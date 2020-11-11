《尼采到底有多後現代？》：「瘋子、狂人」尼采和「虛無主義的」後現代之間一家親？

文：李晏佐

結論：從後現代回到尼采

有人理解我嗎？⋯⋯有人理解過我嗎？⋯⋯ 「完全沒有！我的先生！」 那麼，讓我們從頭開始吧。 ──尼采，《道德系譜學》（KSA 5: 339）

本研究始於對尼采思想的興趣，進而對一組刻板印象感到困惑遲疑。一組在理論思想史中飽受誤解的刻板印象：「瘋子、狂人」尼采和「主張什麼都行、虛無主義、瓦解一切、自相矛盾、嘲諷戲謔、胡說八道的」後現代之間的一家親。經過考察，本研究將之重新定位為一種嚴肅的、值得重新思考的知識圖像：「強調多元、差異、流變的哲學家」尼采與「對現代性持續進行後設批判反思的」後現代之間的選擇性親近。

研究以「尼采到底有多後現代？」之發問開啟思考，思考的重點不在於周延互斥地切分歸類尼采是不是後現代論者，或是其思想有哪些部分屬於後現代論述，而在於以此發問作為認識尼采與理解尼采的策略性工具，藉此避免直面其思想的豐富雜多性卻無從把握的困難。其中，以現代與後現代論爭做為基本框架，以論爭中的關鍵議題凸顯辨析尼采思想的當代意義。

關於現代與後現代的論爭，本研究將哈伯瑪斯的〈現代性──一項未完成的計畫〉一文視為象徵性的起點，為1980年代之後開展的各種後續論述揭開序幕。既然只是象徵性的起點，就意味著在哈伯瑪斯之前已有相關論述，從而刺激哈伯瑪斯關注與寫作。哈伯瑪斯明顯受到美國新保守主義對後現代的評價所影響，使哈伯瑪斯從一開始就將後現代理解為反啟蒙、反理性、追求審美享樂的文化思潮，並且連帶對貫串其中的尼采哲學一併加以反對。即便已有李歐塔關於後現代的專著，哈伯瑪斯卻對其避而不談。

為了掌握哈伯瑪斯如何評價尼采與後現代，第一章首先檢視哈伯瑪斯對於尼采的解讀，即如何透過「審美取向的非理性主義」，包括酒神救贖論與審美品味認識論，將尼采定位為徹底放棄啟蒙現代性以及解放訴求的後現代先行者，同時藉此了解哈伯瑪斯對後現代的評價。本研究並不認同哈伯瑪斯的詮釋，從而試圖證明尼采的思想並非反啟蒙，亦非反理性，其追求健康生命的權力意志思想也不等於對審美救贖的訴求。

由此發現，倘若要對「尼采與後現代」此一理論思想議題進行更細緻的考察，必須重新梳理整個論題的主軸與相關環節。本研究透過與哈伯瑪斯著作中最系統性的後現代批判論述進行爭辯，亦即《現代性的哲學論述》一書所開展出來的後現代系譜：從尼采到傅柯與德希達，藉此在此一論述場域中重新進行思考。

為了釐清此一論述場域的基本圖像，第二章運用韋伯的理念型方法論，對「後現代」進行理念型建構。分別透過文學藝術領域、哲學領域、以及社會領域的各種後現代論述，依其獨特性從中建構出三種後現代的理念型概念圖像：「去分化型後現代」，「去正當化型後現代」，以及「去生產導向型後現代」。即便在實際的經驗現象中難以找到如此純粹的清晰圖像，但卻正是因此，必須在理論上運用此一概念工具才能從事理解工作，從而凸顯研究對象的獨特性與差異性。

「去分化型後現代」側重於模糊各種界限、拼貼雜燴、以本能、享樂、或審美體驗反對一切理性標準、甚至強調什麼都行。這一種最是吸引對後現代的種種負面評價。「去正當化型後現代」強調對現代性之後設敘事的挑戰與質疑，諸如對於知識的總體性與階層化、意義的單一來源以及深度詮釋、以及主體的先驗不變性質。「去生產導向型後現代」則側重於社會經濟結構的轉型變遷，如消費導向取代過去生產導向的社會形態，促成社會的新階段來臨。

本書發現，哈伯瑪斯對於後現代的看法，混雜了去分化型與去正當化型後現代，從而使其論證夾雜難辨。本研究主張將論述場域聚焦於去正當化型後現代，一方面能夠更為清晰地針對上述議題進行論辯，另一方面又能藉此凸顯出尼采與後現代的思想關聯。

由於與尼采思想密切相關的去正當化型後現代，其思想基底主要來自法國後結構主義思潮，因此第三章透過比較尼采思想的繼受與發展在德國與法國的不同情況，說明為什麼特別是法國的知識脈絡，有助於尼采思想的開枝散葉。一方面在德國，尼采思想不斷受到政治意識型態（法西斯主義與馬克思主義）的扭曲與攻擊而汙名化，對此，亦有不少哲學專著（如雅斯培、洛維特、海德格）試圖辯駁並確立尼采的哲學地位。

儘管如此，尼采思想在德國，其影響力始終受政治與戰爭因素所侷限。在法國，尼采思想反而較能抵抗政治意識型態的滲透，加上法國當時知識界的特定論爭（如辯證法與反辯證法、人文主義與反人文主義），以及如德勒茲重要的尼采詮釋，從而推動尼采思想在法國後結構主義的繼受與發展。

而尼采思想在德法的詮釋取向亦不相同，以海德格與德勒茲之尼采詮釋做為對比，可以發現同一與差異的不同詮釋取向。而法國所強調差異、多元、生成的思想取向，正是本研究所強調去正當化型後現代的主要精神，亦可在後現代的指標性人物（傅柯和德希達）身上看到同樣的思想特徵。

但是，並非任何對現代性有所批判者都屬後現代，現代性同樣對自身進行自我批判。因此，做為中間考察的第四章，企圖在進入關於後現代的實質闡述之前，先對「現代性批判」與「後現代」辨析界限，廓清論述場域的邊界。透過與哈伯瑪斯的詮釋比較得知，現代性論述儘管亦針對自身的基礎進行批判反思，但始終以捍衛啟蒙之名，堅持其基礎的正當性與有效性。而後現代之不同處正在於對現代性的後設基礎與預設加以去正當化，從而開創新的可能性。

研究發現，後現代從尼采那裡所獲得的思想啟發，並非如哈伯瑪斯所言的反啟蒙與反理性，甚至可以說，後現代的思想旨趣反而是試圖對於啟蒙的再啟蒙，對於理性的再理性化，從而讓現代性的意涵得以不斷活化。後現代不是現代的終結與取代，而是對於現代之侷限與僵化永不停止的後設批判。「因為，最徹底的懷疑乃是知識之父。」（Weber, 2013: 489）韋伯如是說。

現代性不需要的是信仰與膜拜，而是如尼采所建議的：「每天向自己開戰」。也因此，後現代做為對於現代性之永不停止的反思活動，在概念位階上始終對抗著居處上位的現代性，這樣的對抗永遠在發生當中，不會停止，除非現代性自身走向了終結，否則後現代的批判活動將會持續下去。

Photo Credit: SPDP @ Flickr CC By 2.0

因此，在第五章與第六章，本研究針對後現代的兩位指標性人物，傅柯與德希達進行討論。哈伯瑪斯延續他對尼采與後現代的評價──亦即尼采屬於審美取向的非理性主義，以及後現代試圖以此超越主體哲學，結果遭致全面挫敗──來評判二者。一方面，哈伯瑪斯批評傅柯具有非理性主義的傾向，其用來超越主體哲學的權力理論，不僅未能真正擺脫意識主體哲學的基礎，以審美化的身體圖像做為批判權力的規範性基礎同樣不具效力。另一方面，哈伯瑪斯則批評德希達以原始書寫觀超越主體哲學，卻仍陷入一種訴諸神祕的起源哲學，至於解構以文學終結哲學的企圖，將以犧牲哲學的實踐能力為代價而同樣不具效力。至此，哈伯瑪斯一以貫之地「完成」了對於後現代的系統性批判。

本研究認為，哈伯瑪斯對於現代性計畫的構想以及對於後現代的評價，始終出於其批判理論的解放式知識興趣，從而主張唯有邁向互為主體性的溝通典範，才能真正超越主體哲學的格局，為啟蒙現代性計畫提供堅實的規範性基礎。然而，理論是否必須要為實踐而服務，這已經是一種立場選擇，而非知識的基本律令。同樣地，理論也無法以其可欲的世界藍圖，來評判其他理論的效力不足，因為它始終無法自我正當化自己的預設。做為一份實然的知識探究，本研究採納齊美爾的建議：「控訴或是諒解不是我們的任務，我們的任務只有理解。」（Simmel, 2006: 44）

由此出發檢視哈伯瑪斯對上述二者的批評，本研究認為，傅柯並未由於研究瘋狂而成為反理性的非理性主義者。其權力觀在方法論的分析單位上所採取的關係層次，亦不能化約為個別主體的意識。此外，傅柯的權力批判並未奠基於所謂審美化身體的理想圖像，而是基於對啟蒙重新反省所提出的界限態度，面對現代治理性對生命的層層介入，思考如何可能不再是此時此地之所是的另一種「主體化」。特別是在這一點，能夠觀察到尼采的超人思想對傅柯的啟發，並展現二者各自觀點的後現代內涵。

至於德希達的解構思想，亦非某種起源哲學，而恰恰是針對形上學固有的不對等二元對立（如起源、本質、中心、存有等等）加以翻轉，辨析其中的概念階層，並探究這種不對等二元對立的構成與內在侷限。解構也無意以文學批評取代哲學，因為解構思考的不是終結哲學，而是哲學的侷限，使哲學得以可能與不可能的非哲學活動。更重要的是，比起透過主體哲學來掌握德希達，意義的「延異」問題毋寧更能展現德希達的思想旨趣。既能觀察尼采的觀點主義與價值重估思想對於德希達的啟發所具有的後現代意涵，又能夠藉此區別於詮釋學而呈現解構的特性：反對意義的整體性與同一性，強調意義的無限指涉與差異播散，展現德希達思想的後現代意涵。

德希達｜Photo Credit: bswise CC BY-NC-ND 2.0

綜上所述，本研究為「尼采與後現代」此一理論思想論題提供了不同於哈伯瑪斯的新思考可能。首先，本研究主張重新認識後現代，特別是做為現代性之後設批判反思的後現代。後現代之為後現代的思想意義在於，只要現代性持續存在，只要現代性仍舊自我反思，那麼做為現代性之後設反思的後現代就不會停止，也不會消失。同時，應當將做為後現代之思想基底的法國後結構思潮，解讀為啟蒙理性計畫的另一種可能，而不是不可能。自哈伯瑪斯揭開現代與後現代論爭的序幕，至今已近五十年。討論熱潮或已冷卻，然而嚴肅思考才正要開始。

同樣地，面對哈伯瑪斯所建構的思想系譜中對於尼采的後現代定位，本研究肯定此一思想系譜的歷史意涵，然而反對哈伯瑪斯的詮釋取徑，而建議以去正當化型的後現代取代審美取向的非理性主義，做為理解尼采思想的途徑。進一步地，尼采確實對於後現代有著難以忽視的影響力，然而尼采自身的思想與後現代之間亦存在著距離。尼采確實反對傳統形上學所建構出來的思想體系性與階層化，但是他並不因此單純走向各種價值的眾生平等。對於健康生命的追求仍位居其思想中心，並由此建構出其價值的階序。但是這樣的價值階序不再是過去那種透過否定他異而達成的暴力階層化，而是以自我肯定做為肯定差異的非暴力式階層。

同理，不論是觀點主義或「重估一切價值」，並不僅是單純強調眾聲喧嘩、強調觀點的多樣性與意義詮釋的不會完成，而是仍服務於生命健康之追求，因而透過觀點轉換與價值翻轉來探問達致健康的各種可能性。至於其超人思想，不論是將「人」視為過渡，還是把「主體」的統一性視為虛構或迷信，尼采仍是為了從力的主動性與多樣性來呈顯生命的活力與豐沛，而不單單只是聲稱要逾越既存界限。

其次，擺脫對於後現代的汙名化，由此出發思考後續可能的研究論題，如擴大思考哈伯瑪斯、傅柯、德希達三者之間其他值得延伸發展的論題。諸如：如何重新思考啟蒙（哈伯瑪斯與傅柯）、如何從事批判與抵抗（哈伯瑪斯與傅柯）、對自由主義的定位（哈伯瑪斯與傅柯）、溝通與直言（parrhesia）的比較（哈伯瑪斯與傅柯）、法律與正義的主張（哈伯瑪斯與德希達）、民主與接納他者（哈伯瑪斯與德希達）、如何看待歐洲共同體（哈伯瑪斯與德希達）、如何面對恐怖主義（哈伯瑪斯與德希達）等等，為社會文化理論提供更多豐富的思想激盪，為理解時代注入更多新的能量。

最後，肯定尼采的思想遺產對於當代社會文化理論的啟發性。不只是對於重新認識與理解後現代有其必要性，重新認識與理解尼采思想自身同樣深具意義。因而，本研究建議「回到尼采」。回到尼采，並不意味著教條式地信奉尼采的所有字句思想。尼采思想的獨特性在於做為一種思想的永恆試金石，永遠提醒我們觀點轉換與價值重估的重要性，提醒我們去發現自己的盲點與侷限。

可以說，尼采的思想「乃是一種『給予』（Geben）、『贈送』（Schenken）和『創造』（Schaffen）：一種給予，不期待欣然接受；一種贈送，不需要做出回報；一種創造，推動一種不同的定向按照它自己的方式繼續前進。就像太陽的作用一樣，這種作用在這種意義上給予、贈送和創造⸺但並不教導。」（Stegmaier,2016: 151）回到尼采，踏著尼采的足跡，進入尼采思想的遊戲中，讓未完成的尼采思想與未完成的自我認識相互照面，在遊戲中理解尼采，在遊戲中獲得自我理解。

因此，本研究的成果僅是此一理論思想論爭史的起點，遠非終點。在此只是將糾結纏繞許久的論辯繩結予於拆解，而能不再偏見先行地重新編織這些論題。這是一份理論思想研究的自我期許，以期做為後續理論思想研究的詮釋學「前理解」，讓理解得以繼續理解。

相關書摘 ▶《尼采到底有多後現代？》：尼采是非理性、反啟蒙與法西斯主義者的原型嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《尼采到底有多後現代？》，開學文化出版

作者：李晏佐

「尼采」是誰？

只是個胡言亂語、啟發法西斯主義、主張一切虛無的瘋狂之人？

什麼是「後現代」？

是某種主張什麼都行、否定一切、自相矛盾、嘲諷戲謔、胡說八道的過時思潮？

「尼采」與「後現代」兩者之間的關聯又是什麼？

破除刻板印象之迷思，從「尼采到底有多後現代？」做為提問開展，追索現代與後現代論爭中的種種關鍵議題，凸顯辨析尼采思想的當代意義。透過與「現代性捍衛者」哈伯瑪斯對於尼采與後現代的經典批判，重新梳理後現代的概念，並確認尼采及法國新尼采學者之間的思想繼受，展開一次理論與思想史的系譜考察。

後現代不是現代的終結與取代，而是對於現代之侷限與僵化永不停止的後設批判。

Photo Credit: 開學文化出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航