陳鴻《鴻食代 Home Style》：燒酒雞、麻油雞、三杯雞，美食修煉的起點

文：陳鴻

燒酒雞．麻油雞．三杯雞

美食修煉的起點

年少時，家中曾經有段時期開設養雞場，飼養了不少雞隻，而且我們家還是肯德基的第一代雞肉供應商，所以我對於雞算是有點基本的概念和了解。

印象中，最高記錄曾經飼養了五、六萬隻雞，所以家裡每個人都要分攤責任，各自找事情做，曾經很長一段時間過著日夜顛倒的生活，扛飼料、餵雞、半夜起床抓雞，還被兇狠的公雞追咬過，做菜相對來說，反而是一件有趣的事。不過也因為這段養雞的經歷，間接形成母親後來決定吃素的原因。

前幾年，看到日本流行的洗腦歌〈Chicken Attack〉，所有和雞有關的記憶像潮水般一陣一陣湧上心頭，彷彿才剛發生不久一樣歷歷在目。

一般來說，雞不能養到太老，否則肉質會顯得過柴，口感不佳，三個半月的公雞熟成度剛剛好，用來做料理最為適宜。不過養了這麼多雞總會有個大問題，一旦銷售成績不佳，雞隻生產過多，就得趕快想辦法把雞「消化」、「處理」掉，否則過老的雞隻也賣不到好價錢。

父親當時是國家級的運動員，也就是俗稱的「桌球國手」，他經常每天都有吃不完的應酬，偶爾也會帶著我去吃酒家菜料理，像「月宮酒家」就是當時新竹最大的酒家，據說日據時期和台北的酒家齊名，所以我自小就對於酒家菜的「辦桌文化」和傳統小吃十分熟悉。

有時候，父親回家時間晚了，母親也會趁機要我去當spy，偵察一下最新情況和進展，順便等父親一起回家。好幾次，等到肚子實在太餓了，我們父子倆回家的路上，就在新竹城隍廟旁邊的一家包子店，買了幾個著名的「黑貓包」當宵夜吃。

黑貓包的內餡包的是豬的後腿肉，應該算是福州肉包吧！只因為當時的老闆娘外貌十分美麗被客人稱為「黑貓」，所以她家的包子自然而然也就叫做「黑貓包」了。記得當時一顆黑貓包的價格不斐，所以我也是從小就相當有口福的，只不過很多年之後，老闆娘決定休息不做生意了，店不曉得是不是盤給了別人，所以今天的黑貓包也不是我小時候記憶中的那個味道了。

回到正題，言歸正傳。因為父親為人海派，原本就人面廣闊，交際應酬眾多，如果那一陣子雞隻過剩的時候，他就經常請客，而且是呼朋引伴地邀請親戚朋友、左鄰右舍來家裡作客，於是我就每天一直不斷地在煮燒酒雞，長久下來，因而練就了我的辦桌能力，經常信手拈來就是一道菜，所以古人說「增益其所不能」就是這麼練出來的。

燒酒雞必須得完全用米酒烹煮，先把川芎、當歸、紅棗、枸杞等中藥材先泡在米酒中煮過，然後用麻油將老薑冷鍋冷油先爆香煸炒過，連同切好的雞肉一起炒至表皮焦黃上色，再加入剛剛的中藥材和米酒用小火煮至沸騰。最後再依照個人口味加入米酒煮至滾，然後放入高麗菜或是其他食材煮熟，就可以端上桌享用了。

在寒冷的冬天，燒酒雞可說是一道格外滋補的雞膳料理，雖然我們台灣人在立冬時都會說「補冬補嘴孔」，吃點燒酒雞、羊肉爐什麼的來補冬，但當時我們家可是不管立冬不立冬，每天宴席一開，光是來吃飯，吃燒酒雞的人不曉得就有多少桌了。

父親的個性相當強勢，所以我對父親向來是又愛又怕，從小就是一個沒自信又很內斂的人，但是在品嚐美食和料理這個領域，坦白說，父親對我的影響其實很大，而且我的手藝至少還有得到父親的肯定與認同。

後來在成長的過程中，甚至是很多年以後進入媒體工作我才明白，如何善用天賦找到自信，找到自己的位子，其實才是最重要的，而且能夠確實找到，也是一件非常幸運的事。

而麻油雞基本上和燒酒雞的料理方式差不多，差別只在於麻油雞沒有使用中藥材，少了一點藥膳的味道，但仍然不脫麻油、米酒、老薑、雞肉這幾種元素的。

重點是麻油雞可以加糖但不能加鹽，否則湯汁的味道容易變苦。如果再加上一碗傳統手工麵線和用麻油煮的荷包蛋，那簡直是不可多得的古早味，而台灣地區的女性也習慣會在坐月子期間，吃麻油雞來補身體。

不過料理倒也未必一定都得依照傳統既有的方式來製作。例如《阿鴻上菜》曾在法國錄製節目，並且和當地的米其林主廚交流，請大眾品評台式美食，由於當地只有平底鍋，所以阿鴻也算是第一個在法國用平底鍋做麻油雞的人。

雖然受限於先天的條件限制，平底鍋不耐高溫，但優點是受熱均勻，反倒意外料理出「法式麻油雞」。在鍋中放入雞腿煎至兩面黃，將多餘的油脂爆香，瀝出雞油，再放入麻油爆香薑片，麻油沒有經過高溫爆炒，沒有質變，反而能吃到更多營養，「傳統不守舊，創新不忘本」，美食創作不再是囫圇吞棗，卻更接近分子料理的概念。

至於三杯雞可就是人見人愛，最下飯的一道雞肉料理了。麻油、米酒、醬油各一杯的比例，堪稱完美搭配。同樣是先爆香薑片，再加入蒜頭、辣椒一起煸炒至香味溢出，放入雞塊一同翻炒至表面焦香，再加入醬油、糖和米酒悶煮至湯汁收乾，起鍋前加入九層塔，油油亮亮的醬油包裹著雞肉，完完全全是台灣人的最愛！

我對父親的這種矛盾的情感，也形成了我後來「奇葩般」的溝通能力。父親離家後長期定居大陸，我因為無法諒解他的不顧家庭，和父親幾乎是互相沒有聯絡和往來。我的人生也因為家庭的創傷，而提高了承受壓力的耐受度，我也因此提早離家和獨立，對我來說，也算是一件好事。

因緣際會下，我後來也到大陸工作和發展，卻沒料到被信任的台灣朋友騙了一千萬，由於對方是我相當信任的人，那種被人欺騙和背叛的感覺，導致我受傷更重。

然而因為失去這一千萬，結果反而讓我得到更多。

父親和妹妹其實私底下一直都有在聯絡，而且他也偷偷的持續關注我，因為這件事，他用他的方式關心我，並且釋出善意，可以說是這一千萬改善了我們父子之間的關係，緩和了以往的緊張氣氛，讓我重新找回了父親。所以說「塞翁失馬，焉知非福」，有時候我們得到的，往往比失去的還多。

李國修老師也曾說過：「能做好一件事就是功德。」這句話我至今仍銘記於心。如今我們重新圓滿了人生，把家人都凝聚在一起，開啟了新生活；雖然彼此都還在磨合期，但沒有什麼是不能面對的，畢竟每個人都是帶著任務而來。所以，也許我們也會慢慢找到能讓彼此都真正釋懷和放下的解套方式吧！

Photo Credit: 健行出版 在寒冷的冬天，燒酒雞、麻油雞、三杯雞可說是格外滋補的料理。

創意料理輕鬆做：和風三杯雞

在台北市中正區的和平西路和南昌街口，早期是「國都戲院」和「明星戲院」的所在位置。附近擁有四十五年歷史的國都甜不辣，則是我來到台北後「僅此一家，別無分號」吃了會「涮嘴」的甜不辣小吃店。

老闆李阿姨大方分享了店裡的配方，我用關東煮的醬料，取代傳統三杯雞的醬汁，不但能去腥，還具有「封口、鎖水、保濕」的功效，能讓湯汁更快收乾，而雞肉像是加了乳液一樣，口感更為滑順咕溜，讓我做出令人驚豔，吃了還想再吃的和風三杯雞，在家裡也可以用甜辣醬（番茄醬＋味噌＋辣椒醬）來試試看。

書籍介紹

本文摘錄自《鴻食代 Home Style：27道人生菜單》，健行出版

作者：陳鴻

鴻食代 Home Style，是了解在地味及當地的食材

更是找到回家的初心，在品嚐美食同時也感受背後的人生況味。

如果說，每個人的人生都是一場精采的展演，那麼每個人背後必定都蘊藏了許許多多值得我們去挖掘、探訪和了解的真實故事，以及一幕幕感動人心的場景。

陳鴻，與其說他是個跨界的美食創意料理大師，倒不如說他是「美食界的說書人」或者是「人生況味的策展人」和「美味關係的電影導演」來得更加合適。

他經常隨手就能運用手邊現有的食材，再融入自己的創意和巧思，做成一道道獨樹一格的菜，很多甚至都是一般食譜裡沒有的菜，都是「老師沒教過的菜」。更有甚者，他在過往主持的美食節目中，細膩而又貼心的將每一道菜背後所蘊含的人生故事、歷史文化，一一娓娓道來。讓人品的，不只是菜，更是生活美學，是傳統藝術，以及感動人心的生命力。

中年歸來的他，明心見性，見山又是山，見水又是水，彷彿還帶了點走過繁華歲月後的沉澱。聽他講話，話裡每個主角都是故事，包括他的祖父母、父母親、外婆，以及他這一路上所遇見的貴人、朋友、店家，甚至是賣菜的小販；看他做菜，菜裡也有許多感人的故事篇章，每一道食材背後都承載了他所經歷過的所見所聞、雨露風霜和生命情感；也許，再多深入了解一些，還能有機會知道更多他生命歷程中的每一段故事情節。

他的料理創作帶我們閱讀世界，品味人生，看見生活中不一樣的美好光景，體察非常不一般的文化底蘊，以及他潛藏於心的深厚學養與豐富內涵。

本書特色

陳鴻第一本飲食散文，藉由所看、所接觸的人事物，帶出一則則自身或他人的生命故事，以及從中所得到的感悟、啟發或反思。

萬千紅塵，人生百味，以陳鴻人生中的各階段或是他曾經待過的城市和地區來畫分，利用當地的特色食材或菜式來帶領大家感受他那段經歷中的所見所聞。

Photo Credit: 健行出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九