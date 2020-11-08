專訪塗鴉藝術家「大腸王」，破解「大腸王寶寶」的幾個都市傳說

文：林特

你是不是也在收集大腸王寶寶？

大腸王寶寶是經常出現在台灣街頭牆上的塗鴉，線條簡單、有著QQ瀏海的寶寶臉，說不上太好看，但這個寶寶，和「青少年純潔騙殺全國」一起被稱為台北四大街頭傳說之一，在ptt上的稱號是「神秘燒賣」，而本名則是「大腸王寶寶」。

因為在街上出現的頻率頗高，就像收集寶可夢那樣，引起一股寶寶收集潮，只要在路上遇到大腸王寶寶，許多人就會拿出手機、按下快門「收編」。若在Instagram上搜尋「大腸王」標籤，你可以找到6000多則來自各地的寶寶收集照片。

Photo Credit：大腸王提供

如同都市傳說一般的大腸王本人，曾被以為像英國塗鴉藝術家Banksy那樣不露臉、成天被警察追著跑的傳奇塗鴉藝術家，也有人以為大腸王是一個團隊。但其實真正的大腸王，是個曾是小留學生的台灣藝術家。

高中在亞特蘭大生活，大學則在德州學習美術，畢業後回台灣，到現在經過了10年，身上卻感覺不到一點點ABC氣息，大腸王說：「可能在台灣久了，被『大腸化』了吧。」

起初大腸王在街頭塗的，並不是寶寶。「在2009年左右，最早我塗的logo是一個字母CYH的圖案，這是我中文名字的縮寫。實際在牆上塗鴉之後，發現這個logo的辨識度不夠強，很容易被其他塗鴉吃掉。2010年之後嘗試在街頭畫一些比較細的東西，卻又發現太細的圖不適合放在街頭。」

Photo Credit：林特 最初的CYH字母logo

10年前剛從德州回台灣的大腸王，「那時個性比較急躁，情緒影響腸胃，常常烙賽，結果得了腸躁症。後來我就想，不是很多藝術家都聲稱自己有病嗎？比如說草間彌生會看到幻覺，梵谷也有心理疾病。」大腸王笑說：「如果說藝術家都要有一種病，那我的病就是腸躁症。」

當時，對於街頭出現的塗鴉，他發現大家都只想畫很酷，或是很Kawaii的圖案，不確定是因為腸躁症，還是因為藝術家的天生反骨，大腸王就想畫一些很「裡面」、「看不到」的主題，「要畫最深入的東西，當時想到的，就是畫器官。」

在作品中，那些像腸子一樣QQ的東西，都是從大腸王的潛意識跑出來的，「後來我從長長的腸子裡擷取一小段，就變成現在大腸王寶寶的瀏海。」以前的作品題材都比較黑暗一些，回台灣繼續畫畫的大腸王，喜歡的東西越來越可愛，也越來越簡單。

直到2015的年底，現在在街上看見的大腸王寶寶終於誕生。「當初畫寶寶的構想，是希望作品可以返璞歸真、化繁為簡，把曾經非常複雜的東西變得簡單。同時也希望大家能保有赤子之心，生活裡有許多簡單的東西，其實比複雜的東西更有power。」大腸王說，這一段話，是寶寶的官方介紹。

Photo Credit：大腸王提供

問大腸王有沒有因為塗鴉被抓過，答案是有的。

2019年，有一個新聞事件，是一位議員把大腸王寶寶的照片印下來，送給台北市長柯文哲，議員質詢市長時說：「這個人明明是2019年台北燈節的嘉賓，是代表台北的藝術家，但是他卻一直塗鴉破壞公物，你卻不抓他。是怎麼回事？」

Photo Credit：大腸王提供

「然後，我就被罰了好幾萬塊錢。」大腸王無奈說，那一陣子，碰巧他在社群發文上，引用了網路饒舌歌手犬叮噹的歌詞，結果又被誤會他在嗆環保局。

環保局開的塗鴉罰單，似乎是依照面積來收費，最小的大約罰金2000元，或是超過大海報的尺寸，最高罰金6000元，雖然這麼說有些政治不正確，這樣推算下來，好像是塗鴉越大越划算？「我那時候被罰上萬元，你就知道有多嚴重了。」大腸王帶著無奈的笑容說。

Photo Credit：大腸王提供

以下，是破解大腸王寶寶的幾個都市傳說。

＃01：大腸王寶寶出沒的地點，是有計畫性的嗎？

不一定，有滿多也是沒計畫的。

有一個寶寶，我畫在香腸攤固定出沒的附近牆上，拍照時我也把寶寶和香腸攤一起拍進去，覺得這樣好台，好棒啊！

通常寶寶的出沒點，我都盡量選能看得出是台灣的地方，這樣照片透過網路傳到國外時，就能讓更多人看到台灣的街頭。一直以來，我都希望能在創作裡加入更多台灣的元素，大腸感覺就很台灣：大腸麵線、大腸包小腸等等，這些都能讓人很容易聯想到台灣，講得官方一點，就是想透過這個方式，推廣台灣本土的元素。

Photo Credit：大腸王提供

#02：覺得最得意的寶寶出沒地點在哪裡？

有一個在華山附近廢棄大樓頂的寶寶，你從華山抬頭看可以看到，如果在新生高架橋上開車經過，就可以看到這個寶寶透過橋邊在偷看你。

Photo Credit：大腸王提供 你沒看錯，這是一個在笑的大腸王寶寶，新生高限定。

#03：全台灣到底有幾個大腸王寶寶？

太多了，根本數不出來。更何況現在還有盜版的大腸王寶寶。

Photo Credit：大腸王提供

#04：如何分辨大腸王寶寶的真偽？

我也不知道欸，可能有的嘴巴歪歪，或是鼻子怪怪的吧。如果大家拍到不確定是不是真的大腸王寶寶，歡迎來找我認證。

#05：國外有沒有大腸王寶寶？

目前日本、成都、曼谷的街頭都有大腸王寶寶，是出國參展的時候順便塗的。這些寶寶就在街上，去找吧！

Photo Credit：大腸王提供 某次到古巴旅行，在咖啡店留下的大腸王寶寶。

這次來拜訪大腸王，是因為他的新工作室——大真空芸術開幕了。這裡除了是大腸王平時工作的地方，也是一個用來舉辦展覽、快閃活動的小空間，這次的開幕展，也找來樂搞玩具雜貨店一起舉辦。

現場除了能看到數不盡的各種大腸王寶寶，還有各式各樣的玩具、老相機、老唱片等的販售，對喜歡街頭藝術、搜集玩具老件的人來說，就像是寶窟一般的空間。

走進展覽的現場，首先看到中間一幅有點陳舊的大型小男孩肖像，一旁圍繞著許多手繪大腸王寶寶，我問小男孩是誰？「這就是大腸王寶寶的原型。」等等，原來大腸王寶寶，畫的是你自己啊，那前面那一大堆解釋，果然真的是官方說法呢。

Photo Credit：林特

越過一大堆的大腸王寶寶，赫然發現右手邊是一整組的流理台，等等，這是廚房？再往內走一些，則是一個大冰箱，等等等！這是你家吧！難怪門口塗成這樣！「如果是我家，當然我想怎麼塗就怎麼塗囉。」大腸王笑著說。

大真空芸術的命名，來自北投舊工作室空場的空，「大安區的The Real Space，就是大真空。」

Photo Credit：林特

大腸王在2017年曾經參與C2 SQUAD「嘻塗幫 水塔計畫」活動，將街頭塗鴉和Hip-Hop音樂結合在一起，「我們在水塔上塗鴉後，放音箱進去，用這種方式來舉辦party。」大腸王說，他很喜歡辦這些展覽、活動、快閃店，也希望能透過這些小活動，持續把音樂、街頭藝術、美食結合在一起。

某年美國職業滑板選手Ryan Sheckler來台灣時，就在大腸王寶寶出沒的變電箱上小露了一手。

最後，大腸王拿出一小疊小誌，這些都是他從2014年開始陸續製作的小刊物，目前在歐美許多藝術書店販售。他拿出其中一本說：「你不覺得嗶啵和天線寶寶都是同一種東西嗎？他們只是年代不一樣而已。」

Photo Credit：林特

大腸王預告說，今年11月的草率祭Art Book Fair，他會在現場販售部分作品與小誌，想與腸王本人相認的粉絲們，敬請鎖定。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航