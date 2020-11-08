《江戶人的生活超入門》：下級武士窮到刁牙籤假裝吃飽，甚至失業淪為浪人？

文：江戶歷史研究會

【下級武士的生活】

窮武士刁牙籤假裝吃飽——很多下級武士需要在家打工？

旗本與御家人的收入並不足以應付生活，很多人都需要在家做副業。最常見的副業就是在家種植朝顏或養殖金魚，然後拿到御徒町的市場去賣。

旗本雖有資格面謁將軍，但是靠這種級別的武士身分卻很難過上好日子。大多數旗本的俸祿都低於三百石，想要養家活口，還要養活根據俸祿分派的部下與馬匹，實在相當困難。御家人的收入比旗本更少，可見他們的生活一定更為艱辛。

這些下級武士熱心從事副業的理由，並非只是因為薪水太低，另一方面，也因為平時休假太多，每月只需上班兩三天，甚至還有些職種只需在家待機，實質上根本無事可做。

既然手裡缺錢，又有大把的時間，這些低俸祿的中下級武士為了餬口，當然只好努力經營副業。

養金魚，種朝顏

也有很多武士的副業做出了名聲，譬如御徒町（台東區）御徒士組的武士種植的朝顏和養殖的金魚。還有青山（港區）甲賀組經營的餬傘業，大久保（新宿區）伊賀組種植的杜鵑花等。伊賀組原是忍者部隊。連忍者都得靠副業餬口，可見當時武士的生活確實不易啊。除了上述的幾種副業外，還有巢鴨（豐島區）的園丁業、代代木‧ 千駄谷的鈴蟲與蟋蟀都很有名，此外，山手周圍也有武士養殖小鳥。

而這些下級武士感到最辛酸的，是他們生活已經非常拮据，還得維持起碼的排場。從這個角度來看，或許庶民的生活要比武士開心多了，因為庶民不必為了體面而打腫臉充胖子。

江戶軼聞 時代劇裡經常聽到的「三一侍」，這是對下級武士表達污蔑的用語，專指那些年俸只有現金三兩，白米一人扶持（一人扶持＝五俵＝三百公斤）的窮武士。

Photo Credit: 健行出版 武士們閒暇時喜歡喝得爛醉。三谷勝波方信「江戶勤番繪卷」（大川市立清力美術館）。

【浪人】

治安惡化的主因！江戶城裡到處都是浪人？

江戶幕府開府之後，各地的大名相繼失勢，越來越多失去依靠的武士在短期內淪為浪人。據說三代將軍家光的時候，全國的浪人已多達五十萬人。浪人不僅成為治安惡化的主因，更有跡象顯示他們正在計畫顛覆幕府。

幕府最感棘手的問題之一就是浪人驟增。所謂的「浪人」，是指原本效力的藩主家因「改易」（削藩）而失去封地，被迫成為無業游民的武士。江戶初期，由於各藩的大名陸續被迫交出封地，所以全國浪人的人數激增，據說家光主政時期已多達五十萬人。

另一方面，江戶城樓正在進行擴建，幕府號召全國各地出錢出人，各藩的財政支出大增，經濟狀況陷入困境，失業的浪人很難找到新差事。不過，先祖出過著名戰將的武士家族，或曾經立過戰功的浪人，還是可能受到其他藩屬的招聘，但這些都是極少的案例。大部分的浪人都只能自修醫道，教授武藝，或在家裡開設寺子屋。當然其中也有像松尾芭蕉、近松門左衛門之類，憑著自己的才能開創出一片新天地的浪人。

為數眾多的失業武士當中，能夠功成名就的畢竟是少數，絕大部分都淪為憤世嫉俗，濫用暴力的窮浪人，也給社會帶來極度不安。更糟糕的是，這些浪人都認為，只要到大都市去，就能找到餬口的方法，所以他們從各地湧向江戶與大坂。

浪人出身的名人

松尾芭蕉：江戶前期至中期的俳人（俳句詩人）。出生在武士之家，祖先是伊賀地方的土豪。最初跟隨俳人學者北村季吟學習俳諧詩，後來成為俳諧師，前往江戶，擔任神田上水的管理人員，並繼續創作詩作。曾發表《奧之細道》等作品。

近松門左衛門：江戶中期的歌舞伎狂言‧ 淨琉璃作者。曾在後水尾天皇之弟一条惠觀身邊侍候，二十歲左右開始從事寫作，不久，名聲漸高，受邀擔任「竹本座」專屬作家，代表作有「曾根崎心中」、「出世景清」、「用明天皇職人鑑」等。

山鹿素行：江戶前期的儒學家。離開會津之後，前往江戶跟隨林羅山學習朱子學。又跟隨小幡景憲學習甲州流軍學，並成為山鹿流軍學創始者。之後，繼續鑽研學問，名聲日高，把自宅定名為「積德堂」，招收門人，講授兵學與儒學。

新井白石：江戶中期的如學者、政治家。父親為久留里藩士，家道雖然貧困，卻努力鑽研學問。以浪人的身分成為甲府德川綱豊（即後來的六代將軍家宣）的儒臣。家宣繼任將軍後以幕僚身分輔佐將軍，後人認為他是近世首屈一指的學者。

浪人暗中計畫推翻幕府

大部分浪人都對幕府懷抱反感，一六一四年（慶長十九年）與一六一五年（慶長二十年）連續發生大坂之亂，共有十萬浪人在大坂城集結，向幕府表達抗議。另一方面，許多農民也開始聚眾鬧事，致使治安更加惡化。

其中影響最大的一次活動，就是軍事家由井正雪發起的顛覆幕府計畫——慶安事件。

一六五一年（慶安四年），家光去世後不久，幕府正處於新舊政務交替時期，由井打出拯救浪人的旗幟，分別在江戶、京都、大坂號召浪人造反，企圖一舉推翻幕府。然而，由於有人事先告密，這項顛覆政府的計畫最後以未遂而告終，正雪自盡，其他參加者也被判處磔刑或斬首問罪。

經歷了這次事件，幕府終於明白浪人問題隱含的風險，之後，便盡量減少削藩，避免製造更多浪人。另一方面，幕府也開始改變做法，設法對無業浪人伸出援手，獎勵各藩提供浪人工作機會。

但是慶安事件之後，浪人問題始終存在。直到幕府末期，浪人終於成為明治維新的一大動力。

江戶軼聞 「浪人（ろうにん）」原是「牢籠人（ろうろうにん）」的簡稱，最初稱為「牢人（ろうにん）」，家綱的時代才改寫為「浪人」。

書籍介紹

本文摘錄自《江戶人的生活超入門》，健行出版

作者：江戶歷史研究會

譯者：章蓓蕾

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號稱「八百零八町」的庶民生活是什麼樣？從住宅到職業、服裝、化妝，以及點綴日常生活的各種例行活動與娛樂，原生的江戶子有自己一套風雅生活的原則（千萬別跟江戶人吵架）。而從日本各地來到江戶的人，更在這裡競相模仿江戶子。

不止平民百姓，更揭開將軍家與居住城下的武家素顏，從維持治安的奉行所與官員，到享盡榮華的大奧，以及下級武士熱衷（也逼不得已）的家庭副業，熱鬧的江戶生活，讓人想搭時光機回去一遊！

本書特色

全彩圖文，精彩解說江戶時代的百姓生活。

資料豐富，從中了解日本江戶時代的歷史。

喜歡看日本時代小說、電影、戲劇的人，手握一冊，更能深入其中，體會樂趣。

Photo Credit: 健行出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九