不知足、想不開、抗壓性太低？「小鬱亂入」用設計破除憂鬱症汙名

作者：SyndAvant（採訪：游家權｜攝影：Achó｜核稿：王瑀）

汙名化是憂鬱症最需要被解決的問題

「太軟弱」、「不知足」、「不夠樂觀」、「抗壓性太低」⋯⋯許多人常對憂鬱症者貼上這些標籤，認為靠著正面思考、不要想太多、堅強一點就能改善憂鬱症。然而，對憂鬱症的種種誤解，讓許多患者與親友錯失求助時機，延誤治療。

在「有個憂鬱症怪獸，名叫小鬱」演講中，致力推廣憂鬱症議題的《小鬱亂入》作者林妤恒舉例：藝人Cindy因網路霸凌而自殺，憂鬱症成了當時的輿論焦點。「他其實在網路上有求救，但沒有人get到他在求救這件事。」妤恒感慨地說：

這社會上有很多人為憂鬱症所苦，他們需要幫助，可是他們本身不知道，或是他身邊的人不知道。大家會覺得你只是心情憂鬱，根本就沒什麼大不了。但憂鬱症是一種病，它是需要專業去解決的疾病，不是什麼你想開一點就能解決的，就像你不會對坐輪椅的人說「你就站起來」。

大眾對憂鬱症的不理解與汙名化，讓許多憂鬱症者不敢對外求助，造成更多個人的苦痛與家庭悲劇。根據衛福部推估，全台至少有200萬人罹患憂鬱症，但2018年時只有40萬人實際就醫，其中的懸殊落差便是源自於憂鬱症的汙名。

妤恒用一起殺人案來解釋精神疾病汙名化：「像是聽到隨機殺人案，人們想到的第一件事就是他是精神病患，更誇張的是有社區貼公告禁止精神病患入住。」於是妤恒認為：「汙名化是憂鬱症最關鍵、最需要被解決的問題，因為憂鬱症患者會因此隱瞞自己的病情，不願就醫。」

汙名的影響不止於此。妤恒說：「今天一個人有精神疾病的困擾，但是他很害怕被貼標籤，就不會做出行動，不做出行動就更嚴重。更嚴重之後，開始影響身邊的人，身邊的人可能也跟著生病，整個社會就陷入一個巨大的惡性循環。」

「如果要解決汙名化的問題，我們可以怎麼做？」這是妤恒五年前便一直在思考的問題，而他用設計專業實踐出了一套心得與成果，這些作品後來甚至協助了陷入憂鬱症的自己。

因為家人長期患病，且有感於幾乎每十人就有一人有憂鬱症，卻被社會長期忽視與汙名，兩位台科大學生林妤恒和白琳決定以憂鬱症為畢業製作主題，並創建「小鬱亂入」粉專和網頁，希望藉由角色及資訊設計，讓大家更認識憂鬱症，進而改善憂鬱症的汙名化。

這份畢製獲得「2016年德國紅點傳達設計獎」，粉專超過三萬人按讚，後來更出了書；而「小鬱亂入」這個非營利平台營運至今約五年，網站月瀏覽量仍有五到八萬人次。

如何普及議題？將資訊圖像化、把陌生疾病角色化、堅守資訊分層

小鬱亂入的圖文精簡易讀又不失專業，妤恒分享他們如何把艱澀的憂鬱症醫學知識，轉譯得讓人較容易吸收：

第一，因為憂鬱症知識不好讀，所以他們透過設計把文字資訊圖像化。第二是讓一般人難以啟齒的「憂鬱症」更容易被大眾討論，因此他們將憂鬱症角色化，做成有著可愛暱稱的小怪獸「小鬱」。第三則是花六個月爬梳相關知識，並找醫師和學校的心理師審閱資料，確保資訊的專業性。

小鬱亂入的文章背後也蘊含不少設計巧思。妤恒說，標準字之所以選楷體，是因為它的歷史比黑體長，屬於較古老的字體，藉此呼應同樣存在已久的憂鬱症；而在配色上，他們則試圖翻轉憂鬱症給人的灰暗印象，「我們把主要顏色變成米黃色，想要大家來到我們網站是被安撫的，是用平穩的心情在讀這些資訊。但是我們不想大家輕忽它，所以我們還是有用黑色和憂鬱情緒的藍色。」

而為了讓讀者更容易吸收資訊，有著資訊設計專長的小鬱亂入團隊，除了將資訊圖像化，也堅持「每篇文章都有非常清楚的資訊分層，像你第一眼看到的一定是圖跟標題。」此外還劃重點與區分大小字。

支持者的無聲感謝

妤恒提到，當初畢製展出時，許多讀者感謝他們創造小鬱這個角色，「他們有時候會覺得憂鬱症是天生的，自己個性就是這樣。但小鬱亂入的出現，讓他們知道這是一個額外的東西，他是被一個疾病給困擾。真的讓他們切割，知道不是自身的問題。」

三天展覽期間，讓妤恒印象最深刻的是一位「無聲」的支持者。

人來來去去，我們一直介紹這個專案，有個人默默站在角落站很久，一直等到我們閒下來後，他戴著口罩走過來，看起來很累，塞了一張紙條給我，裡面寫著「謝謝你們做了小鬱亂入」。 他很虛弱的說，他其實是重度憂鬱症患者，他已經一個多月沒有出門了，但是他想要親自過來跟我們說謝謝，然後他就離開了，默默來默默走，就留下那張紙條。當下我們真的很震撼。

演講時，妤恒感性地對著同步直播中的鏡頭說：「假設這個支持者還有在聽，真的很謝謝你，帶給我們很多繼續做這個專案的力量。」

「我們做了這個專案後知道，很多對憂鬱症的迷思跟偏見，會讓許多有憂鬱症的人沒辦法去承認，也沒辦法跟旁邊的人講這件事情。但小鬱這個角色好像真的幫助到一些人。」

Photo Credit: Achó

發現自己也遭小鬱亂入

畢製得到德國紅點設計獎，粉絲頁有三萬多人追蹤，他們也獲邀出書和演講，看似成功圓滿。但畢業後的妤恒，經歷申請公費獎學金失敗和失戀等打擊，陷入迷惘期的他決定把自己塞滿，讀研究所後仍不斷打工，假日寫書，搭車時則處理粉專上的訊息，完全沒有休息的時間。

這段「蠻崩潰的一年」讓妤恒得到憂鬱症。起初，妤恒以為自己只是處於低潮，只要認真工作或熬過去就會好起來。「直到我的室友跟我說『你可能需要一些幫助』。我就回去看我自己做的東西，像是看憂鬱症跟心情憂鬱的差別。」妤恒回憶：

「其實我那時候已經有一個很明顯的差別，就是我完全陷入一個非常悲觀、低落的狀態，旁邊的朋友無法理解我為什麼這麼悲觀，他們會說『我真的不懂你為什麼要自己逼成那樣？你其實現在做得很好啊，為什麼要覺得自己沒有用？』我那時候整個喪失自我價值感。」

「現在回想起來，小鬱亂入你的時候，就像你的臉被矇住，你會看不到出路。」妤恒說，他那時還伴隨思考力和注意力下降、完全沒辦法做決定、有高度罪惡感等狀況。他當時也去做自己網站裡滿分27分的憂鬱症量表，分數從以前的一兩分，跳升到屬於憂鬱症高風險的20幾分。

學習照顧自己，避免成為憂鬱症高風險族群

「看過一遍自己的文章，就覺得我是需要幫助了。」妤恒說：「那時候努力說服自己去求助，但真的很難。像我現在在這邊講：如果你覺得需要幫助，就去看醫生。但到我自己的時候，連要跟別人講這件事或去診所，根本都沒辦法。」

後來他嘗試接受生病的事實，鼓起勇氣請假，暫停工作，也不做重大決定，並到精神科就診。「因為有朋友的提醒，我發現得很早，大概吃一個月的藥就有效果，之前想不開的東西會一想就開。」妤恒補充他的康復之道：「就是照著自己寫的文章做，把東西暫停，好好休息。真的累太久了。加上因為太忙了都沒有運動，也開始跑步，回歸正常生活。」

由於曾是憂鬱症的高風險族群──工作狂和完美主義，為了避免憂鬱症復發，妤恒大幅調整自己的工作型態。「我最大的改變是訊息不會馬上回，還有假日不工作就是不工作。然後一定會有休閒活動，我會跟朋友見面或運動，也會安排旅遊計畫。」妤恒說：「我還是完美主義者，但我會計畫出口，讓負面情緒能夠排解。」

妤恒認為，找到自己的底線和舒服的工作型態，並適時關照自身的感受，是生活在高壓、高工時、容易奴化自己的台灣社會中，必備的衛教知識，更是預防憂鬱症的方式。對此妤恒解釋：

台灣的教育和整個氛圍，是我們都一直替別人著想，我們最常講的一句話就是不好意思──我沒辦法表達我的意思，我要表達我的意思的時候是一件不好的事。照顧自己這件事在台灣社會不太被重視，所以真的要學。

「小鬱亂入在做的就是改變社會氛圍。」雖然不足以完全消弭憂鬱症汙名化的問題，但每月有數萬人瀏覽的小鬱亂入，也許確實翻轉了不少人對憂鬱症的認知，讓憂鬱症逐漸變成可被討論的話題，也讓更多受憂鬱症所苦者能夠被及早發現與承接。

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本文經SyndAvant授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航