多元交友正夯：聯誼不再只是為了結婚

知名旅日作家劉黎兒，在她的《最高！極品 1 人樣》 書中寫到，因為Solo男和Solo女的出現，導致日本不結婚的年輕人變多了。

Solo男和Solo女這名詞最早出現在日本，專指新一代實利主義的年輕人。 Solo男是不願為了婚姻降低現在的生活水準，也不願婚後負擔對方的經濟，而Solo女則是希望結婚對象有一定的經濟基礎。

在他們的觀念裡，結婚生子必須付出昂貴的代價，光是辭掉工作成為全職的家庭主婦，就有可能損失幾千萬台幣，因此認為結婚的CP值太低了。根據日本2018年底的調查，總人口中有百分之五的人是單身，獨自生活的人佔掉四成，其中超過一半是出於自願的。

其實這樣的狀況在台灣也正在發生。現代人使用交友服務已不再是以結婚為目的，而是希望能找尋到興趣相同的伴侶，使用的族群也有年輕化的趨勢。

「把結婚當作交友的目的，也讓人壓力太大了吧？」

「以結婚為前提交往，是上一代的想法了！」

也許這樣的想法才更加符合現在的年輕人，也可以更加貼切地解釋，為何現在交友市場湧入越來越多的年輕人。年輕人已經不再維持舊時代的想法，而是透過多接觸不同的朋友，去尋找對的人。

「多元交友」變成了這個時代的關鍵字

Photo Credit：Paktor

「多元交友」變成了這個時代的關鍵字。與學生時期相比，在學校時有許多系學會、福利部或是同儕舉辦的社團活動，與出社會以後的世界形成強烈的對比，同事之間常保持客氣的距離，較難進一步互動，下班後不少人也都喜歡待在家裡。

相親交友可以幫忙尋找志同道合的人，成為了關鍵的服務優勢。所有會員的資料都會經過人工審核，可以進行初步地把關，避免遇到圖文不符、詐騙集團的狀況。若是想要進一步發展的人，也可以列出理想條件，篩掉不符合預期的人，快速找到合適的人。

線下婚友服務翻轉交友市場

過去的線下婚友服務，是為了服務「想結婚」的消費者。然而，隨著消費者的需求與觀念改變，線下婚友服務也開始轉型。

交友服務的龍頭新加坡商拍拖約會吧，提供多元的交友服務，由專業的戀愛顧問透過一對一地深度訪談，全方位地了解消費者的交友需求，甚至可以找出過去交往經驗的問題或是未來可能的癥結點，為之後發展的關係做好準備。在了解與列出理想條件後，透過拍拖約會吧研發的系統，精準地找到符合條件的伴侶。

線下的婚友服務補足了線上虛擬交友的漏洞，更翻轉了現代消費者對於實體交友的刻板印象，讓婚友不再只是結婚而已，更提供一個管道認識新的對象。



本文章內容由「拍拖約會吧」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。