優雅泡咖啡等開盤，下午一點半就收工？從事「專職投資」請先思考三件事

最近在一位投資前輩蕭大的塗鴉牆，看到一則討論「我想專職投資，可以嗎？」的貼文。

很多人想像的專職投資生活是這樣的：每天睡到八點起床，優雅的泡杯咖啡、看著今日新聞，等著開盤來到，然後下午一點半就收工。

每天只工作短短幾小時，不用奔波上班，沒有機車的老闆，沒有愛八卦的同事，沒有工作壓力。怎麼看都是理想中的生活。

但是，從事專職投資可不是人人都適合！想專職投資，除了有一套勝率高、可檢驗的交易策略外，最好先思考過下面的三件事。

一、務必花三～五年的時間做「壓力測試」

要怎麼判斷自己專職投資後，能否生活賺到錢呢？

蕭大的建議是「先花兩年做個壓力測試」。講白話一點，就是未來兩年當中的所有薪資收入全部存起來、不能花用，所有的食衣住行育樂等日常生活費，只能靠投資部位來支出。

如果能撐下去，不會因此而導致錢不夠用，再來考慮專職投資。

艾蜜莉也認為壓力測試是一個必要的步驟，但艾蜜莉更建議花長一點的時間，約莫是三～五年來進行壓力測試。

畢竟如果是價值投資人，或是真的運氣不好，兩、三年沒收入都有可能發生，而你的生活卻得維持，生活花費更不會因著股市慘綠而減少。

二、先準備一定的本金

投資需要本金，艾蜜莉會建議先準備1000萬本金，再考慮離開職場。

首先，金融市場非常難以預估，如果出現金融海嘯，導致投資連續幾年沒有進帳，還是要有生活開銷費用，準備足夠的本金確保自己和家庭不會斷炊。

如果您是跟艾蜜莉使用一樣的價值投資方法，當股票價格越便宜，分批往下低接，在股市一片慘綠、遇到股災時，得再拿出更多錢分批往下買，也是需要一定的資金做後盾。

此外，也可以依照自己目前的生活花費、投資報酬率，回推自己需要多少本金，每個月才能維持一定的生活水平。

三、「自律」的能力

如果您是說的一口好股票卻沒辦法執行，又或者是輸錢絕不下牌桌、做交易完全不規畫的人，那艾蜜莉必須真心奉勸您千萬不要專職投資。

艾蜜莉所認識的成功專職投資人都有一項特質，那就是「自律」。在投資上保持紀律，嚴格遵循自己的投資方式，讓自己的操作不被情緒所影響，不凹單、不忙不進場。

在日常生活中，仍持續自律學習。少了上下班時間的約束，多的時間是拿來做進修學習的精進。

成功的專職投資人僅僅是少數

成功的專職投資人是少數，您真的想清楚了嗎？有一個說法是全台的股票投資人，長期下來會是：每十個人裡面，有七個人輸錢，兩個人打平，只有一個人會是賺錢的。

如果是相對更嚴苛的期貨市場，可能賺錢的比例又更低了。想從事專職投資的心態一定要正確，專職投資也還是一種行業，並不是早上咖啡香、時間自由、工作輕鬆躺著賺。

想從事專職投資，您真的認真思考了？真的想清楚了嗎？

本文經艾蜜莉－自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航