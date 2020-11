《美少女戰士》：異性戀的世界裡，容得下「她們」的愛情

文:嘎拉嬉皮GALA

筆者身為90年代初出生的女子,也是電視餵養大的兒童之一。1990年代同樣也是日本動畫蓬勃發展的年代,1992年於電視上播放的《美少女戰士》動畫是由漫畫家武內直子原作,富田祐弘、柳川茂、等人作為動畫劇本統籌。曾在日本放送期間創下平均11.6的高收視率,堪稱少女漫畫的聖經之一。

「我要代替月亮懲罰你」也成為90年代女孩的朗朗上口的口號。《美少女戰士》傳達了女性不是只是等待著被拯救的角色,她們同時也是守護地球的戰士。

《美少女戰士》是由一群平凡的女高中生們變身而成。我們小時候熟知的超級英雄,例如漫威以及DC英雄漫畫中,多以男性主角為主,英雄在執行任務時會以英雄名,變裝的姿態出現在眾人面前,變裝目的在於以有別於國家公權力的存在打擊犯罪,為了保護自身以及親友安全選擇易裝。

《美少女戰士》雖然為少女漫畫作為女性英雄團體為號召,從青春少女以神秘力量變身成保護地球的水手戰士。「變身」已成為變身系魔法少女的必備條件,也象徵著從青春期少女轉變為成熟女性的蛻變過程。

少女漫畫多呈現異性戀架構下的戀情,以與宿命中的真命天子相遇並結婚生子,為少女未來的人生首要目標,滿足了情竇初開少女對愛情的浪漫想像。

從《美少女戰士》中主角月野兔,與燕尾服蒙面俠地場衛的戀情,還有兩人未來的女兒小阿兔共組的家庭,即是服膺於這樣少女漫畫公式下的產物。

從月野兔、水野亞美、火野麗、木野真琴與愛野美奈子,最終都與理想的異性終成眷屬來看,《美少女戰士》的確是少女漫畫的正典作品,直到天王遙與海王美智留(舊稱:海王滿)的出現,才改變了這個框架。

天王遙留著俐落短髮,身穿男裝,夢想是成為職業賽車手。天王遙是一位帥氣的男裝麗人,擁有不輸給一般男性的體格,當年年幼的觀眾可能會誤以為他是真的男性。變身為水手天王星之後,則是以水手服及短裙戰袍之姿出現,此種安能辨我是雄雌之感,連女主角月野兔也搞不清楚天王遙是男是女。天王遙回答:「是男是女有那麼重要嗎?」

海王美智留解釋水手天王星是男也是女,同時擁有著男性與女性的力量及特質的戰士。筆者認為天王遙的中性氣質,體現了現代多元性別氣質的代表,她是從異性戀霸權批判的「不男不女」,成為性別氣質中「雌雄同體」。直到作者內直子「天王遙是女生,她是因應環境而改變穿著的戰士」謎底才真正揭曉。

眾人好奇天王遙與海王美智留的關係,有別於男性化的的天王遙,海王美智留擁有藍綠色波浪捲髮,拉得一手好小提琴,大家閨秀千金般的優雅氣質,與天王遙產生強大的對比。

「互補但相反,也是因為相反所以才相互吸引。」說到天王遙與海王美智留的關係,在動畫中得以見到兩人互動中存在著淡淡的情愫,天王遙與海王美智留的戀情,在動畫中一直是低調曖昧的關係,但是她們也與一般情侶一樣調情。

天王遙曾表示:「我與美智留的關係,也許比你想得更親密。」這一對也被視為動漫畫界百合(女女情愫)的始祖。然而,當時的審查制度仍然是個強大且鉗制多樣性的工具,為了避免動畫中出現女同性戀角色的爭議,在北美地區,天王遙與海王美智留的關係,從伴侶被修改成是「表姊妹」的關係。1997年的國際動漫展上,武內直子證實兩人為戀人關係,武內直子說:

“ Yes, they are lovers. The reason why is because they fit together. Neptune is very girlish and feminine while Uranus is kind of boyish and has the heart of a guy…” 。