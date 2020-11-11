《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？》：飲食是一種選擇，出軌也是

文：洪培芸

關於出軌，有很多說法都可以用來描述。最常見的，就是外遇，比較難聽的，就是偷吃。偷吃這個比喻非常傳神，因為教育部國語辭典，關於「偷」的定義，包含了六種解釋：一、竊。二、私下，暗地裡。三、竊取東西的人。四、抽出，挪出（用於時間）。五、苟且敷衍。六、刻薄，不厚道。

換言之，出軌就是竊取了別人的伴侶，都是發生於私底下，不能光明正大，至少一開始都是暗渡陳倉，低調進行。

此外，出軌的人需要特別挪出時間來約會，接著對待另一半開始態度敷衍，甚至出現刻薄、不厚道的行為，例如指鹿為馬。舉例來說，就是「我會出軌都是你的錯」，就是因為你先冷落我；因為我跟你話不投機半句多，因為你在床上無法滿足我……諸如此類，林林總總。

飲食是一種選擇，出軌也是

接著，就來討論偷吃當中的「吃」。

什麼時候你會有食欲，也就是「想要」吃東西，動了想吃的念頭？什麼時候你會吃東西，也就是「確實」吃東西，真正完成了進食？

可能是飢腸轆轆，久未進食，肚子大鬧空城計，血糖低得緊；也可能是時間到了，自然想吃，因為你遵循著三餐定量定時。

而更常見的進食理由，是「嘴饞」。每個人都是，不用笑隔壁。

明明肚子一點都不餓，甚至還有點飽，但就是想吃，例如高熱量的平民經典美味，走進便利超商或街上就能看見的巧克力、波霸奶茶、鹹酥雞。又或者是可遇不可求的高級珍饈，難得一見的松露、鵝肝、魚子醬，完全不屬於自己平時消費的檔次，更不是自己所屬社經地位level的食材，竟然出現在自己的眼前，不吃著實可惜！因為過了這個村，可就沒有那個店，怎能錯過？如何不吃？

於是，飲食就此失控。想要，超出了真正的需要。

我們每天所攝取的營養，用來維持生理機能及身體健康已經綽綽有餘，但是卻會攝取過量，彷彿「不由自主」般地總想要多吃一點，渴望多喝一些，無論攝取過量的是熱量，還是因此額外支出的金錢開銷。出軌何嘗不是？

但，一切都是不由自主嗎？

一切都是無法控制嗎？一切都是電光石火般發生，因為當愛情來臨時，激情正熱時，擋也擋不住，我也不願意嗎？

那可不。

關於飲食，你要吃什麼，吃多少，何時吃，怎麼吃，都是一種選擇，出於自由意志。出軌的對象及方式也是。

出軌的對象是小學同學（同學會的重逢，讓人恨不相逢未嫁時）、其他部門的同事（一起完成專案，有了通宵合作、共體時艱的情誼）、網路交友軟體認識（大頭貼看起來清新討喜，回訊的內容總是讓人好開心）……無論出軌方式是純屬柏拉圖般的精神出軌，還是肉體出軌一夜情、多夜情，抑或是精神和肉體雙管齊下，其實，隨著時間推進及關係深化，通常都是精神和肉體並行。

出軌者的僥倖心理

在心理治療裡，主訴就是情感困擾的個案，不少都是因伴侶出軌。而深受所苦的正宮，無論有沒有進入婚姻，在人際關係裡遭遇背叛，本來就讓人傷心，因為信任感及安全感因此受到嚴重破壞，進而喪失，更遑論親密關係裡的背叛，更是許多人一生刻骨銘心的傷害。

那麼，心理治療應該很少遇到另外一方的當事者，也就是出軌的人吧？請聽我娓娓道來。

心理治療會蒐集個案的基本資料，常見的自然就是姓名、出生年月日、聯絡方式等，更重要的，是透過會談來蒐集個案從小至大，從稚嫩到青壯年，乃至於中老年的生命經驗，也就是個人成長史。就算他來此之前的主訴並不是感情困擾，而是生涯發展、工作、親職教養、身心症狀、自我探索、人際關係等議題，多半還是會了解到個案在親密關係方面的經驗，以及其主觀感受及認知。

有些個案提到婚姻時，先是面有難色，支支吾吾，不願多談，漸漸才揭露了過去或現在，正是因為出軌而瀕臨婚姻破局。談及此事，他們幾乎都有著同樣的心態，那就是僥倖：

我以為不會出事；我以為出軌就是天知地知、你知與我知，不可能有其他人知情，所以不會影響婚姻。我老婆永遠不會知道我在外面風流；我先生不可能會知道我跟孩子的羽球老師暗通款曲；我男朋友不會知道我已經愛上已婚的同事；我女朋友不可能知道我早已私下約妹好一陣子……

其實，即使他們現在不知道，也遲早都會知道。

明知不可為而為之，出軌者的一百個「誰知道」

僥倖的心理，出於自大及自以為是。他們認為自己能掌控全局，以為事情的發展、他人的心理狀態及變化，全都能夠操之在己。可是，若看看以下的「誰知道」，你就會發現，僥倖的心理其實只是一種自欺。

誰知道我女朋友竟然主動傳訊給我老婆，說：「你老公外面有女人，那個女人就是我！」

誰知道我同事看不下去，竟然打電話給我老公，要他留意我的行蹤！

誰知道都已經這麼低調約會了，頭戴鴨舌帽，臉上掛口罩，竟然還會被認出，進而被拍到！

誰知道我們偷情的對話會被看到，甚至被截圖，有圖有真相，再也瞞不住！

以上的「誰知道」OS，實屬常見。

因著僥倖的心理，明知不可為而為之。這就好比，每個人都知道開車不能闖紅燈，要遵守交通規則及留意用路人安全，但為了貪圖一時的方便，或者想要為自己爭取更多時間，所以選擇了闖紅燈，告訴自己（其實就是自欺欺人）不會被看見，不會這麼剛好就遇到警察，不會被開單，更不會有罰鍰。

闖紅燈如同出軌，不是失控，而是不想控制、選擇不控制。所以，一旦「選擇」了出軌，後續的發展就必須照單全收。

上述的「誰知道」在外人眼裡，都是荒謬及可笑；然而在當事人的心裡，都是心碎及煎熬。正宮的心碎可想而知，都是痛徹心腑，都是血淋淋。

那麼出軌的人呢？但凡日後覺醒，萬般懊悔者，也不在少數。懊悔自己讓父母親失望，妻子一生都不原諒，孩子們看他就是罪人的眼光。然後他愈來愈封閉自己的內心，愈活愈疏離，多年後的有朝一日，在陌生人如我的面前揭露心事，接著痛哭流涕，這是多麼令人唏噓。

相關書摘 ▶《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？》：該怎麼跟孩子解釋我們從今之後變單親家庭？

書籍介紹

本文摘錄自《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？走過伴侶出軌，從放不下、不放下，到過得自在安好》，寶瓶出版

作者：洪培芸

得知伴侶出軌的那一刻，像被宣告罹患絕症般不敢置信，心裡有千萬個為什麼：你們相識相愛多年，甚至是別人眼中的神仙眷侶，他怎麼可能出軌？不久前他才跪著向你哭求原諒，為什麼如今又再犯？是他得寸進尺，還是原諒了他的你太傻？

你震驚錯愕，你悲憤，感到備受羞辱。你開始替他找理由，或想著大概是哪裡搞錯了；你開始責備自己，是不是我不夠會打扮？是不是我賺太少、不夠幽默體貼？你甚至想著如何報復，想方設法把檯面下的關係公諸於世，讓破壞你們婚姻的人也得不到幸福……

伴侶出軌是許多人難以走出的傷痛，不停自問哪裡做錯了，卻忘了自卑、自責，也是一種自傷。洪培芸心理師以豐富的諮商經驗，詳盡解析出軌者的心理，提供成熟的思考模式，陪伴讀者修復傷痛，重建自信，活出嶄新的人生。

Photo Credit: 寶瓶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航