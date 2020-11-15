我的媽媽是精神疾病患者：「小鬱亂入」的家庭療癒之路

作者：SyndAvant（採訪：游家權｜攝影：Achó｜核稿：王瑀）

「如果有人跟我說要早點求助，也許真的會不一樣」

媽媽在我國小五年級的時候就發病了，到現在已經10年，後來的治療一定是延誤了。躁鬱症容易變成不可逆的精神損害，像我跟我媽媽講話，他有時候會比較遲鈍。 我有時候會想，如果我國小就知道這件事，或家裡的人有好好去處理，或是我媽媽那時候有去諮商，有好好治療、服藥的話，那些傷害根本不會那麼大⋯⋯

在演講「有個憂鬱症怪獸，名叫小鬱」與專訪中，《小鬱亂入》作者林妤恒感慨地提到，由於家中長輩不理解乃至畏懼精神疾病，導致患有躁鬱症的母親錯過了治療的黃金期。而這個發生在至親身上的遺憾，或許成了妤恒長期投入精神疾病去汙名化與學習成為陪伴者的動力。

「我的媽媽好像跟別人不一樣」

「國高中的時候，真的是一個很不舒服的經驗跟回憶。」妤恒國中時，母親處在躁鬱症中低潮的鬱期，無力打理家務，甚至曾用壞掉的食物給妤恒當早餐。高中準備升大學時，他的母親轉為過度亢奮的躁期，睡眠需求減少，時常半夜起來做事。被吵醒而睡不好的妤恒，只能在上課時打瞌睡補眠，結果被老師訓誡「你怎麼一直睡啊？考不上好大學，你的人生就毀了。」

對於母親的狀況，妤恒的長輩抱持「家醜不能外揚」的態度，「像我阿嬤就會說『你千萬不可以讓別人知道你媽媽跟別人不一樣。』」後來妤恒鼓起勇氣向導師求助──「我媽媽好像有憂鬱症，學校有沒有資源可以幫助他？」老師卻建議妤恒搬家，以學測為重。

「那次我決定再次封閉我的心，不信任任何人，也不想要求助。」感到孤立無援的妤恒，也因此對母親有許多無法理解與諒解的地方。直到大學製作「小鬱亂入」時訪談母親，妤恒才得知他並非憂鬱症。而隨著對精神疾病的理解漸增，母女關係有了改變，妤恒也意外成為助人者。

Photo Credit: Achó

助人界線與責任──助人前必先自助

以普及憂鬱症知識、消除憂鬱症汙名化為目標的「小鬱亂入」，是妤恒和白琳兩位台科大學生費時一年的設計系畢業製作成果，也經過醫師與心理師的審閱。

在多角化且積極的經營下，小鬱亂入得到2016年德國紅點傳達設計獎，臉書粉專超過三萬人追蹤，非營利平台至今月瀏覽量仍有五到八萬人次，還出了專書。

當小鬱亂入較為人所知後，各種求助訊息如雪片般飛來，巔峰時期，每天多達十幾人私訊求助粉專，包括來訊者想自殺、自己或親友有精神疾病，但當事人不知道如何是好等棘手內容。

妤恒說：「那時候覺得我做小鬱亂入，有這個責任，我就會一個一個回，一直到有人說『我等下要去跳樓』，然後他就沒有回了。我想說完了，他如果去世了，是不是我的問題？」

這些其實是需要心理工作者處理的專業難題，讓深感無力負荷的妤恒前去求助輔導室。諮商師跟他說，「其實那些人不是你的責任，你甚至連他長什麼樣子都不知道。」「你自己狀態不好，要怎樣繼續做這個專案？」

妤恒說：「我第一時間很難接受這些論點，但是當你身邊的人淪陷的時候，你要做好的就是不要讓自己也淪陷。在照顧別人之前，你要先把自己給顧好。」

轉念後的妤恒，將小鬱亂入調整成轉介心理衛生資訊的平台，讓自己暫時獲得喘息。然而，挑戰接踵而來，妤恒出國留學後，他最好的朋友得了憂鬱症。

陪伴者的難題：該幫多少，又要如何幫？

妤恒表示，即便他曾寫過〈如何面對憂鬱症患者：五件你可以做的事〉，但是當真的要實踐時又是另一回事，所以他會時不時回頭複習文章中的陪伴要點。

妤恒說，首先要鼓勵被「小鬱亂入」的朋友就醫，不要嘗試自己去幫他「復原」，因為非專業者常會操之過急，弄得自己心累，對方的壓力也更大。「你可以做的就是陪伴、傾聽。對方想自殺的時候，你要去陪他討論這件事。」

妤恒認為，陪伴時最難做到的是「不要不理他」。「好朋友得憂鬱症的時候，他會說我覺得最近很低潮，然後消失一兩個禮拜，你怎麼私訊或打電話，他都不回。這時候你要有耐心，不要賭氣說『好啊，你就不理我，我也不要理你』。你一放手，可能真的就放了，所以要不斷關心他。我那時候每兩三天就會說『你還好嗎？吃飯了嗎？』就算他沒有回，我猜他還是看得到訊息，不要放棄關心他。」

妤恒提到，面對憂鬱症者時，有三大需要時時複習的概念：不鼓勵，不責備，不反駁。「這真的很難。你想想看，你現在不能講這些，然後你朋友來找你抱怨，你要講什麼？這是需要訓練的。」

妤恒認為，不要反駁是最難的。「因為當他陷入非常憂鬱的時候，他講的東西可能比較沒條理，你不要去糾正他，讓對方知道你有聽進去就好。」

妤恒自認不是好的傾聽者，而是常給太多具體建議的行動派。「其實他們被小鬱亂入的時候，你真的不用說太多話，只要有回覆，然後適時關心對方就好。」

而當陪伴者承接過多負面情緒，自身的心理狀態多少也會受影響，要如何抒發自己的情緒？

妤恒表示：「第一個是平常要培養興趣，去做你會開心的事，讓接收到的憂鬱情緒散掉。第二個是運動，或是你再去找一個人分享，你說出口也會有幫助，但不要全然就是丟垃圾。當你承受不了的時候，可以去找心理師諮商；如果你不是學生的話，可以去提供免費心理諮商的心理衛生中心。還有吃好吃的東西，有篇文章就提到七種療癒的食物⋯⋯」

「你照顧好自己，對他也是一個照顧，讓他身邊有一個精神狀態比較好的人可以陪伴。」

Photo Credit: Achó

從不理解到諒解，與母親和解之路

除了學習成為陪伴者外，妤恒認為做小鬱亂入帶給他最大的改變，是他和母親的關係。

妤恒的母親在躁鬱症嚴重時，曾經把客廳的東西全丟到花園，導致他回家後發現雜物多到門打不開，還得收爛攤子。或是會想拿地契去借錢，以及有藏藥等行為。

而因為家人過往對精神疾病不甚理解，讓這個議題成為妤恒家中多年來不能說的秘密。完成《小鬱亂入》後，他默默把書放在廁所和桌上，讓家內氣氛漸漸有了改善，妤恒母親也開始跟他聊起吃藥的感受，或是身為女性，在社會上經歷的事為什麼會讓他陷入低潮等等。

我媽媽算職業婦女，以前我爸會說，媽媽在家什麼事都沒做還生病，抗壓力很差、懶惰之類的。作為女性，我出社會後就覺得，其實職業婦女要做的事情很多，已經很累了，還不被自己的丈夫諒解。還有婆媳問題、養小孩的壓力⋯⋯我媽以前是室內設計師，但生了小孩後就辭掉工作。現在想想，這些都是人生中很大的轉變。

妤恒說，由於母親對女性在台灣社會的地位這類議題很敏感，性別不平等的遭遇成了他焦慮與憂鬱的來源。而精神疾病的主要成因包含「心理－生理－社會」三個面向，「社會佔很大的部分，生病這件事是他沒辦法控制的。」

隨著妤恒對母親的理解增加，他也從早期的不諒解，到現在則是會想，「我媽媽可能很嚴重，但他還是很努力想照顧我們。」妤恒說：「我也不想讓別人覺得他是一個不好的媽媽，他其實很棒，也很開明，我做什麼決定他都支持我，他不會想去規劃我的人生。」

對於像母親這樣時常復發、得長期跟精神疾病奮戰的人，妤恒認為：「他們正在開創新的正常生活，因為他們要學習跟疾病共處。也許原本的自我還在心裡，但旁邊的人已經看不到了。你可以做的事情就是把這個疾病縮小，也讓身邊的人更認識這個疾病。」

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本文經SyndAvant授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航