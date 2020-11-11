《熬通宵也要讀完的三國史》：東漢末年投降的將軍很多，只有麋芳最為可恥

文：覃仕勇

這個小人物的投降，奠定了漢末三國局面

在東漢末年，投降的將軍很多，但只有麋芳的投降最為可恥。

為什麼這樣說呢？

別人投降，可能只是一個單純的、主動的擇主和跳槽的過程，也可能是被動的選擇過程，或因戰敗被俘投降，或因被老闆懷疑通敵而改換門庭，又或是出外作戰中歸路被斷。這些投降，或多或少都含有讓人理解和同情的成分。唯獨麋芳的投降是徹頭徹尾的叛變，深為人所不齒。

麋芳是東海朐縣（今江蘇省連雲港市）人，很長一段時間，他都活在哥哥麋竺的影子裡。哥哥麋竺的意志便是他的意志，哥哥麋竺去哪兒他便跟到哪兒，哥哥麋竺做什麼樣的行止他便跟著做什麼樣的行止，似乎他沒有獨立的思想、沒有獨立的人格，一切都是依附哥哥麋竺而生，哥哥麋竺做的決定可以代表他的決定。

直到漢獻帝建安十九年（西元214年），劉備入主益州，拜麋竺為安漢將軍，在川中任事，而麋芳任南郡太守，出鎮江陵，這對形影不離的兄弟才分開。哥哥麋竺不在身邊，缺乏獨立思考能力的麋芳便做了一件人生中最爛的爛事：投降東吳。

漢獻帝建安二十四年（西元219年），關羽發起襄樊之戰，水淹七軍。

關羽北伐，自然有預料過東吳會從背後捅刀子的可能，不過，他以為，一旦江陵城有急，自己盡可以全身而返，可保江陵不失，則整個荊州無虞矣。

可是，關羽得到孫吳人有動作消息的時候，南郡已經被呂蒙拿下；倉皇南下之際，身邊的士兵竟然逃散殆盡，關羽本人最終兵敗被殺。

從威震天下到兵敗被殺，這其中變化快得讓人難以置信。

為什麼會這樣呢？

就是麋芳的叛變投降，使得整個戰局急轉直下。

麋芳為什麼要變節投降東吳呢？

原因有三：

一、和關羽關係不好。麋芳的辦事能力欠佳，在軍需糧草方面沒能滿足前線的需要，關羽生氣之下，曾說過「我回去以後一定要好好收拾你」之類的話。

二、駐紮在公安的將軍士仁已經投降。呂蒙到達尋陽，白衣渡江，奔襲公安，迫降了士仁。在呂蒙和士仁的勸說下，麋芳萌生了降心。

三、麋芳性格懦弱，沒有抗敵的膽量。

這三個原因中，第三點最要命。

關羽是說過一些狠話，但不都是在氣頭上說的嗎？這種話，說過就算了，很少有誰會當真。公安雖失，但如果麋芳能鼓勇堅持抵抗，應該是可以堅持到關羽回軍之日的。再說，孫吳勸降之時，整個江陵城內，真正有意投降的也就麋芳一人而已，其他人都是要堅守抵抗的。

可以說，只要有抵抗的勇氣，許多困難都是可以克服的，但本性怯懦，無心抵抗，那就沒有辦法挽救了。

關羽所據荊州共三郡（南郡、零陵、武陵），但根本重地就只有江陵與公安兩座城池。

尤其是江陵，為南郡治所，關羽及其部將的眷屬都住在那裡。江陵一失，關羽的軍心瓦解，敗亡就毫無懸念了。

由於麋芳和士仁的叛變，吳軍幾乎兵不血刃地奪取了南郡。

關於麋芳叛投造成的惡果，《三國志．麋竺傳》中簡略提到：「芳為南郡太守，與關羽共事，而私好攜貳，叛迎孫權，羽因覆敗。」

其實，正是關羽覆敗、荊州易主，最終奠定了東漢末年的三國格局。

整個東漢末年一共爆發了五場大戰。

其中的官渡之戰確立了曹操的霸業，赤壁之戰劃定了南北的界線，漢中之戰確保了劉備的一席之地，連得很緊的襄樊大戰、東吳襲取荊州、夷陵大戰則劃定了三國的勢力範圍。

東吳襲荊州，大獲其利的是曹魏集團；東吳雖得眼前之利，卻也阻礙了其長遠發展；輸得最冤的是劉備集團。

此前，劉備集團西線在漢中重創曹操，東線在襄樊水淹七軍，兵圍樊城，兵鋒直指曹魏腹心。

風頭無兩，光芒四射。

可是，東吳的突然發難，使劉備蜀漢集團不僅丟掉克復中原的重要據點，還丟掉了原可以聯手抗曹的盟友，原本可以獨力撐天的超級猛將關羽如流星般隕落，可謂大敗虧輸，輸到了家。

有人指責說，關羽眼高過頂，性格剛愎，劉備就不應該把他推到那麼高的位置，獨領荊州，還假節鉞。

但是，只要站在劉備的位置想想，劉備所能倚仗的將略人才並不多，其中關羽鎮荊州、魏延鎮漢中、張飛在巴西，三人均獨當一面；馬超為左將軍，名位雖高，但政治上的可靠性必須考慮；趙雲缺乏獨立領軍主持州郡的經驗；黃忠名望過低，實難堪大任。

所以，在安排關羽出鎮荊州時，劉備又特意安排了跟隨自己流亡大半輩子的小舅子麋芳守南郡、義子劉封守上庸。劉備以為，荊州是沒有叛變的理由和丟失的危險的。但是，麋芳這粒老鼠屎壞了一鍋湯，他的投降，導致了關羽軍的崩潰；劉封又出乎意料地按兵不發，最終引致了關羽枉丟了性命。

正所謂，謀事在人，成事在天。

反觀在這場戰事中獲利最豐的曹魏「集團」，其原先在西線漢中失利，大將夏侯淵喪生；東線于禁全軍覆沒，于禁本人投降，曹軍士氣大挫；腹心不但有關羽直搗之險，還要面臨孫權隨時會發起的東征，形勢相當不妙。

曹操曾做過最壞打算，即關羽攻克樊城，孫權會東征合肥，所以有過遷都之想。

曹操也有想過，即使關羽攻克樊城，但只要孫權隔岸觀火，不插手摻和與自己為難，就是阿彌陀佛了。

萬萬沒有想到的是，結果竟是關羽受挫於樊城，孫權和自己結成了聯盟，這樣，不但拆散了孫劉聯盟，還沉重地打擊了如日中天的劉備，除掉了威震中原的關羽。

對孫吳來說，原本在這歷史性的關口，它是具備多種選擇的。

想想看，關羽揮師北上，作為三大勢力中最強的曹魏政權，群心震盪，軍心不穩。

孫權如果有逐鹿天下之志，應該抓住這個機會，起兵東征，與關羽遙相呼應，弱弱聯手，除掉三者中的最強者，由三足鼎立改變為東西對話，與劉備集團爭天下。

可惜，孫權目光不夠長遠，抑或是信心不足，僅僅把目標定位於立足江東窺視天下，他以為只要占據了荊州，就可以解除來自關羽的威脅，並據有開邦立國的資本。

哪知，這麼一來，卻摧毀了弱弱聯手的聯盟，招致了夷陵大戰，讓曹魏集團在夢中笑醒。

這也為蜀漢、孫吳集團的滅亡埋下了伏筆。

而這一切，竟是麋芳這個無恥小人的投降行為造成的。

麋芳叛變投降，哥哥麋竺羞憤至極，情鬱於中，一年多發病身死。

麋芳的結局雖然不像《三國演義》寫的，被劉備活剮生祭關羽，但也很不好。

麋芳在吳國遭到了吳人的一致鄙視。

《三國志．虞翻傳》記：某次，麋芳乘船出行，遇到虞翻的船，麋芳船上的人想要虞翻讓開，向前喊道：「回避我們將軍的船！」虞翻厲聲說：「失去忠心的人，憑什麼侍奉君主？傾覆他人兩座城池，還口稱將軍，知臊不知臊？」麋芳滿臉羞愧，關上船上的窗，讓虞翻先過。

後來虞翻乘車出行，經過麋芳的營地，官吏沒有開門，虞翻的車馬不能通過。虞翻又當場發飆，說：「應該關門時反而打開，應該開門時反而關閉，做事怎麼這樣顛三倒四？」「應該關門時反而打開」，分明就是指責麋芳應該關閉江陵城門抵抗而他卻開門投降了，麋芳聽了，無地自容，恨不得在地上找條縫鑽進去。

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書籍介紹

本文摘錄自《熬通宵也要讀完的三國史》，台灣東販出版

作者：覃仕勇

糾正人云亦云、似是而非的觀念，還原被影視、野史流言攪亂的真相。依據史實，用通俗易懂的語言講述三國歷史，挖掘你所不知的歷史迷團，重構別具一格、被人忽視的三國真相！本書語言風趣精煉，筆法輕鬆風趣，力求去偽存真，把英雄請下神壇，使人物回歸本色，讓歷史恢復原貌，告訴你一段真實的三國歷史。絕對是一部前所未有、引領年輕人正確打開三國歷史的通俗讀物。

中國古代歷史上有兩大鼎盛王朝，它們分別是漢與唐；然而，大治之後，便緊接了兩場大亂。即漢末三國亂世和唐末五代十國亂世。但與唐末五代十國亂世相比，漢末三國亂世亂出了水準，亂出了層次，亂出了精彩，也亂出了藝術。甚至有很多人認為，比這兩個亂世更亂的晉末五胡十六國亂世，直接就是三國亂世的延續。但人們對三國亂世的認知，主要受演義小說《三國演義》影響，虛妄和謬誤不少，本書著重據史實對演義進行還原，力圖展現一段真實的三國歷史。

Photo credit: 台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航