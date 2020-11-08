《美少女戰士》：異性戀的世界裡，容得下「她們」的愛情

文：嘎拉嬉皮GALA

筆者身為90年代初出生的女子，也是電視餵養大的兒童之一。1990年代同樣也是日本動畫蓬勃發展的年代，1992年於電視上播放的《美少女戰士》動畫是由漫畫家武內直子原作，富田祐弘、柳川茂、等人作為動畫劇本統籌。曾在日本放送期間創下平均11.6的高收視率，堪稱少女漫畫的聖經之一。

圖片來源：《美少女戰士》

「我要代替月亮懲罰你」也成為90年代女孩的朗朗上口的口號。《美少女戰士》傳達了女性不是只是等待著被拯救的角色，她們同時也是守護地球的戰士。

《美少女戰士》是由一群平凡的女高中生們變身而成。我們小時候熟知的超級英雄，例如漫威以及DC英雄漫畫中，多以男性主角為主，英雄在執行任務時會以英雄名，變裝的姿態出現在眾人面前，變裝目的在於以有別於國家公權力的存在打擊犯罪，為了保護自身以及親友安全選擇易裝。

《美少女戰士》雖然為少女漫畫作為女性英雄團體為號召，從青春少女以神秘力量變身成保護地球的水手戰士。「變身」已成為變身系魔法少女的必備條件，也象徵著從青春期少女轉變為成熟女性的蛻變過程。

圖片來源：《美少女戰士》

《美少女戰士》中的性別議題

少女漫畫多呈現異性戀架構下的戀情，以與宿命中的真命天子相遇並結婚生子，為少女未來的人生首要目標，滿足了情竇初開少女對愛情的浪漫想像。

從《美少女戰士》中主角月野兔，與燕尾服蒙面俠地場衛的戀情，還有兩人未來的女兒小阿兔共組的家庭，即是服膺於這樣少女漫畫公式下的產物。

圖片來源：《美少女戰士》

從月野兔、水野亞美、火野麗、木野真琴與愛野美奈子，最終都與理想的異性終成眷屬來看，《美少女戰士》的確是少女漫畫的正典作品，直到天王遙與海王美智留（舊稱：海王滿）的出現，才改變了這個框架。

天王遙留著俐落短髮，身穿男裝，夢想是成為職業賽車手。天王遙是一位帥氣的男裝麗人，擁有不輸給一般男性的體格，當年年幼的觀眾可能會誤以為他是真的男性。變身為水手天王星之後，則是以水手服及短裙戰袍之姿出現，此種安能辨我是雄雌之感，連女主角月野兔也搞不清楚天王遙是男是女。天王遙回答：「是男是女有那麼重要嗎？」

海王美智留解釋水手天王星是男也是女，同時擁有著男性與女性的力量及特質的戰士。筆者認為天王遙的中性氣質，體現了現代多元性別氣質的代表，她是從異性戀霸權批判的「不男不女」，成為性別氣質中「雌雄同體」。直到作者內直子「天王遙是女生，她是因應環境而改變穿著的戰士」謎底才真正揭曉。

圖片來源：《美少女戰士》 天王遙（右）與海王美智留

圖片來源：《美少女戰士》

眾人好奇天王遙與海王美智留的關係，有別於男性化的的天王遙，海王美智留擁有藍綠色波浪捲髮，拉得一手好小提琴，大家閨秀千金般的優雅氣質，與天王遙產生強大的對比。

「互補但相反，也是因為相反所以才相互吸引。」說到天王遙與海王美智留的關係，在動畫中得以見到兩人互動中存在著淡淡的情愫，天王遙與海王美智留的戀情，在動畫中一直是低調曖昧的關係，但是她們也與一般情侶一樣調情。

天王遙曾表示：「我與美智留的關係，也許比你想得更親密。」這一對也被視為動漫畫界百合（女女情愫）的始祖。然而，當時的審查制度仍然是個強大且鉗制多樣性的工具，為了避免動畫中出現女同性戀角色的爭議，在北美地區，天王遙與海王美智留的關係，從伴侶被修改成是「表姊妹」的關係。1997年的國際動漫展上，武內直子證實兩人為戀人關係，武內直子說：

“ Yes， they are lovers. The reason why is because they fit together. Neptune is very girlish and feminine while Uranus is kind of boyish and has the heart of a guy…” 。

天王遙與海王美智留，隱射了女同性戀中的T／婆，同性伴侶出現在少女漫畫中並且是由作者認證關係，無不是當年的一大創舉。《美少女戰士》對80年代末與90年代中前的青少女，產生極大的影響，破除了性別刻板印象以外，也對閱聽人傳遞了身分性別認同的概念。

流行文化影視產業中，無所不用其極為閱聽人傳達異性戀的意識形態，並將異性戀戀情視為「正常」，武內直子老師在少女漫畫中加入女同志伴侶，可謂鬆動了固化制式流行文化中的異性戀架構。

《美少女戰士Sailor Stars》中出現的星光三人組──星野光、大氣光與夜天光，他們與天王遙一樣，平時都是穿著男性時裝，同時三人為男子偶像團體成員，變身之後為女裝戰鬥服。

雖然作者武內直子對於動畫的改動不是很高興，她澄清星光三人組性別為女性，變身之後也是女性。動畫中星光三人組宛如流性人的再現（Gender-fluid），與另一部動畫《亂馬1／2》相似，只是亂馬是由於被潑水而啟動「變身」之鑰。

《美少女戰士Sailor Stars》劇情中星野光愛著女主角小兔，星野光的性取向一直都是喜歡女性，只是動畫「變性」的過程，與漫畫中星光三人組的性別認同完全不同。如果說魔法少女們靠著魔法變身的行為，是少女蛻變成成熟女性的過程，那麼《美少女戰士》中的天王遙抑或是星光三人組，則是藉由變身向觀眾展示生理女性的本質。

圖片來源：《美少女戰士》 左起：大氣光、星野光、夜天光

圖片來源：《美少女戰士》

1990年代的《美少女戰士》不只是一部經典的少女漫畫，其中隱含的性別議題到2020年來看，仍是可以被稱為流行文化中酷兒研究的典範之一。當文本中擁有有別於主流價值的觀點，閱聽人接受到這些資訊，就有可能重新思考型塑這些價值，並且增加其能動性。

越來越多人加入，就有可能鬆動這個僵化的體制，當體制被鬆動那就有更多元化的聲音加入。我也深信著更多元的聲音不是造成混亂，而是可以締造一個更美好的未來。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航