別小看呼吸融合病毒威力：兩歲以下兒童感染比例，較去年同期提高兩成

文：陳盈臻（NOW健康）

近來許多幼童出現發燒、流鼻水等症狀，家長以為是秋冬氣溫陡降，罹患了一般感冒或A、B型流感，但亞洲大學醫院兒科醫師卻發現，今（2020）年兩歲以下兒童感染呼吸道融合病毒的比例，較去年同期提高兩成。因該病對於早產兒、患有慢性肺病及先天性心臟病的孩子而言，恐有致命危機，在此提醒家長切莫輕忽。

亞洲大學附屬醫院兒童醫學中心副院長林鴻志表示，當孩子因感冒症狀來院就醫，除了會檢驗A、B型流感以外，也會進一步檢驗是否感染呼吸道融合病毒。根據統計，近一個月來，兩歲以下兒童感染此症的比例上升。許多家長起初以為小朋友只是罹患流感或感冒，實際上卻是呼吸道融合病毒。

林鴻志指出，呼吸道融合病毒是造成小於一歳幼兒與大於65歳老人，下呼吸道病毒感染的主要原因，將近三分之二的幼童於一歳前曾經感染；超過90％的幼兒，在兩歳以前曾有兩次以上感染呼吸道融合病毒的經驗。據世界衛生組織估計，就全世界而言，呼吸道融合病毒每年約造成6400萬人感染，以及約16萬人死亡。

林鴻志介紹，成人或年紀較大的健康孩童感染呼吸道融合病毒時，症狀與一般感冒相似，隨著孩子年紀越大，感染機率越低，嚴重程度也會降低。但對於六周至兩歲的寶寶，症狀會較明顯，出現脫水、喘鳴、呼吸急促或發燒等症狀，且容易造成嚴重的急性細支氣管炎和肺炎，甚至窒息、昏睡、煩躁不安、食慾不振等不典型症狀。

林鴻志提到，檢驗呼吸道融合病毒感染的方式，是以棉棒沾取鼻咽的黏液，進行病毒培養後確診，治療上與一般感冒相同，輕症大多採症狀治療為主，包括脫水時補充點滴、呼吸衰竭合併嚴重喘鳴使用支氣管擴張劑蒸氣治療；重症患者則需監控血氧濃度，若給予氧氣效果不佳，則需適時使用呼吸器治療。

圖片來源：亞洲大學附屬醫院提供 檢驗呼吸道融合病毒感染的方式，是以棉棒沾取鼻咽的黏液，進行病毒培養後確診，治療上與一般感冒相同。

林鴻志提醒，呼吸道融合病毒感染是嬰幼兒常見的疾病之一，雖然感染後會自行痊癒，但仍有少數寶寶會產生嚴重併發症。容易產生嚴重症狀的高危險群，包括小於6個月的嬰兒（特別是上托嬰中心或家中有其他兄弟姐妹）、小於35周的早產兒、合併有先天性心臟病、免疫不全（如：先天免疫不全、器官移植者等），和本身有其他慢性疾病或氣喘的孩童。

目前健保針對符合以下條件者，在一歲以內，應一個月施打一次免疫球蛋白單株抗體，最多施打六劑，可有效避免因呼吸道融合病毒感染產生嚴重併發症：

懷孕周數小於30周的早產兒。 併有慢性肺疾病之早產兒（小於或等於35周）。 1歲以下血液動力學上顯著異常之先天性心臟病童，且患有慢性肺病的早產兒。 1歲以下在血液動力學有顯著異常的先天性心臟病童。

林鴻志建議，民眾應適度曬太陽，有助人體內固醇類物質轉化成維他命Ｄ，可減少呼吸道融合病毒感染機率。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航