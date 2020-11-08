《人生困惑問莊子【第二部】》：面對言語攻擊，莊子會建議我們針鋒相對還是保持沉默？

文：傅佩榮

Q：除了交誼之中的理想境界，平常人與人相處，其實還是很容易遇到語言較具有攻擊性的朋友，面對這樣的朋友時，一般人會有兩種選擇，一是針鋒相對，二是選擇沉默。莊子會建議我們採用哪一種回應方式？

我相信莊子會選擇沉默。雖然莊子好幾次與惠施針鋒相對（「子非魚，安之魚之樂」就是最典型的例子），但莊子平常還是會傾向以沉默來化解口舌爭端。佛教有「聖默然」之說，意為「沉默是神聖的」，西方也有類似說法：「沉默是最流暢的辯論。」如果兩個人在說話，一個人說了半天，另外一個人卻始終沉默不語，說話的人見對方都沒有反應，往往就會覺得心虛，最後開始懷疑自己說得對不對，別人再看他一眼，他就覺得好像自己說錯了一樣。

我就有過這種經驗，在美國讀書時，我的老師余英時先生是知名歷史學家，他要我在一個限定日期內讀完一本書，然後向他報告讀書心得。我去報告時當然非常緊張，書看完了才敢去；當我開始報告，余先生便坐在那兒清理他手中的菸斗、抖掉菸灰，根本連看都不看我，如果他看了我一眼，我就知道自己大概說錯了。他從頭至尾沒有開口說話，我就知道自己說錯了三個地方，因為先生看了我三次。這是我學生時代的經驗，到現在都還印象深刻。

有時人會選擇保持沉默，轉而以別的方式來表達自己的意見，此即我們說的肢體語言，擺個手勢、看你一眼、搖一下頭，都可能是回應的方式。所以與別人交往時，多說話不見得代表你學問好，也不見得代表你口才好，或許別人會選擇不說話，甚至對你說的話嗤之以鼻。

與惠施討論問題時，莊子的心態如何？底下這個故事具有警惕效果，提醒我們一定要活得夠久，如果不幸早死，就會被別人任意評論，卻沒有機會反駁。惠施比莊子早死約二十年，有一次，莊子帶著學生經過惠施的墳墓，莊子停下來對學生們說，我跟你們講一個寓言吧。楚國有個人在鼻尖上抹一點灰，只有蒼蠅的翅膀那麼薄，一個工匠拿起斧頭，運斧成風，一斧頭砍下去，灰砍掉了，鼻子完全沒有受傷，鼻子上點灰的人臉色絲毫不變。

宋元君聽說這個工匠的本領，於是把他找來、要他表演。工匠回答，我有這種本事，但是能在鼻尖點灰跟我配合的人已經不在了。講完，莊子便轉向惠施的墳墓說，自從先生過世後，沒有人可以跟我說話了。從這則寓言我們可以知道莊子很寂寞，他跟惠施說話，有時候實在是迫不得已，他不能老是不說話啊。可見，惠施在莊子心目中，恐怕只是扮演道具的角色。以上是〈徐無鬼〉篇的故事。

有時候，一個人的價值需要透過對手才能體現出來。這使我想到一句名言，一個人可以沒有偉大的朋友，卻不能沒有偉大的敵人。你有偉大的朋友，不見得代表你偉大，你可能附其驥尾，跟隨在後面跑；但如果你有偉大的敵人，與你處於對抗關係，代表你擁有足夠的分量。

惠施倘若地下有知，知道莊子的思想境界如此高深，大概也願意被當成道具，至少在當時只有他具備資格。我們經常會看到一些文學作品或影視作品中，一個人先有一個目標，可以尋仇或較量，一旦目標消失，他就不知道自己該怎麼活下去了。也許莊子和惠施就是這樣的關係，後來惠施不在，莊子就不太說話了。

《莊子．秋水》中的「子非魚，安知魚之樂」的故事非常經典。在春暖花開的時候，莊子與惠施相約去郊外踏青，兩人走上一座橋，莊子往橋底下一看，流水淙淙，幾條白魚從容悠游。莊子不禁脫口讚嘆道，這些魚真快樂。惠施尾隨在頭，機會來了，立刻搶上一步說，且慢，你不是魚，怎麼知道魚快樂？莊子說，你不是我，怎麼知道我不知道魚快樂？惠施說，我不是你，所以我不知道你是否知道魚快樂，你也不是魚，你也不應該知道魚是否快樂。

照理說，惠施應該辯贏了（總算贏了一次），因為這一步退得漂亮：我不是你，我不知道你是否知道魚快樂；那麼，你不是魚，也無從知道魚是否快樂。但莊子怎麼可能認輸呢？莊子立刻說，回到開頭吧，當你問我「怎麼知道魚快樂」，你就是知道我知道魚快樂，所以才來問我，我怎麼知道的呢？我站在這裡一看魚便知道了。這段話，我到最近幾年才覺悟其中涵意。

其實這個故事常讓我們的腦子來不及切換，分不清主、客觀的差別，焦點輪流放在誰身上也不容易辨別，最後就搞亂了，辯論結果因此變得難以理解。莊子說完話後，惠施便沒有再回話。辯論的時候不講話就代表輸了，我們要問，惠施為什麼輸了？其實是因為惠施意識到自己的自相矛盾。惠施本身是一個辯論高手，除非難以自圓其說，否則絕不會不講話。

惠施首先聽到莊子說「魚真快樂」，那時他便知道「莊子知道魚快樂」，但他不知道「莊子怎麼知道魚快樂」。你說魚快樂，我既然已聽到這句話，就知道「你知道魚快樂」。因為人跟人說話是為了溝通，你正是透過說話讓我得知你的想法。但惠施後面卻說，我不是你，所以我不知道你是否知道魚快樂，這就是矛盾所在：

前面我問「你不是魚怎麼知道魚快樂」，這句話就先預設了「我知道你知道魚快樂」，因為「你說魚真快樂」，可是後面我又說「我不是你，所以我不知道你是否知道魚快樂」。前面我聽你說話，就知道「你知道魚快樂」，後面又說「我不是你，所以我不知道你是否知道魚快樂」，從「我知道你如何」，變成了「我不知道你如何」。

一般人讀《莊子》，遇上這一段，往往就將莊子的話解釋成「移情作用」：即心理學的移情，把我的感情投射在魚身上，我看到的魚從容悠游，我就以為自己感受到魚的快樂，所以就說魚真快樂。但莊子不談這些，為什麼？如果這樣講，則一切表述和語言都很主觀，惠施當然可以不贊成，惠施也可以質疑莊子如何知道。但莊子並沒有就這一點來回答，他只是回到前面的談話。

人跟人溝通必須憑靠說話，使用語言；你聽我說話，就該知道我在想什麼，但後面你卻說你不是我，所以你不知道我在想什麼。這是莊子表現得最精彩之處，即便惠施是名家的代表人物，莊子卻在這一席語言交鋒上遠遠超越惠施爭辯的層次，惠施因此只能啞口無言了。

Q：如果惠施還有一次機會，他還可以怎麼樣做？

假如我是惠施，聽完莊子說「魚真快樂」。我便會說：我不認為魚快樂。這樣就好了，各說各話，只能到這個程度。因為莊子說「魚真快樂」，惠施說「你不是魚，怎麼知道魚快樂」，辯論就開始了。一旦開始辯論，惠施就注定要輸，為什麼呢？因為惠施不是莊子，不會知道莊子「怎麼知道魚快樂」，然而惠施又聽到莊子說的話了。

人跟人溝通必須仰賴說話，假設我今天跟你說：「今天我過得很快樂。」說不定我騙你，其實我內心很痛苦；或者我跟你說「我現在很緊張。」但說不定我其實感到非常輕鬆。因為，人的語言與真實情況本來就可能出現落差，正常情況下，一個人說話，對方就會認定說的話呈現了說話的人心中的意思。惠施先聽到莊子說魚快樂，後面卻又否認，這便與他自己前面說的「我聽到你說魚快樂」與「知道你知道魚快樂」產生矛盾了。

我想，莊子爭辯的目的是希望達到不爭的結果。惠施喜歡賣弄他的語言才華，畢竟這一方面是他的專長，莊子卻想透過這些爭辯，和他進行另一個層次的溝通，為了讓他知道語言本身有其限制。

因此，西方研究語言的學者們很強調「開顯」的概念：彰顯得越多，遮蔽也會越多。若什麼話都不說，沒有話語，人與人之間便不會有語言或話語造成的誤會；相反的，我話如果說得越多，也許你本來已經聽懂，卻被過剩的話語干擾，越聽越迷糊，到最後反而不知道我在說什麼了。

我教書教了幾十年，有時候談到某個問題，簡單說完了就好，學生希望我再解釋清楚一點，越解釋越複雜，到最後原來懂的反而不懂了。所以，有時候我們仰賴語言來表達思想，確實會有這樣的困難及盲點。莊子其實把話語產生的這種困境看得非常透徹，因此他很希望大家回歸自然的情況。

莊子的思想重點之一，就是要讓許多人間真正的問題回歸事實層面，大家各自安於自己的天命與本性，然後照實際的生活去發展。任何要說的話，不過只是用以表達個人的知、情、意，如果別人有不同意見也該互相尊重。

惠施聽到莊子說「魚真快樂」，如果只是回應：「我覺得魚不快樂。」莊子也不能問他「你不是魚，怎麼知道魚不快樂？」尊重彼此各抒己見，便能有效化解沒有必要的爭論。很多場合可以學習莊子的智慧，就是設法不爭，讓事實自己說話比較適合。

相關書摘 ►《人生困惑問莊子【第一部】》：莊子坦然無畏的生死觀，和西方的生死觀有什麼不同？

書籍介紹

本文摘錄自《人生困惑問莊子【第二部】：工作的藝術及其他（增訂新版）》，九歌出版

作者：傅佩榮

以莊子的寓言，詮釋職場主管與下屬相處，

最超脫自在的哲學家——莊子的亂世生存術！

現代人樂於追逐名聲，我們該怎麼思考，才能從擾攘的名利場裡超脫自在？

如果發生了爭端，我們應該選擇針鋒相對還是沉默？

在職場上，主管與下屬發生矛盾，彼此工作理念又不同，該怎麼解決？

在工作上安分守己，戮力效忠職守，卻陷入負面的職場關係之中？在家庭裡一心追求全家和睦，卻屢遭誤解與指責？我們如何才能從擾嚷的塵世裡，覓得一方清靜之土？

傅佩榮從哲學家莊子寬闊豁達的視角出發，將古典哲人的思辨，淬鍊為睿智的語言，從工作壓力、職場鬥爭、親子困局、知識積累與信仰迷思等當代生活的核心主題談起，讓生老病死、人事糾葛、名利爭奪等人生桎梏，在莊子獨特的自在見解下逐一解放。

如何藉由工作與知識的追求，成全自我有限生命的無限圓滿？如何抱守豁達與自然，避免與人發生不必要的惡性爭辯？如何透過理解與體諒，讓家庭與人際關際溫潤和諧？傅佩榮精闢地闡述莊子的思想系統，將個人、社會與自然皆視為一個整體。持清明之心，避免職場上的艱難險阻；守超然之心，洞穿左右命運的根本原因；最後才能懷抱無欲之心，找到人生熱情的續存舞台。

全書採條分縷析的問答形式，轉換為現代語境，跳脫了先秦思想既有的時代隔閡。中國古典哲學家莊子的珍貴智慧，化身為當代社會的醒世箴言，透澈犀利地分析人性，將現代人常遇到的各種困惑難處，一一化為提問，以淺白語言為文火，慢燉現代人生百態，提味一個無拘無束的自由心靈！

本書特色

傅佩榮教授以莊子的角度出發，針對生老病死、人與之間的相處、無窮無盡的物慾等種種生活中的煩惱提出道家思維的解答。全書採用親切的問答形式啟發人心，帶領我們換一種角度看人生，讓我們能夠活得更自在、更逍遙！

各講最末附有延伸閱讀，在明白曉暢的思想闡發之餘，供想更進一步親近莊子的讀者作為參考。

傅佩榮教授精闢闡述莊子的豁達思想，針對如何做好職場關係管理、父母與子女如何互動、怎樣在職場上安身立命等種種現代生活的難題，提出最圓滿的解決之道。

全書深入淺出，採用問答形式，直接針對現代心靈的各種問題做回應，解放每一顆被奴役與拘束的現代心靈。

中國古典哲學家莊子的珍貴智慧，化身為當代社會的醒世箴言。

各講最末附有延伸閱讀，讓讀者親炙《莊子》原典文獻，得魚忘筌。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九