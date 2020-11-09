新北市失智友善論壇側寫（上）：開放參與醫療共照網、消弭資源落差，「失智友善555」達標

文：莊耕臺

筆者有一個夢，在那夢裡，我那失智症的奶奶可以走在熟悉的街道上與鄰居閒聊。即便她會重複說，她只能用片段的語句，她還會把老張搞成老王、白天當作黑夜在講，大家還是能好好地與她談話，不會覺得她是神經病，不想跟她有所牽連。

不知道這個夢能不能在新北市實現？

「我們從傾聽和對話開始。這有別於傳統我們制訂一個政策時，習慣找專家學者討論，寫出白皮書或行動計畫。我們選擇由下往上，從開放空間會議開始。」新北市衛生局專門委員陳玉澤如此說道。

為了實現這樣子的夢，新北市從2016、2017年的開放空間會議及行動提案會，蒐集失智症者相關人士的意見及提案，透過政策循序漸進的推動，朝著失智友善城市邁進。

失智醫療共照網：從擴大發掘個案，到有效轉介並確診管理

「發展以社區轉診為主的體系來發掘社區潛在個案，讓中醫、西醫、牙醫、藥局等社區醫療單位成為守護站，知道怎麼發掘個案，更進一步協助失智症者確診，再由失智共同照護中心（以下簡稱共照中心）進行個案管理。」陳玉澤說道。

具體而言，假設一位失智症者因為感冒而去到成為守護站的診所看診，醫師就能夠判斷出這個人需要引導，透過綠色通道做進一步的轉介至共照中心進行確診，而確診後，再提供醫療照護並執行個案管理。尚未確診的疑似失智症者，也會透過新北市各區的衛生所執行個案管理。

如此一來，便可透過失智症者日常的醫療接觸，多一些機會引導失智症者確診，解決照顧者無法將其帶到診間就醫的困擾。

Photo Credit: 取自講者簡報 新北失智共照網。

失智生活友善：讓市民有能力與態度和失智症者友善互動，並營造對失智症友善的環境

「很多人都喜歡荷蘭的霍格威（Hogeweyk）失智村，但這是一個昂貴的社會實驗，不是為了讓各地去複製更多失智村，而是證明失智友善的環境可以讓失智者也過得跟一般人一樣。」陳玉澤說道。

在霍格威，失智症者可以做錯事，生活上能夠有更大的自由空間，從事一般生活事物時能夠被友善協助，而體現這樣的環境，需要軟、硬體的佈建。

軟體而言，新北市從市民對於失智症的友善態度著手，由市長侯友宜帶頭號召市民成為失智友善天使，並透過培育失智友善天使師資、製作成人及學齡版的失智友善影片等方式，讓各年齡層的市民都有機會了解失智友善，成為失智友善天使。同時，市府也以身作則，要求全體員工都成為失智友善天使，並積極與社區一線服務單位合作，促使相關服務人員成為失智友善天使。另外，也將有意願提供失智友善志工服務的民眾招募成為新北獅子軍（志工），透過媒合進入相關服務場域盡一份分力。

硬體而言，新北市配合中央佈建失智社區服務據點，透過在地組織的經營，發展出提供失智症者專業服務的活動空間，以多元化的活動刺激及照顧者支持課程，讓失智症家庭不會再受限於家中，獨自奮鬥。

以新店的湯泉社區為例，帶頭的陸以愷先生靈活取得社區管委會等組織共識，積極培養社區居民成為失智友善天使，同時經營失智社區服務據點，並與社區商家討論如何實踐失智友善商店，使得湯泉社區的失智症住戶及家庭得到更好的生活支持。

Photo Credit: 銀享全球 失智社區服務據點「全康診所」代表陸以愷先生。

消弭失智資源落差：了解地區差異性，用靈活整合資源的方式為偏鄉補上那缺少的一塊

新北有繁華的都會如板橋，也有樸實的偏鄉如萬里，如何消弭資源落差？新北市與愛迪樂健康促進團隊合作，透過外觀活潑的樂活健腦巴士，將物理及職能治療師們帶到偏鄉，以專業的活動帶領，吸引偏鄉民眾接觸失智，再藉由引導活用更多可觸及的失智資源，另一方面，樂活健腦巴士也以有效的活動方案為基礎，協助在地組織進行培力，並共同營造失智友善社區。

活用科技也是消弭資源落差的好方法。新北市與聯合報合作，共同經營「失智・時空記憶的旅人（Dementia）」臉書社群，以隱藏公部門角色的策略營造輕鬆、溫暖的失智線上討論環境，打破空間的限制。另外，設置憶起玩學堂常設展區，使民眾能夠更直接的接觸失智症科技輔助產品，增加科技輔助失智症家庭的機會。

另外，以長照需求整合為出發點來串連失智服務也是一個特別的著眼點。長期研究交通運輸的侯勝宗教授看見科技改變造成計程車量能過剩，以及身心障礙者（含失智症者）、銀髮高齡者與偏鄉民眾出行不便這兩大問題，他開發了無障礙預約媒合平台，並打造斜槓長照司機線上課程與認證標章，讓司機們得到充足的無障礙識能後，能夠靈活的透過平台服務更多未被滿足的乘客們。更進一步，侯勝宗也靈活連結了國際扶輪3481地區，透過失智友善天使課程推廣失智友善概念，並思考結合交通服務的可能性。

Photo Credit: 銀享全球 逢甲大學公共事務與社會創新研究所侯勝宗教授。

新北政績比一比

透過這些努力，新北市已於今年達成國家政策綱領「2020失智友善555」目標，也就是新北市轄內有五成以上失智家庭照顧者獲得支持和訓練、失智症者有五成以上獲得診斷及服務以及5%以上新北市民對失智有正確認識及友善態度，而這些努力，又有哪些是從過往的開放空間會議而來，哪些是還尚未被看見的提案呢？筆者整理如下表：

開放空間會議代表友善意象及提案與新北市失智施政成果比較表

備註：由於開放空間會議友善意象及提案眾多，故僅擷取部分代表性內容作為對比

另外，我們也可以從其他外縣市的案例（如：萬華龍山老人服務暨日間照顧中心的失智友善資源串聯與創新，以及弘道老人福利基金會的「啊！沒關係啦！」失智友善快閃餐會），知道原來營造失智友善，可以有這麼多元的方式。

不過，這真的代表著我們的失智友善是走在正確的道路上嗎？下篇將與您分享，長久觀察北歐長照發展的記者周傳久老師，他獨特的觀點及省思！

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本文經銀享全球授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航