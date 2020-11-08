《人生困惑問莊子【第一部】》：莊子坦然無畏的生死觀，和西方的生死觀有什麼不同？

文：傅佩榮

Q：莊子對自己的死態度非常的坦然無畏。他說，我從來就是以天地為棺槨，日月為連璧，我還需要什麼陪葬品呢？這樣的生死觀好像和西方的生死觀有很大的不同？

西方的生死觀非常複雜。我首先想到的是希臘哲學家蘇格拉底的生死觀。蘇格拉底的遭遇非常特別，活到七十歲，被人家誣告，說他對神不敬，腐化雅典青年。雅典青年本來對長輩都很尊敬，但蘇格拉底對他們說，你們要追求真理，不要只是盲目地尊重別人。後來蘇格拉底被冤枉，判了死刑。

被判死刑後，正好碰到雅典有一個慶典，一個月內不能殺人，蘇格拉底也就在監獄住了一個月。這個時候他的學生準備好幫他逃獄，跟監獄的獄卒也說好了，但是他不肯走。他說，法庭依法審判我有罪，我一定要遵守法律。因此他的學生柏拉圖和別的親友們，每天都到監獄去探望他，看了之後便痛哭流涕。蘇格拉底說，你們痛哭什麼，又不是你們要走，是我要走啊。

難道蘇格拉底真的不怕死嗎？事實上，他在法庭上已經說了一段話，兩千多年來這一段話在西方還有經典性的價值。他說，死亡只有兩種情況，第一種是死亡的時候，好像睡覺不作夢，一路睡下去了。平常我們睡覺的時候，能夠不作夢會覺得睡眠品質很好。現在死亡之後，有如完全不作夢，你為什麼生氣呢？你應該很高興，從此可以享受無夢的安眠了。

第二種狀況是，如果死了以後還有靈魂存在的話，那就更好了。為什麼？因為身體是靈魂的監獄，當我活著的時候，擺脫不了身體，死了之後靈魂可以自由翱翔，回到我所嚮往的古人的世界，跟古代聖賢來往、做朋友，那不是更好嗎？他提出這兩點，完全沒有廢話。死亡就是這兩種情況之一。從理性的角度思考死亡，西方到現在也肯定這兩句話。

如果你說，死了之後還有輪迴，還有審判。很抱歉，那是宗教，我們現在不談宗教。在莊子看來，對於死後是不是去哪裡，並不構成問題；人的生命是氣的聚與散，真正到了該走的時候，也不需要有任何情緒。莊子還認為，人生的任何情緒，包括喜怒哀樂，都是一種不必要的干擾，你好好的，為什麼要喜怒哀樂呢？

我們都知道喜、樂一般人比較喜歡，怒、哀一般人會覺得不太好，但是不要忘記，喜、樂同樣耗費能量，有時候還樂極生悲。人類的任何一個表情，任何一種情緒，都要耗費我們的精氣神。莊子希望我們全身保真，保住真正的生命的能量。然後活在世界上跟嬰兒一樣，看起來好像無知，因為在「道」裡面，誰有知識呢？越是有知識的，越是限制在你知識的牢籠與困境裡面。你完全沒有知識的話，就跟小孩子一樣到處跑來跑去，自由看著天上的白雲飄來飄去。

莊子用各種方法來描述那種活在世界上的狀態，就好像風吹過來，一片葉子跟著飄，風停了，它也停下來，根本不需要自己有什麼特定的作為。如果說我要刻意養生，在《老子》第五十章就提到人的死亡是怎麼回事。十個人裡面，有三個壽命到期死了，有三個是不幸發生戰爭被殺死了，有三個是養生養得太好，也死掉了。真正符合標準的，十個裡面最多一個。

莊子和老子對於生死的觀念看起來雖然有一些不同，卻是殊途同歸，讓人們消解對死亡的恐懼，知道死亡並不可怕，也許只是換一個方式存在而已。說道消解對死亡的恐懼，西方還有一個哲學家伊比鳩魯，他被稱作享樂主義者，別人問他說，你們這個學派的人不怕死嗎？他回答得很簡單：我還活著時，並沒有死，何必怕死呢？我死了之後，沒有感覺了，又如何怕死呢？

另外，像孔子，我最羨慕他的就是他提到自己「不知老之將至云爾」。我覺得，對死亡可以有兩種態度：第一種是把死亡當作一個結束，第二種是把死亡當作一個目的的完成。像我們看電影，尤其是外國電影，最後都來一個「THE END」，結束。「END」這個詞有兩個意思，一個是結束，一個是目的。

你這一生有沒有一個目的呢？我習慣把死亡當作一個目的的完成。如果你這一生每一天都在盡責任，像完成某種生命的目標，死亡就是劃上句號——一個圓滿的結束。如果你這一生浪費時間，像孔子罵他的老朋友原壤，因為這個人「幼而不孫弟，長而無述焉，老而不死是為賊」，一輩子沒有做過什麼好事，只是這樣活著，到最後活得很老，還不死，孔子說他是傷害了做人的典型。年輕人看到他之後，會覺得，我何必做好事呢？做壞事不是一樣活得很久？這可不得了。

死亡一方面是結束，但一定不要忘記，死亡也代表一個目的的完成。儒家、道家……真正的哲學學派，都會把這個目的當作一個死亡的檢驗。面臨死亡前，請問，你這一生達成了麼目的呢？孝順夠了嗎？做人處事講道義了嗎？對自己作為君子能不能滿意呢？有很多問題你可以問自己，這樣一來，就可以把我們平常對於衰老及死亡的恐懼轉移一個目標，轉移到一個正確的方向。

Q：為什麼人人都會怕死呢？一個人除了觀照自身生命時會害怕死亡，身邊的親人、好友去世了以後，他們已經沒有什麼感知了，可是卻把很多的痛苦留給了我們。面對生老病死，這也是其中的一部分，莊子的道在這種時候有什麼幫助？

說到怕死這個問題，有很多專門的研究。西方就認為怕死往往是害怕隨著死亡而來的痛苦，因為死亡跟生病常常連在一起，生病又帶來痛苦，所以很多人怕死。但有些人怕死是因為什麼呢？他這一生積聚的各種名利、權位要放下了，捨不得。

第三種怕死，是因為他害怕自己走了以後，所有人際關係全部瓦解。如果一個人走了，他是你很好的朋友，你經常跟他說「我們、我們」的，到最後這個「們」字不見了，因為他走了。所以人活在世界上，建立各種深刻的關係，在死亡的時候全部都要放下，關係等於是網絡，每一點都不能少，少一點的話，整個關係網統統要瓦解了。

然後最後一種怕死是宗教界的。相傳在唐朝，畫家吳道子畫過一幅地獄圖，十八層地獄，畫在長安掛出來之後，一個月之內沒有人犯罪，為什麼？大家看到地獄圖都嚇死了，上刀山下油鍋，太可怕了。但是一個月之後，人們又忘記了，做壞事的還是照樣做壞事。所以這個怕死有時候牽涉到各種心理上的狀況。

如果你問哲學家，真正的哲學家沒有怕死的，像孔子所說的「未知生焉知死」，你何必在意死亡呢？你應該珍惜自己活著的生命。莊子更是如此。他對於死亡，只認為那是一個自然界的變化，就好像有白天就有黑夜，有春天、夏天就有秋天、冬天一樣。

至於自己身邊的親人、好友去世，卻把很多的痛苦留給我們這一點，我想提一下個人的經驗。我的母親在醫院臥病十個月，我們兄弟姐妹平常不太來往，因為各有自己的工作和家庭，但到了這個時候，每星期一定見一面。後來我母親過世了，我才覺悟，她之所以在病榻受苦這麼久，是為了讓兄弟姐妹之間恢復過去的情感。每一個人的死亡會給親人帶來痛苦，但不要忘記，也會給親人帶來一種對生命深刻的思考，讓你去珍惜應該珍惜的情感。

留給我們的是痛苦嗎？我相信不只是痛苦而已，也留給我們一些教訓，要我們珍惜還活著的時候。所以有時候要想，一個人走了，但是他留給我們的，恐怕是無盡的思念，這裡面當然也包括我們的痛苦在內，但是一定要從痛苦裡面覺悟另外一些啟示，這樣才能讓我們更珍惜彼此之間，像兄弟姐妹手足的情感，還有朋友之間的情感。

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書籍介紹

本文摘錄自《人生困惑問莊子【第一部】（增訂新版）》，九歌出版

作者：傅佩榮

為什麼大多數人都覺得「自在的生活」離我們很遙遠？

人很難一直超越自我或他人，當停在一點沒有前進時，如何讓心感到滿足？

面對生老病死的恐懼人皆有之，莊子會有什麼建議？

在校追求好成績、進職場追求業績；車子、房子、銀子、孩子，每個人都趕進度似的唯恐落於人後……對外在事物無止境的競逐，是否真的讓我們得到快樂，讓心靈因此更富足？還是越拚命追求，便越感到茫然與困惑？

對每日汲汲營營，卻往往不知自己身在何方、去向何處的現代人而言，《莊子》一書中將人生視為一個整體，超越當下得失，不為世俗眼光所囿的智慧，歷久而彌新，正是我們最需要的心靈甘霖。

傅佩榮以生老病死、財力與快樂程度是否有關、如何與自己及他人甚至大自然相處、如何過自在逍遙的人生等主題為綱，提出和現代人最切身相關的問題，再以莊子思想回答、提點。不僅要顛覆世俗價值觀，帶我們看見真正重要的事物，取回自我的生命主宰權，不被外物所役，得到心靈的自由；也要破除一般人對莊子思想虛無縹緲或不夠實用的既有成見。

全書採親切的問答形式，配上簡明生動的語句，帶領讀者輕鬆跨越文字隔閡，直探莊子浩瀚的智慧之美，為每個迷惘的心靈解惑。

本書特色

傅佩榮教授以莊子的角度出發，針對生老病死、人與之間的相處、無窮無盡的物慾等種種生活中的煩惱提出道家思維的解答。全書採用親切的問答形式啟發人心，帶領我們換一種角度看人生，讓我們能夠活得更自在、更逍遙！

各講最末附有延伸閱讀，在明白曉暢的思想闡發之餘，供想更進一步親近莊子的讀者作為參考。

傅佩榮教授精闢闡述莊子的豁達思想，針對如何做好職場關係管理、父母與子女如何互動、怎樣在職場上安身立命等種種現代生活的難題，提出最圓滿的解決之道。

全書深入淺出，採用問答形式，直接針對現代心靈的各種問題做回應，解放每一顆被奴役與拘束的現代心靈。

中國古典哲學家莊子的珍貴智慧，化身為當代社會的醒世箴言。

各講最末附有延伸閱讀，讓讀者親炙《莊子》原典文獻，得魚忘筌。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九