如何利用「區間周轉率」，看出熱門股被炒過頭的訊號？

文：豹投資

好不容易辛苦研究，終於選到一檔股票，等到適合的進場點買進之後，也如自己預期往上飆漲。但是，你會不會思考這檔股票會漲到什麼程度？會不會擔心如果今天沒賣掉明天是不是就跌了？

買進點是一門學問，賣出點更是人生課題之一。所以，這篇文章我們要向大家介紹的籌碼指標──區間周轉率，它可以協助我們觀察股票是不是會繼續漲下去，還是會反轉下跌？

利用「區間周轉率」，觀察個股近期的交易熱絡程度

區間周轉率＝近N天的成交金額／個股市值。區間周轉率的數字越大時，表示最近市場常常交易這檔股票。

我們通常會將區間週轉率搭配籌碼集中度使用，當個股籌碼變集中，就有機會成為飆股，因為那些少數人一賣或一買，影響股價的漲跌起伏不小，這個時候再觀察區間周轉率的大小，看看市場的熱絡程度如何，如果周轉率也在增加，就有機會成為大家都在關注的熱門股之一。（延伸閱讀：投資實戰教學！從選股工具看懂籌碼分析）

區間周轉率過高，過度炒作的機率增加

但是區間周轉率也不是越高越好，一般認為，當區間周轉率＞50％，就會有炒作的機會發生。想想看，如果區間周轉率超過50％，代表個股這幾天交易的成交量已經超過股本的一半，轉手的頻率太頻繁，表示有人不斷地在炒作這檔股票。因此當籌碼集中度由買超逐漸轉為賣超時，就要小心過度炒作導致股價發生反轉下跌。

案例分析：元晶（6443）

元晶（6443）是一間做太陽能電池的公司，銷售地區橫跨歐、亞、美洲三大地區。我們在豹投資pro的籌碼分析裡，就能看到元晶（6443）的區間周轉率。我們可以看到從2020年6月30日開始，元晶（6443）的區間周轉率從2.39％，在短短10天內就攀升到31.34％，代表這幾天市場逐漸看到這檔股票，越來越多人在交易。

再來看到籌碼集中度的部分，6月30日～7月10日的籌碼都集中在買方身上（長條呈現紅色為買超），籌碼集中度最高超過24％，代表買方力道這幾天真的還不錯。

最後是觀察元晶（6443）的K線。6月30日～7月10日的股價也在這幾天買方力道增大，交易越來越熱絡的帶動下不停攀升，甚至連漲5日，股價從7.34元漲到11.2元，漲幅高達52.5％。即使7月10日下跌，但尚未跌破日線，繼續上漲的機會仍在，只是要留意籌碼集中度是不是開始轉往賣方。

重點整理

區間周轉率＝近N天的成交金額／個股市值，區間周轉率越大，表示股票在市場的交易越熱絡。 當區間周轉率＞50％，就要小心過度炒作的發生。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航