆比較多都是D型人，一來是上班領薪水的賺錢速度太慢，二來是上班族通常是為了老闆的目標在做事，所以創業正好可以滿足D型人對目標的追求。

如果你是D型人，但是卻對工作提不起勁，或是總是拖最後一刻才趕著把事情做完，甚至大多數的工作都是應付個六、七分就覺得可以的話，推測很有可能現在的工作及目標無法激發你的行動力，因此是否應該重新思考內心渴望的目標是什麼？否則別人辛苦，自己也痛苦。

I型人：容易分心拖延型

I型人要拖起來，可以說是拖延界的第一名實不為過，無論是考試、作業、工作、報告、簡報、旅行、約會、聚餐......，任何的行程都有可以拖延的理由，不過隨性又容易分心的個性，讓他們也對自己的拖延症趕到煩心。

I型人最主要的推延原因有兩個，一來是內容或過程不有趣，畢竟I型人是興趣導向的一群人，只要不有趣、不好玩、不夠KUSO，那真的不要期望他們會多快完成這件事，無聊的上課及呆版的工作，是一定會讓I型人非拖不可的。

二是I型人本身就很容易分心，也可以說是好奇心過剩，所以任何的動靜及資訊都會讓他們不小心就神遊到其他地方，如今網路及智慧手機發達，讓I型人的拖延症更加劇烈，查個資料就跑去網購或看youtube是下一秒就會發生的事。唸書或工作時，把手機靜音擺得遠遠的、把通訊軟體登出、關掉所有即時訊息通知，相信我，真會改善的很有感。

S型人：害怕躲避拖延型

雖然S型人的動作偏慢，但拖延的問題在他們身上並不會很明顯，只要工作內容固定不太變動，或能按照固定流程進行，基本上S型人都能如期完成，但要是難度係數過高，需要從零開始，或要發揮創意的工作，那S型人幾乎會立刻變成拖延症患者。

主要是因為S型人在思考速度及處理複雜事情的速度就相對的慢，所以若是遇上太過挑戰的工作任務，自信心就會先減半，若加上沒有人從旁協助及指導，S型人就容易成了把頭埋進沙子的鴕鳥，先躲一下子，等恢復心情後再說。

S型人是習慣先假設「結局必多失敗」的人，也是害怕被大聲斥喝的人，因此在懷著恐懼的心情下，動作就會減緩，決定也會猶豫不決。若想要改善，可以試者從容易完成的小地方做起，建立好自己的信心，且遇到困難時，不害怕地向人求助，面對問題，才能解決問題。

C型人：完美無瑕拖延型

C型人可以說是自動自發的最佳典範，具有嚴謹自律性個的C型人，事前多會計劃、規劃出時間表，然後按部就班地完成。無論是工作會議，還是日常行程都會提前到場，讓人覺得他們很有時間觀念。

然而唯一會讓C型人拖延的就是極端的「完美主義」，一般工作事務對C型人而言90分是基本的標準，縱使想要完美，但準時交件還是最重要的。但若是自己很看重的作品時，像設計圖、專欄、影片、簡報、模型......等，C型人就會極度的追求完美，也會因此不小心而拖延。

雖然C型人總是會多預備時間來滿足自己的完美要求，但越是自己在乎的作品時，顯然C型人已經多準備的時間是不夠的，所以不少C型的作家、設計師、漫畫家、攝影師、導演......，都會有拖延的狀況發生。我很清楚，要改變要求完美的性格不容易，但太完美的人生就像工廠出產的完美加工品，而不是充滿生命力的藝術品。

本篇學習重點：改善四種拖延症的妙招 改善D型人的拖延症：確認目標才激得起幹勁

改善I型人的拖延症：找到興趣才提得起拼勁

改善S型人的拖延症：強化自信才然得起動力

改善C型人的拖延症：容許瑕疵才成得了意境

書籍介紹

本文摘錄自《DISC識人溝通學2：誰說一定要被喜歡才能被祝福，斷捨離消耗你的人，就能遇到對的人！》，墨刻出版

作者：蔡緯昱

開始用DISC性格分析

學會讀人心、解人性，畫出人際關係的安全界線

拒絕情緒勒索、斷捨離消耗你的人

不需要擔心會不會被喜歡、能不能被祝福

做人不會辛苦不再累

你是不是也有這樣的困擾

明明工作很賣命，但就是得不到升遷和加薪！

怎麼拿捏才能拉近與老闆的距離呢？

後宮甄環傳是防小人，不是防好人！

怎麼樣和同事相處，才能讓好人壞人敵人陌生人都成為你的貴人呢？

為什麼我如此愛我的父母（孩子），他卻感受不到！

怎麼溝通，親子關係才能不再緊張呢？

分明就很相愛，但卻愛互相傷害，該不該分手？

令人煩惱的兩性議題，如何做幸福才會來敲門呢？

職場、親子、兩性一直深受關心的溝通議題

究竟是對方難溝通，還是你用錯溝通方法？

這些難題都跟人有關，人的問題多數源自於……

「不瞭解他人性格」

「用自己解讀他人」

本書是兩岸知名企業講師蔡緯昱老師

透過《美國DISC性格模式系統》

匯整10年來輔導的成功案例

從案例中人物彙整出D、I、S、C四型人格特質和人際經營法

D型（Dominance）支配型

I型（Influence）影響型

S型（Steady）穩定型

C型（Caution）謹慎型

同時在每一篇主題章節之後

提供該單元的練習題

不僅可以透過「實作」學會溝通

還更有效率洞察他人想法、擬定溝通策略、快速解決問題！

本書特色

瞭解「症頭」、用對「藥方」

不過這幾帖藥方並不太像是西藥，可以快速根治你的症狀，反而會較像是藥性溫和的中藥。在這個求快、求效率的時代裡，我希望不要老是頭痛醫頭，腳痛醫腳。

西藥好處是快速見效，但多是治標，而中藥的缺點是需要時間，不過多能治本。現代人遇到的真正問題，不是如何快速成功，而是找不到自己的成功。所以在本書的第一章、第二章裡的每篇都有附加一個「刻意練習」的部分，讓大家可以把觀念轉化為行動。

運用DISC人格分析找到自己的成功及失敗基因

第三章開始用DISC 人格特質做為輔助工具，幫助大家找出自己的成功及失敗基因，期中會附有DISC 人格特質基礎工作版測驗的題目，讓大家可以快速瞭解自己的DISC 類型，並學習第四、五章的實作方法與技巧。

馬上就能用的DISC職場、親子、兩性溝通技巧

第四章中，會從職場、父母、伴侶、朋友的人際關係的問題點切入，並透過DISC 人格特質去整理出對應不同類型角色，該有的應對原則與技巧，幫助大家能更具體的將方法落實在生活與工作中。

DISC終極心法：斷捨離消耗你的人就能遇見對的人

最後一章會將近兩、三年討論度很高的「斷捨離」與「DISC 人格特質」做結合，教大家如何整理房間、掌握時間、轉化情緒、淡化執著、起身行動的技巧與步驟，讓大家不會只是閱讀，也要動起來，讓自己更好。

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九