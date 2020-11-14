《黃越綏的高齡快樂學》：生前告別式還沒辦成，友人經常幽默問我什麼時候才要死

文：黃越綏

瀟灑從容的提早準備身後事

死亡既是人生必經之途，也是躲不過的命運。

正常的死亡過程非常平和。我們若可以感知到死亡，可以為此做準備，是非常令人安慰且幸福的事情。

以前老人家教我們如何做好人際關係的時候，常說的一句話就是：「逢人減歲，逢物添價。」但當時都無法領會其中的涵義。一直到出社會越久，應酬的機會越多，再加上年紀大了，才能真正體會即使是假的、是諂媚的、甚至是虛偽的讚嘆，但在對大家無損的情況下，何樂而不為呢？

愛現或愛炫耀都是人性的一部分，只是顯性和隱性罷了。舉例來說，有一次母親興高采烈地從市場買了一個大西瓜回來，結果西瓜不甜。當大家七嘴八舌的在批判的時候，指的是西瓜本身，是對事不對人，但母親居然生氣了，反嗆大家：「到底這個賣西瓜的是得罪你們什麼？要被你們說得如此一文不值？」其實母親不是在替賣西瓜的攤販辯護，而是因為自己買錯了西瓜而惱羞成怒。如果當時只要有人表示：「西瓜雖然不太甜，但汁多也是很解渴。」或是「這麼大的西瓜買到這種價錢，已經算是撿到便宜了，怎麼還可以貪心的想要很甜？」之類的話語，也許母親就不會如此生氣了。

所以如果有親朋好友，要你猜猜看他買的東西值多少錢的時候，記得一定要添價。明知道可能是夜市買的只有五百塊錢，但你一定要多加一個零猜五千塊。也許太誇張了，但對方一定會很開心，表示他自己很會買東西，而且物超所值。

相對的，當有人要你猜猜看他幾歲？尤其是女人，你一定要減歲。即使對方看起來就是五十多歲，但一定至少要減個十歲，再告訴她：「我看妳最多只有四十出頭。」相信對方除了開心以外，一定會對你心存感激。反正，信者恆信，不信者恆不信。

善意的謊言對於高齡者十分受用，因此晚輩們有機會就要盡量多使用。尤其來自年輕人的讚美，更令老人家倍感溫馨。因為每一個老人家，不論身體是否健康，但對於自己的有限生命，總還是抱著無限的希望。

因此當有人說他看起來比實際年齡還年輕很多時，等於是無形中給他打了一針信心的強心劑。同時也給了他莫大的鼓勵，表示他還很年輕，所以應該離死亡的距離還很遠。

信心可以讓人發揮潛能且具有安定、振作和更上一層樓的力量，對於高齡者也不例外。因為雖然年紀大了，病痛不斷，身體健康也越來越衰弱，心裡當然很清楚，面對死亡的挑戰是早晚的事情，但也希望能多一天算一天。

舉辦公開的生前告別式

我曾經有感於出生沒得選擇，而死亡也好像沒什麼尊嚴，所以原本計劃在六十歲要做一個公開的生前告別式。但到今天超過七十歲了，居然還沒有辦成，其原因有二。

第一個原因是，當我把這個計劃告訴我的母親時，我的想法其實是很簡單也很單純，只是希望打破傳統，成為台灣第一個辦生前告別式的女性。但卻因為自己的自私和草率，沒有關照到父母親被突然莫名戳痛的心情。母親只是冷冷的回應我：「等我們走了以後，你再辦也不遲。」父親則嘲諷我：「我跟妳媽也需要買門票去參加嗎？」

第二個原因是，老朋友名作家曹又方，當時已得了癌症，而我把這個想法告訴她的時候，一開始也是被她以無聊而數落了一頓。但最後，她卻反而希望我能夠把這個點子和機會，先讓給當時已被確認是癌症末期的她。

記得她的生前告別式辦得很溫馨，同時也是她精選套書的簽名會。我上台致詞後，深深的擁抱著她。我流著淚，不捨地在她耳邊輕輕說：「親愛的好友，永別了。祝妳一路好走，我沒有勇氣再送第二程，今生和來世我都愛妳。」面對死亡，她的勇敢和瀟灑至今一直令我佩服不已。

直到今天，我並沒有放棄要打算在七十五歲時辦生前告別式這件事。而且希望整個過程不是悲傷的氛圍，而是溫馨中帶有幽默人生的一場秀，而且還可以賣門票並將全部收入捐助給公益團體。等到告別式尾聲，我再以未亡人的身分出現跟大家道謝。做完告別式後，若某年某月的某一天我死了，除了子女侍側外，就不另公開發訃文。但若可活到八十歲，那麼我將再辦另一場。

我還異想天開地想請鄭弘儀和于美人兩位超級巨星來當主持人，沒想到他們竟然都爽快的答應，卻有但書。只准一次，沒有下一回。但我心想沒關係，因為苦苓和魚夫（林奎佑）已預約主持另一場了。

自從這個構想被廣泛傳遞出去以後，竟然經常會碰到友人幽默問我：「喂，妳到底什麼時候才要死啊？」

知名體育記者傅達仁前輩，八十多歲高齡的他，因為病痛纏身多年苦不堪言。因此公開建議，希望政府能夠開放安樂死的政策。幾次的記者會及抗議無效後，他最後在家人的陪同下，選擇到瑞士以身示範，並在面對攝影鏡頭前，喝下了醫生為他專門準備的安樂死藥。

這則新聞引起了國內外華人的重視，也引發了高齡者對於死亡選擇權的重視。死亡的威脅固然令人害怕，但不敢真正的去面對才更令人擔憂。

該留下哪些，身後作紀念

我有次去拜訪一位長者，他正在忙著整理桌上一堆堆疊得滿高的照相簿。他見到我，居然很高興地要我幫他一起整理那些舊照片。大約有二十多冊的照片相簿，可是整理到最後，他只留下兩冊。其他的，完全沒有一點猶豫就往碎紙機裡面丟。我有點驚訝和不明白，為何這麼多都是有歷史價值的照片，卻不留給他的一對子女做紀念？

他才略帶失望的口氣告訴我，前幾年他的妻子去世後，他就問他的子女要不要留些照片做紀念。但沒想到一對兒女的回話卻異口同聲，大致是說：「我們的照片裡，已經有很多是跟媽媽一起照的，我們只拿幾張比較有紀念性的回去，用電腦掃描一下再存檔就好了。至於其他的照片，大部分都是你和媽媽，還有你們共同朋友的合照，對我們來說一點意義都沒有，所以就留給爸爸你自己保管吧！」

我只好用另外一個故事來安慰我這位長輩。我在菲律賓唸碩士的時候，同學貝兒的母親曾是國會的參議員，非常的出色也很活躍，他們家是典型成功的政治世家。有一次我們去參觀她家，是座落在碧瑤松市的豪華別墅。當時我看到他們家牆壁上掛著一張張美國著名人士的照片，包括了美國總統、紐約市長林賽，還有影星伊莉莎白泰勒等。

我帶著羨慕的眼光跟她說，這些照片真的是太珍貴了。她冷冷的笑了一下，帶著我往地下室去看一個用黑檀木雕刻的精緻五斗櫃。打開抽屜一看，全部散裝着她父母生前和社交名流們的照片。

對我來說簡直是劉姥姥進大觀園，從來沒有機會可以看到這些大人物的照片。可是貝兒卻雙手一攤，無奈地告訴我：「我們家就只有我這個獨生女，而我又沒有結婚，你跟我說，我要這些照片幹嘛！我到現在還真的不知道該怎麼處理這些照片。」

長輩聽完我的故事分享，似乎心情平靜了些。其實我們大家都沒有注意到，每次拍完照，在檢視照片的時候，幾乎每個人都只會專注的看自己，然後再順便去看看別人。可見人人都希望自己才是照片中的主角。因此不要以為自己在別人的心目中有多麼重要，尤其是在你死了以後。

臨別前，我還是好奇地再問一下長者，他為什麼還是留下了兩本照相簿？他靦腆地跟我說，其中一本是要留給自己放進棺材的，另一本都是他和孫子的合照，他想留給他當紀念。

雖然我的小女兒曾經跟我說，不管是我或是我們家族的照片，都希望將來能夠由她來保存。本來我想婉拒，因我告訴她我不希望她變成了貝兒，何況他們夫婦又是頂客族。所以我本來打算再過一陣子比較有空閒時，開始像我這位長輩一樣處理自己的照片。但女兒卻用現在是電腦時代，不用堆積相簿，且處理也不麻煩，之後大家可以世代擁有及分享……說服了我。更何況，人活著就是為了說故事，而照片就是故事的記載或題材。

許多的老人家到了晚年，看見子女成家立業後就開始退縮。用「老」把自己框住了，變得閉關自守，而孤立了自己，並害怕與外界多聯繫。完全失去了動力和行動力，更遑論創造力了。賈伯斯的遺憾在於為了追求財富而失去了真愛，而我個人根本沒有財富可以追求，當然更不可以失去真愛。

與兒女討論死亡的看法

幾年前我就開始召集我那三個已經成家立業、並分別居住在三個不同國度的兒女和媳婦、女婿們，共同商討並慎重地告訴他們，最好趁死神辦尾牙摸彩還沒有抽到我之前，我想要開始實施家庭年度聚會（Family reunion）的計劃。利用一年一度十天的聚會和聯誼，把咱們過去在顛沛流離的單親歲月中，所流失的親情和幸福感，全部再一年一年地把它補追回來。

我活著的時候能辦幾次算幾次，我走了以後，希望他們也能繼續辦下去。我們已經連辦了四年，全家人的關係更緊密、感情更親密，彼此也更了解。

我不是刻意掃興，而是認為應該打破跟子女談論死亡的禁忌。因此，我每一年總是會利用聚會的這一段期間，陸續傳遞出我對死亡的看法。譬如臨終時，我不希望因為他們對我的不捨，卻讓我變成得經常進出醫院加護病房、且一絲不掛地扮演著被強制依賴著插管和機器的活死人。我最好能夠在熟悉的家中辭世……

且我也告訴他們，自己已經在台灣簽了放棄急救以及器官捐贈的意願書，而且我也會在遺囑中交代清楚。因為孩子們孝順，都希望我能夠活得久一點，所以一開始特別忌諱且排斥這些話題，並希望我不要老是談這些攸關死亡的議題。可是幾次下來，我發現我們之間已經漸漸有了些正面的認知與共識，而在心理上也開始正視他們的母親已經老了，而且離死亡會愈來愈近的事實。

因為死亡代表著永別，他們當然不希望也不願意，因為我是他們兄妹在世界上最大的精神支柱。若他們心理上毫無預警，或還沒有準備的前提下，有一天我突然永遠離開他們，對他們而言無疑是世界上最嚴重的災難。就因為我不希望如此，才用心良苦地提前開始這堂如何面對摯親死亡的課程。

而且如果人生過了七十歲，還選擇逃避，緘口不言死亡問題，也未免太自私、太懦弱、太不負責任了。既然死亡是人生必經之途，也是躲不過的命運，所以我也會跟子女們分享，一些友人在面對死亡的態度。我認識一位美容化妝師圓圓，每次基金會有重大的活動，必須粉墨登場時，我總是會找她幫忙。包括拍攝全家沙龍照也由她一手包辦，孩子們都認識、也很喜歡她。

從她在TVBS當專業化妝師時，因為我常去上節目，就和她結為忘年之交。沒有想到這麼敬業、乖巧又長得漂亮的女孩，竟然四十出頭就得到了卵巢癌。但她還是很樂觀地出來工作。每次我都會在她的化妝箱裡，偷偷地塞個紅包，給她加油打氣，鼓勵她絕對不要對生命放棄。

後來她的病情轉為嚴重，不能再出來工作，我還是會用手機鼓勵她。直到有一天我人在國外出差，我們辦公室的人打電話告訴我，圓圓她走了。有位男士受她之託，特別交代等她的後事全部辦理妥善，一定要記得來跟我道謝，感激我這二十多年來對她的關照。

我記得她生前的一次聊天，我開玩笑地告訴她說，我將來要樹葬，而且要葬在我們「麻二甲之家」大門口的榕樹下。然後再放風聲說我死後不放心，晚上「先生嬤」（安置中心的孩子們對我的稱呼）還會經常來巡防。如此一來，就沒有壞人和小偷敢來找我們的麻煩。

害得她差點笑破肚皮。但她表示她想海葬，我說大海太冷了，妳既是化妝師、又長得像花般的漂亮，應該要選擇花葬。結果她真的埋葬在陽明山的花叢裡，永眠在芬芳中。對於達觀的人而言，死亡不過就是選擇一個自己喜歡的地方，帶著微笑去休長假和睡長覺，而且再也沒有人世間的任何痛苦和煩惱。

今年我們的家庭聚會選在加拿大，由在地的女兒和女婿主辦。主要也是因為我年紀大了，已經無力再負荷長途的旅程，因此專程再飛來探望女兒一家的機會應該不多，也有可能是最後一次了。

因此女兒特別珍惜這一次我們相聚的時間。她們夫妻花了半年多的時間，利用工作之餘上網去搜尋資訊，才能以難得的好價格安排我們十幾口到加拿大的愛德華王子島PEI（Princes Edward Island） 湖邊的別墅去渡假。

此島上最大的特色，就是有紀念性的燈塔特別多。我們擺脫塵囂和世俗的一切，在草坪上和孫子們玩起老鷹抓小雞的遊戲，晚上和台灣媳婦及兩位洋女婿打衛生麻將，這種天倫之樂千金也難買。還特別安排去參觀加拿大女作家露西．莫德．蒙哥馬利（Lucy MaudMontgomery）的故居。她的長篇小說《清秀佳人》（Anne of Green Gables）被拍成電視影集，台灣譯名《清秀佳人》。看見很多亞洲的女性粉絲都不遠千里，以朝聖偶像的心情到此一遊。讓我意外聯想起，小女兒小學時，我送給她的第一本由夏綠蒂．勃朗特（Charlotte Bronte）所寫的英文小說《簡．愛》（Jone Eyre）。此書一直被視為愛情故事的典範，以及女權宣言中的華章，她更是維多利亞時代偉大的小說家。

而我自己接觸到的第一本西方文學作品，則是在小學六年級的時候，由珍．奧斯汀（Jane Austen）寫的《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）。她是十九世紀英國及世界文學史上最具有影響力的女性文學家之一，終身未婚，是相當有個性的女性。

她給我另一深刻的印象是關於死亡。當她臨終時，其姊問她還需要什麼？她說：「我只要死亡。」離開前，我坐在露西她家入口的石板階梯上，眺望前方的廣大森林，內心深處向三位可敬的女性作家們吶喊並祈願：「假如我還有餘生，希望也能夠寫本關於女性的小說。」

人的一生幾乎都是在跌跌撞撞和傷痕累累中，爬起來再破牆而出。因為沒有人能解開「前世」的因果，也沒有人知道真的有「來世」，所以我們要用開放的態度來善待「現世」的每一天。如果能做到今日生乃幸福，而今日死則圓滿矣，也許正是死亡對生命的意義所在。

人生既然沒有不散的宴席，那麼死亡對於我們更是無足輕重了。因為當我們存在的時候，死亡還沒有來；但等到死亡時，我們已經不存在了。出生到死亡也許需要很長的一段距離。生是一種動態的持續，而死卻是永遠的。因此我們要珍惜活著的每一天，而且要好好的活，因為我們會死亡很久很久……

就如英國臨終關懷醫生凱瑟琳．曼尼斯（Kathryn Mannix）所說：「正常的死亡過程是非常平和。」我們可以感知到死亡，可以為此做準備，我們應該為此感到安慰。我想我是一個有福氣的人，因為我有勇氣跟我的子女討論死亡，並隨時為自己的死亡做好準備。

書籍介紹

本文摘錄自《黃越綏的高齡快樂學：「老」就是這麼一回事！》，台灣商務出版

作者：黃越綏

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Photo Credit: 台灣商務

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航