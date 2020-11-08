如果一直不能出國，台灣的旅宿產業會產生什麼改變？

分析完出國旅遊，會發現國內旅遊好像是完全另外一回事，什麼原因？

「國內旅遊」因為自我掌控性較強，對防疫措施、疫情資訊的掌握度高，當然也因為台灣疫情控制得當，造就國內旅遊的信心相對高，住宿旅遊、體驗旅遊、其他紓壓方式，都成為分流管道。

公路旅行會隨之增加，鐵路旅遊取代部分航空需求，而巴士也將以九人座取代20人、43人座，靈活且人際防疫信任度高的小包團型態會成為國旅主力。

旅宿，將進入縮小規模的營運方式

國際型連鎖飯店會重新受到國內型旅宿聯盟的挑戰，例如業者推行國內聯合住宿券、聯合行銷等方式，服務半徑從跨國際變成北中南，分銷結構會改變，2010至2019年業者大多也從offline轉型成online，且多年與OTA交手的經驗，讓旅宿業者直接B2C的可能性更大，毛利率表現也會提升。

飯店房間數下修，走向小型化、精緻化，傳統大型飯店被迫關閉樓層，甚至部分切割，以降低營運成本。

住宿旅遊化成為趨勢，定點旅遊增加，館內設施必須從純硬體奢華提升至心靈層面，走向道地文化體驗、特色餐飲、千人千面的差異化服務。

其中透過高昂管理權利金營運的國際連鎖飯店/會員計劃首當其衝，因為他們最強的優勢是國際間的旅客互導及標準化服務，現在在國內旅遊反而重視差異化，且文化差異溝通成本都低的市場型態下，只能不斷提供促銷方案，利用給予會員優惠來證明它的存在價值。

如何「轉型」？

必須能將跨國差異化管理的know how應用在規模百間客房以內的小型精品旅宿，下修單一旅宿會員的資格限制，刺激旅宿會員數增加及多元化發展，方能維持品牌熱度。

國際型飯店目前沒有擴張的條件，將重現15年前國旅盛行的故事。對應到個性化的國內旅客需求，市場佔比會改變，國內外旅客將回到5:5或甚至反過來是7:3。小型旅宿、民宿則成為既得利益者，不須調整就可直接符合市場需求，像是莫名其妙套進一件合身的衣服。

Photo Credit: 中央社

隨著國際疫情逐漸受到控制，我們終究會走到與疫情共存階段，無法天真期待病毒自動消失，到最後人類必須接受它。

當全球疫情可以穩定控制在5%以下，並且是發生在非已開發國家，就算是疫情告一段落，上述種種防疫政策可以逐漸簡化為非必要措施，人們就能回到正常生活和自由的旅遊。

但恢復的時間軸會怎麼拉，個人淺見認為不是疫苗的出現時間點，而是「人習慣與病毒傳染恐懼共存的時間點」。

疫情後的國內旅遊產業變化： 小包團成為國旅主力

國際連鎖飯店受到國內旅宿聯盟的挑戰

旅宿走向小型、精緻、定點旅遊化

當我們走到與疫情共存階段，才能真正恢復正常生活和旅行

延伸閱讀

本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航