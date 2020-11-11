《熬通宵也要讀完的三國史》：歷史上的徐庶，才能大概在哪個檔次？

文：覃仕勇

徐庶的才能大概在哪個檔次？

按照《三國演義》的描述，徐庶最初是藏頭露尾，化名為單福，前來荊州投靠劉表，但看劉表無人主之相，便留書作別，暫居司馬徽處。後受司馬徽指引，故意守候在劉備必經之路放聲長歌，表達出自己想要擇明主而仕的意願。

不用說，徐庶這種自薦的行銷手段非常成功，劉備傾心結交並拜之為軍師。徐庶這個軍師當得很出色，一上任，接連用計，連取三場勝利：

一、遣張飛、趙雲大破前來攻打新野的曹仁大軍，斬殺曹將呂曠、呂翔。

二、識破曹仁擺下的八門金鎖陣之「陣眼」，順利破陣，並算準曹仁晚上會來劫寨，巧設伏兵，殺得曹仁大敗而歸。

三、設計奪取了樊城。

徐庶可謂出手不凡。

曹操也因此被驚駭到，接受了謀士程昱的建議，使出卑鄙無恥的小人伎倆，劫持了徐庶的母親，要脅徐庶入許昌。

徐庶知此去不能再回，臨走之前向劉備推薦南陽諸葛亮，發誓入曹營後終生不為曹操獻一計一策。

這就是「在新野高歌自薦；到曹營一言不發」的來由。

這之後，基本就沒有徐庶的什麼故事了。

但是，單憑以上情節，已經給讀者留下了難以磨滅的印象。

那麼，歷史對徐庶的記載是怎麼樣的呢？

非常遺憾，《三國志》並沒有單獨給徐庶立傳。

沒有單獨立傳，原因不外乎兩個：一、影響力不夠；二、缺乏足夠的事蹟來撐起一篇傳記。

不過，話說回來，雖然沒有單獨立傳，但徐庶的身影還是在《三國志．諸葛亮傳》裡閃現過三次。

第一次，是在介紹諸葛亮的時候，有提到「潁川徐庶元直與亮友善」，即說潁川的徐庶（徐元直）和諸葛亮非常要好。

諸葛亮是三國世界裡的第一等人物，俗話說，物以類聚，人以群分，徐庶能與諸葛亮交好，說明徐庶不是平庸之輩。

第二次，劉備入荊州投靠劉表，在新野屯兵，「徐庶見先主，先主器之」，即徐庶初見劉備，就得到了劉備的器重，應該是有兩把刷子的。這個時候，徐庶向劉備舉薦諸葛亮：

「謂先主曰：『諸葛孔明者，臥龍也，將軍豈願見之乎？』先主曰：『君與俱來。』庶曰：『此人可就見，不可屈致也。將軍宜枉駕顧之。』由是先主遂詣亮，凡三往，乃見。」

從這兒可見，徐庶薦諸葛亮是真事，劉備三顧茅廬也是真事。不過，徐庶並不是將要離開劉備時「走馬」薦諸葛亮，他是有過和諸葛亮同在劉備麾下共事的時光的。

第三次，曹操攻打荊州，「先主在樊聞之，率其眾南行，亮與徐庶並從，為曹公所追破，獲庶母」。即曹操劫持了徐庶之母也是真的，但不是聽信程昱的計策密謀而行，而是在追擊劉備時俘獲的。徐庶沒辦法，只好向劉備告辭，說：「本欲與將軍共圖王霸之業者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無益於事，請從此別。」掉頭投奔曹操去了。

從《三國志．諸葛亮傳》裡這三個片段來看，徐庶應該是很有料的，沒能單獨立傳，應該是事蹟太少了。

不過，為《三國志》作注的裴松之援引了《魏略》裡面大量內容，基本可以為我們勾勒出徐庶的生平。

為什麼徐庶會出現在《魏略》一書中呢？

很多人受《三國演義》的影響，總是把徐庶作為蜀漢臣子來看待，但徐庶最後在魏國被任命為右中郎將、御史中丞，即不管您願不願意，他事實上就是魏國臣子。

現代學者盧弼透過對清代學者錢大昕的批注分析，指出：在《魏略》中，徐庶、嚴幹、李義等十人是合為一卷，分別列傳的。但《魏略》全書已佚失，實無從稽考。

那麼，《魏略》是怎麼記載徐庶事蹟的呢？

一、「中平末，嘗為人報仇，白堊塗面，被髮而走，為吏所得，問其姓字，閉口不言。吏乃於車上立柱維磔之，擊鼓以令於市鄽，莫敢識者，而其黨伍共篡解之，得脫。於是感激，棄其刀戟，更疏巾單衣，折節學問。」

即漢靈帝中平末年（西元189年），徐庶打抱不平，捲入一場江湖恩怨之中，殺了人，替人報了仇，塗白石粉於臉，披頭散髮逃匿，最終還是被官府抓到了。差吏訊問其名，閉口不答。差吏於是綁之於柱，準備動用凌遲酷刑，並擊鼓讓市井中人前來辨認，但沒人敢認。徐庶的黨羽後來解救了徐庶。徐庶感激不盡，不再舞槍弄棒，換上青衣儒巾，折節求學。

不難看出，徐庶和呂蒙一樣，都有過棄武從文的經歷。

二、「初平中，中州兵起，乃與韜南客荊州，到，又與諸葛亮特相善。」

這條記載與《三國志．諸葛亮傳》所記一致，和諸葛亮交好，但補充了徐庶為避中州兵亂，與同郡人石韜（字廣元）南下荊州的背景。

三、「至黃初中，韜仕歷郡守、典農校尉，福（徐福，即徐庶）至右中郎將、御史中丞。」

這條記載了石韜和徐庶入曹後的任官履歷，徐庶官至右中郎將、御史中丞。

右中郎將是個什麼官呢？

中郎將這個軍銜由秦朝設立，到西漢時分為五官、左、右三中郎署，職權在將軍和校尉之間。

但漢朝只有在戰時才置將軍一職，平時並不常備，所以中郎將應該是平時最大的軍職了，品秩為「比二千石」，掌宿衛殿門、出充車騎，屬光祿勳管轄。

但到了三國時期，有軍功者越來越多，很多人被封為將軍，中郎將淪落成了中下級軍官的職位。

御史中丞又是什麼官呢？

這個官職同樣是秦朝設立的，漢朝為御史大夫的次官，或稱御史中執法，秩千石，負責糾彈百官朝儀，名稱曾一度被曹操改為宮正，但曹丕當政仍復其名。從御史中丞這個職位來看，《三國演義》說徐庶到了曹營「一言不發」那是不存在的。

那麼，從徐庶職位的升遷來看，他在曹魏集團的工作應該是付出過努力的，不然也不會出現由右中郎將升遷到御史中丞的位置，而且，在御史中丞這個位置上，他也必須知無不言、言無不盡。

但是，卻最終沒能進入決策中樞，是否徐庶的能力不過如此呢？

四、「逮太和中，諸葛亮出隴右，聞元直、廣元仕財如此，歎曰：『魏殊多士邪！何彼二人不見用乎？』」

這裡說的是，魏明帝太和二年（西元228年），諸葛亮北伐，率軍出隴右，聽聞徐庶與石韜的任職後，大為歎息，說：「難道是魏國的人才太多了嗎？為什麼徐庶與石韜兩人得不到重用呢？」

從諸葛亮的話裡，我們感覺，徐庶是有才的，可惜得不到發揮。

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書籍介紹

本文摘錄自《熬通宵也要讀完的三國史》，台灣東販出版

作者：覃仕勇

糾正人云亦云、似是而非的觀念，還原被影視、野史流言攪亂的真相。依據史實，用通俗易懂的語言講述三國歷史，挖掘你所不知的歷史迷團，重構別具一格、被人忽視的三國真相！本書語言風趣精煉，筆法輕鬆風趣，力求去偽存真，把英雄請下神壇，使人物回歸本色，讓歷史恢復原貌，告訴你一段真實的三國歷史。絕對是一部前所未有、引領年輕人正確打開三國歷史的通俗讀物。

中國古代歷史上有兩大鼎盛王朝，它們分別是漢與唐；然而，大治之後，便緊接了兩場大亂。即漢末三國亂世和唐末五代十國亂世。但與唐末五代十國亂世相比，漢末三國亂世亂出了水準，亂出了層次，亂出了精彩，也亂出了藝術。甚至有很多人認為，比這兩個亂世更亂的晉末五胡十六國亂世，直接就是三國亂世的延續。但人們對三國亂世的認知，主要受演義小說《三國演義》影響，虛妄和謬誤不少，本書著重據史實對演義進行還原，力圖展現一段真實的三國歷史。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航