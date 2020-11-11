《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？》：該怎麼跟孩子解釋我們從今之後變單親家庭？

文：洪培芸

「我該怎麼跟我女兒說，從此之後我們就是單親家庭？」她掩面哭泣不停。

就在前天深夜裡，出軌的先生跟她徹底攤牌，並提出離婚，說不想，也不願意繼續跟她生活下去，他要離開的不只是婚姻，也包含了他跟她一同生育的女兒，現在就讀國小五年級。

「我氣死了！我一定要讓我兒子知道，他爸就是一個不負責任的傢伙，色慾薰心！沒有良心！」她憤恨地說著，先生結婚後偷吃不斷，第一次的出軌就發生在她即將臨盆時，多麼諷刺。

當時的她多了一個為人母的身分，光是照顧新生兒已經分身乏術，即使產後的她再怎麼痛苦，再怎麼憤怒，她也沒有多餘的心力去蒐證，去捉姦，甚至是打官司。誰知道先生的出軌行徑沒有收斂，更沒有因著孩子呱呱墜地，父愛油然而生，開始對家庭負起責任，反倒是愈演愈烈！

發生這種事，孩子怎麼辦？

經歷伴侶出軌，不管選擇了維持婚姻，還是離婚，都一定會面臨到一個非常棘手，也是自古到今都難以處理的課題，那就是跟孩子的關係。要怎麼跟孩子說？何時說？說多少？這個課題無時無刻不在考驗著你，更是折磨著你。

很多遭遇伴侶出軌，徹底傷透心的人，都曾面臨、走過活不下去的階段，她們如同從鬼門關走了一趟，可以稱為「地獄回來的女人」。她們很有勇氣，她們更是有決心，面對未來的人生，乃至於眼前的婚姻。然而，難就難在要如何告訴自己的孩子？或者，在往後的漫漫歲月裡，如何跟孩子討論這個問題？不管是電視上不時出現的外遇新聞，還是聊到那一位離家而去的父親或母親。

甚至在更前期，可能會有一種極端的情境，就是受了重傷的你，內心碎成一片片的你，需要有人支持自己，所以要求，甚至逼迫孩子選邊站：你要爸爸，還是媽媽？

其實孩子的眼睛是雪亮的，孩子的內心都是柔軟無比，卻也如同易碎的玻璃。他們陷入了兩難，孩子覺得自己無論選了誰，都是背叛。確實，有些出軌的人是連自己的孩子都不要了，但也有些出軌的人平時待孩子甚好。對孩子來說，選誰、不選誰是為難，更是困難。

「不想成為別人的負擔」？這是一種防衛，也是疏離

另一種狀況是，你的口風很緊，不讓孩子知道父母之間發生什麼事。不讓孩子知道父母離婚，究竟是出自什麼原因，甚至是進行包裝：「你爸去外地出差，要隔一段時間才會回來。」「你媽只是暫時搬回外公外婆家住，沒事沒事。」

所有的解釋，都不是事實；所有的說詞，都比較像是畫大餅。不會在未來兌現，只是讓痛苦能夠暫時休止。

不想造成孩子及家人的負擔，其實是一種防衛及疏離。為什麼呢？因為你「表現」出來的樣貌，就是不需要別人，背後卻是更多的壓抑、忍耐及辛酸。你不是真的不需要，而是不敢。你讓周遭的人都放心，你讓孩子以為你沒事，你讓家人以為你還扛得起，因為你深怕影響到孩子。但你可曾想過，壓抑會帶來更強大、更深遠的後座力，壓抑下來的情緒，從來不會就此消失，然後沒事。

因為防衛，孩子接觸不了你的心；因為疏離，親子之間只會更有距離。

適度依賴，允許孩子看見你的脆弱

我們都以為是父母影響孩子，父母形塑孩子的性格、行為及處事方式，然而發展心理學研究早已指出，父母及兒女之間是相互影響的，父母會影響兒女，兒女也能影響父母親。

我們都知道孩子具有天生氣質（Temperature），不同的孩子及其氣質會引發父母相應的行為，例如愛笑的孩子讓父母更喜歡陪他玩耍，給予更多的愛與關注，相處時感到放鬆；愛哭的孩子則讓父母謹慎小心，緊張焦慮，時時刻刻都是神經繃緊。

然而，許多遭遇親密伴侶出軌的人，可能亟欲保護孩子，擔心孩子受到負面影響，因而忘卻了，親子之間是雙向影響的關係。

讓孩子看見你的無助及徬徨，看見你即使都已經成為大人，做了妻子及媽媽，但是在遇到打擊和受傷之後，也會一蹶不振，甚至持續很長的時間。

不要低估自己的孩子，低估是一種過度保護。你們在同一條路上學習與成長，你能帶給他的啟示，就是不要偽裝，不要隱藏，更不要扭曲，並且「如實地表達」。同時你也在示範，當你做不到原諒的時候，不用為了社會眼光或長輩期許，繼續咬牙隱忍，或者更加勉強。

而當你慢慢地調適，持續地修復自己，有朝一日能原諒，也能夠放下時，孩子也會為你鼓掌，因為你讓他看到了，什麼叫做人的「進化」。這時的你，不只是成長，而是脫胎換骨，徹底進化，從毛毛蟲蛻變成蝴蝶，破繭而出，再也不是當年哭哭啼啼，失去生命力量的那個人。

同時，因為你能適度依賴，你能適時宣洩及釋放，那些負面情緒及滿腔的怨懟才不會累積到未來的某一天，無預警地崩垮。那時砸傷的不是只有你，還有孩子及身邊的家人。因為他們從來不知道你一路以來，原來吞了這麼多的不堪，活得這麼委屈、痛苦及勉強。

而你也不會被負面思維綁架，並且灌輸給你的孩子，像是「天下烏鴉一般黑」、「男人有錢就作怪」、「年輕貌美的女人都是狐狸精」、「絕對不能把男朋友或老公介紹給你的閨密」、「人性都很黑暗，不能相信」等，句句出於恐懼，對於人性存有偏見及懷疑的言論。

給受了傷的你

想要走過伴侶出軌的陰霾，你要學會適度依賴，讓身邊所有愛你的人，所有關心及在意你的人，能夠看見你內心的無助及幽暗。他們能夠為你付出，可以幫你分擔，也會帶給他們自我價值感，而不只是你所以為的負擔。

並肩成長，一起勇敢。

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書籍介紹

本文摘錄自《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？走過伴侶出軌，從放不下、不放下，到過得自在安好》，寶瓶出版

作者：洪培芸

得知伴侶出軌的那一刻，像被宣告罹患絕症般不敢置信，心裡有千萬個為什麼：你們相識相愛多年，甚至是別人眼中的神仙眷侶，他怎麼可能出軌？不久前他才跪著向你哭求原諒，為什麼如今又再犯？是他得寸進尺，還是原諒了他的你太傻？

你震驚錯愕，你悲憤，感到備受羞辱。你開始替他找理由，或想著大概是哪裡搞錯了；你開始責備自己，是不是我不夠會打扮？是不是我賺太少、不夠幽默體貼？你甚至想著如何報復，想方設法把檯面下的關係公諸於世，讓破壞你們婚姻的人也得不到幸福……

伴侶出軌是許多人難以走出的傷痛，不停自問哪裡做錯了，卻忘了自卑、自責，也是一種自傷。洪培芸心理師以豐富的諮商經驗，詳盡解析出軌者的心理，提供成熟的思考模式，陪伴讀者修復傷痛，重建自信，活出嶄新的人生。

Photo Credit: 寶瓶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航