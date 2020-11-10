《大流感》：1918年流感造成的美軍死亡人數，就已超過越戰總陣亡數

文：約翰．M．巴瑞（John M. Barry）

瘟疫

這只不過是流行性感冒而已。

這種新型感冒病毒和過去的新感冒病毒一樣，傳布得又快又廣。一位現代流行病學家說過，感冒是傳染病中的特例，它的病毒由於傳染力太強，很快就會耗盡可以侵害的對象。在美國它讓幾千萬人生病，許多城市裡半數以上的家庭至少有一個成員感冒。舊金山有一半的人，全世界有幾億人被感染。

這只不過是流行性感冒而已，大部分的患者會痊癒。有人症狀輕微，有人嚴重，但大部分的人都能復原。

病毒在大多數人身上的症狀和一般感冒一樣，病人會有幾天非常不舒服，而對發生併發症的擔心會讓人更痛苦，不過總是在十天之內會復原。幾百萬人發病的過程讓醫界認為它的確只是感冒。

不過也在不少的病例中，病毒呈現與過去感冒截然不同的症狀，發作的過程也大不相同，使得韋爾契擔心這是一種新的瘟疫出現。如果韋爾契覺得擔心的話，對於被它找上的患者來說那就是恐怖了。

這次病毒的殺傷力對西方國家來說，是給百分之十到二十的患者帶來肺炎，以美國而言就是二百到三百萬的肺炎病患。但對於較偏遠孤立的地區像阿拉斯加的愛斯基摩人的小村或是非洲叢林部落，因為居民接觸感冒病毒的機會比較少，病毒發揮的毒性就更強，可以造成百分之二十以上的肺炎病患。在那個全球人口只有今天三分之一的時代，全球病重的人達幾億人之多。

這只不過是流行性感冒而已，它的症狀和今天看到的一樣。鼻黏膜、咽喉、和眼皮下的結膜發炎紅腫，病人有頭疼、發燒、全身酸痛無力、咳嗽等情形。一位一九一八年的醫生描述病情：「由兩大群症狀起頭：先是一般急性熱病反應如頭疼、全身疼痛、發冷、發熱、不舒服、虛弱、食慾不振、噁心嘔吐等，然後是鼻黏膜、喉嚨、氣管、上呼吸道，甚或結膜的發炎腫大……」另一位醫生形容：「開始時病人非常虛弱、發冷發熱、頭疼、結膜發炎、背痛、臉紅……不斷咳嗽、上呼吸道阻塞。」還有一位醫生記錄：「沒有致命的情況下體溫上升到華氏一百到一百零三度，在發病後一個星期左右復原。」

還有些病例中病毒展現更嚴重的症候。

受嚴重攻擊的病人會全身劇痛，疾病會把他們推進自我孤立的世界。

費城的亞當斯說：「我什麼也不記得……對於會不會病死一點也不在意，整個生命除了呼吸以外什麼也不存在。」

華盛頓的沙度回憶說：「我和其他病人一樣，被認為已經沒救……病得像條狗一樣……沒有昏迷，但是無法思考，沒有反應，只有迷惘失神。」

伊利諾州林肯郡的威廉．麥斯威爾記得：「……我躺在樓梯上的小房間裡，分不清白天黑夜，對時間已經沒有知覺……依稀知道母親接到姑媽打電話來……知道她淚流滿面……」

潔西．布朗在大湖海軍訓練中心醫院當護士時被感染，她覺得「心臟劇烈搏動得好像要從胸口跳出來」，高燒燒得她「全身震顫，身上的冰袋叮噹作響，床頭掛的病歷表晃個不停。」

郝斯特的學生哈維．庫興當時在法國服務，他已經小有名氣，但還沒到權威的地位。一九一八年十月八日他在日記上寫著：「腿上有點異樣，走起路來自己覺得像癆病患者。」癆病是種像愛滋病的慢性衰竭疾病，得拄著拐杖走路。「……早晨起床時好像踩不到地板……這是感冒的症狀之一。如果德國人的攻勢是因為它停下來的話，我們真得感激它讓我們占上風。」他的併發症是屬於神經方面的。在床上躺了三個星期，忍受過頭痛、複視、和雙腿麻木之苦後，十月三十一日的日記上記著：「……真是個奇特的經驗，還在不斷變化……肌肉明顯消瘦……感覺好像有點熟悉，彷佛作了一場夢。」四天之後寫道：「現在可以用手摸到腳了，雙手麻木笨拙，刮鬍子變成危險的動作，扣扣子也是一大挑戰。不只四肢不行，大腦也變遲鈍。」

哈維．庫興終其一生沒有完全恢復過來。

德軍陣營裡的軍官魯道夫．比丁（Rudolph Binding）描述病情是「好像傷寒，又有食物中毒的可怕症狀。」他幾星期來都是「持續發燒，有時會覺得好一些，但馬上又全身冒冷汗，勉強鑽回床上捲進毯子裡。還有劇痛，痛得生不如死。」

凱薩琳．波特（Katherine Anne Porter）是《洛磯山時報》的記者，她的未婚夫是名年輕軍官，在照顧她時染病去世。她當時情況也很糟，同事認為她已無望，連訃聞都排版好準備登出，不過她還是撐了過來。她在作品《蒼白騎士，蒼白座騎》（Pale Horse, Pale Rider）中描寫鬼門關前的經驗：「她躺在懸崖邊緣，知道下面是無盡的深淵……溫柔的言語是橫在虛空之前的輕柔白紗……她的大腦四處漂浮，離開腦殼，變成輪子在深淵中旋轉……不斷下沉又下沉，直到成為一顆躺在生命最幽闇底層的石頭。又瞎又聾，感覺不到肢體存在，感覺不到人類的情緒，偏偏卻又還保有一絲神智。大腦的思緒、血液的流動、心裡的期望，一切從身上逐漸消逝，只留下一團孤獨的物質，對外界完全漠然，唯一還在的是要活下去的願望。這團不能移動的物質自己獨力抗拒死亡，面對那必然的終點無計可施，只剩下本能的意志……」

終於她從深淵裡爬了出來，「痛苦再度回來，囓人的劇痛在她血管中焚燒，惡臭填滿她的嗅覺，那是腐敗器官和化膿的味道。她睜開眼，透過蓋在臉上的白布看到朦朧的燈光，聞到自己身上的死亡氣味，努力想抬起手來。」

病患的症狀非比尋常，是過去感冒從未出現過，或是從來沒見過的強烈。剛開始時，醫師們總會遍尋能符合病人症候的疾病，但即他們再優秀聰明，也常發生誤判。

病人會因關節劇痛而輾轉反側，醫生判斷是登革熱，或稱之為「碎骨熱」。

病人會因高燒和發冷而蜷縮在毯子裡激烈發抖，醫生就判斷為瘧疾。

紐約威廉巴克研究室對面的威廉巴克醫院裡的醫生亨利．柏格（Henry Berg）看到病人抱怨橫隔膜上方「炙熱疼痛」時，擔心是霍亂。另一位醫生記著：「許多人有嘔吐症狀，下腹部柔軟，顯示有腹部感染。」

巴黎有些醫生也診斷為霍亂或痢疾，還有人從頭疼的強度和部位診斷是傷寒。直到感冒已經流行開來時，巴黎的醫師們還是不願認為那是感冒。西班牙的衛生官員也宣稱併發症是由傷寒引發的，而且「在西班牙是很普遍的事。」

但不管是傷寒、霍亂、登革熱、黃熱病、鼠疫、肺結核、白喉、痢疾，沒有一種已知的疾病可以解釋其他的症狀。

一位英國醫師在皇家醫學會的刊物上提到：「我從來沒見過的皮下氣腫——在表皮下發生氣泡聚積，從頸部開始，有時擴展到全身。」

這些皮下氣泡是空氣從破裂的肺泡漏出造成的，當病人翻身時全身會發出劈啪聲。一位海軍護士後來回憶時說那種聲音就像玉米片在碗裡攪動，由於記憶太可怕，她後來永遠不能忍受有人吃玉米片發出的聲音。

耳部劇痛也極為普遍。一位醫生聯想到中耳炎：發燒、疼痛、還有暈眩，「發展得非常快，痛苦開始後幾小時之內有人會耳膜破裂」。另一位醫生記載：「有四十一個中耳炎病例，耳鼻喉科醫生日夜待命，隨時替鼓脹的耳鼓穿刺，排出膿汁……」還有「外耳流出膿液。驗屍發現幾乎每個病例都有耳膜穿孔……耳膜受損的情況和肺部組織相似……」

強烈頭痛深入腦殼，患者自覺頭部快要被劈開，或是有人從腦殼內部用空氣鑽向外打樁。頭痛的部位在眼眶後方，病人眼睛轉動時就更加劇痛。眼界裡有些區域會喪失視覺，平常看到的景象四周有一圈黑邊。另外也常發現眼部肌肉麻痺的現象，德國的病例中特別常提到眼部症狀，出現在多達百分之二十五的病例中。

嗅覺受到的影響有時持續數週之久。少數病例出現急性致命的腎衰竭。雷氏症候群（Reye's syndrome）則出現在肝臟。軍方一份報告簡單地總結：症狀的多變和猛烈度超乎一般所見。

造成恐懼的不只是死亡，還有各種駭人的症狀。

這只不過是流行性感冒而已。不過對於一般家庭中不懂這疾病的人——那些照顧丈夫的妻子、照顧兒子的父親、照顧姐妹的兄弟——而言，這些症狀都極為可怖。送食物給失去行動能力家庭的童子軍被嚇到，在無人應門的屋中發現屍體的警察被嚇到，自願開車載運病患的義工也被嚇到。恐怖的症狀嚇壞了每一個對這疾病沒有認知的人。

發紺把世界變成黑色。病人開始發病時有其他症狀，可是一旦發紺之後醫生護士就當他們已經沒救，只差一口氣而已。發紺嚴重的，就是確定即將死亡病例，然而發紺又是相當普遍的情形。一位醫生報告裡說：「重度發紺的景象極為嚇人，病人嘴唇、耳、鼻、臉頰、眼結膜、手指、甚至有時全身都轉成鉛灰色。」另一份報告說：「許多病人入院時已經發紺嚴重，特別是唇部，不像一般肺炎末期常見的蒼白藍色，而是一種發黑的深藍。」

再有就是鮮血，由身體流出的鮮血。看到有人從鼻子、口腔，甚至耳朵中冒出或湧出鮮血非常駭人。七孔流血並不代表死亡，但對於醫師，對於那些職業上就習於把人體當成物品處理的專業人員，這種過去感冒從沒見過的症狀還是令人不忍卒睹。當病毒變得更兇猛時，血汙觸目都是。（原註：造成黏膜組織出血的原因很多，但感冒為何造成這種現象還不是很明顯。有些病毒會直接或間接攻擊血小板，同時血小板也會變成免疫系統攻擊的目標。）

軍營裡住院的的病患中有百分之五到十五的人流鼻血，類似出血性的伊波拉病毒（Ebola）一樣，有些紀錄中鼻血因為流出的力道太強，甚至噴到幾呎之遙。醫生無法解釋這種現象，只能作成紀錄。

「……百分之十五的人流鼻血……」、「一半的人當頭低下時會有泡沫狀帶血的液體從口鼻流下……」、「相當多的鼻出血現象……有人從鼻腔中噴出鮮血……」、「這些病例早期最明顯的症狀是身體多處出血……有六個病例嘔出鮮血，其中一位因此造成失血過多死亡……」。

這到底是什麼病？

「併發症中最嚇人的是黏膜出血，特別是從鼻子和消化管道。耳朵和皮膚出血的現象也曾出現。」

德國研究人員記載著「眼窩內不同部位出血」經常發生，美國病理學家也記錄：「五十起眼結膜出血。十二起純咳血，嘔出的是不含黏液的鮮血……這些都是消化道出血……」

「女性病患有陰道出血，開始時會被以為是遇到經期，但後來判斷出血來自子宮黏膜。」

這到底是什麼病？

病毒從不只引起單一症狀。紐約市衛生局首席診斷專家總結道：「病例中的劇痛現象像登革熱……鼻腔或支氣管的出血……痰液極多，間或帶血……大腦或脊柱局部或全部麻痺……行動能力受傷害程度輕重不等，可能是暫時也可能永久性傷害……身心沮喪。長期的極度虛脫造成歇斯底里、憂鬱症和自殺傾向。」

病患在精神上留下的創傷則是嚴重的後遺症。

流行性感冒期間，在美國占有百分之四十七的死亡人口，也就是所有死亡包含癌症、自殺、兇殺、和其他各種原因加總之中的將近半數，是感冒和併發症的受害者。由於病死人口數量龐大，甚至使美國人平均壽命減少十年之多。

有些感冒或肺炎的受害者即使流感不發生也可能死亡。肺炎一向是最主要死因，所有流感造成的死亡數字可算是額外的。今天的研究人員相信一九一八、一九一九年之間流感造成的額外死亡人數約六十七萬五千人。以當時美國的一億零五百萬至一億一千萬人口來和今天的二億八千五百萬人比，相當於今天有一百七十五萬人死亡的規模。

一九一八年流感除了死亡數字龐大直接造成的恐怖之外，還給每個家庭，人口眾多的家庭帶來其他的影響。

感冒的受害者一向都是身體較弱的族群，像是老人家或小孩，病毒隨機找對象，專門欺負弱小，而放過抵抗力強的青壯年人。甚至有人叫肺炎是「老人的朋友」，因為它特別容易侵襲老年人，並且發病的過程平緩，讓病人有相當長的時間準備面對死亡，和親朋道別。

一九一八年的感冒可沒這麼客氣，它專門殺害年輕強健的族群，一向最健康的青年病死比率最高。正值人生最豐富階段——強健、忙碌、活力充沛、需要養育幼年子女的人，正是病毒殘害的對象。

南非城市中二十至四十歲的人占了百分之六十的感冒死亡率。芝加哥二十至四十歲死亡的人數幾乎是四十至六十歲的五倍。瑞士一位醫生記載：「五十歲以上的人見不到嚴重症狀。」在美國保留較完整紀錄的地方，如果把人口依每五歲分階段，可發現最高的死亡率分布在二十五歲到二十九歲之間的男女身上，次高的是三十歲至三十四歲之間，第三是二十至二十四歲之間。這三個階層個別的死亡人數字都超過所有六十歲以上死亡人口的總數。

如果把一九一八、一九一九年之間的流行性感冒除外，把其他感冒的死亡率的關係和年齡畫成圖的話，總是嬰兒期最高，逐漸下降，到了谷底再上升，到六十歲以上形成另一端的高峰。在這張橫軸是年齡、縱軸是死亡率的圖上，曲線呈U字形。

一九一八年的流感則不同：嬰兒和老人都有不少死亡數，但是最高峰在中央，曲線呈W形。

這樣的圖形訴說一場悲劇。即使在法國前線的哈維．庫興也體會到那種不幸，說那些犧牲者是「英年早逝」。

單是美國軍方，流感造成的死亡人數超過越戰總陣亡數。每六十七個士兵中有一人因流感和它的併發症死亡，而且幾乎所有死亡都集中在九月中旬起算的十個星期之中。

當然病毒殺害的不會只是軍人，美國平民的死亡數是軍人的十五倍。年輕的死亡人口中還有一個特別的現象，就是懷孕的婦女感染率和死亡率最高。早在一五五七年就有人注意到感冒與流產和孕婦死亡之間的關連。十三件針對一九一八年感冒流行期間對住院孕婦的研究結果顯示，她們的死亡率從一般的百分之二十三驟升到百分之七十一。至於活下來的孕婦，則有百分之二十六失去了她們的胎兒。由於這些婦女很可能不是生第一胎，可以推斷有不少孩童在感冒流行中失去母親。

科學界中「有趣」這個字眼涵義頗多，它暗示某種新的事物，新的問題，和可能的潛在意義。當韋爾契要波士頓市立醫院的傑出病理學家柏特．吳爾巴研究迪文斯軍營的時候，柏特．吳爾巴曾說那是他「最有趣的病理研究題目」。

這次疫情的流行病史是個「有趣」的課題，沒見過的症狀也是個「有趣」的課題，驗屍是個「有趣」的課題，特別是有些症狀不驗屍還看不出來。這次病毒造成的症狀和流行病史都是一團謎，還得等許多年後答案才會出現。

這只不過是流行性感冒而已，但它的觸鬚不放過體內任何一個器官。一位名病理學家就注意到病人大腦「明顯充血」，可能是某種嚴重發炎造成：「腦回幾乎成為平面，大腦本身變得異常乾燥」。

病毒也侵襲在周圍保護心臟、充滿液體的心包膜組織和心臟本身等器官。驗屍顯示病故的人「心臟鬆弛無力，與一般肺炎致死病人結實的左心室成為強烈對比。」

對於腎臟的傷害程度不同，但「腎臟病變幾乎在每個案例都發現」，肝臟的病變則是偶爾出現。腎上腺發現「局部壞死，明顯出血，偶有化膿現象……即使沒有出血，也常嚴重充血。」

肺部周遭肌肉會因為受到體內毒素，或是激烈咳嗽的結果而撕裂。解剖中發現許多肌肉壞疽或臘質化的現象。

甚至睪丸也有「……驚人的病變……幾乎每個病例都發生……很難理解這些肌肉和睪丸的中毒現象怎麼產生的……」

最後談到肺部。

醫生們不是沒見過這樣子的肺，但現在的情形從來沒有在肺炎病人身上出現過。一位軍醫說，唯一相似的是曾有一種致死率達到百分之九十，殺傷力非常強的腹股溝炎會對肺部破壞到這種程度，再有就是戰場上毒氣造成的傷害方可比擬。

一位軍醫如此總結：「唯一可與之比擬的，就是藉空氣傳播的瘟疫，以及立即致命的毒氣。」

流感過後七十年，一位終生研究感冒，備受尊崇的現代科學家愛德溫．吉爾本（Edwin Kilbourne）也同意這種說法：「其他病毒對呼吸系統的感染很少造成這種情況，令人聯想到吸入毒氣造成的損傷。」

但這不是毒氣，也不是肺瘟，這只不過是流行性感冒而已。

書籍介紹

本文摘錄自《大流感：致命的瘟疫史（經典回歸版）》，台灣商務出版

作者：約翰．M．巴瑞（John M. Barry）

譯者：王新雨、張雅涵

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

【2020比爾蓋茲夏季選書】

【紐約時報暢銷榜No. 1】

長踞各國排行榜不墜 全球80億人民高度關注

一場人類與自然永不停止的戰爭 一場挑戰文明與科技智慧的考驗

一本重現傳染病歷史的不朽之作 一本探問全人類未來的預言之書

「屍體堆滿所有地方，從醫院太平間滿到走廊，從殯儀館滿到街上，甚至在家裏堆積。流感讓整個費城崩潰，街道成為鬼域……」史上最兇猛的西班牙流感病毒殺害了上億人類。20個月席捲全世界致死的人數，遠超過20年來因愛滋病喪生的人數，以及中世紀黑死病所造成的死亡總數。

歷史學家巴瑞透過史實和數字，重現1918年流行性感冒的慘況。這是近代歷史上第一次大自然與人類文明的大對決。在這場對抗中有人不願臣服於自然，也不願只是祈禱鬼神賜福，他們憑藉科技和智慧，挺身面對大自然的撲擊。

書中述及傳統醫學演進至現代化醫藥科學的重要里程碑，以及當年研究人員的信仰和價值觀、研究態度和方法。不同的故事主軸交錯進行，對人類在嚴苛考驗下的反應作極為精彩的描寫，有廣博的專業觀點，也有深入的研究探討，同時點出當時政府的失職無能，要現代人引以為鑑。

2020年新冠肺炎疫情重創全世界。在感染人數已破千萬人、死亡人數不斷攀升的情況下，無論是各國政府的應對、人民對口罩的反應、傳染的峰期模式等等，許多情景皆與本書曾描繪的情形極度雷同。在這個嚴峻的時刻閱讀此書，不僅恰如其分，更極具意義。

Photo Credit: 台灣商務

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航