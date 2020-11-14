《揹著家上路》：我用保麗龍板做了一間小房子，揹著它過起「移居生活」

文：村上慧

台灣版前言

我2011年從東京的美術大學建築學系畢業，這年日本發生了東日本大地震，日本遭受海嘯與核災的傷害。我在電視新聞上看到房子被海嘯沖走，核電廠爆炸的畫面，就覺得我必須去了解自己的生活究竟是怎麼回事。

為了理「目前的生活」，我必須跳脫現狀來打造「新的生活」。所以我去五金修繕賣場買了保麗龍板，在當時居住的一坪半小房間裡，又做了一間小小的房子，然後揹著這間小房子到處走，過起「移居生活」。這本書就是我走過大半個日本的日記，記錄了2014年4月到2015年4月間的移居生活。

6月30日

人家帶我去了。眞是個好地方，原本有個放牧牛的牧場，核災發生之後輻射劑量太高，沒辦法繼續放牧，成了普通的草原。視野開闊，可以看見三座大海角，淸楚證明岩手縣確實是沉降海岸地形。大概下午兩點，終於離開越喜來，在這裡住了四晚，又要離別，我想我們還會再見吧。

我在潮目前面跟和一哥夫妻道別，京子姊還開車追了我一段路。這個人這四天裡到底拍了幾張照片啊？她還說自己是狗仔，她就是這種個性。

今天北上7公里，前往吉濱，大船渡有個朋友，妹妹一家人住在這裡，介紹我過來住。這房子好大，有1隻狗、6隻貓、1隻雪貂，1隻烏龜。周遭沒有別的人家，旁邊有條小河，用的是井水。

這家人很熱鬧，吃飯的時候光聽大家聊天，就覺得身歷其境。尤其兩個女兒，講話聲音宏亮，內容井然有序，好像早就寫好稿子一樣淸楚，聽得眞舒服。晚上我上網看影片，看到民眾聚集在首相官邸前，抗議政府改變對集體自衛權的解釋。我好懊惱，自己竟然沒能過去，至少要看著他們努力才對。

影片拍到樂團Eastern Youth的吉野壽，跟其他人一起拿擴音器大喊「安倍住手！」當下的吉野壽不像平常YouTube 影片那樣發狂怒吼，而是像普通民眾一樣吶喊。參加集體示威，就是要當一顆沙子。

我有個創作歌手朋友，也在自己的推特（半宣傳用帳號）上宣傳這次的抗議，粉絲回應說「你竟然贊成這個抗議，眞失望」。好像是說，政治跟平常的音樂活動應該要分開。如果好朋友彼此投的候選人不同，或者是喜歡的歌手有不同政治立場，就會對人家失望，討厭人家的作品嗎？難道音樂家只要做音樂就好了嗎？有這種想法，是因為妄想自己的「日常」與他人分離，而且堅不可摧吧。

是下意識認為自己的日常，能夠永垂不朽吧。我從小到大沒有跟家人或朋友討論過政治，人家會叫我去投票，但是要投給誰？這個話題就像炸彈一樣，誰都不敢碰。我想大家都擔心，一旦支持對象不同，關係就會鬧翻。

大家認為日常是絕對的，但是震災發生之後，大家開始覺得好像不那麼絕對，就是因為想得太簡單，才會落到這個地步。所以我跟朋友們，開始聊起不太熟悉的政治話題。所以當我知道那位歌手朋友在宣傳抗議活動的時候，眞的很開心，就算粉絲不說「好失望」這種廢話，他也一定掙扎過要不要宣傳吧。好久沒見了，希望能見個面。

7月1日

聽說內閣會議決定了要改變集體自衛權的解釋方法，民眾今天繼續在首相官邸前抗議。地震發生之後，我就經常看到民眾抗議，這還是第一次抗議「跟地震沒有直接關聯的主題」，終於覺得任何人都可以上街抗議了。可是我這樣寫，感覺好像是囂張的旁觀者，不太舒服。

今天不搬房子，在附近散步，畫吉濱的房屋。晚上打電話給朋友，聽說朋友連續參加兩天抗議，回程感覺到自己很無能。他是第一次參加抗議，心裡想著「抗議又有什麼用？」但又希望趁有能力的時候做點事，所以才參加。不過終究無法改變什麼現狀，只能傷心。

我提到陸前高田的佐藤種苗行，還有越喜來的和一哥，佐藤種苗行跟潮目，都充滿了希望。「是男人就看著，鋁罐的瓶蓋可以當轉接頭喔，這下就算七級地震也不會壞啦。」回想起來還是很想哭，佐藤先生在漫天飛沙、工程機具轟隆作響的環境下，一字一句都帶著令人感慨的能量，都充滿希望。他不受到周遭環境的影響，他用瓦礫打造的塑膠小溫室，比成千上萬噸「復興」用的土堆看來更堅強，那才是純粹的希望。

當大家的房屋跟店舖被海嘯捲走，不知所措的時候，他在被沖毀的地基上蓋了組合屋，獨自做起生意。對他來說，不會有無能為力的最壞狀況。只要為了生存，累積一點一滴的工夫，就能克服所有災害。我們不需要把地面墊高10公尺，也不需要把堤防加高到看不見大海，只要把鋁罐的瓶蓋拿來當轉接頭，挖口五公尺深的井就好了。

潮目的和一哥，是個不計較本身得失的人。一個人要失落，得先計較自己的得失。想認為自己的現狀很悲慘，必須先把自己算成悲慘的人。但是他認為「世界只有他人」，為了他人而做事。

潮目就是和一哥為了鎭民所打造的遊樂設施兼資料館，每個角落的造形，以及遊玩注意吿示，都深深打動我心。比方說鞦韆，材料是廢墟中的長柱子，吊著破損的小船。和一哥說：「小心別暈船喔。」感覺小船變成垃圾之後，又脫胎換骨了。

注意吿示寫著「請別認為自己行，別人也行，不要逼人冒險」還有「要特別善待晚輩和小女生」。我提到這兩位充滿希望的阿伯，電話那頭的朋友也聽得鼻酸，向我道謝。我見證了那樣的希望，當然有義務轉述給別人。

7月2日

吉濱的人口很少，低海拔的地方沒有人家，所以沒有人的房子被海嘯捲走。受損的幾乎都是農田，不過現在已經都復耕了。這裡的人家，一直都蓋在離海岸很遠的地方，所以只有一人在海嘯中犧牲。昭和大海嘯的時候，聽說有個傳奇人物光靠游泳就拉回大家的小船，而那個人在這次地震發生的時候，去檢查海邊的小屋，結果就被海嘯捲走了。

我計畫今天離開此地，結果人家說「待到明天可以吃到海膽」，我就多留一天。聽說這家人早上會去捕海膽，好奢華啊。家人輕鬆捕是還好，但是對捕魚維生的人來說可是攸關生計，要計算幾秒捕幾個這樣，感覺好像小鋼珠專家喔。

我有點嚮往海上人家的生活，船漂在海上，沒有固定在地基上。我的曾曾祖父曾經是淡路島的船匠，聽到船匠好像有什麼靈感，跟我現在的狀況應該有些關聯。

書籍介紹

本文摘錄自《揹著家上路（台灣版特別收錄圖文版移動生活簡介、走踏日本地圖與紙本限定房子模型贈品）》，臉譜出版

作者：村上慧

譯者：林欣儀

2011年311東日本大地震時，藝術家村上慧眼見核電廠爆炸、海嘯沖走房屋的電視畫面，驚覺這個社會一直在追求定居所帶來的安定，卻也是在天災人禍時讓人動彈不得、任由家園被摧毀的根源。為了證明努力工作、購置房產、結婚生子並非人生的唯一選項，他在2014年揹起自製的保麗龍小屋，展開「揹著家」步行全日本的藝術行動。

這趟為期一年的步行日記，記錄了作者以走路、交談、交換物資構築而成的移居生活。透過不斷與人們交涉「借地」過夜、詢問廁所與澡堂的位置、一起在颱風天保護小屋等行動，與陌生的土地及人群共處，「家」不再是封閉且永恆不變的住所，反而是與人發生關係、開啟日常生活各種可能的公共空間。

不靠交通工具的徒步生活，也讓作者結識了各式各樣的人群與家。有因為地震，一輩子堅持只要租屋的阿姨；也有不靠政府之力，獨立搭建橋梁及復興據點的受災戶；因新幹線蓋起反而沒落的溫泉鄉；遠離城市生活，只為用最低限的水與電就能過生活的夫婦……當然也不乏被電視新聞、地方媒體稱為「奇人」，警察不斷來盤問關切的經驗。走路，就是與土地的舞蹈。揹著家上路，則是一趟思索房子與家究竟為何物的旅程。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航