再見港式西餐「螢光飯」——55年彩虹餐廳結業

「55年前，我一開舖就發明茄汁燴飯，你講啲『螢光飯』，叫燴飯呀。」彩虹餐廳，屹立於新蒲崗55年，今年三月尾正式約滿結業。老細最愛講「螢光飯」，「我的燴意粉最好食，燴汁，當然我自己調教，我唔會話俾你知點整，費事比我隔離開間舖頭。但係話俾你知，咪係用蕃茄。」「螢光飯」入口甜甜帶點微酸，模仿十足的蕃茄味道，撈飯一流。伴飯的豬扒，新鮮炸製，入口鬆軟，吃到回憶滋味，成長的記憶。

Photo credit: 原人

香港人鍾意整色整水，「螢光飯」，一定是不少學生的集體回憶。半世紀之前，香港仍然貧窮，一般大眾響往英式生活，但又沒有物質基礎享用西餐。聰明的香港人唯有用自己方法，製造出港式西餐，扒房變成豉油西餐，學生亦有顏色飯。老闆當年發明了這種沒有蕃茄的茄汁燴飯，後來經連鎖快餐店發揮光大，成為港式西餐的象徵。一言以蔽之，平靚正，最簡單食材，做出好味。

老闆絕口不提燴汁的秘訣，但他說重點在意粉，意粉要淥得夠透徹，但時間不能過長，才夠爽口，可一條長粉入口，不像現在茶記意粉一樣，入口即斷成了數截。用心做「cheap」的事啊，或許是上一輩人的價值。

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餐廳的熟客不少，老闆笑說，那位師奶，以前她是穿着校服來吃燴飯，而家上了年紀，仍然吃着同款燴飯，30幾年從來不變。變的只是他們，餐館內的侍應，全部都已經70歲以上，白髮蒼蒼，但手腳仍然靈活。結業，他們都選擇退休。他們穿着白色的制服，恤衫袋上印着「彩虹」兩字，同類有制服的餐廳已很少見，他說以前還有專用圍裙。

「我老啦，隻手都痛」，他拿起了手肘，讓我看着佈滿青筋的手臂。旁邊的熟客說，「你昨天還在打麻雀，打麻雀隻手就唔痛。」他笑而不語。

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除了「螢光飯」，熱狗也不錯，新鮮製作，熱狗包熱烘烘，入口鬆脆。老細說：「有茶記，就有熱狗。」55年前的茶記，今天已不大相同。他望着四周，「無重新裝修過，除了天花換上燈。」彩虹餐廳裝修說不上漂亮，跟「螢光飯」一樣，實而不華，傳統的卡位，貼上褪色微綠的防火板，七、八十年代街坊餐廳的模樣。水吧典型流線形的設計，門口亦有白鐵打造的西餅櫃，簡潔的設計，空間物盡其用。

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侍應、水亭的職員和客人打成一片，結業依依不捨。說起「螢光飯」，他們笑顏逐開，有客人結帳，說下次再光顧，「仲下次，仲有幾日就關門啦喎！」客人頓時被點醒，立即買上外賣豬扒「螢光飯」。

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責任編輯：Alvin

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